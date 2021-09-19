Матвиенко оценила первые результаты выборов в Госдуму «Новые люди» вошли в тройку лидеров в Петербурге по результатам экзитполов Политолог: «Единая Россия» убедительно набирает голоса, на которые рассчитывала 19 сентября 2021, 22:51

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Добиться успеха на фоне других партий единороссам помогли удачно подобранная первая федеральная пятерка и обновление кадров, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Куртов, комментируя предварительные данные ЦИКа о результатах выборов в Госдуму. «Сейчас начинается подведение итогов – самое интересное. И у кого-то из нас результаты выборов могут вызвать грусть или радость, но для нас – профессиональных наблюдателей – ничего особенного с первым местом не происходит: «Единая Россия» стабильно и убедительно набирает свои голоса в том количестве, на которое она и рассчитывала», – сказал президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. Одним из основных драйверов популярности ЕР он назвал удачно подобранную первую пятерку федерального списка, в которую вошли главы Минобороны и МИДа Сергей Шойгу и Сергей Лавров, известный врач Денис Проценко, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. «Я вспоминаю предвыборную кампанию 1999 года. Движение «Единство», на базе которого потом и была создана ЕР, отличалось очень технологическим подходом. В первую предвыборную тройку движения тогда входили глава МЧС Сергей Шойгу, великий борец Александр Карелин и генерал МВД Александр Гуров. Тогда главный запрос общества был на то, чтобы нас защищали, охраняли от катастроф и при этом чтобы признавали нашу силу», – пояснил политолог. «Тройка 1999 года дала очень большой эффект. И нынешняя пятерка ЕР меня тоже очень обрадовала – я увидел такое же мощнейшее сбалансированное представительство, ответ на современный запрос общества», – признался Куртов. Эксперт добавил, что успеху ЕР способствовало решение начать решительное обновление партийных кадров. «Хочу отметить праймериз, на которые весной обижались некоторые местные организации, обижались те региональные партийцы, что не сумели на них победить. По итогам праймериз произошло обновление на 40-50% списка кандидатов в Госдуму, то есть будущего депутатского корпуса единороссов, появление свежих лиц в составе фракций ЕР во многих региональных парламентах. Теперь мы видим, что именно эти действия дали повод избирателям посмотреть на партию власти по-другому, по-новому», – уверен аналитик. Как свидетельствуют данные ЦИК, представители партии «Единая Россия» побеждают в большинстве одномандатных округов на выборах в Госдуму. Также по партийным спискам после подсчета 18,62% протоколов участковых избирательных комиссий ЕР набирает 42,53% голосов, КПРФ на момент обработки получает 23,23%, ЛДПР – 8,8%, «Справедливая Россия» – 7,1%, «Новые люди» – 6,99%. Как свидетельствуют данные экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенного компанией ИНСОМАР, на выборах в Госдуму ЕР набирает по партийному списку 45,2% голосов избирателей, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов. Сообщалось, что общая явка на выборах в Госдуму составила 40,49%.

Памфилова уволила троих председателей УИК из-за вбросов бюллетеней 19 сентября 2021, 13:20

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Трое председателей участковых комиссий, где был зафиксирован вброс бюллетеней на выборах, освобождены от должностей, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. «В Республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областях освобождены уже от должности председатели УИК, на которых случились факты вброса», – цитирует РИА «Новости» Памфилову. По ее словам, на выборах в России подтвердилось восемь случаев вбросов бюллетеней в шести субъектах: Республике Адыгея, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Саратовской областях. Она отметила, что во всех случаях бюллетени были признаны недействительными, правоохранители продолжают проверки. В свою очередь глава избиркома в Адыгее Нурбий Самогов заявил, что сотрудники следственного управления СК России по региону возбудили уголовное дело после вброса на участке. «Все было хорошо, но в обед к нам поступил сигнал, что на 158-м участке вброс. Мы сообщили в МВД, где быстро среагировали, зафиксировали, на сегодняшний день СК возбудил уголовное дело», – сказал он. Ранее Памфилова заявила, что Центризбирком будет опровергать каждый случай ложных обвинений во вбросах и «каруселях» на выборах, отметив, что именно для выявления нарушений создавалась система видеонаблюдения. Сообщалось, что поток ложных сообщений о выборах депутатов Госдумы за субботу удалось сбить, а всего за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков. При этом наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на момент начала третьего дня голосования на выборах в Госдуму. Политолог назвал три причины провала «Умного голосования» 19 сентября 2021, 13:46 Текст: Олег Исайченко

