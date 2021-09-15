На Украине оценили шансы в «войне» с Россией

Украина не сможет победить в войне с Россией, и постоянные провокации в адрес Москвы только подрывают авторитет властей республики, заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

По его словам, Украине пора оставить иллюзии о возможных боевых триумфах и рационально подходить к построению своего внешнеполитического курса. Эксперт пояснил, что, несмотря на осознание Киевом необходимости войны, она должна быть направлена на достижение более выгодных условий мира и укрепление украинской дипломатии.

«Мы можем победить в войне Россию? Мы что, идиоты? У нас нет шансов», – заключил Бортник в эфире телеканала «НАШ».

В минувшую субботу в Киеве заявили, что Украина якобы фактически находится в состоянии третьей мировой войны. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что заявление Зеленского нелогично и оторвано от реальности. Американцы посоветовали Зеленскому не полагаться на помощь Вашингтона после слов о возможной войне с Россией. Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.

В начале сентября президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков обратил внимание, что Россия в лице президента Владимира Путина в очередной раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной.