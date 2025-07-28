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MWM сообщил о пуске на воду «неуязвимой и живучей» подлодки «Князь Пожарский»
Новый подводный ракетоносец «Князь Пожарский», оснащен 16 межконтинентальными баллистическими ракетам, атаки которых невозможно перехватить, сообщает The Military Watch Magazine.
Россия ввела в состав флота новую стратегическую атомную подлодку класса «Борей-А», сообщает Military Watch Magazine.
Торжественная церемония поднятия флага на ракетоносце «Князь Пожарский» прошла при участии президента Владимира Путина на фоне усиливающегося внимания к модернизации флота. Это уже восьмой корабль проекта «Борей» и пятый – усовершенствованной модификации «Борей-А».
«Князь Пожарский» отличается повышенной скрытностью и живучестью по сравнению с предшественниками. По данным издания, 24-тысячетонная подлодка несtт 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава», каждая из которых может нести до десяти ядерных боеголовок с индивидуальным наведением на разные цели. Это делает класс «Борей» крупнейшим в мире среди действующих подводных лодок и значительно укрепляет ядерное сдерживание России.
Первую подлодку класса «Борей-А» российский флот получил в мае 2020 года. Модернизированные корабли несут 16 ракет вместо 12 и обладают заметно более совершенными технологиями малошумности. В 2021 году власти России решили увеличить серию лодок с десяти до 14 кораблей, из которых на сегодняшний день построено восемь и еще три строятся. Таким образом, «Князь Пожарский» занимает место в середине производственного цикла этих ракетоносцев.
Все атомные подлодки России входят в состав Северного и Тихоокеанского флотов. Ожидается, что «Князь Пожарский» будет патрулировать районы Арктики и Атлантики. На церемонии Владимир Путин объявил, что до 2030 года в строй войдут еще шесть атомных субмарин, в том числе две «Борей-А» для Северного флота и ударные лодки проекта «Ясень».
«Бореи-А» вскоре получат поддержку благодаря появлению первых подлодок с беспилотными торпедами «Посейдон», способными осуществлять ядерные подрывы под водой, что почти невозможно перехватить.
Ранее во Франции новейшую российскую подлодку «Князь Пожарский» назвали «монстром».
Газета ВЗГЛЯД писала, как в России формируется новый облик Военно-морского флота.