«Любопытно, что либералы в рамках «Умного голосования» (УГ) призвали избирателей голосовать за сталинистов. Можно подумать, что это забавная шутка, но нет – это реальность, что также сказалось на доверии к проекту», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Данилин, комментируя скандалы вокруг проекта «Умное голосование». «У провала «Умного голосования» есть несколько причин», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Первая – это жадность. Леонид Волков и его камарилья привыкли жить на донаты и организовали политический «МММ». Уже упоминалось, что эти средства часто тратились не по назначению, их воровали. Это следствие жадности», – указал собеседник. «Вторая причина – потеря доверия к системе «Умного голосования», – отметил эксперт. Утечки базы с персональными данными участников УГ повлияли на то, что люди перестали слать им донаты из-за страха деанонимизации. «Третья причина заключается в том, что Запад, увидев провал стратегии «Умного голосования», счел поддержку этого проекта бессмысленной. Ссориться с Россией из-за этого нелогично, поэтому Google и Apple просто «слили» проект», – указал собеседник. «Любопытно и то, что либералы в рамках «Умного голосования» призвали избирателей голосовать за сталинистов. Можно подумать, что это забавная шутка, но нет – это реальность, что также сказалось на доверии к проекту», – подчеркивает политолог. «Политиков, которые пошли на сотрудничество с «Умным голосованием», также ожидает провал. Когда-то Д'Артаньян заявил: «Меня дурно приняли бы здесь и на меня дурно посмотрели бы там». Это, пожалуй, лучшее описание судьбы тех людей, кто решил сотрудничать с проектом «Умное голосование», – добавил Данилин. Он также заметил, что некоторые лидеры партий еще до объявления результатов выборов начали анонсировать митинги и протесты, что может свидетельствовать о том, что они заранее признали свое поражение. «Те, кто делает подобные заявления, видимо, не собирались побеждать на выборах», – заключил Данилин. Напомним, в начале сентября арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был закрыт Роскомнадзором – за связь с экстремистской организацией. Позже американские корпорации Apple и Google удалили приложение Алексея Навального с «Умным голосованием» из своих онлайн-магазинов App Store и Google Play. В то же время лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты готовы «обеспечить сохранность своих голосов». «Все штабы протестных действий приведены в полную готовность для того, чтобы выразить отношение и на улице. Мы подали заявки [на проведение протестных акций] с 20-го числа на всю неделю вперед», – отметил он. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Свыше 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва в Москве за два дня. Песков выиграл 10 тыс. баллов в розыгрыше на выборах в Госдуму 19 сентября 2021, 12:25

Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выиграл 10 тыс. баллов в розыгрыше «Миллион призов», проголосовав онлайн на выборах депутатов Госдумы, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов. «[Пресс-секретарь президента России] Дмитрий Сергеевич Песков <...> [выиграл сертификат на] 10 тыс. [рублей]. Он еще не знает», – пояснил Венедиктов, передает ТАСС. По его словам, эти баллы равны 10 тыс. рублям, которые можно потратить на приобретение товаров и услуг у партнеров программы. Песков заявил, что узнал из СМИ о выигрыше 10 тыс. баллов в акции «Миллион призов» для голосовавших онлайн, но пока не проверял эту информацию. «Прочитал про это, но сам пока не проверял», – отметил представитель Кремля. Напомним, что среди голосующих на сентябрьских выборах разыграют 100 машин и 20 квартир. Всего в рамках акции будет разыграно свыше 250 тыс. призов, среди которых 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. баллов (один балл равен одному рублю). Эти баллы можно обменять на товары, представленные партнерами программы. Названы источники фейков о выборах в России 19 сентября 2021, 14:10 Текст: Олег Исайченко

«Большинство фейков распространяются организациями иноагентов, а также представителями некоторых партий. Тем не менее мы проверяем каждое сообщение о возможном нарушении на выборах», – сказал газете ВЗГЛЯД общественник Максим Григорьев. Ранее в Общественной палате сообщили, что за два дня голосования выявлено около 10 тыс. фейков о выборах. «Число фейков действительно очень большое, – отметил председатель координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. – Причем распространяются фейки организациями, которые признаны иностранными агентами, а также неизвестными людьми в соцсетях. Они, например, прикрепляют к сообщениям старые видео и имитируют нарушения». «Более того, значительное число неподтвержденной информации, несоответствующей действительности, распространяют наблюдатели и представители некоторых оппозиционных партий», – добавил Григорьев. Также в некоторых случаях фейки запускаются из-за незнания избирательного законодательства, то есть без злого умысла. «Но каждый случай, вне зависимости от того, фейк это или не фейк, мы проверяем, изучаем сообщения от наших наблюдателей на участке, а также видеозаписи с камер наблюдения. Затем, исходя из этих данных, уже делаем свое заключение», – подчеркнул Григорьев. В воскресенье стало известно, что за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков о выборах в России. Об этом сообщил первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. По его словам, с января и до первого дня голосования было выявлено 5 тыс. фейков о выборах, а только за 17 сентября – семь тысяч. Член ОП указал, что в целом за два дня выборов было зафиксировано около 10 тыс. фейков, за весь год – 15 тысяч. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Свыше 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва в Москве за два дня. Стала известна судьба пойманного на избирательном участке в Москве енота 19 сентября 2021, 10:27

Фото: кадр из видео

Текст: Евгения Шестак

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сделал пойманного на избирательном участке енота своим символом, сообщил руководитель штаба Алексей Венедиктов. «Согласились, что эмблемой штаба станет енот Том. Идет вопрос о том, переименовывать его или нет, как быть с авторским правом. Так что может быть мы объявим конкурс на лучшее имя для енота штаба по наблюдению», – цитирует РИА «Новости» Венедиктова. В первый день выборов, 17 сентября, в Москве на избирательном участке №1262 москвич выпустил енота в помещении участковой избирательной комиссии, полицейские ловили животное несколько минут. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Разоблачен обман «избитого» наблюдателя на выборах в Москве 19 сентября 2021, 14:34 Текст: Евгения Шестак

История с избиением наблюдателя от одной из партий на избирательном участке № 2771 в Москве оказалась фейком. Накануне наблюдатель от одной из оппозиционных партий заявил о совершенном на него нападении. В Instagram он разместил свою фотографию с якобы кровью на лице. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саша (@bad_balance89) Однако в распоряжении Telegram-канала «Опер пишет» оказалось видео, на котором мужчина рисует себе «кровавый» след под носом. «Таким образом, это не более чем провокация и обман», – говорится в сообщении. Ранее первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты (ОП) России по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич заявил, что известные блогеры публикуют в Telegram-каналах фейковые видео о вбросах на выборах. Напомним, поток ложных сообщений о выборах депутатов Госдумы за субботу удалось сбить, а всего за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков. Кроме того, наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на момент начала третьего дня голосования на выборах в Госдуму. Экзитпол: «Единая Россия» набирает 45,2% голосов по списку в Госдуму 19 сентября 2021, 21:05

Текст: Елена Мирошниченко

Партия Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, свидетельствуют данные экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР. Согласно данным опроса, «Единая Россия» набирает 45,2%, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов, передает ТАСС. Сообщалось, что общая явка на выборах в Госдуму составила 40,49%. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Госдуму 19 сентября 2021, 09:15

Фото: Семен Антонов/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на момент начала третьего дня голосования на выборах в Госдуму, сообщил руководитель группы международных наблюдателей от МПА СНГ, заместитель председателя сената парламента Казахстана Аскара Шакирова. Он отметил, что за два дня выборов в ходе посещения наблюдателями избирательных участков члены группы международных наблюдателей не выявили каких-либо нарушений. Он также подчеркнул, что выборы в России проходят на высоком организационном уровне: «они прозрачны, доступны», передает ТАСС. По словам Шакирова, не проблем и с электронным голосованием. «Говорить о каких-то преимуществах или недостатках преждевременно. Я думаю, россияне сами дадут оценку электронному голосованию. Но каких-либо нарушений или же негативных факторов, связанных с электронным голосованием, мы не обнаружили», – пояснил он. Иностранные эксперты посетили Центр общественного наблюдения в Краснодаре, где их познакомили с условиями работы наблюдателей, сообщает телеграм Общественной палаты России. Зарубежные гости высоко оценили организацию выборного процесса. «Россия показала всему миру пример, как нужно проводить выборы, их организовывать, использовать технические средства и вовлекать гражданское общество. То, что я увидел в России, носит подлинно демократический характер», - отметил Абель Абдиэль Аронатегуй Вивиес, исполнительный директор фонда Contra-Peso. «Я приехал из Швеции и считал, что моя страна имеет укорененную демократическую традицию. Но, побывав в этом центре, я понял, что даже шведы очень многое принимают на веру. Увидев вашу систему видеомониторинга, я понял, что РФ стремится именно к инновационному внедрению технологий, которые действительно обеспечивают прозрачность выборов», - признался Ян Магнус Стенлунд, автор и ведущий программ. Ранее сообщалось, что свыше 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в Москве за два дня. Напомним, общая явка на выборах в Госдуму к 20.00 мск субботы составила 31,51% без учета дистанционного электронного голосования. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт ЦИК в ходе голосования 19 сентября 2021, 17:16 Текст: Елена Мирошниченко

В ходе нынешних выборов Центризбирком столкнулся с небывало мощными кибератаками на свой сайт, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. «У нас сейчас, действительно, такие атаки идут мощные на сайт. Это просто катастрофа. У нас такого никогда не было», – сказала она в ходе обсуждения в Общественном штабе Москвы по наблюдению за выборами, передает ТАСС. Памфилова уточнила, что такие атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%). Напомним, что следственный комитет инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако атаки не нанесли ущерб и были отражены. Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно, согласно решению Центризбиркома России, могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести регионах – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Депардье проголосовал на выборах в Госдуму во Франции 19 сентября 2021, 17:46 Текст: Елена Мирошниченко

Актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке в посольстве России в Париже. «Во Франции я не голосовал. А Россию и Владимира Путина я обожаю. Я считаю, что здесь (на выборах в Госдуму) есть демократия, так как в голосовании участвуют очень много кандидатов», – приводит его слова РИА «Новости». Депардье также рассказал журналистам, что французские интеллектуалы, которые говорят, что в России нет демократии, должны сначала посетить страну. «Я много путешествовал по России и видел большую любовь людей к Путину, я не встречал много людей, которые бы говорили об обратном», – добавил актер.



Избирательные участки во Франции – Париже, Страсбурге, Марселе, Вильфранше-сюр-Мер, а также в Монако – открылись в воскресенье в 08.00. На участке, организованном в посольстве России в Париже, после 10.00 начали образовываться очереди из желающих проголосовать. В 2013 году Жерар Депардье получил гражданство России, а годом ранее он уехал из Франции в Бельгию, поскольку его обвинили в неуплате налогов. Позже выяснилось, что Депардье числится должником по базе УФССП. Голосование в основной день выборов началось в России 18 сентября 2021, 23:21

Фото: Камчатка Сегодня/Youtube

Текст: Антон Антонов

В восточной части России уже начался третий день голосования на выборах в Госдуму – избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени, то есть в 23.00 мск. На Камчатке и Чукотке выбирают депутатов федерального и региональных парламентов, также там проходят выборы в органы местного самоуправления. В регионах зарегистрировано 230080 избирателей и 32641 избиратель соответственно, передает РИА «Новости». Напомним, общая явка на выборах в Госдуму к 20.00 мск субботы составила 31,51% без учета дистанционного электронного голосования. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. На Камчатке на выборах в заксобрание лидирует «Единая Россия» 19 сентября 2021, 20:10 Текст: Елена Мирошниченко

«Единая Россия» набирает 32,7% голосов на выборах депутатов Заксобрания Камчатского края после обработки 11,04% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК России. На втором месте находится КПРФ с 24,74% голосов, на третьем – «Новые люди» - 12,2%, ЛДПР набирает 11,21%, «Справедливая Россия – За правду» – 8,91%, Партия пенсионеров – 4,64%, «Коммунисты России» – 2,55%, передает ТАСС. По данным Центризбиркома на 18:00 местного времени (9:00 мск), в голосовании на выборах депутатов Госдумы приняли участие 38,72% избирателей, на выборах депутатов Законодательного собрания региона – 31,46% избирателей. Ранее сообщалось, что по итогам обработки 18,18% протоколов участковых избирательных комиссий «Единая Россия» лидирует на выборах в Думу Чукотского автономного округа, набирая 46,12% голосов. «Единая Россия» лидирует на выборах в Думу Чукотки с 46,12% 19 сентября 2021, 19:45 Текст: Елена Мирошниченко

По итогам обработки 18,18% протоколов участковых избирательных комиссий «Единая Россия» лидирует на выборах в Думу Чукотского автономного округа, набирая 46,12% голосов, свидетельствуют данные Центризбиркома. «Единая Россия» набирает 2553 голосов, или 46,12%; ЛДПР – 1184 голосов, или 21,39%, КПРФ – 914 голосов, или 16,51%; Справедливая Россия – За правду» набирает 679 голосов, или 12,27%», – приводит сообщение ТАСС. 17-19 сентября на Чукотке проходило голосование на выборах депутатов в Государственную думу, Думу Чукотского АО, депутатов в районные Советы депутатов. На места в окружную Думу претендовал 51 кандидат, членами регионального парламента станут 15 человек. По данным Центризбиркома на 18:00 местного времени (9:00 мск), в голосовании на выборах депутатов Госдумы приняли участие 58,89% избирателей. На выборах в Госдуму в Донбассе дистанционно проголосовали около 150 тыс. человек 19 сентября 2021, 16:59 Текст: Дарья Григоренко

Около 150 тыс. жителей Донбасса с российскими паспортами приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму, сообщил председатель комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский. «Понятно, что какие-то цифры можно называть только приблизительно в силу того, что какая-то часть людей, живущих в ДНР и ЛНР и получивших паспорта [России], раньше уже имела регистрацию на территории России и принимала участие в выборах, имея возможность голосовать не только за федеральные партийные списки, но и за местных кандидатов. Но вот по той информации, которую предоставляет ЦИК, ее можно получить эмпирическим путем», – пояснил он на брифинге в Общественной палате России, передает ТАСС. По его словам, на 15:45 проголосовало больше 150 тыс. человек. «Повторюсь, эта цифра очень примерная, показывает, как дистанционно голосовал Донбасс», – добавил Вышинский. 17 сентября на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. Ранее глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Накануне вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России. СБУ заподозрили в создании фальшивого видео о выборах в России 19 сентября 2021, 19:51

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В Сети появился видеоролик, на котором мужчина через портал «Госуслуги» голосует якобы от имени жителей Луганской народной республики. В видеоролике присутствуют элементы монтажа и иные признаки фальшивки. Эксперты полагают, что фейковое видео могла разместить Служба безопасности Украины (СБУ). В YouTube появился провокационый ролик, посвященный процедуре электронного голосования в России. На видео показаны списки людей, за которых злоумышленник якобы проголосовал на выборах. Но ролик содержит целый ряд признаков фальсификаций. Например, адреса электронных почт созданы специально для данного фейкового видео. В аккаунтах и почтах пользователей содержатся только приветственные (стартовые) сообщения якобы с портала «Госуслуги». В таблице видно, что у большинства пользователей отсутствуют данные о пароле для «Госуслуг». Столбец практически пуст. Вход на портал тоже не демонстрируется. Все пароли, представленные на видеозаписи, однотипны и созданы по единому алгоритму: 2 буквы от инициалов, 2 цифры год рождения, 2 буквы от инициалов, 4 цифры дата рождения. Автор фейк-видео проходит процедуру авторизации в аккаунтах «Госуслуг» через форму восстановления пароля, что само по себе является сомнительной процедурой. Создать и запустить фейковое видео могла Служба безопасности Украины, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. «Впрочем, даже если это и не СБУ, то явно какие-то украинские люди или ведомство, потому что выборы в ЛНР интересны, прежде всего, Киеву», - полагает эксперт. В целом стилистика фальшивки имеет почерк украинского происхождения. Аналитик также не исключает появление в ближайшие дни новых поддельных видео от тех же авторов, но касающихся уже российских регионов. «Подобные фейки готовит и российская оппозиция, которая таким образом подыгрывает своим западным партнерам», - подчеркнул политолог.