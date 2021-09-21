Патрушев назвал «инициативу трех морей» возрождением идеи «санитарного кордона» у границ России

Американская «Инициатива трех морей» стала возрождением идеи «санитарного кордона» на западной границе России, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«США не заинтересованы в самостоятельных европейских государствах, поэтому уже сегодня пытаются создать даже в рамках Евросоюза выгодные им локальные форматы. Например, «Инициативу трех морей», консолидирующую страны Восточной Европы. Ее преподносят как конструктивный интеграционный формат, но на самом деле речь идет о новом антироссийском объединении государств», – сказал Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, «фактически, это возрождение идеи столетней давности о создании вдоль западной границы нашей страны так называемого «санитарного кордона».

«Инициатива трех морей» объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию, Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию, охватывая территории между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Ее заявленная цель заключается в укреплении сотрудничества, прежде всего ради развития инфраструктур в энергетическом, транспортном и цифровом секторе, что позитивно повлияет на рост экономики, сплоченности и безопасности ЕС.

Патрушев также заявил, что «под лицемерными лозунгами борьбы за равноправие на Западе организуется неприкрытая дискриминация граждан, придерживающихся традиционных ценностей». «Чего стоит один только планомерный подрыв нормальных гендерных отношений, когда отца и мать переименовывают в родителей номер один и два, детям хотят предоставить право самостоятельно выбирать себе пол, а кое-где дело доходит до легализации браков с животными», – сказал он.

По его словам, вряд ли страны с богатыми вековыми традициями пожелают иметь что-то общее с такими ценностями. «Навязывание обществу чуждых норм еще больше расколет мир по принципам «свой – чужой», станет поводом для провоцирования враждебности между государствами, приведет к поляризации общества в тех странах, где попытаются искусственно насаждать подобные стереотипы», – подчеркнул секретарь Совбеза.

Ранее Патрушев заявлял, что в новой редакции Стратегии национальной безопасности отражены положения о поддержании ядерного потенциала и готовности ВС к боевому применению, а также уделено внимание подготовке россиян к военной службе.