Памятник советским воинам демонтировали в Ивано-Франковской области 30 сентября 2021, 14:39

В городе Коломыя Ивано-Франковской области демонтировали памятник советским воинам, который был центральным элементом мемориального комплекса на площади Скорби, сообщил мэр Коломыи Богдан Станиславский. «Избавляемся от советской идеологии. Сегодня демонтировали аварийный памятник на Площади Скорби», – написал он в Facebook. Отмечается, что на территории мемориального комплекса находится братская могила, в которой похоронены около 570 воинов советской армии, погибших при освобождении Коломыи. «Мемориал ждет дальнейшей реконструкции на основе проекта, одобренного еще в 2018 году. Сейчас начат технико-сметный расчет необходимых работ. В будущем площадь Скорби станет местом достойного чествования героев Украины, которые боролись за ее свободу и независимость. Общество уже давно нуждалась в таком месте и, я уверен, нам удастся его создать», – отметил Станиславский. Он подчеркнул, что в Коломые обустроят мемориал памяти жертв Второй мировой войны на территории кладбища на улице Бандеры. Ранее сообщалось, что монумент боевой славы советских Вооруженных сил полностью демонтирован во Львове, демонтаж проводился с 2018 года.

Погребинский пообещал Украине очень неприятные последствия конфликта с Венгрией 28 сентября 2021, 13:02

«Киев долго игнорировал вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье, а теперь удивляется, почему Будапешт забыл спросить разрешения Украины по газовому контракту. Это политика в духе «а нас за що?», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее Украина пригрозила Венгрии «ответом» на газовый контракт с Россией. «Украина не сможет экономически или политически помешать реализации газового контракта Будапешта с Газпромом, потому что он уже подписан и с 1 октября заработает на практике», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его словам, у украинских политиков сложилась традиция сперва игнорировать интересы соседних стран и союзников, а потом удивляться, почему они тяготеют не к «хорошей» Украине, а к кому-то другому. «В итоге они возмущаются происходящим, грозя небесными карами и ответными мерами», – добавил политолог. Погребинский напомнил, что длительное время венгры просили Украину прекратить противодействовать установлению в Закарпатье венгерского языка в качестве регионального. Как известно, в этом районе Украины компактно проживают этнические венгры. «Киев не согласился пойти на уступки в этом вопросе, – пояснил он. – В результате они дразнили Венгрию и всячески игнорировали ее интересы, а теперь удивляются тому, что Будапешт забыл спросить разрешения Украины на заключение газового контракта с Газпромом. Это обычная политика Украины в духе «а нас за що?». По мнению эксперта, «максимальные политические последствия для Венгрии со стороны Украины – это создание особо неблагоприятных условий для венгерского меньшинства». «Однако это может стать неким Рубиконом, перейдя который, украинцы столкнутся с сильной реакцией Брюсселя», – предположил он. «Власти ЕС долго терпят украинскую наглость, игнорируя любые действия Киева, включая факты нарушения прав человека и борьбу со свободой слова. Но Венгрия, хоть и довольно непослушный, но все-таки член ЕС. Если на территории Украины против венгерского меньшинства будут применяться куда большие политические ограничения, чем сегодня, то это может обернуться для Украины очень неприятными последствиями», – заключил Погребинский.

Украина пригрозила Венгрии «ответом» на газовый контракт с Россией 28 сентября 2021, 00:24 Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, Украина ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией. «Это не будет только политический шаг, отмена комиссии (межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества), которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», – приводит слова Кулебы ТАСС. Министр отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине. «Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований», – подчеркнул Кулеба в эфире телеканала ICTV. В понедельник Венгрия подписала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

«Киев в очередной раз политизирует газовый вопрос, поэтому обвинять в использовании энергии в качестве оружия нужно не Россию, а Украину», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Украина пригрозила Венгрии «ответом» на подписание газового контракта с Россией. «Позиция Украины обусловлена исключительно политическими мотивами. Она понимает, что контракт Будапешта с Газпромом подписан на 15 лет, следовательно, через территорию Украины газ в Венгрию уже не пойдет. В таком случае шансы на сохранение транзита после 2024 года значительно уменьшаются», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Сейчас Украина использует схему виртуального реверса газа. «Газпром продает газ европейским компаниям, а те перепродают его Киеву по взаимозачету. В этом плане сохранение физических поставок голубого топлива не нужно. Нет никакой разницы в покупке газа «как бы» в Венгрии, в Словакии или в Польше, – пояснил эксперт. – Но если Газпром прекратит физическую прокачку газа через территорию Украины к Венгрии, тогда схема виртуального реверса станет слишком очевидной для населения страны». «Когда Нафтогаз будет отчитываться о покупке газа в Венгрии, у людей возникнет вопрос: как такое возможно, если туда не осуществляются поставки, – предполагает Юшков. – Но если Украина захочет, то она сможет качать газ из Венгрии по полупустой трубе в режиме обратного реверса. Поэтому я думаю, что конкретных проблем для газоснабжения Украины контракт Будапешта и Газпрома не создаст». По словам эксперта, украинские политики по-прежнему выдают за «отказ от российского газа» обычный отказ от прямых поставок топлива из России. «Но на Украине никогда не было импортного газа. Если даже Словакия в будущем начнет получать российский газ через «Северный поток – 2» в обход Украины, то никто не мешает Киеву покупать газ у каких-то других посредников. Более того, Россия никогда не отказывалась продавать газ Украине напрямую», – объяснил собеседник. «Однако если Украина привыкла к посредническим услугам каких-то европейских компаний, то эти компании могут обозначать новую точку приемки газа на территории Украины. Но здесь больше рисков для украинских политиков, нежели для физического газоснабжения страны, потому что сейчас они дурят головы своим потребителям, говоря, что покупают некий европейский газ и, как следствие, поднимают тарифы», – разъяснил Юшков. «Кроме того, из-за возможной потери транзита газа Украине придется перестроить свою ГТС. Сейчас Киев забирает часть газа из транзитных объемов, идущих в Европу, восполняя недостающую часть за счет собственной добычи. Поэтому если не будет транзита, то 2/3 потребляемого газа, которые Украина сама добывает, надо будет качать по всем регионам страны. В результате им придется заново выстраивать систему внутреннего газоснабжения, что требует огромных финансовых затрат и технических мощностей. Кроме того, нужно будет где-то покупать недостающие объемы газа либо сокращать потребление», – считает Юшков. В этом смысле Украине хотелось бы сохранить статус-кво. «Это одна из причин острой реакции Киева на возможность прекращения транзита, – отметил собеседник. – Аналогичная проблема может возникнуть, если Газпром будет платить деньги Украине, но физически качать газ по трубе не будет. В таком случае возникнет коллапс для внутреннего газоснабжения страны, и ей придется искать варианты решения проблемы». При этом у Украины нет никаких рычагов давления на Москву и Будапешт в сфере энергетики, поэтому создать какие-либо серьезные проблемы России и Венгрии она не сможет. «А все ее заявления и угрозы говорят лишь о политизации энергетической отрасли. То есть обвинять в использовании энергии в качестве оружия надо не Россию, а Украину. В частности, с чего вдруг Украина вмешивается в контракт двух коммерческих компаний? Это абсурдная позиция. За подобные действия Евросоюз мог бы ввести санкции против Киева», – резюмировал он. Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией. «Это не будет только политический шаг, отмена комиссии (межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества), которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», – сказал глава МИД. Министр отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине. «Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований», – подчеркнул Кулеба в эфире телеканала ICTV. В свою очередь МИД Венгрии вызвал украинского посла. «Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны. Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся», – сказал глава венгерского МИД Петер Сийярто. В понедельник Венгрия подписала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В Киеве испугались значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину. Киев допустил полную остановку транзита газа в Венгрию через Украину 27 сентября 2021, 17:00

