Украина потребовала «такого же, как у Газпрома» доступа к «Северному потоку – 2»

Европейские компании должны иметь возможность сами выбирать, по какому маршруту транспортировать покупаемый ими российский газ, для этого они должны получить доступ – такой же, как Газпром – ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и ЕС, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко по итогам переговоров с Германией.

По его словам, Киев готов продлить контракт на транзит с Газпромом после 2024 года, но настаивает на переносе объемов транзита в контракты с европейскими компаниями. Витренко отметил, что в ходе переговоров обсуждалась сертификация оператора «Северного потока – 2», передает РИА «Новости».

«Для того, чтобы было обеспечено полное соответствие европейскому законодательству, о котором говорят сама Германия и США, должна быть обеспечена честная и справедливая конкуренция. Что означает, что все компании, в первую очередь европейские, должны получить доступ недискриминационный – такой же, как Газпром, ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и ЕС. Чтобы европейские компании сами могли решать, по какому газопроводу они будут транспортировать газ», – сказал Витренко.

Глава «Нафтогаза» добавил, что ряд европейских компаний хотят получать голубое топливо на границе России и Украины, а дальше самостоятельно заказывать транзитные мощности через Украину.

Ранее Витренко заявил, что Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза. По его мнению, у Газпрома есть возможность ударить по репутации Украины и выставить ее ненадежным поставщиком.

Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».

Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».