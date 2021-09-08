На Украине легализовали рынок криптовалют

Эксперт объяснил попытку США дистанцироваться от скандала с «33 вагнеровцами»

«Публикация в CNN сделана для того, чтобы Bellingcat не брякнуло что-то в неудобный момент на ту же тему», – сказал газете ВЗГЛЯД публицист Владимир Корнилов. Ранее телеканал CNN сообщил, что ЦРУ оказало поддержку украинским властям в подготовке операции по задержанию 33 граждан России на территории Белоруссии летом 2020 года.

«Издание Bellingcat уже год грозит расследованием-разоблачением на тему того, как люди из ближайшего окружения Владимира Зеленского сорвали операцию по задержанию россиян в Белоруссии. Но сейчас нашла коса на камень», – отмечает политолог и публицист Владимир Корнилов.

По его словам, Bellingcat оттягивает публикацию своего расследования по коммерческим соображениям. «Либо кому-то хочется побольше денег получить за эту публикацию, либо на торги выставлены фамилии фигурантов спецоперации. Ведь шумиха вокруг этой истории навредит и потенциальному заказчику и исполнителям спецоперации. Хотя всем понятно, что за операцией изначально стояли американцы», – полагает Корнилов.

«А CNN просто делают свое дело. Американцы понимают, что Bellingcat может что-то брякнуть в неудобный момент. Поэтому США заранее позаботились о том, чтобы отодвинуть роль Вашингтона в этой истории на задний план. Не то, чтобы они снимают с себя ответственность за провал этой операции, но им теперь отводится роль финансистов и консультантов», – убежден Корнилов.

Напомним, телеканал CNN со ссылкой на источники в украинской разведке сообщил о том, что Центральное разведывательное управление США оказало поддержку украинским властям в подготовке операции по задержанию 33 граждан России на территории Белоруссии, которая произошла летом 2020 года.

По данным телеканала, украинской разведке в ЦРУ помогли деньгами, а также консультацией и технической поддержкой, но напрямую в операции ЦРУ не участвовало. Однако эту точку зрения оспаривает другой неназванный источник CNN из американского правительства. Он утверждает, что ЦРУ полностью непричастно к событиям, связанным с задержанием 33 россиян в Белоруссии.

По утверждению одного из собеседников канала, украинские агенты выдавали себя за сотрудников частной военной компании. Они вербовали россиян якобы для защиты нефтяных объектов в Венесуэле, предлагая выгодные контракты на 5 тыс. долларов в месяц, на самом деле намереваясь передать их Киеву. Источник CNN сообщил, что «на эту приманку попались сотни потенциальных претендентов».

В итоге сотрудники украинской разведки выбрали 28 россиян, предположительно связанных с событиями в Донбассе, и еще пятерых «без каких-либо связей». Россиянам сообщили, что они направятся в Турцию, а оттуда – в Венесуэлу. Из-за закрытия воздушных границ россияне на автобусе приехали в Белоруссию и остановились в санатории «Белорусочка» под Минском. За несколько часов до вылета группу задержали сотрудники белорусского КГБ.

«Среди них были двое, которые присутствовали в момент запуска ракеты по MH-17 (малайзийский Boeing, потерпевший крушение в Донбассе 17 июля 2014 года с 298 людьми на борту). Еще четверо были членами группы, ответственной за уничтожение нашего военного самолета, на борту которого погибли по меньшей мере 70 наших лучших парней», – утверждает собеседник телеканала. Интервью было записано на окраине Киева, сообщает телекомпания.

Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.

Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.

Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.

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