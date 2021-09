Путин призвал правительство и парламент к слаженной работе после формирования Госдумы Путин заявил об уникальности российского вооружения Путин отметил инициированные «Единой Россией» идеи по развитию страны 14 сентября 2021, 15:43 Текст: Алина Назарова

Многие решения по развитию страны, укреплению экономики и социальной сферы были инициированы «Единой Россией» по результатам обращений граждан и вошли в народную программу партии, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами кабмина и «Единой Россией» по исполнению поручений съезда партии. В частности, такими предложениями глава государства назвал инициативы о поддержке семей с детьми, старшего поколения, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, были заявлены масштабные программы по газификации жилых домов в городах и поселках, ремонту школ, расселению из аварийного жилья. «Речь идет о возможности развития регионов, инфраструктуры, поддержке малого бизнеса. Часть из них уже реализуется правительством, воплощаются в нормативные документы, планы и программы», – добавил Путин, слова которого приводятся в Telegram «Единой России». «Я пригласил представителей «Единой России», чтобы посмотреть, как идет подготовка решений, которые предлагается заложить в бюджет. И как планируется организовать контроль за их исполнением, в том числе с участием «Единой России», – указал президент. Он также отметил, что важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством. «От работы законодательной и исполнительной ветвей власти зависит конечный результат. Действовать нужно как одна команда», – сказал президент. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов.

Путин и Асад встретились в Кремле 14 сентября 2021, 07:40

Фото: kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава российского государства Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом. В начале встречи Путин поздравил Асада с прошедшим днем рождения и победой на президентских выборах в Сирии. Затем стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии, передает РИА «Новости». «Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения Организации Объединенных Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не дает вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути ее восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством», – передает официальный сайт Кремля слова Путина. Президент России отметил также, что до сих пор сохраняются очаги сопротивления со стороны террористов, которые не просто контролируют какую-то часть территории, но и продолжают терроризировать мирных граждан. При этом в освобожденные районы активно возвращаются беженцы. «Я своими глазами видел, когда был у вас в гостях по вашему приглашению, как люди активно восстанавливают свои жилища, активно работают над тем, чтобы вернуться в полном смысле этого слова к мирной жизни. Наши совместные усилия тоже приносят определенный результат. Я сейчас говорю не только о гуманитарной помощи со стороны России сирийскому народу, говорю и о развитии торгово-экономических связей. За первое полугодие текущего года объем товарооборота увеличился в 3,5 раза», – сказал президент России. В своем обращении Путин затронул также вопрос борьбы с коронавирусом. «Первые поставки «Спутника V» и «Спутника Лайт» прошли в Сирию. Надеюсь, что совместными усилиями удастся помочь сирийскому народу встать на ноги во всех смыслах этого слова, помочь восстановить экономику, социальную сферу, сферу здравоохранения, прежде всего, на сегодняшний день», – отметил глава российского государства. Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина и Россию за вклад в борьбу с терроризмом в Сирии и за помощь в восстановлении страны. «Еще раз позвольте воспользоваться случаем и в вашем лице поблагодарить российское государство, российский народ, каждого гражданина в отдельности за гуманитарную помощь, которую милостиво предоставляет Российская Федерация многострадальной Сирийской Арабской Республике, будь то препараты, которые помогают нам лечить или упредить распространение коронавирусной инфекции, а также вся остальная помощь, в том числе продовольствие и все необходимое, что было предоставлено Россией Сирии. Благодарю вас за это», – сказал Асад. Асад заявил, что «две наши армии, российская и сирийская, достигли и добились существенных результатов не только в освобождении оккупированных территорий, захваченных боевиками, в уничтожении терроризма, но еще и способствовали возвращению беженцев, которые были вынуждены покинуть свои родные дома, покинуть свою родину». Он указал, что «международный терроризм не знает границ». «Наши армии, я могу констатировать, внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества от этого зла», – заявил президент Сирии. Он подчеркнул роль «политических мероприятий, процессов, которые проводили, будь это в Сочи или в Астане», но отметил, что эти процессы «примерно уже как три года остановились». «Есть определенные государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов. Есть и другие факторы, но мы прекрасно их понимаем и пытаемся сделать всё возможное для решения этих актуальных проблем», – сказал Асад, добавив, что «некоторые государства наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные». Напомним, в апреле Путин провел телефонный разговор с Асадом, обсудив взаимодействие в борьбе с коронавирусом. В июле В Сирию доставили первую партию вакцины «Спутник лайт». Путин заявил об уходе на самоизоляцию 14 сентября 2021, 11:58

