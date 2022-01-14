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Нидерланды и Дания решили не направлять делегации на ОИ в Пекине
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Нидерланды приняли решение не направлять правительственную делегацию в Пекин на зимнюю Олимпиаду, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК). Дания отказалась отправлять официальную делегацию на Олимпийские игры в Пекине, сообщило Agence France-Presse.
По данным НТК, главная причина заключается в том, что спортивное мероприятие не смогут посетить болельщики из Нидерландов. Кроме того, телеканал утверждает, что из-за пандемии у нидерландской стороны не остается практически никаких возможностей для проведения консультаций с китайскими властями, в ходе которых всегда поднимается тема нарушения прав человека в КНР. При этом власти Нидерландов заявляют, что отказ короля и делегации правительства страны посещать Олимпиаду в Пекине не имеет ничего общего с дипломатическим бойкотом ряда стран, передает ТАСС.
Также стало известно, что официальную делегацию на Олимпийские игры в Пекине отказалась отправлять Дания. «Правительство приняло решение не участвовать в зимних Олимпийских играх в Китае. Ни для кого не секрет, что мы в Дании очень обеспокоены ситуацией с правами человека в КНР», – говорится в заявлении министра иностранных дел королевства Еппе Куфуда.
Между тем в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин 4 февраля посетит открытие Олимпийских игр в Пекине и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
В сентябре 2021 года Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И в Душанбе заявил, что президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года. Позже российский лидер на инвестиционном форуме «Россия зовет» заявил, что намерен поехать на открытие Олимпиады в 2022 году в Китае. Зимняя Олимпиада пройдет 4-20 февраля в Пекине.
Напомним, в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что «никаких приглашений политикам США не отправляли». Китайская сторона отметила, что «этот «дипломатический бойкот» просто появился из ниоткуда». По мнению посольства, подобное «претенциозное действие – всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии».
В МИД России заявляли, что попытки США доминировать на мировой спортивной арене и их дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине ведут к развалу устоявшейся спортивной системы.
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США обещали отреагировать в случае развертывания сил России в Латинской Америке
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал возможность развертывания российских сил в Латинской Америке.
Салливан заявил, что США собираются «реагировать решительно», если Россия «будет двигаться в этом направлении». По его словам, эта тема не обсуждалась в Женеве 10 января, передает ТАСС.
Напомним, в Женеве прошли переговоры замглавы МИД России Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Венди Шерман. Рябков заявлял СМИ, что Москва может провести мероприятия по линии ВМФ в ответ на провокации США. При этом он отказался подтверждать или исключать возможность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе.
Лавров: Запад зарвался
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Запад зарвался, требуя от России «направлять в казармы» войска на ее территории, при этом сами западные страны создают военные базы в Прибалтике и странах Северной Европы, а также на Черном и Азовском морях, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.
«Когда от нас требуют на своей территории войска направлять в казармы, а параллельно американцы, канадцы, англичане на постоянной основе практически расположились под видом ротации (ротация такая условная) и в Прибалтике, и в других странах Севера Европы, когда создаются базы и на Черном море, и на Украине создают базы англичане – они строят базу на Азовском море – нас это категорически не может устроить. Это неприемлемый подход. Так что время, которое было выбрано (для требования от Запада юридически обязывающих гарантий безопасности – прим. ВЗГЛЯД), просто отражает период, когда Запад зарвался, давайте прямо говорить», – передает его слова ТАСС.
Напомним, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что НАТО не может диктовать Москве, «как и куда» ей перемещать вооруженные силы на своей территории.
Лавров заявил, что требования США об «уходе в казарму» российских войск неприемлемы, Москва не готова даже обсуждать их.
Министр информации Казахстана ответил на обвинения в русофобии
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Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров назвал понятными, но исчерпанными обвинения в русофобии на основе перепалок в соцсетях десятилетней давности.
«Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем 10-летней давности понятны, но исчерпаны. Этот виртуальный мусор давно уже истлел», – сказал он в интервью «Sputnik Казахстан».
Умаров добавил, что с большим уважением относится к России, к традициям, истории, литературе и сам прекрасно владеет русским языком и связан с русской культурой.
Также министр отверг обвинения в неуважении к истории и памяти Великой Отечественной войны.
«Великая Отечественная – это самая кровопролитная война в истории человечества, жертвами которой стали десятки миллионов людей. Она априори не могла быть чужой, война коснулась каждой семьи. Наши прадеды героически участвовали в сражениях, погибали на полях битв. Поэтому в наших странах с особыми чувствами отмечаем День Победы», – сказал Умаров.
Он заявил, что Россия по праву является ближайшим партнером Казахстана.
«Отмечу, что у нас самая непрерывная протяженная сухопутная граница в мире. Однако, помимо территориальной близости, наши страны в первую очередь связывают крепкая дружба, взаимное уважение и стратегическое сотрудничество. Россия по праву является ближайшим партнером Казахстана», – заявил он.
Напомним, сообщалось, что предметом активной неприязни Умарова являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков также заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым. Сам министр назвал подобные публикации попыткой демонизировать его образ.
В то же время депутат парламента Казахстана Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в Казахстане «ничего не угрожает».
Позже Кремль согласился с тем, что Умаров позволял себе «неловкие высказывания, некорректные». Но при этом Москва будет судить об Умарове «по тем заявлениям, которые он сделает в своем новом статусе». Кроме того, «Россия готова работать со всеми членами нового правительства братской страны», добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову.
В Министерстве иностранных дел России считают неприемлемыми публиковавшиеся в СМИ высказывания националистического толка нового министра информации Казахстана Аскара Умарова.
Лавров озвучил план действий на случай отказа от предложений России по гарантиям безопасности
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Если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, Москва будет принимать решение о дальнейших действиях с учетом всех факторов безопасности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Если наши предложения будут отвергнуты, когда это произойдет, если это произойдет, – буду менее пессимистичен – мы, конечно, оценим ситуацию, доложим президенту», – передает его слова ТАСС.
Лавров напомнил, что президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции уже говорил, что РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».
«Гадать о том, как сейчас пытаются это (ответ на предложения России по гарантиям безопасности – прим. ВЗГЛЯД) сделать наши коллеги на Западе, я не стану. Я считаю это контрпродуктивным», – отметил глава МИДа.
Кроме того, министр объяснил, почему Россия именно сейчас выдвинула проблему нерасширения НАТО.
«Накопилось. Накопилось за период после 90-х годов, когда обещания, дававшиеся о нерасширении НАТО о непродвижении военной инфраструктуры на восток, неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, они просто были грубейшим образом выброшены в корзину нашими западными друзьями», – пояснил Лавров.
По его словам, НАТО «в течение пяти волн расширения» подошла вплотную к границам России, сейчас альянс активно осваивает в военном плане территории, наращивает сухопутные силы, авиацию, масштаб учений на Черном море возрос многократно.
Ранее глава МИД заявил, что Россия ожидает от США и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности, «по каждому нашему пункту в обоих документах получить реакцию». Лавров добавил, что перспективы достижения согласия по предложениям России о гарантиях безопасности зависят от США.
При этом Лавров заподозрил США и НАТО в желании «замотать» процесс по гарантиям безопасности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по принципиальным вопросам в ходе переговоров России и НАТО зафиксированы разногласия, это можно зачесть в минус состоявшихся раундов.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по гарантиям безопасности.
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Сатановский сравнил намерение США «разоблачить» планы России с телеграммами Остапа Бендера
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«США просто нечего сказать России на переговорах, поэтому они и гнут свою линию, как им кажется, резонную», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский, комментируя намерение США рассказать прессе о «сценарии», который якобы приготовила Россия, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Украины.
«Каждый своим умом решает, какие основания ему нужны для обострения отношений. В конце концов, у США есть свои методы, исходя из которых они определяют всех остальных на планете, в том числе и нас. Чего вы еще хотите от американских политтехнологов?» – считает политолог Евгений Сатановский.
«Фантазия у них бурная, так что можно ожидать чего угодно. Головы их политиков переполнены какой-то странной информацией о России. Та же идея о перекрытии доступа к американским смартфонам выглядит бредово. От этого, наверное, в их представлении, девицы стройными колоннами пойдут в Кремль свергать власть. Это тоже отражение американской действительности. Кто знает, что они еще придумают?» – задает риторический вопрос эксперт.
