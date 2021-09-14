Путин сообщил, что весь день общался с заболевшим коронавирусом Путин отметил инициированные «Единой Россией» идеи по развитию страны Путин призвал правительство и парламент к слаженной работе после формирования Госдумы 14 сентября 2021, 15:41 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает на слаженную работу правительства и парламента, когда будет сформирован новый состав Госдумы, от этого зависит эффективность решений. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания с правительством и руководством «Единой России», передает РИА «Новости». «Я знаю, что «Единая Россия», ее действующие депутаты и кандидаты на предстоящих выборах тесно работают с профильными министерствами, вице-премьерам по каждому направлению. Это очень важно – нам сохранить такую слаженную работу между парламентом и правительством на будущее, потому что именно от слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти зависит конечный результат, это чрезвычайно важная вещь», – сказал Путин. Президент также напомнил о том, что в этом году во время послания Федеральному собранию, съезда «Единой России» и других крупных мероприятий был намечен «целый ряд важных инициатив, имеющих особое значение для развития страны, укрепления отечественной экономики, социальной сферы». «И в конечном счете для повышения благополучия граждан», – отметил российский лидер, передает ТАСС. Глава государства уточнил, что речь идет в том числе о поддержке семей с детьми, людей старшего поколения, об укреплении социальных гарантий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Были заявлены и новые масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту школ, по газификации жилых домов в городах и поселках, напомнил глава государства. Также он упомянул о новых возможностях регионов по развитию инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса, содействию занятости. «Это масштабные мероприятия, требующие огромных финансовых ресурсов. Сегодня хотел бы услышать от вас информацию о том, как идет работа по всем этим ключевым направлениям», – заявил Путин. Президент подчеркнул, что многие из вышеперечисленных решений были инициированы «Единой Россией» по итогам обращений граждан, регулярных встреч с людьми в регионах, и эти предложения вошли в «по сути народную программу партии». Часть из них сейчас исполняется правительством, воплощается в конкретные нормативные документы, планы и программы, а некоторые проекты уже реализованы. «Поэтому я пригласил сегодня к участию в нашей встрече, в нашем совещании представителей «Единой России», чтобы еще раз вместе посмотреть, как идет подготовка тех решений, которые предлагается заложить в федеральный бюджет, и, конечно, как планируется организовать контроль за их исполнением в будущем, в том числе с участием партии, разумеется, ее региональных отделений, представителей в законодательных органах всех уровней», – заключил Путин. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов.

Путин и Асад встретились в Кремле 14 сентября 2021, 07:40

Фото: kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава российского государства Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом. В начале встречи Путин поздравил Асада с прошедшим днем рождения и победой на президентских выборах в Сирии. Затем стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии, передает РИА «Новости». «Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения Организации Объединенных Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не дает вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути ее восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством», – передает официальный сайт Кремля слова Путина. Президент России отметил также, что до сих пор сохраняются очаги сопротивления со стороны террористов, которые не просто контролируют какую-то часть территории, но и продолжают терроризировать мирных граждан. При этом в освобожденные районы активно возвращаются беженцы. «Я своими глазами видел, когда был у вас в гостях по вашему приглашению, как люди активно восстанавливают свои жилища, активно работают над тем, чтобы вернуться в полном смысле этого слова к мирной жизни. Наши совместные усилия тоже приносят определенный результат. Я сейчас говорю не только о гуманитарной помощи со стороны России сирийскому народу, говорю и о развитии торгово-экономических связей. За первое полугодие текущего года объем товарооборота увеличился в 3,5 раза», – сказал президент России. В своем обращении Путин затронул также вопрос борьбы с коронавирусом. «Первые поставки «Спутника V» и «Спутника Лайт» прошли в Сирию. Надеюсь, что совместными усилиями удастся помочь сирийскому народу встать на ноги во всех смыслах этого слова, помочь восстановить экономику, социальную сферу, сферу здравоохранения, прежде всего, на сегодняшний день», – отметил глава российского государства. Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина и Россию за вклад в борьбу с терроризмом в Сирии и за помощь в восстановлении страны. «Еще раз позвольте воспользоваться случаем и в вашем лице поблагодарить российское государство, российский народ, каждого гражданина в отдельности за гуманитарную помощь, которую милостиво предоставляет Российская Федерация многострадальной Сирийской Арабской Республике, будь то препараты, которые помогают нам лечить или упредить распространение коронавирусной инфекции, а также вся остальная помощь, в том числе продовольствие и все необходимое, что было предоставлено Россией Сирии. Благодарю вас за это», – сказал Асад. Асад заявил, что «две наши армии, российская и сирийская, достигли и добились существенных результатов не только в освобождении оккупированных территорий, захваченных боевиками, в уничтожении терроризма, но еще и способствовали возвращению беженцев, которые были вынуждены покинуть свои родные дома, покинуть свою родину». Он указал, что «международный терроризм не знает границ». «Наши армии, я могу констатировать, внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества от этого зла», – заявил президент Сирии. Он подчеркнул роль «политических мероприятий, процессов, которые проводили, будь это в Сочи или в Астане», но отметил, что эти процессы «примерно уже как три года остановились». «Есть определенные государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов. Есть и другие факторы, но мы прекрасно их понимаем и пытаемся сделать всё возможное для решения этих актуальных проблем», – сказал Асад, добавив, что «некоторые государства наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные». Напомним, в апреле Путин провел телефонный разговор с Асадом, обсудив взаимодействие в борьбе с коронавирусом. В июле В Сирию доставили первую партию вакцины «Спутник лайт». Путин заявил об уходе на самоизоляцию 14 сентября 2021, 11:58

