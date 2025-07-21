50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.0 комментариев
Офицер из Киева через российских силовиков передала послание для пленного отца
Лейтенант полиции Днепровского районного отделения Киева Екатерина Король передала аудиосообщение своему отцу, находящемуся в плену в России, через представителей российских силовых структур.
Для передачи сообщения использовался бот обратной связи «Сохрани себе жизнь». Видео общения, подтверждающее факт передачи, оказалось в распоряжении редакции агентства, передает ТАСС.
Дочь украинского военнослужащего Сергея Короля в своем обращении сказала: «Папа, мы тебя очень сильно любим, мы тебя ждем, все будет хорошо. Главное, что ты живой, и все. Это самое главное. И все будет хорошо. У нас все хорошо, мы тебя очень-очень сильно любим и ждем дома». Сам Сергей Король поблагодарил российских военных за возможность пообщаться с семьей и сообщил, что к пленным относятся достойно. Он также отметил, что ему не причиняют вреда и предоставили возможность выйти на связь с близкими.
В беседе Король признался, что рассматривает отказ от участия в обмене пленными, чтобы не возвращаться в ряды ВСУ. Кроме того, он заявил о своем отношении к присоединённым к России регионам, назвав их неотъемлемой частью страны и подчеркнув, что местные жители всегда считали себя русскими.
В российских силовых структурах рассказали, что ради этого общения были приняты значительные меры безопасности, чтобы организовать связь между военнопленным и дочерью-лейтенантом украинской полиции. После состоявшегося контакта Екатерина Король якобы отказалась от дальнейшей связи, заявив о безразличии к дальнейшей судьбе отца.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что украинские военнопленные, находящиеся в России, попросили книги, крестики и Библии, и их просьбы были оперативно выполнены.