«Если в США выделяют деньги на отслеживание инопланетян и летающих тарелок, то чего мы от этих людей хотим по российскому направлению? Это ведь не сказка, а реальность бюджетирования военного разведывательного ведомства», – рассказал Сатановский.
«Они все это делают в период переговоров с Россией, потому что им нечего сказать, – уверен собеседник. – Российская сторона им задала очень конкретные вопросы и темы, а конкретных ответов они давать не хотят и не могут. Если это так, то что они могут ответить? По Ильфу и Петрову что ли – «грузите апельсины бочках» или «графиня изменившимся лицом бежит пруду», как писал Остап Бендер? Гнут какую-то свою линию и, как им кажется, резонную».
В пятницу советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в ближайшее время США расскажут прессе о том «сценарии», который якобы приготовила Россия, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Украины.
«Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова», – сказал Салливан, добавив, что у Белого дома «будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов». Он сказал, что речь может идти о «фабрикации» оснований, чтобы обвинить Украину в «подготовке неизбежной атаки на российские силы на востоке».
Салливан также подчеркнул, что санкции – «лишь часть» мер, которые будут направлены против России «в случае потенциального вторжения на Украину». «Я не буду говорить, что санкции – это инструмент, который решает все проблемы», – приводит его слова РИА «Новости».
Он заявил, что «есть другие инструменты», которые «касаются интересов и возможностей в сфере безопасности» России. Салливан заявил, что цель США и союзников – «не ввязываться в эскалационную спираль, а в том, чтобы найти выход», соответствующий их принципам и интересам. США верят в возможность достижения дипломатических договоренностей с Россией, которые укрепят безопасность Европы, заявил он.
Салливан сказал, что США будут в контакте с союзниками и Россией, чтобы определиться с дальнейшими действиями после серии встреч в Европе, и готовы как к продолжению дипломатического взаимодействия, так и к развитию событий по конфронтационному сценарию.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.
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Эксперт: Москва и Тегеран рассмотрят возможность создания военного альянса
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«На предстоящей в Москве встрече президенты России и Ирана могут продвинуться в диалоге о двустороннем военном альянсе», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Раджаб Сафаров. Ранее в МИД РФ сообщили о планах российского лидера провести «инвентаризацию» диалога с Тегераном.
«Теоретически Тегеран ничего не ограничивает от вступления в военный союз с Москвой, хотя сделать на практике это будет непросто. Закон запрещает размещение на иранской территории любых иностранных войск. Однако прямого запрета на членство в военных блоках нет – и этот факт наверняка будет учитываться в ходе беседы Путина и Раиси», – прогнозирует гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
Перемены в геополитической реальности могут подтолкнуть обе стороны к сближению в оборонной сфере, полагает эксперт. «Чтобы сообща ограничить в Евразии действия американцев, которые, образно говоря, расталкивают всех локтями, Москва может сделать интересное предложение Тегерану, над которым тот всерьез задумается», – сказал Сафаров.
Обсудить в ходе визита расширение военно-технического сотрудничества было бы удачным шагом для Москвы, а что касается Тегерана, то он нуждается во многих видах вооружений, поскольку Исламская республика остается «под гнетом санкций», добавил аналитик. «За счет помощи Москвы Иран может нивелировать проблемы в военно-техническом плане. Исламская республика имеет законное право обеспечивать свою безопасность – так же, как и Россия уже свободна от всяких международных обязательств в этом смысле. Таким образом, сотрудничество может включать и продажу любого вида современного вооружения, не исключая ракеты», – резюмировал собеседник.
В пятницу глава МИД Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин совместно с иранским коллегой Эбрахимом Раиси во время визита в РФ проведет «инвентаризацию» всей нашей повестки дня».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, чуть ли не главной целью визита господина Раиси в Москву, по некоторым данным, является российское оружие. В ходе октябрьского визита в Россию глава иранского Генштаба Мохаммад Багери, по слухам, обозначил готовность заключить масштабные контракты, включая покупку многоцелевых Су-35. Отдельным вопросом стоит перспектива покупки Ираном российской системы С-400. Однако в экспертной среде не было консенсуса на предмет того, готова ли Россия эту систему продать.
Ранее военный эксперт Константин Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что в случае новых провокаций со стороны Вашингтона Москва начнет тесное военное сотрудничество с Тегераном.
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В Германии назвали причину непризнания «Спутника V» в ЕС
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«Спутник V» уже давно бы признали в Евросоюзе, если бы вакцину оценивали с медицинской точки зрения, заявил депутат фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Петр Быстрон.
Так, по мнению немецкого парламентария, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не одобряет российский препарат по экономическим причинам. «Оно защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции. Кроме того, оно не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию», – передает «Известия» его слова.
Быстрон добавил, что на решение EMA не позволять использовать «Спутник V» влияют также политические факторы.
Напомним, 11 января специалисты EMA в ходе визита в Россию дали положительное заключение по процедуре проведения клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V».
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины «Спутник V» ВОЗ, но они, скорее, являются лишь успокаивающими.
В декабре было обнародовано, что «Спутник V» одобрен в 71 стране с общим населением 4 млрд человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян.
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Лавров объяснил смысл военно-технического ответа России на угрозы безопасности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пояснил, что Россия подразумевает под военно-техническими мерами, которые могут использоваться как ответ в случае реальной угрозы безопасности, развертывание военной техники.
«Военно-технические меры – это меры по развертыванию военной техники, это очевидно. И мы, когда принимаем решения о том или ином шаге, всегда понимаем, что мы имеем в виду и к чему мы готовимся», – передает его слова ТАСС.
Лавров добавил, что ранее прошли учения на западе РФ. «Сейчас объявлена внезапная проверка на восточном рубеже нашей страны. Это наши дела, наши решения. И, конечно, когда у наших границ идет скопление техники военной силы – причем не тех стран, на территории которых это все скапливается, а американцы десятками тысяч перебрасывают своих военнослужащих, британцы – сотни, тысячи единиц военной техники. Конечно, мы должны понимать, что эта техника собирается делать в Прибалтике, Польше, в других странах, которые напрямую могут решать проблемы на территории Российской Федерации определенными видами вооружения», – сказал он.
Глава МИД призвал не искать здесь «какой-то скрытый смысл». «Мы всегда только реагируем на угрозы, которые создаются для безопасности Российской Федерации», – добавил он.
Напомним, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что НАТО не может диктовать Москве, «как и куда» ей перемещать вооруженные силы на своей территории.
Лавров заявил, что требования США об «уходе в казарму» российских войск неприемлемы, Москва не готова даже обсуждать их. Он указал, что Запад зарвался, требуя от России «направлять в казармы» войска на ее территории, при этом сами западные страны создают военные базы в Прибалтике и странах Северной Европы, а также на Черном и Азовском морях, заявил глава МИД Сергей Лавров.
В США опубликован новый список санкций против России
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Влиятельный американский сенатор-республиканец Марко Рубио предложил законопроект о введении новых санкций в отношении российского руководства и лично президента России Владимира Путина на случай обострения ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба законодателя.
«Законопроект предполагает введение немедленных и жестких персональных санкций в отношении Владимира Путина», – передает РИА «Новости» сообщение.
Отмечается, что ограничения предлагается ввести также против других представителей российского руководства.
В частности, Рубио предлагает обязать разведку каждые 20 дней отчитываться Конгрессу о том, нарушила ли Россия территориальную целостность Украины, а если такое произойдет, то в течение десяти дней ввести санкции против российского руководства – премьер-министра, главы минобороны и лично Путина – «заблокировать их собственность и визы».
В пресс-службе добавили, что эти же меры предлагаются в отношении российских бизнесменов, затронутых санкциями от 2017 года.
Другой мерой предлагается «запретить операции с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, добывающем и аэрокосмическом секторах» и ввести санкции против SWIFT, если не будет прекращено обслуживание российских банков, попавших под действие законопроекта, говорится в сообщении.
Немедленно ввести санкции Рубио требует и против «Северного потока – 2». Кроме того, проект не будет вынесен на отдельное голосование, а, вероятней всего, будет добавлен к другой санкционной инициативе, исходящей от сенатора-демократа Роберта Менендеса. Инициативы во многом перекликаются, например оба сенатора предлагают санкции против российского руководства и экономических институтов, а также ставят вопрос о прекращении обслуживания попавших под санкции учреждений системой SWIFT.