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. «Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении Кремля. С учетом этого президент примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи. В понедельник в ходе общения с паралимпийцами Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему «самому скоро на карантин придется». Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин образно выразился, говоря о возможности ухода на карантин из-за ситуации с коронавирусом. Песков рассказал о здоровье ушедшего на самоизоляцию Путина 14 сентября 2021, 12:43

Фото: Aleksey Nikolskyi/Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин, который ранее заявил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам Пескова, речь идет о нескольких заболевших в окружении Путина, были ли они привиты, он не уточнил. «Президент абсолютно здоров», – сказал он, комментируя состояние здоровья президента, передает ТАСС. При этом, отвечая на вопрос о том, сдавал ли Путин ПЦР-тест и негативный ли результат, Песков ответил: «Безусловно». Он также указал, что изоляция не влияет на интенсивность работы Путина. «Собственно, изоляция не влияет непосредственно на работу президента, но просто сейчас таких очных мероприятий какое-то время не будет, но опять же, это не влияет на интенсивность, президент в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность», – рассказал Песков. Он также сообщил, что Путин во вторник пообщается с тульским губернатором Алексеем Дюминым в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости». Кроме того, Путин планирует поздравить с днем рождения заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. «Безусловно, поздравит, – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. – Сейчас у него (президента) активно идут международные телефонные разговоры. Конечно, поздравит». 14 сентября Медведеву исполнилось 56 лет. Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. ФоРГО: Результат «Единой России» на выборах будет в диапазоне 42-46% 13 сентября 2021, 16:29 Текст: Елена Мирошниченко

Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) пришли к выводу, что результат «Единой России» на выборах будет в диапазоне 42 – 46 %, КПРФ займет второе место и наберет 17 – 19 %, результат ЛДПР будет 11 – 13 %, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» получат 7 – 9 %. «Результат «Единой России» будет ниже, чем в 2016 году. Партия заплатит за уровень поддержки важных, но непопулярных реформ, а также за последствия пандемии», – отметил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин на круглом столе ФоРГО, передает ФедералПресс. Тем не менее, по словам Костина, «Единой России» удалось провести яркую и интересную кампанию – были точные обращения к целевым аудиториям. «В Москве результат «Единой России может быть улучшен за счет ДЭГа (дистанционного электронного голосования)... оно удобно для людей и это комфортный способ мобилизации лояльного электората», – отметил Костин. Эксперт заявил, что КПРФ могла бы взять «исторический максимум». Коммунистов ждет повторение результата, который был в 2011 году. «Во-первых, они активно пытались стать главными выразителями протестных настроений. Во-вторых, КПРФ заняла очень жесткую позицию против вакцинации, активно критиковала все меры, которые предпринимались по карантинным ограничениям», – сказал Костин. По мнению эксперта, две партии находятся в полупроходной зоне – это партия «Новые люди» и «Партия пенсионеров». ФоРГО прогнозирует, что обе политические организации имеют шанс набрать от 3,4 до 5%. «Даже если «Новые люди» и «Партия пенсионеров» не пройдут, произошел уже важный процесс. 3% [на думских выборах] позволяют получить государственное финансирование и наращивать инфраструктуру, формировать группы поддержки и готовиться к следующим выборам», – отметил Костин. Политическая партия «Яблоко», по мнению экспертов ФоРГО, наберет не более 3%, меньше этого показателя получат остальные партии. Консенсус-прогноз основан на данных социологических исследований ВЦИОМ, ФОМ и ИНСОМАР. Комбинированный (телефонный, квартирный) опрос ВЦИОМ проводился 6 – 8 сентября 2021 года. В нем приняли участие 4000 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Опрос «ФОМнибус» проводился в рамках заказа фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ) в период с 3 по 5 сентября методом интервью по месту жительства респондента, в нем приняли участие 3 тыс. жителей 207 населенных пунктов 73 российских субъектов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Репрезентативный телефонный опрос ИНСОМАР, выборка составила 1200 человек, в нее были включены все федеральные округа России. Максимально возможная статистическая погрешность не превышает 2,9%. Путин прибыл в Нижегородскую область для наблюдения за учениями «Запад-2021» 13 сентября 2021, 16:35 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино проходит основной этап совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021». Как сообщает ТАСС, полигон Мулино, на котором проходит основной этап учений, по своим характеристикам позволяет проводить межвидовые и совместные учения с применением всех видов стрелкового оружия, вооружения боевых машин, артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, авиационного вооружения, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса «Искандер-М». Вместе с Путиным на учения «Запад-2021» прибыл министр обороны Сергей Шойгу. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск продолжат развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС) и практику проведения совместных военных учений. На прошлой неделе совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Нижегородскую область, где пройдет основной этап учений. Эксперт: Новые методы лесоохраны позволят не допустить повторения лесных пожаров последних лет 13 сентября 2021, 17:08 Текст: Елена Лексина

