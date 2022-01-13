Онищенко призвал к показательным процессам над телефонными террористами

В борьбе с телефонным терроризмом в России хорошо помог бы показательный процесс над хотя бы одним разоблаченным «минером», заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, комментируя массированную телефонно-террористическую атаку на школы четырех городов России, которая прошла утром 13 января.

Онищенко отметил, что у российских силовых структур есть необходимые технические средства, чтобы вести себя с телефонными террористами более жестко и уверенно, чем сейчас, когда «мы проявляем безнаказанность к этим людям», передает «Ридус».

«Сейчас технические возможности позволяют не только знать, кто куда звонил, но и сколько я дыхательных движений сделал за минуту. При таких возможностях мы с вами терпим это безобразие. Источник звонка легко установить. Просто нужно заниматься этим», – сказал он.

Депутат добавил, что в борьбе с телефонным терроризмом в России хорошо помог бы показательный процесс над хотя бы одним разоблаченным «минером», «тогда у многих отпадет желание этими глупостями заниматься».

Утром 13 января сообщения о минировании получили школы в четырех крупных городах России – Саратове, Липецке, Архангельске. Также эвакуированы были все школы Красноярска и Самары, никто не пострадал, занятия в школах отменены, передает РИА «Новости».

Накануне, 12 января, массовые эвакуации школ из-за ложных сообщений о терактах прошли в Екатеринбурге и Пензе, в Курске после объявлений о «заложенных бомбах» эвакуировали работников административных зданий.

По оценке вице-президента международной антитеррористической ассоциации «Альфа» подполковника ФСБ в отставке Алексея Филатова, подобных массовых телефонных «террористических атак» Россия не знала давно: «По крайней мере полгода я о таком не слышал. Методики отработки таких сигналов сильно изменились, и они меньше стали доставлять проблем и для обычных людей, и для силовиков. Мне казалось, что это уже неактуально. Но мы видим, что я ошибался».

Он предположил, что некие внешние силы, организующие подобные атаки, «за неимением других методик давления» снова стали сеять панику фейковыми сообщениями о терактах.

Кроме того, антитеррористическая комиссия Красноярского края сообщила, что с начала года на электронные адреса ряда организаций, учреждений и ведомств поступили ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма. В результате было нарушено функционирование организаций и учреждений.

Напомним, волна «минирований» в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.