Рубио предлагает ввести санкции, «если Россия нарушит территориальную целостность Украины», Менендес – «для сдерживания российской агрессии против Украины». Санкционный проект однопартийца Рубио сенатора Теда Круза о санкциях против «Северного потока – 2» накануне не получил необходимой поддержки законодателей и был отклонен.
В пятницу в Минфине заявили, что Россия сможет выдержать возможные санкции США на вторичный рынок госдолга.
Ранее Лавров назвал предложение сенаторов США ввести новые санкции против России нервным срывом.
Кроме того, глава МИД заявлял, что Россия отреагирует на новые американские санкции на основе конкретной ситуации, которая сложится из-за действий Вашингтона и его западных союзников.
Напомним, группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится. В документе говорится о введении санкций против президента России Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.
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Жителям Украины на сайте минобрнауки страны велели «бояться и ждать худшего»
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На сайте министерства образования и науки Украины, который, видимо, оказался взломан хакерами, появилось сообщение: «Бойтесь и ждите худшего».
Речь идет о сайте mon.gov.ua (этот адрес указан и на верифицированной странице ведомства в соцсети Facebook). Если пройти по ссылке, открывается страница с сообщением на украинском, русском и польском языках, передает РИА «Новости».
«Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего», – говорится в сообщении.
«Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН*, за УПА*, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», – сказано в сообщении.
Кроме того, на странице присутствуют изображения свиной головы, украинского флага, герба Украины и территории страны на карте. Все изображения перечеркнуты.
В 2018 году был взломан сайт министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
В Москве задержали гражданина США по подозрению в изнасиловании сыновей
Гражданин Соединенных Штатов был задержан на юго-западе Москвы по подозрению в изнасиловании собственных детей. Заявление на вероятного педофила написала супруга.
Инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Куусинена. Заявление в полицию на 64-летнего мужчину написала его же супруга. По ее словам, муж неоднократно насиловал детей 2010 и 2014 года рождения, когда те бывали у него в гостях. Сейчас он задержан правоохранителями. Известно, что мужчина официальной регистрации в России не имеет, передает Пятый канал.
В начале января в Костроме пятилетняя девочка вышла на улицу перед кинотеатром, где работала уборщицей ее мать, чтобы «посмотреть на елку». Там ее схватили двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позднее двое подозреваемых были задержаны. СМИ сообщили, что Денис Г., которому около 45 лет, уже «отбывал наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а 24-летний Вадим Б. – за кражу. Они завели ребенка «в общежитие, где сначала изнасиловали, а затем зарезали». На теле девочки «судмедэксперты насчитали множество ножевых ранений».
Законопроект «Единой России» об ужесточении наказания для педофилов был принят в первом чтении. Согласно тексту закона, предлагается поднять возраст потерпевших с 14 до 18 лет.
Спикер палаты Вячеслав Володин в связи с убийством пятилетней девочки в Костроме пообещал, что депутаты постараются принять закон уже в январе.
Канцлер Германии призвал к созданию перспектив общей с Россией архитектуры безопасности
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Угроза войны в Европе не уменьшилась из-за переговоров с Россией на различных уровнях. Нужно ясно показать России, что ей придется заплатить высокую цену в случае вторжения в Украину, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Берлине.
Канцлер подчеркнул важность дальнейшего использования всех переговорных каналов с Москвой. По его мнению, России нужно ясно дать понять, что «придется заплатить высокую цену, если дойдет до военных действий», передает Deutsche Welle.
Шольц добавил, что параллельно важно использовать все переговорные каналы, чтобы «открывать перспективы для построения Европы с общей архитектурой безопасности», поскольку речь, по его словам, идет именно об этом. «Мы хотим совместную безопасность, это обязательно включает в себя и территориальную целостность государств», – сказал он.
При этом канцлер отметил, что угроза войны из-за конфликта вокруг Украины не уменьшилась, несмотря на начало переговоров на различных уровнях. Он сообщил, что очень тесно сотрудничает по вопросам европейской безопасности с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
Сообщается, что Бербок посетит Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Для Лаврова, который уже 18 лет возглавляет МИД России, это станет первой встречей с представительницей германской партии «зеленых».
Уточняется, что темой переговоров станут германо-российские отношения, которые в последнее время резко ухудшились из-за заказного убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Суд в Берлине, вынося приговор по этому делу гражданину России, обвинил Москву в «государственном терроризме».
Бербок заявила, что Европа должна сыграть важную роль в урегулировании конфликта вокруг Украины. «Это особенно важно, поскольку здесь затронуты исконные интересы ЕС», – подчеркнула она.
Она отметила, что Евросоюзу нужен «стратегический компас» в отношениях с такими автократическими государствами, как Россия. «Если Европа проводит общий курс и действует единым фронтом, она является тяжеловесом - если же она действует разобщенно, то выступает в более низкой весовой категории», – сказала министр.
Напомним, украинский посол в Германии Андрей Мельник пожаловался на игнорирование немцами Киева: по его словам, представители немецких властей в кулуарных беседах часто игнорируют интересы Украины, из-за чего «отдельные» вопросы украинским дипломатам приходится поднимать «публично».
ФСБ задержала терроризировавших США хакеров из группировки REvil
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В России пресечена деятельность хакерской группировки REvil, члены которой похищали деньги с помощью вредоносных программ, сообщили в пресс-службе ФСБ России.
«Установлен полный состав преступного сообщества REvil и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей», – передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз.
У 14 членов хакерской группировки по 25 адресам были изъяли 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.
Позже стало известно о посягательствах REvil на информационные ресурсы зарубежных компаний, об этом сообщили компетентные органы США. Также была передана информация о лидерах сообщества.
«Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование», – говорится в сообщении ФСБ.
США собрались рассказать о «российском сценарии для обвинения Украины»
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В ближайшее время США расскажут прессе о том «сценарии», который якобы приготовила Россия, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Украины, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова», – сказал Салливан, добавив, что у Белого дома «будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов». Он сказал, что речь может идти о «фабрикации» оснований, чтобы обвинить Украину в «подготовке неизбежной атаки на российские силы на востоке».
Салливан также подчеркнул, что санкции – «лишь часть» мер, которые будут направлены против России «в случае потенциального вторжения на Украину». «Я не буду говорить, что санкции – это инструмент, который решает все проблемы», – приводит его слова РИА «Новости».
Он заявил, что «есть другие инструменты», которые «касаются интересов и возможностей в сфере безопасности» России. Салливан заявил, что цель США и союзников – «не ввязываться в эскалационную спираль, а в том, чтобы найти выход», соответствующий их принципам и интересам. США верят в возможность достижения дипломатических договоренностей с Россией, которые укрепят безопасность Европы, заявил он.
Салливан сказал, что США будут в контакте с союзниками и Россией, чтобы определиться с дальнейшими действиями после серии встреч в Европе, и готовы как к продолжению дипломатического взаимодействия, так и к развитию событий по конфронтационному сценарию.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.
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Виталий Кличко предупредил немцев о «желании» Путина забрать территорию ГДР
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Виталий Кличко в интервью газете Bild заявил, что Германия медлит с поставками оборонительного оружия Украине и раскритиковал проведение американо-российских переговоров по безопасности Украины без участия Киева.
Кличко на фоне угрозы вооруженного нападения России на Украину ожидает поддержки в том числе от правительства Германии. В то же время Кличко выразил обеспокоенность тем, что ФРГ медлит с поставками оборонительного оружия Киеву. По его мнению, это связано с ожиданием дальнейших провокаций со стороны президента Владимира Путина. «Эту позицию трудно понять», – передает Deutsche Welle слова украинского политика.
Кличко раскритиковал проведение переговоров США и Россией по безопасности Украины за то, что они проходили без непосредственного участия украинской стороны. Он назвал это «ударом в лицо».
Политик заявил, что если США и Европа позволят Путину напасть на Украину, то он не остановится на этом и «обратит внимание на балтийские страны». «Когда он (Путин) говорит о своем желании вернуть советскую империю, это включает в себя и бывшую ГДР. Поэтому угроза войны против Украины должна встревожить каждого немца», – сказал Кличко.
Ранее украинский военный эксперт заявил, что сохранение контроля США над Украиной стало жизненно важным вопросом для Вашингтона, а возвращение Киева в сферу влияния Москвы станет разгромным поражением для Штатов.
Напомним, на Украине назвали «опасность» переговоров России и США.