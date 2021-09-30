Мурашко заявил о снижении темпов вакцинации от коронавируса

Темпы вакцинации от коронавируса в России несколько снизились за последний месяц, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«За последний месяц темпы вакцинации несколько снизились, это было связано с отпускным периодом, началом учебного года», – заявил Мурашко, передает РИА «Новости».

В то же время министр указал, что среди медработников заболеваемость коронавирусом сократилась в разы. «Сегодня все сотрудники Минздрава, все практически имеют иммунитет против коронавирусной инфекции. Среди медицинских работников более 72% уже вакцинированы, плюс еще люди, которые получили иммунитет в результате заболевания. Поэтому по результату уже статистики мы видим, что среди медицинских работников заболеваемость просто сократилась в разы, особенно это видно за последние два месяца», – сказал Мурашко.

Он также отметил, что третья фаза испытаний вакцины «Спутник V» среди пожилых людей завершена. «Мы проводили клинические исследования третьей фазы вакцины «Гам-ковид-вак» или «Спутник V», она завершилась с участием пациентов старше шестидесяти лет. Показан высокий профиль безопасности и эффективности вакцины», – сказал министр, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что волна заболеваемости коронавирусом в России нарастает, регионам придется реагировать, однако на федеральном уровне решений по введению дополнительных ограничений в этой связи пока нет.