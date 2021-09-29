КНДР объявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

Эксперт объяснил, что теряет Украина из-за газового контракта России и Венгрии

«Киев в очередной раз политизирует газовый вопрос, поэтому обвинять в использовании энергии в качестве оружия нужно не Россию, а Украину», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Украина пригрозила Венгрии «ответом» на подписание газового контракта с Россией.

«Позиция Украины обусловлена исключительно политическими мотивами. Она понимает, что контракт Будапешта с Газпромом подписан на 15 лет, следовательно, через территорию Украины газ в Венгрию уже не пойдет. В таком случае шансы на сохранение транзита после 2024 года значительно уменьшаются», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Сейчас Украина использует схему виртуального реверса газа. «Газпром продает газ европейским компаниям, а те перепродают его Киеву по взаимозачету. В этом плане сохранение физических поставок голубого топлива не нужно. Нет никакой разницы в покупке газа «как бы» в Венгрии, в Словакии или в Польше, – пояснил эксперт. – Но если Газпром прекратит физическую прокачку газа через территорию Украины к Венгрии, тогда схема виртуального реверса станет слишком очевидной для населения страны».

«Когда Нафтогаз будет отчитываться о покупке газа в Венгрии, у людей возникнет вопрос: как такое возможно, если туда не осуществляются поставки, – предполагает Юшков. – Но если Украина захочет, то она сможет качать газ из Венгрии по полупустой трубе в режиме обратного реверса. Поэтому я думаю, что конкретных проблем для газоснабжения Украины контракт Будапешта и Газпрома не создаст».

По словам эксперта, украинские политики по-прежнему выдают за «отказ от российского газа» обычный отказ от прямых поставок топлива из России. «Но на Украине никогда не было импортного газа. Если даже Словакия в будущем начнет получать российский газ через «Северный поток – 2» в обход Украины, то никто не мешает Киеву покупать газ у каких-то других посредников. Более того, Россия никогда не отказывалась продавать газ Украине напрямую», – объяснил собеседник.

«Однако если Украина привыкла к посредническим услугам каких-то европейских компаний, то эти компании могут обозначать новую точку приемки газа на территории Украины. Но здесь больше рисков для украинских политиков, нежели для физического газоснабжения страны, потому что сейчас они дурят головы своим потребителям, говоря, что покупают некий европейский газ и, как следствие, поднимают тарифы», – разъяснил Юшков.

«Кроме того, из-за возможной потери транзита газа Украине придется перестроить свою ГТС.

Сейчас Киев забирает часть газа из транзитных объемов, идущих в Европу, восполняя недостающую часть за счет собственной добычи. Поэтому если не будет транзита, то 2/3 потребляемого газа, которые Украина сама добывает, надо будет качать по всем регионам страны. В результате им придется заново выстраивать систему внутреннего газоснабжения, что требует огромных финансовых затрат и технических мощностей. Кроме того, нужно будет где-то покупать недостающие объемы газа либо сокращать потребление», – считает Юшков.

В этом смысле Украине хотелось бы сохранить статус-кво. «Это одна из причин острой реакции Киева на возможность прекращения транзита, – отметил собеседник. – Аналогичная проблема может возникнуть, если Газпром будет платить деньги Украине, но физически качать газ по трубе не будет. В таком случае возникнет коллапс для внутреннего газоснабжения страны, и ей придется искать варианты решения проблемы». При этом

у Украины нет никаких рычагов давления на Москву и Будапешт в сфере энергетики,

поэтому создать какие-либо серьезные проблемы России и Венгрии она не сможет. «А все ее заявления и угрозы говорят лишь о политизации энергетической отрасли. То есть обвинять в использовании энергии в качестве оружия надо не Россию, а Украину. В частности, с чего вдруг Украина вмешивается в контракт двух коммерческих компаний? Это абсурдная позиция. За подобные действия Евросоюз мог бы ввести санкции против Киева», – резюмировал он.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией. «Это не будет только политический шаг, отмена комиссии (межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества), которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», – сказал глава МИД.

Министр отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине. «Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований», – подчеркнул Кулеба в эфире телеканала ICTV.

В свою очередь МИД Венгрии вызвал украинского посла. «Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны. Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся», – сказал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

В понедельник Венгрия подписала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В Киеве испугались значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину. Киев пообещал обратиться в ЕК для оценки соответствия соглашения Будапешта с Газпромом европейскому законодательству в области энергетики. Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила реакцию Украины на долгосрочный контракт Венгрии и России по газу завистью. Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долгосрочный контракт Венгрии с Газпромом перекрывает Украине российский газ.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД