Путин сообщил, что планирует посетить открытие Олимпиады в Пекине

Путин ответил на сообщения о российских войсках на границе с Украиной

О вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

«Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года... Но, как видите, это не случилось. Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать», – цитирует РИА «Новости» Владимира Путина.

По его словам, Россия тоже озабочена, что возле ее границ проводятся военные учения, в том числе незапланированные.

Ранее в США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной.

В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.

В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.

Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.