«Регионы смогут сами обнаруживать возникновение лесного пожара на площади порядка 200 га и обеспечивать его тушение в первые сутки», – сказал газете ВЗГЛЯД эколог Руслан Губайдуллин. Так он прокомментировал создание новой инфраструктуры оперативного реагирования, реализуемой в рамках объявленных на съезде «Единой России» мер по охране лесов от пожаров. «Правительство уже реализует поручение президента в области лесоохраны. В октябре будет утверждена методика распределения средств на лесоохрану. Речь идет о выделении регионам порядка 24 млрд рублей, из которых 14 млрд будет направлено на профилактику борьбы с лесными пожарами. В первую очередь, эти деньги получат регионы Дальнего Востока и Сибири», – рассказал директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. «Это новый подход к решению проблемы лесных пожаров. Суть этой инициативы – не столько в увеличении финансовых средств на мониторинг и тушение пожаров, сколько в изменении инфраструктуры. За счет государственных субвенций будет увеличена численность парашютно-десантных пожарных служб почти на 1,5 тыс. человек, также будет увеличено количество авиаотделений. Кроме того, в три раза увеличится авиационное и наземное патрулирование лесов», – пояснил собеседник. Важно, что регионы смогут сами обнаруживать возникновение лесного пожара на площади порядка 200 га и обеспечивать его тушение в первые сутки, добавил эколог. «Выделенные средства позволят сохранить гораздо большее количество ресурсов и денег, потому что профилактика лесных пожаров стоит намного дешевле, чем ликвидация последствий стихийного бедствия», – выразил уверенность эксперт. По его мнению, когда будет создана эффективная инфраструктура быстрого реагирования на пожары, можно будет надеяться, что такие сильные лесные пожары, как в последние годы, больше не повторятся. Ранее стало известно, что в октябре правительство в рамках реализации поручения президента, данного на съезде «Единой России», утвердит методику распределения средств на лесоохрану. Новый подход к финансированию позволит обеспечить круглогодичную охрану лесов от пожаров. Указывается, что на защиту лесов и борьбу с природными пожарами регионы получат дополнительно 24 млрд рублей до 2024 года. Общий объем субвенций регионам в 2022 году составит около 41 млрд рублей. Из них на профилактику и борьбу с лесными пожарами будет выделено около 14 млрд. В первую очередь, средства получат регионы Дальнего Востока и Сибири. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов во время оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с зампредами правительства. Борисов отметил, что правительство вместе с депутатами «Единой России» обсудили порядок расчета нормативов затрат на охрану лесов от пожаров, а также методику распределения субвенций между регионами. «Новые принципы детально будут проработаны вместе с Минфином, и уже в октябре для справедливого распределения финансирования предлагаем принять новую редакцию постановления Правительства об утверждении методики распределения субвенций в области лесных отношений», – подчеркнул вице-премьер, слова которого приводятся на сайте «Единой России» Напомним, 31 августа во время заседания комиссии госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы» с участием депутатов «Единой России» было принято решение усилить меры по охране лесов от пожаров. Их реализации будет способствовать программа, о запуске которой Владимир Путин объявил на съезде партии. Комплекс мер поможет ликвидировать недофинансирование в этой сфере и быстрее реагировать на возникающие угрозы. Путин поздравил теннисиста Медведева с победой на US Open 13 сентября 2021, 18:43 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на Открытом чемпионате США по теннису (US Open), сообщает пресс-служба Кремля. «На пути к финалу этого престижного состязания вы проявили высочайший класс мастерства и упорство в достижении цели и в решающем матче выступили уверенно, собрано, не оставив шанса сильному и именитому сопернику. Так играют настоящие чемпионы!» – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля. Путин пожелал теннисисту здоровья, удачи и новых успехов в жизни и спорте. Напомним, что Медведев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича и впервые в карьере стал победителем US Open. Финальный матч продолжался 2 часа 15 минут и завершился победой Медведева (2-й номер посева) со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Путин сообщил, что весь день общался с заболевшим коронавирусом 14 сентября 2021, 15:35 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин сообщил, что в его окружении заболели несколько человек, один из которых «поздновато ревакцинировался». При этом сам глава государства общался с заболевшим коронавирусом целый день. «В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников – это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован», – сказал президент, уточнив, что титры антител у этого человека упали. «Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато», – добавил Путин. «Я накануне общался с ним (с человеком, заболевшим COVID-19) целый день, очень близко, в течение всего дня», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он сравнил свои контакты с заразившимся коронавирусом с «естественным экспериментом», который на практике покажет работу «Спутника V», передает ТАСС. По словам президента, у него самого по-прежнему высокие титры антител после вакцинации. «Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни», – сказал президент. Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже Песков рассказал о здоровье Путина. «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки об отмене обязательного техосмотра 14 сентября 2021, 11:48 Текст: Алина Назарова

Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму поправки об отмене обязательного техосмотра, в случае принятия документа проверка будет необходима лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Также автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. При этом процедура должна стать добровольной только для физических лиц – для коммерческого автотранспорта она по-прежнему будет обязательной, пояснял Турчак. Как отмечается в сообщении на сайте партии, с предложениями об отмене техосмотра к депутатам «Единой России» обращались жители страны в ходе формирования народной программы ЕР. В пояснительной записке к документу говорится, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО – очень низкая. Кроме того, Венская конвенция о дорожном движении (Россия является ее участницей) предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 тонн, а также прицепов к ним.4 Законопроект об отмене обязательного техосмотра подготовили Андрей Турчак, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев (фракция «Единой России») и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство поддерживает законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. По его словам, это освободит владельцев автомобилей и мотоциклов от часто излишней, а главное – порой неэффективной процедуры, подчеркнул премьер-министр. Ранее эту инициативу одобрила правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Сейчас вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя России. По официальным данным, в России около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 млн машин – моложе десяти лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре и более лет. Асад поблагодарил Россию за усилия по защите международного права 14 сентября 2021, 09:48 Текст: Алина Назарова

Президент Сирии Башар Асад в ходе встречи в московском Кремле с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил Россию за усилия по защите международного права, сообщила канцелярия сирийского лидера. «Я бы хотел использовать эту встречу, чтобы выразить благодарность России и российскому народу за гуманитарную помощь, оказанную сирийскому народу ... Я хочу поблагодарить вас и российскую политическую систему, в частности, министерство иностранных дел (России) за усилия, которые были предприняты на международных встречах для защиты международного права», – заявил Асад на встрече с Путиным, передает РИА «Новости». Ранее глава российского государства Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом. В начале встречи Путин поздравил Асада с прошедшим днем рождения и победой на президентских выборах в Сирии. Затем стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии. Песков объяснил, почему о встрече Путина и Асада не сообщалось заранее 14 сентября 2021, 12:48 Текст: Алина Назарова

Встреча президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада не анонсировалась из соображений безопасности, объяснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Есть определенные соображения безопасности, которым нужно следовать, это совершенно очевидно. Из этих соображений она (встреча лидеров) не анонсировалась», - сказал представитель Кремля, передает ТАСС. Он уточнил, что «вся информация (о переговорах) была предоставлена СМИ уже после возвращения президента Сирии домой». Он добавил, что Путин обсудил на встрече в Кремле с президентом Сирии ситуацию в Афганистане. «Провели обширный обмен мнениями, прежде всего по двусторонним отношениям, по ситуации в самой Сирии. Конечно же, Афганистан. Обменялись мнениями о дальнейших планах по дальнейшему развитию взаимодействия», – сказал пресс-секретарь главы государства. Песков также уточнил, что Путин встречался с Асадом до того, как принял решение о самоизоляции. «Ничего здесь нелогичного нет. Во-первых, я вам могу сказать, что он встретился с Асадом не в конце дня, а это было в начале рабочего дня. А все остального по мере того, как врачи завершили свои исследования, необходимые процедуры, тогда уже, в соответствии с рекомендациями специалистов, было принято решение. Ничего здесь нелогичного нет. На тот момент еще продолжались исследования врачей, ничье здоровье не в опасности», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее Владимир Путин и Башар Асад провели встречу в Москве. Переговоры прошли в Кремле. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом. Позднее Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции. Гинцбург назвал возможный срок самоизоляции Путина 14 сентября 2021, 13:50 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин, ушедший на самоизоляцию, поступил как законопослушный человек, ему будет достаточно недели соблюдения данного режима, заявил гендиректор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. «С точки зрения медицинских инструкций Путин поступил правильно. Он как законопослушный человек их выполняет, подавая пример всем согражданам, что всем нужно вести себя так же сознательно», – сказал Гинцбург «Интерфаксу». На вопрос, сколько должна продлиться самоизоляция президента, Гинзбург сказал: «Исходя из общих соображений, неделя – этого вполне достаточно, однако конкретные сроки остаются на усмотрение специалистов, которые наблюдают Путина». Тем временем пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин является контактным по коронавирусу и не может подвергать опасности здоровье коллег, передает РИА «Новости». «Путин сообщил (Эмомали) Рахмону, что, к сожалению, ввиду того, что в окружении главы государства были выявлены случаи заболевания коронавирусом, фактически президент сейчас является контактным, поэтому он должен занимать ответственную позицию, не подвергать опасности здоровье своих коллег – участников саммитов, которые предстоят в Душанбе завтра и послезавтра», – сказал Песков. Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже Песков рассказал о здоровье Путина. Путин и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане 14 сентября 2021, 12:11 Текст: Алина Назарова

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане, сообщила пресс-служба главы Таджикистана. «Президенты подробно обменялись мнениями по текущей военно-политической ситуации в Афганистане, особое внимание было уделено обстановке на таджикско-афганской границе. Стороны договорились о дальнейшей координации усилий по афганской проблематике и продолжении контактов на различных уровнях», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Также были обсуждены актуальные вопросы таджикско-российского стратегического партнерства, в том числе торгово-экономические, культурно-гуманитарные, военно-технические аспекты двусторонних отношений. Кроме того, главы государств «рассмотрели региональную и международную повестку дня», в этом контексте «были обсуждены вопросы предстоящих саммитов ОДКБ и ШОС в столице Таджикистана». Кроме того, в ходе разговора Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. С учетом этого президент примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи. Путин отметил вклад Казанцева в борьбу с международным терроризмом 14 сентября 2021, 15:27 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего полномочного представителя главы государства в Южном федеральном округе (ЮФО) генерала Виктора Казанцева, отметив его вклад в борьбу с международным терроризмом, передает пресс-служба Кремля. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил, что «настоящий офицер, талантливый военачальник, Виктор Германович посвятил жизнь защите Отечества, развитию наших Вооруженных сил и сохранению славных ратных традиций». «Он внес большой вклад в борьбу с международным терроризмом, немало сделал для возвращения Северного Кавказа к мирной жизни», – говорится в послании президента, адресованном родным и близким Казанцева. О смерти Казанцева стало известно во вторник. Он был командующим Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе с августа 1999 года по апрель 2000 года, руководил операциями против боевиков на территории Чечни, а также в Ботлихском и Новолакском районах Дагестана. В мае 2000 года он был уволен в запас и до марта 2004 года занимал должность полпреда президента в Южном федеральном округе. По должности он входил в оперативный штаб по управлению контртеррористическими действиями в Северо-Кавказском регионе. Путин заявил об уникальности российского вооружения 14 сентября 2021, 15:51 Текст: Елизавета Булкина

Российская техника и вооружения во многом уникальны, об этом знают во всем мире, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководства «Единой России». «Что касается обороноспособности в целом, то сделано очень многое для оснащения армии и флота современными видами техники и вооружения. Она по многим направлениям, весь мир это уже хорошо знает, является уникальной, но безусловно она [] должна находиться в надежных руках: люди должны чувствовать себя комфортно, чувствовать заботу со стороны государства», – передает слова президента РИА «Новости».



Путин отметил, что Минобороны в последние годы активно занимается этими вопросами. «Надеюсь, что такая работа будет продолжена и в будущем», – сказал он.



Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили итоги совместных стратегических учений вооруженных сил «Запад – 2021». Совместные стратегические учения ВС России и Белоруссии проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. «Запад – 2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Практические действия проходят с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.