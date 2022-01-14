Лавров подтвердил подготовку переговоров Путина и Си Цзиньпина в Китае

Президент России Владимир Путин посетит открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля, а также проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы готовим официальный саммит российско-китайский. Президент Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина посетит Пекин 4 февраля, в день открытия Олимпийских игр. В этот же день состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

По его словам, переговоры лидеров России и Китая будут охватывать весь спектр отношений.

«Готовятся решения, которые детально продуманы, исполнимы и которые реально помогают наращивать наше взаимодействие», – добавил министр в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.

Напомним, в сентябре министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И в Душанбе заявил, что президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года.

Позже президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет» заявил, что намерен поехать на открытие Олимпиады в 2022 году в Китае.

Зимняя Олимпиада пройдет 4-20 февраля в Пекине.