Путин напомнил, к чему привела ликвидация ГАИ в одной из соседних стран

Эксперт: Доверие к ДЭГ выше, чем к традиционной процедуре голосования

Система ДЭГ позволяет избежать проблемы выбора между гражданским долгом и личными делами, поэтому доверие к ней будет выше, чем к прцедуре традиционного голосования, считает политолог, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, оценив унифицированную федеральную систему электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму.

«Сейчас во всем мире снижается явка на выборы. Это кризис могут преодолеть только те страны, кто продумывают адекватные рецепты, и у нас они были. Первый – трехдневное голосование. И второе – это, конечно, ДЭГ», – заявил Костин в новом выпуске шоу «Дайте сказать!» на канале YouTube.

По его словам, современный человек, когда его ставят в условия выбора между гражданским долгом и личными делами, очень тяжело на него реагирует. Это происходит везде, а многодневное голосование позволяет этого навязанного выбора избежать, считает эксперт.

Костин также отметил, что доверие к ДЭГ выше, чем к офлайновой процедуре: в Москве через интернет проголосовало 2 млн человек, а офлайн – только 1,5 млн москвичей.

«Я считаю, что система ДЭГ более надежна, чем традиционное голосование, потому что если вы посмотрите, 80% нарушений, которые приводят к утрате голоса конкретного избирателя, связаны с человеческим фактором, они даже не связаны с каким-то злым умыслом и корыстью. Но тем не менее, бывают ситуации, когда нарушена тайна голосования, а при дистанционном голосовании такое просто невозможно, алгоритм не совершает человеческих ошибок», - сказал он.

Политолог также отметил надежность такого голосования. «Есть система наблюдения в дистанционном голосовании, а в принципе у всех есть ключи шифрования: у участников, у наблюдателей, тех, кто регистрируется в качестве общественных наблюдателей. Понятно, что наблюдателей для интернет-голосования надо готовить, может быть, чуть дольше, и у них должны быть какие-то специальные навыки, но это вопрос времени», – заявил Костин, добавив, что для людей, которые сегодня осуществляют до 90% всех своих платежей через интернет, ДЭГ является удобным и естественным. У системы есть будущее, считает спикер.

IT-эксперты также поприветствовали идею ЦИК развивать унифицированную федеральную систему электронного голосования (ДЭГ).

Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила высокую востребованность и несомненные преимущества ДЭГ в период пандемии и выразила убежденность в том, что следующие федеральные выборы должны проводиться на общей платформе, говорится в сообщении на сайте Независимого общественного мониторинга.

«То, что накоплено в Москве, никуда не уйдет, они будут продолжать на своей платформе развивать все, что делают по разным аспектам московской жизни. Но я думаю, что в дальнейшем федеральные выборы будут проводиться по общим правилам и на единой платформе», – заявила Памфилова.

При этом глава ЦИК констатировала, что «преимущества дистанционного электронного голосования очевидны», особенно в период пандемии.

Суммарно в семи регионах проживает порядка 16 млн избирателей, из них фактическая возможность принять участие в дистанционном электронном голосовании была у 10 млн граждан, имеющих подтвержденные аккаунты на порталах Госуслуг и mos.ru. В итоге электронной формой воспользовались 2 млн 535 тыс. 978 граждан, сообщил зампред Центризбиркома Николай Булаев.