Киев опасается значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину, заявил генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон. «Несмотря на контракт [о транзите газа в Европу между Москвой и Киевом] до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину», – прокомментировал он в своем Facebook подписание между Будапештом и «Газпромом» долгосрочного газового контракта в обход Украины. Напомним, «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа в обход Украины на 15 лет. На Украине нашли угрозу «страшнее» «Северного потока – 2» 28 сентября 2021, 07:57

На Украине нашли угрозу «страшнее» «Северного потока – 2» 28 сентября 2021, 07:57 Российский газопровод «Турецкий поток» является большей угрозой для экономики Украины, чем «Северный поток – 2», заявил украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль. «Мы берем, согласно этим сказкам, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа. Но мы покупаем там. «Турецкий поток» – что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем «Северный поток – 2», – передает РИА «Новости» слова Москаля. Он напомнил, что газ по «Турецкому потоку» пойдет в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию. «Я не знаю, откуда Словакия берет, я думаю, что вот-вот, и она тоже будет брать из «Северного потока – 2». Так у кого мы будем покупать?» – задался вопросом генерал.

Болгары сочли власти Украины опаснее «Северного потока – 2» 28 сентября 2021, 12:49 Заявления Киева о намерении России «захватить Украину» после ввода «Северного потока – 2» вызвали активную дискуссию среди читателей болгарской газеты «Факти», которые сочли подобные обвинения голословными. По словам читателей, максимальную угрозу для Украины представляет не трубопровод, а «неадекватная политика руководства». «Они, как и мы, повелись на американские и европейские обещания и не только прекратили отношения с Россией, но и начали воевать с русскими внутри собственной страны», – написал big, добавив, что Москва такого не простит. С ним согласился комментатор под ником Перо, который признал «Северный поток – 2» свершившимся фактом и посоветовал киевским властям «сидеть и не дергаться», передает РИА «Новости». «Газ российский, в каком законе сказано, что он должен проходить через Украину? Захотят – через Луну будут его транспортировать», – считает он. В свою очередь читатель под ником Kcaniba заявил, что Киев сам нуждается в этом газопроводе. «Есть труба – есть Украина, нет трубы – нет Украины!» – пояснил пользователь. «Вы поняли? Цены на газ растут из-за украинцев», – подчеркнул другой.

Украина сочла «наглой» реакцию Венгрии на критику контракта с Газпромом 30 сентября 2021, 09:06 Реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из России в Венгрию является «наглостью», заявил экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол. «Реакция Венгрии вообще наглая и очень странная, потому что они заявляют, что Украина посмела сунуть нос в ее внутренние дела, которыми являются ее определенные коммерческие обязательства. Только коммерческие обязательства по поставкам газа предусматривают три стороны, а не две», – заявил Чорновол в материале для «Главреда». По мнению бывшего депутата, соглашение между Венгрией и Россией ставит целью нанесение прямого ущерба Украине. Чорновол считает, что инициатором сделки стала Россия, а Венгрия просто не стала отказываться. Чорновол назвал случившееся колоссальным провалом украинской дипломатии и в первую очередь министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который, по его мнению, должен уйти в отставку.

Глава Минэнерго Украины доложил ЕК позицию Киева по контракту Венгрии с Газпромом 28 сентября 2021, 21:45

Министр энергетики Украины Герман Галущенко представил позицию Киева еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон по контракту Венгрии и Газпромом, сообщил во вторник представитель Еврокомиссии. «Министр Галущенко также поднял вопрос о недавно подписанном контракте между [энергетической компанией] MVM и Газпромом на поставку газа в Венгрию и представил украинскую позицию. Еврокомиссар Симсон выслушала мнение министра и объяснила ему роль Еврокомиссии в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС о безопасности поставок», – передает его слова ТАСС. Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России. В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт. Украинским силовикам разрешили стрелять без получения приказа 29 сентября 2021, 01:28