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. «Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении Кремля. С учетом этого президент примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи. В понедельник в ходе общения с паралимпийцами Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему «самому скоро на карантин придется». Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин образно выразился, говоря о возможности ухода на карантин из-за ситуации с коронавирусом. Песков рассказал о здоровье ушедшего на самоизоляцию Путина 14 сентября 2021, 12:43

Фото: Aleksey Nikolskyi/Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин, который ранее заявил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам Пескова, речь идет о нескольких заболевших в окружении Путина, были ли они привиты, он не уточнил. «Президент абсолютно здоров», – сказал он, комментируя состояние здоровья президента, передает ТАСС. При этом, отвечая на вопрос о том, сдавал ли Путин ПЦР-тест и негативный ли результат, Песков ответил: «Безусловно». Он также указал, что изоляция не влияет на интенсивность работы Путина. «Собственно, изоляция не влияет непосредственно на работу президента, но просто сейчас таких очных мероприятий какое-то время не будет, но опять же, это не влияет на интенсивность, президент в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность», – рассказал Песков. Он также сообщил, что Путин во вторник пообщается с тульским губернатором Алексеем Дюминым в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости». Кроме того, Путин планирует поздравить с днем рождения заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. «Безусловно, поздравит, – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. – Сейчас у него (президента) активно идут международные телефонные разговоры. Конечно, поздравит». 14 сентября Медведеву исполнилось 56 лет. Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Климов назвал суммы финансирования вмешательства извне в выборы в России 13 сентября 2021, 17:18 Текст: Елена Мирошниченко

Зарубежное финансирование деструктивного вмешательства в российские выборы, в том числе распространения недостоверной информации о них, сопоставимо с официальными расходами России на организацию самого голосования. Об этом заявил глава временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов. «Суммы финансирования деструктивной деятельности в части российских выборов сопоставимы в деньгах с суммами, которые мы тратим здесь, в России официально на проведение этих выборов», – сказал сенатор на онлайн-конференции, посвященной русскому миру накануне выборов в Госдуму. По его словам, постсоветском пространстве, «там суммы вообще имеют мультипликационный эффект», передает ТАСС. Климов отметил, что глобальный русский мир сегодня – примерно 60 млн человек. Он уточнил, что речь идет не о русскоговорящих за рубежом, которых гораздо больше – более 250 млн человек, а о тех, кто считает Россию своей отчизной, хотя при этом не имеет российского паспорта и даже может не говорить по-русски. Сенатор пояснил, что сограждан, которые имеют российский паспорт, в настоящее время за рубежом значительно больше, чем числится на консульском учете. «На консульском учете стоит 1 млн 800 тыс. человек. В целом мы оцениваем ситуацию в мире, сегодня примерно 5-6 млн человек имеют наши паспорта и в данный момент находятся за рубежом на постоянном, временном или кратковременном пребывании», – сказал глава временной комиссии СФ. Ранее в МИД заявили о документальном подтверждении вмешательства США в выборы в России. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов. В СФ рассказали о рекламе на Западе инструмента для вмешательства в российские выборы 13 сентября 2021, 19:30 Текст: Елена Мирошниченко

