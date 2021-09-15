Газпром нарастил поставки газа за рубеж Миллер опроверг сообщения о поставках газа по «Северному потоку – 2» с 1 октября 15 сентября 2021, 17:48

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Поставки газа по «Северному потоку – 2» не начнутся со следующего месяца, заявил глава Газпрома Алексей Миллер, комментируя сообщения СМИ на эту тему. «Нет. 1 октября поставки еще не начнутся», – заявил Миллер, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости». Ранее в сентябре агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на собственные источники, что Газпром якобы намерен начать поставки газа по «Северному потоку – 2» с 1 октября. Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом». Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского Нафтогаза заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска трубопровода.

Украина потребовала «такого же, как у Газпрома» доступа к «Северному потоку – 2» 15 сентября 2021, 13:18

Фото: Stepan Franko/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Европейские компании должны иметь возможность сами выбирать, по какому маршруту транспортировать покупаемый ими российский газ, для этого они должны получить доступ – такой же, как Газпром – ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и ЕС, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко по итогам переговоров с Германией. По его словам, Киев готов продлить контракт на транзит с Газпромом после 2024 года, но настаивает на переносе объемов транзита в контракты с европейскими компаниями. Витренко отметил, что в ходе переговоров обсуждалась сертификация оператора «Северного потока – 2», передает РИА «Новости». «Для того, чтобы было обеспечено полное соответствие европейскому законодательству, о котором говорят сама Германия и США, должна быть обеспечена честная и справедливая конкуренция. Что означает, что все компании, в первую очередь европейские, должны получить доступ недискриминационный – такой же, как Газпром, ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и ЕС. Чтобы европейские компании сами могли решать, по какому газопроводу они будут транспортировать газ», – сказал Витренко. Глава «Нафтогаза» добавил, что ряд европейских компаний хотят получать голубое топливо на границе России и Украины, а дальше самостоятельно заказывать транзитные мощности через Украину. Ранее Витренко заявил, что Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза. По его мнению, у Газпрома есть возможность ударить по репутации Украины и выставить ее ненадежным поставщиком. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом». Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2». Киев выдвинул Европе условие продления транзитного контракта с Газпромом 15 сентября 2021, 11:07

Фото: Danil Shamkin/Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза, заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко по итогам переговоров с немецкой стороной. «Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен. Мы готовы также вести разговор, мы об этом сказали немецким нашим партнерам, о продлении транзитного контракта с Газпромом. Но само по себе это продление не является достаточной гарантией сохранения транзита через Украину. Для этого нужны, в первую очередь, контракты с европейскими компаниями», – сказал Витренко, передает РИА «Новости». Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется на подписание отдельного документа по гарантиям Запада после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Газпром нарастил поставки газа за рубеж 15 сентября 2021, 15:26

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

С начала года Газпром, по предварительным данным, нарастил добычу газа на 17,8% (на 53,9 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 357,7 млрд кубометров, сообщили в холдинге. Экспорт газа за указанный период в страны дальнего зарубежья вырос на 17,4% (на 20,6 млрд кубометров) – до 138,6 млрд кубометров, приблизившись к историческому максимуму, цитирует сообщение компании ТАСС. «Газпром продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (141,3 млрд кубометров за тот же период 2018 года)», – добавили там. С начала года компания нарастила поставки газа в Турцию (на 157,7%), Германию (на 35,8%), Италию (на 15%), Румынию (на 347,6%), Польшу (на 11,4%), Сербию (на 125,9%), Финляндию (на 19%), Болгарию (на 52,3%) и Грецию (на 12,8%). Между тем в среду стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров. Эксперт указал на неразумную стратегию Украины на рынке газа 15 сентября 2021, 14:08

