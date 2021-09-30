В Кремле призвали регионы реагировать на растущую заболеваемость коронавирусом

Волна заболеваемости коронавирусом в России нарастает, регионам придется реагировать, однако на федеральном уровне решений по введению дополнительных ограничений в этой связи пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков отметил, что «некоторые регионы, используя свои особые полномочия, уже вводят у себя разные меры», и «мы видим, что идет волна, она нарастает», потому «регионам придется реагировать», передает РИА «Новости».

«Пока на федеральном уровне никаких решений не принималось в этом плане, позиция не менялась. Но ситуация подвижная, вы сами видите, как стремительно растут цифры», – отметил он.

Представитель Кремля указал также, что привитым от коронавируса во всем мире будет удобнее жить, чем непривитым, это диктует сегодняшняя реальность, хотя президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что «прививки носят добровольный, необязательный характер».

Напомним, за последние сутки в России выявили 23 888 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,5 млн случаев заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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