Западные СМИ рекламируют разработанный при участии Пентагона инструмент для вмешательства в российские выборы и продолжают попытки дискредитировать голосование, рассказал член Совета Федерации России Владимир Джабаров. Как рассказал сенатор, в последние несколько дней в западных СМИ прошла волна публикаций, в которых рассказывается об эффективности так называемого «Умного Голосования», созданного с целью повлиять на результаты выборов в России, сообщается в Telegram-канале Комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. «Эти публикации подтверждают, что наши оппоненты стремятся очернить российские выборы и используют своих ставленников из числа политических радикалов для организации попыток вмешательства в электоральный суверенитет нашей страны. Рекламируя «УГ», Запад открыто вмешивается во внутренние дела России и потворствует нарушению российского избирательного законодательства. Налицо распространение незаконной агитации, произведенной за пределами России и не оплаченной со счетов кандидатов», – подчеркнул Джабаров. По его словам, «попытки наших недоброжелателей вмешаться в выборы ожидаемо усилились в последние дни перед голосованием. Россия продолжит задействовать все необходимые механизмы для купирования любых посягательств на свой избирательный суверенитет». Европарламент призвал ЕС быть готовым к непризнанию итогов выборов в ГД 13 сентября 2021, 17:39 Текст: Дарья Григоренко

Депутаты Европейского парламента в проекте доклада по будущей стратегии отношений с Россией, который планируется утвердить на пленарной сессии в Страсбурге, призывают ЕС подготовиться не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными, проведенными с нарушением демократических принципов». «ЕС должен быть готов не признавать российский парламент и рассмотреть приостановку членства России в международных организациях с парламентскими ассамблеями, в частности, в Парламентской Ассамблее Совета Европы, если парламентские выборы 2021 года в России будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов и международного права», – говорится в документе, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Европарламенте готовятся рассмотреть доклад «с рекомендацией европейским властям быть готовыми не признавать легитимность выборов» в Госдуму еще до их проведения, это говорит о попытке вмешательства во внутренние дела России. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. ФоРГО: Результат «Единой России» на выборах будет в диапазоне 42-46% 13 сентября 2021, 16:29 Текст: Елена Мирошниченко

Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) пришли к выводу, что результат «Единой России» на выборах будет в диапазоне 42 – 46 %, КПРФ займет второе место и наберет 17 – 19 %, результат ЛДПР будет 11 – 13 %, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» получат 7 – 9 %. «Результат «Единой России» будет ниже, чем в 2016 году. Партия заплатит за уровень поддержки важных, но непопулярных реформ, а также за последствия пандемии», – отметил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин на круглом столе ФоРГО, передает ФедералПресс. Тем не менее, по словам Костина, «Единой России» удалось провести яркую и интересную кампанию – были точные обращения к целевым аудиториям. «В Москве результат «Единой России может быть улучшен за счет ДЭГа (дистанционного электронного голосования)... оно удобно для людей и это комфортный способ мобилизации лояльного электората», – отметил Костин. Эксперт заявил, что КПРФ могла бы взять «исторический максимум». Коммунистов ждет повторение результата, который был в 2011 году. «Во-первых, они активно пытались стать главными выразителями протестных настроений. Во-вторых, КПРФ заняла очень жесткую позицию против вакцинации, активно критиковала все меры, которые предпринимались по карантинным ограничениям», – сказал Костин. По мнению эксперта, две партии находятся в полупроходной зоне – это партия «Новые люди» и «Партия пенсионеров». ФоРГО прогнозирует, что обе политические организации имеют шанс набрать от 3,4 до 5%. «Даже если «Новые люди» и «Партия пенсионеров» не пройдут, произошел уже важный процесс. 3% [на думских выборах] позволяют получить государственное финансирование и наращивать инфраструктуру, формировать группы поддержки и готовиться к следующим выборам», – отметил Костин. Политическая партия «Яблоко», по мнению экспертов ФоРГО, наберет не более 3%, меньше этого показателя получат остальные партии. Консенсус-прогноз основан на данных социологических исследований ВЦИОМ, ФОМ и ИНСОМАР. Комбинированный (телефонный, квартирный) опрос ВЦИОМ проводился 6 – 8 сентября 2021 года. В нем приняли участие 4000 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Опрос «ФОМнибус» проводился в рамках заказа фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ) в период с 3 по 5 сентября методом интервью по месту жительства респондента, в нем приняли участие 3 тыс. жителей 207 населенных пунктов 73 российских субъектов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Репрезентативный телефонный опрос ИНСОМАР, выборка составила 1200 человек, в нее были включены все федеральные округа России. Максимально возможная статистическая погрешность не превышает 2,9%. Путин прибыл в Нижегородскую область для наблюдения за учениями «Запад-2021» 13 сентября 2021, 16:35 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино проходит основной этап совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021». Как сообщает ТАСС, полигон Мулино, на котором проходит основной этап учений, по своим характеристикам позволяет проводить межвидовые и совместные учения с применением всех видов стрелкового оружия, вооружения боевых машин, артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, авиационного вооружения, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса «Искандер-М». Вместе с Путиным на учения «Запад-2021» прибыл министр обороны Сергей Шойгу. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск продолжат развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС) и практику проведения совместных военных учений. На прошлой неделе совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Нижегородскую область, где пройдет основной этап учений. Эксперт: Новые методы лесоохраны позволят не допустить повторения лесных пожаров последних лет 13 сентября 2021, 17:08 Текст: Елена Лексина

«Регионы смогут сами обнаруживать возникновение лесного пожара на площади порядка 200 га и обеспечивать его тушение в первые сутки», – сказал газете ВЗГЛЯД эколог Руслан Губайдуллин. Так он прокомментировал создание новой инфраструктуры оперативного реагирования, реализуемой в рамках объявленных на съезде «Единой России» мер по охране лесов от пожаров. «Правительство уже реализует поручение президента в области лесоохраны. В октябре будет утверждена методика распределения средств на лесоохрану. Речь идет о выделении регионам порядка 24 млрд рублей, из которых 14 млрд будет направлено на профилактику борьбы с лесными пожарами. В первую очередь, эти деньги получат регионы Дальнего Востока и Сибири», – рассказал директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. «Это новый подход к решению проблемы лесных пожаров. Суть этой инициативы – не столько в увеличении финансовых средств на мониторинг и тушение пожаров, сколько в изменении инфраструктуры. За счет государственных субвенций будет увеличена численность парашютно-десантных пожарных служб почти на 1,5 тыс. человек, также будет увеличено количество авиаотделений. Кроме того, в три раза увеличится авиационное и наземное патрулирование лесов», – пояснил собеседник. Важно, что регионы смогут сами обнаруживать возникновение лесного пожара на площади порядка 200 га и обеспечивать его тушение в первые сутки, добавил эколог. «Выделенные средства позволят сохранить гораздо большее количество ресурсов и денег, потому что профилактика лесных пожаров стоит намного дешевле, чем ликвидация последствий стихийного бедствия», – выразил уверенность эксперт. По его мнению, когда будет создана эффективная инфраструктура быстрого реагирования на пожары, можно будет надеяться, что такие сильные лесные пожары, как в последние годы, больше не повторятся. Ранее стало известно, что в октябре правительство в рамках реализации поручения президента, данного на съезде «Единой России», утвердит методику распределения средств на лесоохрану. Новый подход к финансированию позволит обеспечить круглогодичную охрану лесов от пожаров. Указывается, что на защиту лесов и борьбу с природными пожарами регионы получат дополнительно 24 млрд рублей до 2024 года. Общий объем субвенций регионам в 2022 году составит около 41 млрд рублей. Из них на профилактику и борьбу с лесными пожарами будет выделено около 14 млрд. В первую очередь, средства получат регионы Дальнего Востока и Сибири. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов во время оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с зампредами правительства. Борисов отметил, что правительство вместе с депутатами «Единой России» обсудили порядок расчета нормативов затрат на охрану лесов от пожаров, а также методику распределения субвенций между регионами. «Новые принципы детально будут проработаны вместе с Минфином, и уже в октябре для справедливого распределения финансирования предлагаем принять новую редакцию постановления Правительства об утверждении методики распределения субвенций в области лесных отношений», – подчеркнул вице-премьер, слова которого приводятся на сайте «Единой России» Напомним, 31 августа во время заседания комиссии госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы» с участием депутатов «Единой России» было принято решение усилить меры по охране лесов от пожаров. Их реализации будет способствовать программа, о запуске которой Владимир Путин объявил на съезде партии. Комплекс мер поможет ликвидировать недофинансирование в этой сфере и быстрее реагировать на возникающие угрозы. Путин поздравил теннисиста Медведева с победой на US Open 13 сентября 2021, 18:43 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на Открытом чемпионате США по теннису (US Open), сообщает пресс-служба Кремля. «На пути к финалу этого престижного состязания вы проявили высочайший класс мастерства и упорство в достижении цели и в решающем матче выступили уверенно, собрано, не оставив шанса сильному и именитому сопернику. Так играют настоящие чемпионы!» – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля. Путин пожелал теннисисту здоровья, удачи и новых успехов в жизни и спорте. Напомним, что Медведев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича и впервые в карьере стал победителем US Open. Финальный матч продолжался 2 часа 15 минут и завершился победой Медведева (2-й номер посева) со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Эксперт НОМ оценил инструменты для общественного контроля за электронным голосованием 13 сентября 2021, 17:45 Текст: Елена Мирошниченко

Инструментов для общественного контроля за системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ) более чем достаточно, считает эксперт Независимого общественного мониторинга (НОМ) в Севастополе, политолог Сергей Юхин. «Создан очень серьезный уровень защиты дистанционного электронного голосования от внутренних воздействий и внешних атак. Известно, что блокчейн, на которой и базируется новация, будет проявлять любые отклонения. Каждый гражданин в режиме реального времени сможет наблюдать за чистотой процесса на специальном портале. Кроме того, предусмотрены и другие площадки, на которых IT-специалисты и наблюдатели смогут вести постоянный мониторинг хода голосования: так, например, в ОП России будет работать специальная техническая группа», – приводит его слова пресс-служба на сайте НОМ. Эксперт добавил, что каждый желающий, обратившись в палату, сможет проверить, корректно ли учтен его «электронный голос». Сообщается, что в Севастополе на участие в выборах через ДЭГ зарегистрировалось более 19 тыс. избирателей. «Севастопольцы проявляют к этой новой форме голосования живой интерес: удобство и возможность реализовать активное избирательное право, не приходя на участок. При этом есть полная уверенность в том, что тайна голосования будет соблюдена: инструментов для общественного контроля за системой более чем достаточно», – отметил политолог. По данным ЦИК России, на участие в дистанционном электронном голосовании на 9.00 13 сентября подано 1 985 637 заявлений по Москве, 19 007 – в Севастополе, 48 327 – в Курской области, 45 983 – в Мурманской области, 116 484 – в Нижегородской области, 290 790 – в Ростовской области и 82 014 – в Ярославской области. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов. Выборы-2021: Мишустин поддержал идею единороссов, Зюганов завел блог на случай форс-мажора 14 сентября 2021, 08:40 Текст: Тимофей Изаров