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный специальной директивой разрешил украинским военным в зоне конфликта в Донбассе открывать ответный огонь по противнику без согласования с высшим руководством, сообщили военные журналисты после встречи с главкомом ВСУ. «Командирам разрешено применять все доступное вооружение. Командиры на месте могут сами принимать решения – в зависимости от ситуации. Также приказом Залужный избавил военных от нужды заполнять лишнюю документацию», – приводит информацию журналистов по итогам встречи издание TheBabel, передает ТАСС. На прошлой неделе Залужный в интервью «Радио Свобода*» (признано в России иноагентом) заявил об отсутствии ограничений у командиров в Донбассе на открытие ответного огня. «Как главнокомандующий ВСУ говорю вам: нет никакого запрета [открывать ответный огонь]. Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, методы для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих подчиненных <…>. Решение об открытии ответного огня принимают командиры на месте, и согласовывать их с командованием в Киеве им не надо», – сказал он. При этом Залужный отметил, что сейчас на линии соприкосновения в Донбассе задействованы все имеющиеся у украинской армии средства для противодействия противнику. Напомним, 18 сентября в преддверии военных учений на Украине с участием сил НАТО секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов допустил возможность обострения ситуации в Донбассе. 10 сентября Данилов заявил, что ВСУ может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к гибели «сотен тысяч людей». В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений. Политолог рассказал о перспективах лишения Украины «безвиза» 29 сентября 2021, 16:59

Претензии к Киеву по поводу нарушений миграционного законодательства ЕС справедливы, но этого недостаточно, чтобы лишить страну «безвиза», считает украинский политолог Константин Бондаренко. Об обсуждении вопроса о приостановке «безвиза» для Украины, Грузии и Молдавии стало известно из внутренних документов Евросоюза. «На сегодняшний день лишение Украины «безвиза» маловероятно, потому что подобные решения принимаются не национальными правительствами, а Еврокомиссией, на уровне которой таких инициатив сегодня нет», – считает глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Несмотря на то, что сразу несколько европейских стран высказывают озабоченность из-за частых нарушений миграционных правил, эксперт ожидает только ужесточения контроля над мигрантами, и «это будет воспринято как некий компромисс в рамках Евросоюза». «Эта озабоченность касается не только Украины или Молдавии, но и беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки. Поэтому национальные правительства, помимо ужесточения внутренних регламентов, будут требовать от Еврокомиссии выделения дополнительных средств на борьбу с нелегальными мигрантами», – прогнозирует политолог. Бондаренко считает претензии к Украине справедливыми из-за «частых нарушений» миграционного законодательства, но недостаточными для прекращения «безвиза». «Большинство украинцев, которые хотят остаться в Европе, легко могут воспользоваться трудовыми визами, тем более что в таких государствах, как Польша или Чехия, достаточно легко получить такие визы при общей нехватке рабочих рук. А из Польши или Чехии уехать во Францию, Данию или Ирландию уже не так сложно», – уверен эксперт. Ключевые страны ЕС подняли вопрос о приостановке «безвиза» для Украины, Грузии и Молдовы, а также стран Западных Балкан. Как пишет Euobserver со ссылкой на внутренние документы Евросоюза, Германия, Франция и Италия жалуются на злоупотребление безвизовым режимом для незаконной миграции. А Прага заявила, что она стала свидетелем большого количества необоснованных ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии, Молдовы и Украины. Ожидается, что государства-члены обсудят этот вопрос 13 октября. В 2019 году Нидерланды первыми потребовали приостановить действие безвизового режима для Албании, но эта просьба была отклонена Европейской комиссией. Добавим, что в июле Евросоюз включил Украину в так называемый зеленый список и рекомендовал отменить ограничения на путешествия украинцев. Но конечное решение остается за государствами ЕС. На Украине заявили о риске замерзнуть зимой без российского газа 29 сентября 2021, 08:49 Текст: Елена Мирошниченко

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш» заявил, что Украине будет «очень сложно пережить предстоящую зиму» из-за отсутствия диалога с Россией по поводу газа. «Давайте не обманывать друг друга – мы можем взять его только у «Газпрома». Для этого нужно ввести прямые переговоры. А как? Мы не можем, у нас война. А войну мы тоже решить не можем, потому что по Крыму говорить не хотят. То есть власть придумывает, почему мы не можем», –приводит его слова Life.ru. По словам Мураева, Украина сейчас вынуждена закупать российский газ у Словакии по более высоким ценам. Он рассказал, что стоимость российского газа для Белоруссии составляет 135 долларов, Киеву придется платить за этот товар больше тысячи, «а это значит минус рабочие места, остановка предприятий». «А Белоруссия выиграет, Германия выиграет, а все, кто занимаются популизмом, проиграют, и заплатят за это граждане», – заключил Мураев, а также добавил, что главной угрозой национальной безопасности страны является «тупость». Напомним, в «Слуге народа» заявили, что из-за кризиса в сфере энергетики Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона. Ранее в Верховной раде заявили, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для жителей страны. Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ. При этом Киев обвинил Россию в росте цен на газ. Венгрия вызвала посла Украины из-за заявлений Киева по сделке с Газпромом 28 сентября 2021, 10:33

Украинский посол вызван в МИД Венгрии в связи с действиями Киева в отношении сделки, заключенной Будапештом с Газпромом, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. «Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны. Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся», – указывается в тексте, передает ТАСС. Сийярто подчеркнул, что Будапешт воспринимает подобные шаги Киева как «нарушение суверенитета (Венгрии) и интересов ее национальной безопасности». «Мы вызвали посла Украины в министерство иностранных дел», – заключил он. Ранее Москва и Будапешт заключили долгосрочный договор на поставку газа. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России. МИД Украины пообещал создать России «серьезные проблемы» 30 сентября 2021, 08:30

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности создать «серьезные проблемы» для России. По его словам, Киев работает над созданием условий, которые «вынудят Россию прекратить агрессию». Министр обвинил российские власти в «манипуляциях, лжи и цинизме». По его словам, Киев работает со своими партнерами над тем, чтобы создать условия, которые «вынудят Россию прекратить агрессию», передает «РБК-Украина». «Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы», – сказал Кулеба. По его словам, Киев работает со своими партнерами над условиями, которые якобы вынудят Москву прекратить агрессию. Ранее Кулеба заявлял, что Украина не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе. По его мнению, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». В Венгрии назвали «вмешательством» реакцию Украины на газовый контракт с Россией 27 сентября 2021, 20:14

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал российско-венгерское соглашение по поставке газа внутренним делом страны. «Я протестую против этой попытки вмешаться во внутренние дела Венгрии и обеспечение отоплением в зимние периоды», – сказал Сийярто на пресс-конференции после подписания документа, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что на такие решения не могут извне влиять другие страны. «Мы делаем так, чтобы в квартирах венгров было тепло зимой, это наше дело, это никакого отношения не имеет ни к каким межправительственным и смешанным комиссиям. Я прошу не путать, это разные вещи», – добавил министр. По его словам, когда он едет в украинскую столицу, то не смотрит «на то, кто был в Киеве раньше, кто что подписал». Он подчеркнул, что снабжение страны топливом – это вопрос экономики и национальной безопасности, а не политики. В четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в понедельник председатель правления Газпрома Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией. По словам Сийярто, газопровод «Северный поток – 2» внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе. Ранее сообщалось, что Украина удивлена и разочарована решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с Газпромом на поставку газа в обход Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Киева обратиться в Еврокомиссию из-за контракта Венгрии с Россией на поставку газа можно сравнить с «доносами на соседей по случаю зависти».