Фото: Виталий Грабар/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Киев безосновательно рассчитывает на то, что европейские страны поменяют свою позицию касательно транзита газа из-за его прихоти», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее Киев выдвинул Европе условие продления транзитного контракта с Газпромом и потребовал «такого же, как у Газпрома» доступа к «Северному потоку – 2» для европейских компаний. «Это очередная апелляция Украины к Европе с нотками шантажа. По всей видимости, Киев хочет, чтобы европейская бюрократия надавила на страны ЕС с целью сохранения транзита газа через Украину. В противном случае, как считают в Киеве, ЕС окажется зависим от Газпрома, а это безобразие, страх и ужас», – считает старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. «Но такой шантаж не сработает. «Северный поток – 2», как и другие газопроводы, был построен с учетом пожеланий участвующих в проекте сторон. Если ранее европейские страны позитивно относились к реализации проекта, то почему сейчас они должны пересмотреть свою точку зрения из-за прихоти Киева? – задается вопросом эксперт. – К примеру, в Чехии есть энергетическая компания Net4gas, которая построила газопровод «Capacity4Gas», являющийся продолжением «Северного потока – 2». То есть Чехия вложила деньги в строительство инфраструктуры, чтобы принимать российский газ на своей территории. Зачем ей транзит газа через Украину?» Кроме того, на фоне высоких цен на газ в Европе неразумно ссориться с главным поставщиком. «У Киева странный расчет на то, что европейские страны по неизвестной причине должны изменить свою позицию касательно газа, – пояснил он. – Да, у Европы есть некоторая инерция ответственности в отношении Украины после событий в 2014 году в Киеве. Но мне кажется, эта инерция постепенно выветривается». «Так что надеяться на то, что такая переговорная стратегия Украины приведет к каким-то позитивным результатам, не стоит», – уверен собеседник. «Напротив, Украине следовало бы поступать более разумно», – считает Митрахович. «Например, она могла бы договариваться о сохранении транзита с территориально близкими странами – Словакией и Молдавией. В таком случае Киев располагал сильной аргументацией. Кроме того, пусть Украина предлагает более выгодные условия транзита через свою территорию, чем у Польши. Это было бы разумно. Но вместо этого украинские политики что-то придумывают, пытаясь шантажировать и напугать европейских коллег. Вряд ли Европа оценит такой неразумный подход», – резюмировал эксперт. Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко по итогам переговоров с Германией Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко по итогам переговоров с Германией заявил , что европейские компании должны иметь возможность сами выбирать, по какому маршруту транспортировать покупаемый ими российский газ, для этого они должны получить доступ – такой же, как у Газпрома – ко всем газопроводам. Кроме того, Витренко заявил, что Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза. По его мнению, у Газпрома есть возможность ударить по репутации Украины и выставить ее ненадежным поставщиком. Между тем глава минэнерго Украины Галущенко заявил, что если «Северный поток – 2» запустят, а поставки по украинскому маршруту окажутся слишком низкими, то Киев будет вынужден полностью переориентировать свою газотранспортную систему (ГТС) на внутренние нужды, приводит его слова «Лента.ру» со ссылкой на сайт ведомства. По словам министра, в таком случае многим европейским странам грозит нехватка топлива, а в Европу будет перекрыт надежный, гибкий и независимый маршрут. «Это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику», – подчеркнул он. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом». Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Цена газа в Европе превысила 950 долларов за 1 тыс. кубов 15 сентября 2021, 12:06

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов ICE Futures. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 12.03 мск дорожала на 17,27% и составляла 943 доллара за 1 тыс. кубометров. Минутами ранее рост цен превышал 20%, а сама стоимость – 950 долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости». Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает активно расти и впервые в истории превысила отметку в 900 долларов за 1 тыс. кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Кремль: Рост цен на газ в Европе не имеет никакого отношения к России 15 сентября 2021, 12:58

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Рост цен по фьючерсам на газ в Европе не имеет никакого отношения к России и не влияет на стоимость поставляемого трубопроводного газа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «К России эти процессы не имеют никакого отношения, более того, эти спотовые цены на газ также не влияют на цены на трубный газ, и получатели трубного газа в Европе не подвержены этой волатильности высокой, потому что там цена рассчитывается по другой формуле», – сказал Песков. Он также отметил, что «эти колебания цены и резкие скачки до нас дойти не могут», передает РИА «Новости». Цена на газ на фьючерсном рынке Европы в среду впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало скачку более чем на 20% за день. Сейчас котировки немного скорректировались, но дневной рост все равно внушительный – около 13%. Евродепутат пожаловался на обман Польши со стороны Меркель 15 сентября 2021, 08:56

Фото: FILIP SINGER/ЕРА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Ангела Меркель, завершая карьеру канцлера Германии, оставляет расколотый Евросоюз и разрушенную восточную политику, заявил евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский. По его словам, под негласным руководством Меркель ЕС якобы предал интересы Европы, а «Северный поток – 2» лишь проиллюстрировал длинную дорогу на пути к «объятиям Москвы». «Ее основные ошибки: «Северный поток – 2» и миграционная политика. Именно они привели к однозначно отрицательному балансу периода правления Ангелы Меркель», – заявил евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский в беседе с Gazeta Polska Codziennie. «Что касается «Северного потока – 2», то я лично испытал то, как она обманывала меня и многих других, объясняя, что это вовсе не политический, а бизнес-проект. В итоге он вырос до геополитического проекта самого высокого ранга», – добавил он, передает RT. По мнению евродепутата, Меркель не выдержала испытания, поэтому она покидает политическую сцену как неудачник, а с точки зрения Польши, вдобавок с позором. «Я присутствовал на встрече с Меркель в то время, когда она еще возглавляла оппозицию в августе 2005 года. Тогда она пообещала – это зафиксировали многие СМИ, – что, будучи канцлером Германии, по пути в Москву она всегда будет останавливаться в Варшаве. Политика в отношении России всегда должна была тесно координироваться с Польшей. Она не сдержала своё слово. На протяжении долгого времени в Польше верили, что Меркель самый лучший немецкий политик, которого Польша только могла встретить на своем пути. Думаю, что сегодня этот тезис не выдерживает никакой критики», – объяснил он. Он также обратил внимание на то, что в видении Берлина Польша должна быть покладистой и смирной, четко выполнять его приказы – в противном случае Берлин вынужден ее шантажировать, в том числе в финансовом плане. «Я испытал эту наглость на себе, когда, согласно правилам, действующим в Европейском парламенте, после немца я должен был стать главой европейской дипломатии, тогда Ангела Меркель наладила контакт с главами правительств Люксембурга, Австрии и Хорватии, а также звонила в Гданьск и Варшаву, чтобы изменить решение, которое было принято в соответствии с демократическими процедурами», – рассказал он. Евродепутат уверен, что истинное лицо немецкой политики националистического эгоизма хорошо скрывается за мнимым миролюбием. Он вспоминает, что, когда Польша делала шаги в направлении присоединения к НАТО и ЕС, тогда она могла рассчитывать на руку помощи Бонна – тогдашней столицы Германии. «Но политики Германии времен Бонна больше не существует. Подтверждаются мрачные прогнозы о том, что может означать перенос столицы из Бонна в Берлин. Назначение сына адъютанта Гитлера на пост посла в Варшаве было символической наглостью, смысл которой до сих пор сложно понять. Это действия, которые в символическом плане явно враждебны», – резюмировал Сариуш-Вольский. Ранее сообщалось, что в сентябре Варшава оказала не самый теплый прием канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, а польский президент Анджей Дуда оскорбил немецкую коллегу отказом от встречи. Лавров оценил возможность запуска «Северного потока – 2» до конца года 15 сентября 2021, 10:21

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Процесс получения разрешения на газопровод «Северный поток – 2» от немецкого регулятора может занять около четырех месяцев, сказал глава МИД Сергей Лавров. «Работы все завершены. Сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству не быстрый, там четыре месяца, начало 2022 года обозначается», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». Ранее министр выразил мнение, что нападки на проект «Северный поток – 2» не прекратятся. При этом Лавров отметил, что со стороны России все работы по строительству газопровода завершены. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Лавров: У Украины вошло в привычку клянчить что-то у Запада 15 сентября 2021, 09:58

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Киев постоянно пытается вывести тему «Северного потока – 2» на уровень истерики, а украинские власти продолжают клянчить что-то у Запада, в том числе по теме вступления в НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Наши украинские друзья постоянно пытаются эту тему вывести на уровень такой истерики. Это у них вошло в привычку, в правило – что-нибудь обязательно клянчить у Запада. Вот «Северный поток»: остановите! А не можете остановить, тогда дайте нам денег в качестве компенсации… И пустите нас в НАТО, в Европейский Союз, мы давно готовы. Клянчат и клянчат», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». Он добавил, что «страна должна, наверное, иметь какое-то свое достоинство». «Украинский народ с богатой историей заслуживает, чтобы он все-таки был созидателем, а не просителем с постоянно вытянутой рукой», – добавил глава МИД. Министр также выразил мнение, что нападки на проект «Северный поток – 2» не прекратятся. При этом Лавров отметил, что со стороны России все работы по строительству газопровода завершены. «Сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. … Процесс небыстрый, начало 2022 года обозначается (получение разрешений)», – уточнил он, передает ТАСС. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Цена газа в Европе превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров 15 сентября 2021, 11:49

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров, подскочив за среду более чем на 12%, свидетельствуют данные торгов ICE Futures. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 11.41 мск дорожала на 13,6% и составляла 913,26 доллара за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости». Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает активно расти, только за первые часы торгов среды она прибавила более 10% и впервые в истории превысила отметку в 880 долларов за тысячу кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Цена газа в Европе впервые в истории превысила 840 долларов за 1 тыс. кубов 15 сентября 2021, 09:45

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/DPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает обновлять рекорды и на открытии торгов превысила отметку в 830 долларов за 1 тыс. кубометров, а минутами позже – 840 долларов за 1 тыс. кубов. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 9.35 мск составляла 841,39 доллара за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости». Ранее цена на газ в Европе на фьючерсном рынке превысила в ходе торгов отметку в 810 долларов за тысячу кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Нафтогаз продолжил закачку газа в ПХГ вопреки высоким ценам 15 сентября 2021, 11:25 Текст: Алина Назарова

Нафтогаз продолжает закачку газа в подземные хранилища (ПХГ), несмотря на высокие цены на топливо, Киев намерен накопить 19 млрд кубометров топлива к отопительному сезону, заявил глава компании Юрий Витренко. «На Украине ситуация намного лучше, у нас намного выше процент наполнения наших хранилищ. Мы перевыполнили даже тот план, который установило правительство. Правительство сказало, что к началу отопительного сезона должно быть 17 миллионов кубометровая а мы приближаемся к отметке в 19 миллионов кубометров. Мы понимаем, что мы должны подстраховаться на случай разных ситуаций, которые могут произойти этой зимой… мы продолжаем закачку, несмотря даже на те высокие цены, которые мы видим», – сказал Витренко, передает РИА «Новости». Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает активно расти, только за первые часы торгов среды она прибавила более 10% и впервые в истории превысила отметку в 880 долларов за тысячу кубометров. С начала прошлой недели стоимость газа в Европе выросла на 35% (еще 6 сентября октябрьский фьючерс стоил 650 долларов), а за месяц – в 1,6 раза (13 августа газ торговался по 543 доллара). Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Цена газа в Европе превысила 880 долларов за 1 тыс. кубов 15 сентября 2021, 10:52

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/DPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы подскочила с начала торгов уже на 10% и превысила отметку в 830 долларов за 1 тыс. кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 10.46 мск дорожала практически на 9% и составляла 875,84 доллара за тысячу кубометров. При этом минутами ранее рост цен превышал 10%, тогда стоимость газа превышала отметку в 880 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы также обновила рекорд и на открытии торгов превысила отметку в 830 долларов за 1 тыс. кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Цена газа в Европе превысила 850 долларов за 1 тыс. кубометров 15 сентября 2021, 10:27 Текст: Евгения Шестак

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает обновлять рекорды, превысив отметку в 850 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствует данные торгов ICE Futures. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, составляла 850 долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости». Утром в среду цена на газ в Европе на фьючерсном рынке превысила в ходе торгов отметку в 840 долларов за 1 тыс. кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. В Кремле отреагировали на доклад Минэнерго по разрешению на экспорт газа для Роснефти 15 сентября 2021, 13:30 Текст: Наталья Ануфриева

В Кремле традиционно не комментируют служебную переписку, а конкретного решения пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о докладе Минэнерго по разрешению для «Роснефти» на экспорт трубопроводного газа. Песков заявил, отвечая на вопрос, получили ли в Кремле доклад Минэнерго о возможном доступе Роснефти к экспорту трубопроводного газа, что это служебная переписка, ее не комментируют, однако, безусловно, вопрос по экспорту «ставился неоднократно», но «до сих пор никаких решений по этому не принималось», передает РИА «Новости». Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Минэнерго в ближайшие дни представит правительству доклад о просьбе Роснефти разрешить ей экспорт газа через газопровод «Северный поток – 2». До этого он подтвердил, что Роснефть обратилась в правительство с просьбой дать ей возможность поставлять газ в Европу по «Северному потоку – 2», этот вопрос изучается.