«Единая Россия» сумела убедить главу правительства в необходимости отмены обязательного техосмотра автомобилей. Владимир Жириновский прибыл на митинг ЛДПР на тройке. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался на хакерские атаки против своих аккаунтов и завел резервный телеграм-канал на случай форс-мажора. «Единая Россия» добилась от главы правительства Михаила Мишустина поддержки своего проекта об отмене обязательного техосмотра (ТО) автомобилей. Как заявил премьер-министр, инициатива «ЕР» освободит автовладельцев от часто излишней, а порой – неэффективной процедуры. Напомним, отменить техосмотр единороссы призвали на прошлой неделе. Оставить эту процедуру парламентарии предложили только в случае смены владельца транспортного средства или в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев ТО станет добровольным. Инициатива не коснется коммерческого транспорта, уточнили в партии. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прибыл на итоговый предвыборный митинг своей партии на тройке лошадей, передает ТАСС. Жириновскому при этом пришлось попросить аудиторию не размахивать партийными флагами, чтобы не пугать лошадей. Митинг проходил на ВТБ-Арене, расположенной в центре Москвы. Вслед за тем Жириновский произнес речь, посвященную главным образом революции 1917 года. Организаторов революции он подверг резкой критике. По словам лидера ЛДПР, незаконно «ночью к власти» приходят только «уголовники, бандиты, мошенники». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что в последнее время выросла интенсивность атак на его аккаунты в социальных сетях и микроблогах. «Чтобы не допустить потери связи, я создаю резервный Telegram-канал. В случае форс-мажора мы продолжим общение там!» – сообщается в действующем Telegram-канале Зюганова. «Инициатива «Единой России» по отмене обязательного ТО достаточно быстро получила активную поддержку со стороны правительства. Партия продемонстрировала, что в силах добиваться продвижения своих идей – что положительно скажется на ее электоральной поддержке», – полагает профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. «Теперь вполне можно ожидать роста поддержки «ЕР» со стороны владельцев автомобилей. Нет сомнений, что значимая для миллионов граждан инициатива и появилась, и была одобрена в связи с избирательной кампанией – и она вызовет самую широкую поддержку», – в свою очередь отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. ЛДПР для финала своей избирательной гонки выбрала апелляцию к классической русской литературе и истории XX века, отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его мнению, «эффектный приезд Жириновского на митинг отсылает к хрестоматийному гоголевскому образу: «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься?». При этом в своей речи Жириновский главной мишенью своей критики избрал коммунистов – как наследников большевиков, которые организовали переворот в октябре 1917 года, заметил собеседник. Впрочем, полагает Мартынов, аналогия неточна. «Нынешние коммунисты – не те ленинские большевики, которые будучи в абсолютном меньшинстве и имея самую малочисленную фракцию в дореволюционной Думе, сумели завоевать власть. Геннадий Зюганов на эту роль никак не подходит», – заметил Мартынов. Если с кем и можно сравнить КПРФ, так это с умеренными кадетами, использующими левую риторику, но на самом деле не готовыми к решительным действиям, полагает собеседник. Что касается заявлений самого Зюганова о хакерских атаках на свои аккаунты, то это вызывает удивление, добавил Мартынов. «У лидера Компартии нет репутации активного блогера. Поэтому нет даже уверенности, что руководитель КПРФ знает, как, собственно, функционируют эти аккаунты», – полагает эксперт. По его мнению, с помощью таких заявлений коммунисты в целом позиционируют себя в качестве объекта давления. «Говорят о том, что КПРФ атакуют, чтобы не допустить ее гарантированной победы на выборах, – заметил политолог. – Хотя голоса, которые КПРФ наберет через неделю, будут получены не столько благодаря подобным политтехнологическим приемам, сколько вопреки им». Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Путин сообщил, что весь день общался с заболевшим коронавирусом 14 сентября 2021, 15:35 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин сообщил, что в его окружении заболели несколько человек, один из которых «поздновато ревакцинировался». При этом сам глава государства общался с заболевшим коронавирусом целый день. «В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников – это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован», – сказал президент, уточнив, что титры антител у этого человека упали. «Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато», – добавил Путин. «Я накануне общался с ним (с человеком, заболевшим COVID-19) целый день, очень близко, в течение всего дня», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он сравнил свои контакты с заразившимся коронавирусом с «естественным экспериментом», который на практике покажет работу «Спутника V», передает ТАСС. По словам президента, у него самого по-прежнему высокие титры антител после вакцинации. «Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни», – сказал президент. Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже Песков рассказал о здоровье Путина. «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки об отмене обязательного техосмотра 14 сентября 2021, 11:48 Текст: Алина Назарова

Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму поправки об отмене обязательного техосмотра, в случае принятия документа проверка будет необходима лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Также автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. При этом процедура должна стать добровольной только для физических лиц – для коммерческого автотранспорта она по-прежнему будет обязательной, пояснял Турчак. Как отмечается в сообщении на сайте партии, с предложениями об отмене техосмотра к депутатам «Единой России» обращались жители страны в ходе формирования народной программы ЕР. В пояснительной записке к документу говорится, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО – очень низкая. Кроме того, Венская конвенция о дорожном движении (Россия является ее участницей) предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 тонн, а также прицепов к ним.4 Законопроект об отмене обязательного техосмотра подготовили Андрей Турчак, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев (фракция «Единой России») и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство поддерживает законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. По его словам, это освободит владельцев автомобилей и мотоциклов от часто излишней, а главное – порой неэффективной процедуры, подчеркнул премьер-министр. Ранее эту инициативу одобрила правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Сейчас вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя России. По официальным данным, в России около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 млн машин – моложе десяти лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре и более лет. Асад поблагодарил Россию за усилия по защите международного права 14 сентября 2021, 09:48 Текст: Алина Назарова

Президент Сирии Башар Асад в ходе встречи в московском Кремле с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил Россию за усилия по защите международного права, сообщила канцелярия сирийского лидера. «Я бы хотел использовать эту встречу, чтобы выразить благодарность России и российскому народу за гуманитарную помощь, оказанную сирийскому народу ... Я хочу поблагодарить вас и российскую политическую систему, в частности, министерство иностранных дел (России) за усилия, которые были предприняты на международных встречах для защиты международного права», – заявил Асад на встрече с Путиным, передает РИА «Новости». Ранее глава российского государства Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом. В начале встречи Путин поздравил Асада с прошедшим днем рождения и победой на президентских выборах в Сирии. Затем стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии.