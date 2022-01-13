Появление музея Виктора Цоя зависит от итогов посвященной ему выставки в Манеже

«В России до сих пор нет музея Цоя, хотя это было бы более чем заслуженной данью памяти легендарному рокеру», – сказал газете ВЗГЛЯД медиа-менеджер Александр Кармаев, комментируя открытие в московском Манеже выставки-байопика, посвященной 60-летию со дня рождения легендарного музыканта. По его словам, по результатам этой выставки будет принято решение об открытии музея Цоя.

«Выставка «Виктор Цой. Путь героя» уникальна своей сценографией. При этом, в одном зале ее совсем нет – где представлены картины Цоя. Когда мы проводили опрос в Москве, многие респонденты с удивлением узнавали, что Цой был еще и классным художником», – рассказал соавтор проекта, медиа-менеджер Александр Кармаев.

По мнению Кармаева, зал с картинами можно назвать «выставкой в выставке». «Нам удалось собрать стопроцентные подлинники картин Цоя – причем, на фоне того, что на рынке сейчас представлено очень много подделок. Кстати, картины Цоя набирают популярность и растут в цене», – указал Кармаев. По его словам, решение об открытии полноценного музея Цоя будет приниматься, исходя из популярности нынешней выставки.

В четверг в московском Манеже состоялась церемония, посвященная открытию выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя». В ее подготовке участвовали друзья музыканта, коллекционеры, фанаты, а также его ближайшие родственники – отец Роберт и сын Александр. Выставка расположена на площади в 3 тыс. кв. м. В 11 залах выставлены гитары, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы, картины разных лет и поделки Цоя. Проект приурочен к 60-летию со дня рождения легенды русского рока, который будет отмечаться 21 июня.

Проект «Виктор Цой. Путь героя» получил грант Президентского фонда культурных инициатив, причем, в конкурентной борьбе с несколькими тысячами других заявок, сообщил генеральный директор фонда Роман Карманов. «Мне 45 лет, и Цой – символ моего поколения. Очень сильное впечатление, среди прочего, на меня произвели подлинники – три гитары Цоя фирм Kramer, Alvarez и Washburn, впервые представленные в рамках одной экспозиции», – признался он. По мнению Карманова, проект нужен «и нам, и нашим детям».

Организаторы выставки постарались максимально полно привлечь и музыкантов, сказала газете ВЗГЛЯД со-куратор проекта Валерия Халгаш. «Например, у нас представлена подлинная портативная студия, на которой работал Цой. Без нее не было бы альбомов «Звезда по имени Солнце», «Группа крови» и «Черный альбом». Нам ее предоставил бас-гитарист «Кино» Игорь Тихомиров», – пояснила собеседница.

Кроме того, по ее словам, организаторы прорабатывают идею привлечения профессиональных музыкантов, исполняющих «каверы» на песни Цоя, для развития проекта. «Такие многочисленные «перепевки» Цоя показывают, что его творчество не просто не устаревает, но и адаптируется под каждое новое поколение», – отметила Халгаш.

Особенность выставки в том, что на ней собрано почти все «материальное» наследие Цоя, добавил со-организатор мероприятия, писатель Дмитрий Мишенин. «Мы задались целью показать Цоя не только как музыканта, но и как художника, кинозвезду и путешественника. Все, что нужно знать о Цое, уже есть в его песнях, картинах, фильмах. Поэтому смысл выставки – оставить зрителя наедине с Цоем», – подчеркнул Мишенин. Кроме того, отметил он, выставку можно понимать и как расширенную версию или визуализацию самого известного граффити в нашей стране: «Цой жив!».

В одном из разделов представлен взгляд на творчество Цоя глазами людей другой культуры. Тексты к выставке и для каталога написал французский дипломат и писатель Жоэль Бастенэр – друг Цоя, который издал его пластинку во Франции в 1989 году. Свои архивы передала популяризатор советской и постсоветской рок-культуры на Западе Джоанна Стингрей (США). Рашид Нугманов (Франция) предоставил материалы о подготовке фильма, в котором должен был сняться Цой. Фильм готовили японские продюсеры, но он так и и не был снят из-за трагической гибели певца в августе 1990 года.

Для зрителей выставка откроется в субботу.