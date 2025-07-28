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    Украинские власти бессильны против Крещения князя Владимира. Православная вера – это сила, способствующая примирению и исцелению. И это дает нам основания надеяться – нынешние трагические разделения пройдут, а православная Русь останется.

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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов По «мосту Трампа» в Закавказье могут прийти солдаты НАТО

    Вслед за коммерческой американской компанией, управляющей Зангезурским коридором из Азербайджана в Азербайджан через территорию Армении, в регионе под предлогом охраны может появиться американская ЧВК. А это уже открывает ворота для появления полноценной американской военной базы.

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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему цены на рис в Японии связали с русскими

    Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день. Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.

    13 комментариев
    28 июля 2025, 12:08 • Новости дня

    MWM сообщил о пуске на воду «неуязвимой и живучей» подлодки «Князь Пожарский»

    MWM сообщил о пуске на воду «неуязвимой и живучей» подлодки «Князь Пожарский»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новый подводный ракетоносец «Князь Пожарский», оснащен 16 межконтинентальными баллистическими ракетам, атаки которых невозможно перехватить, сообщает The Military Watch Magazine.

    Россия ввела в состав флота новую стратегическую атомную подлодку класса «Борей-А», сообщает Military Watch Magazine.

    Торжественная церемония поднятия флага на ракетоносце «Князь Пожарский» прошла при участии президента Владимира Путина на фоне усиливающегося внимания к модернизации флота. Это уже восьмой корабль проекта «Борей» и пятый – усовершенствованной модификации «Борей-А».

    «Князь Пожарский» отличается повышенной скрытностью и живучестью по сравнению с предшественниками. По данным издания, 24-тысячетонная подлодка несtт 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава», каждая из которых может нести до десяти ядерных боеголовок с индивидуальным наведением на разные цели. Это делает класс «Борей» крупнейшим в мире среди действующих подводных лодок и значительно укрепляет ядерное сдерживание России.

    Первую подлодку класса «Борей-А» российский флот получил в мае 2020 года. Модернизированные корабли несут 16 ракет вместо 12 и обладают заметно более совершенными технологиями малошумности. В 2021 году власти России решили увеличить серию лодок с десяти до 14 кораблей, из которых на сегодняшний день построено восемь и еще три строятся. Таким образом, «Князь Пожарский» занимает место в середине производственного цикла этих ракетоносцев.

    Все атомные подлодки России входят в состав Северного и Тихоокеанского флотов. Ожидается, что «Князь Пожарский» будет патрулировать районы Арктики и Атлантики. На церемонии Владимир Путин объявил, что до 2030 года в строй войдут еще шесть атомных субмарин, в том числе две «Борей-А» для Северного флота и ударные лодки проекта «Ясень».

    «Бореи-А» вскоре получат поддержку благодаря появлению первых подлодок с беспилотными торпедами «Посейдон», способными осуществлять ядерные подрывы под водой, что почти невозможно перехватить.

    Ранее во Франции новейшую российскую подлодку «Князь Пожарский» назвали «монстром».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как в России формируется новый облик Военно-морского флота.

    27 июля 2025, 13:30 • Новости дня
    Политолог объяснил результаты опроса о «присоединении Словакии к России»

    Политолог Трухачев: Вопросом о присоединении к России в Словакии искали «пятую колонну»

    Политолог объяснил результаты опроса о «присоединении Словакии к России»
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Скорее всего, с помощью вопроса о вхождении в состав России социологии пытались отыскать представителей пятой колонны в Словакии. Как таковая данная тема в политическом дискурсе страны не присутствует, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее около 14% словаков в рамках опроса чешского агентства SCIO высказались за вступление в состав РФ.

    «Нет ничего удивительного в том, что социологический опрос в Словакии проводила чешская фирма. Пражские специалисты в данной сфере известны точностью своих результатов и профессионализмом. Поэтому они достаточно часто работают на внешних рынках. Для той же Братиславы они оформили большое число исследований в рамках тех или иных электоральных кампаний», – сказал политолог Вадим Трухачев.

    «Поэтому в корректности данных сомневаться не приходится. Другое дело, что сам вопрос о вхождении Словакии в состав Российской Федерации некорректен и даже провокационен. Скорее всего, таким образом чехи пытались отыскать представителей «пятой колонны», которые выступают против текущей политики ЕС», – добавляет он.

    «Собственно, показатель в 14% пересекается с количеством голосов, отданных словаками в поддержку наиболее правых партий. Интересно, что в исследовании отмечается и социальная принадлежность этих респондентов: за присоединение к РФ высказались по большей части студенты. Данной категории населения свойственна шутливость», – уточняет собеседник.

    «То есть, скорее всего, они просто ответили с юмором на достаточно неожиданный вопрос. Подобной дискуссии в республике не ведется. Сложно представить, при каких обстоятельствах словаки действительно были бы готовы отказаться от собственного суверенитета. К тому же войти в состав России для них в целом сложно – у нас даже нет общей границы», – акцентирует эксперт.

    «В то же время удивляет малый процент граждан, высказавшихся за нейтралитет в отношениях с Москвой. Думаю, в реальности людей, придерживающихся данного мнения, гораздо больше. В конечном счете даже жители Прибалтики не особо хотят вступать в реальный конфликт с Россией», – заключил Трухачев.

    Ранее около 14% словаков в рамках опроса чешского агентства SCIO высказались за вступление в состав России. Как сообщает информационный портал Ta3, данное мнение выразили преимущественно студенты и безработные, то есть те группы, которые «выражают экономическую неопределенность и разочарование в текущей геополитической ориентации страны».

    Наиболее негативно на данную идею отреагировали респонденты из Жилинского края, отмечает HNonline. В то же время они выступают за военный нейтралитет в рамках противостояния России и Запада. Политический обозреватель Шимон Ждярский объясняет это тем, что среди населения региона имеется значительная доля пенсионеров.

    «Нейтралитет для них ассоциируется с безопасностью и процветанием, которые, в отличие от Чехословакии, испытывали соседняя Австрия, а также Финляндия в годы холодной войны», – пояснил он. В целом же по стране данного мнения придерживаются 15% респондентов. Еще 32,5% не готовы к нейтральной позиции в случае, если она скажется на их благополучии.

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    28 июля 2025, 00:50 • Новости дня
    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Шотландии после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, что поможет Евросоюзу отойти от российского газа еще дальше.

    Новое торговое соглашение с Европейским союзом, которое президент Трамп представил на переговорах в Шотландии с фон дер Ляйен включает обязательство Европы закупить американские энергоносители на сумму 750 млрд долларов.

    «У нас все еще слишком много российского СПГ, который поступает через черный ход... в наш Европейский союз. Мы хотим полностью избавиться от российского ископаемого топлива, и поэтому закупка более доступного и качественного СПГ у Соединенных Штатов –  это только плюс», – приводит портал Axios ее высказывание.

    Импорт газа по трубопроводам из России, некогда основного поставщика, в ЕС значительно сократился. Однако импорт российского СПГ остается значительным. При этом европейские энергетические компании уже заключают соглашения на будущие объемы поставок СПГ с американскими компаниями, утоняется в материале.

    Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил о заключении торгового соглашения с Евросоюзом, который охватывает большое количество стран.

    Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал соглашение Трампа навязанным Европе и призвал Францию последовать примеру Британии и выйти из ЕС.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    27 июля 2025, 15:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил необходимость увеличения числа военных училищ

    Военный эксперт Анпилогов: Опыт СВО позволил России начертить понятный курс трансформации армии

    Эксперт объяснил необходимость увеличения числа военных училищ
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия наращивает качество собственного офицерского состава. В условиях современной технологической войны армейское руководство должно иметь базовые знания в сфере робототехники, а инженеры становятся важным компонентом как обороны, так и наступления, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее стало известно об открытии в Нижегородской области высшего военно-инженерного училища.

    «Процесс возрождения военного образования заметен не только в России, но и во многих других странах мира. Напомню, что начиная с 90-х годов прошлого века, значительная часть государств была нацелена на трансформацию собственных войск в формате «маленьких умных армий», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Эта концепция зародилась на фоне успеха западной коалиции во время Первой войны в Персидском заливе. Считалось, что в современном мире конфликты между великими державами исключены. Соответственно, любое столкновение будет вестись против заведомо слабого противника и продлится оно недолго: максимум несколько недель», – напоминает он.

    «Таким образом армии стали формироваться под проведение скорее небольших полицейских операций. Однако СВО полностью перечеркнуло данную концепцию. России пришлось в срочном порядке пересобрать собственные войска за счет создания мощных добровольческих сил», – добавляет собеседник.

    «Но столь масштабная армия требует значительного резерва офицерского состава. На этом фоне и был начат процесс возрождения военных училищ. Еще в 2023 году в уже действующих заведениях стали активно вводиться новые факультеты. Стало понятно, что особый упор необходимо сделать именно на подготовку военных инженеров», – говорит эксперт.

    «Дело в том, что СВО стала первым конфликтов в истории, в рамках которого по-настоящему серьезно развернулся фактор применения БПЛА. Большое число дронов, доступных нашему противнику на момент 2022 года, возродили практику выстраивания фортификационных сооружений. Собственно, они и стали нашим основным козырем после неудач на Херсонском и Харьковском направлениях», – акцентирует он.

    «Их создание и планировка – дело рук как раз-таки военных инженеров. Однако значительную роль они играют и в рамках наступлений. Самый яркий пример – операция «Поток». Фактически, эти же специалисты участвовали и в штурмах Авдеевки, Угледара. Именно они просчитывали наиболее перспективные направления ударов», – рассуждает собеседник.

    «Соответственно, тренд на возрождение военных училищ продолжится. Из насущного, на мой взгляд, наиболее актуально открытие заведений, которые будут специализироваться на подготовке кадров, работающих с беспилотными аппаратами. Сегодня они применяются не только в небе, но и на воде, на земле», – отмечает эксперт.

    «Однако в формировании офицерского корпуса важно не количество, а качество. Поэтому уместно было бы внедрить в обучение разных специальностей и дисциплины по гражданскому направлению «робототехника». В условиях технологичной войны XXI века эти знания могли бы значительным образом помочь будущему армейскому руководству», – заключил Анпилогов.

    Ранее стало известно об открытии в Нижегородской области высшего военно-инженерного училища. Соответствующее распоряжение уже утвердило правительство России. Начало работы заведения планируется с 1 сентября. Отмечается, что подготовка кадров будет проводиться в соответствии с опытом, полученным в рамках СВО.

    Согласно тексту распоряжения, училище будет размещено на базе 210 межвидового регионального учебного центра Минобороны России. Примечательно, что еще в феврале этого года Владимир Путин дал поручение Минобороны и Росгвардии подготовить предложения о развитии сети военно-учебных заведений, напоминает РИА «Новости».

    Как сообщает «Российская газета», в период с 2025 по 2034 гг. в стране будут открыты около 15 новых ВУЗов военной направленности. На их базе планируется подготовка летчиков, танкистов, медиков и специалистов БПЛА. В скором времени откроются Саратовское училище радиационной, химической и биологической защиты.

    В 2026 будут созданы Челябинское танковое командное училище, Ульяновское авиационное училище летчиков и Новочеркасское командное училище связи. В 2027 году планируется начать набор курсантов в училище войск беспилотных систем в Московской области. В 2028 году – в Омское общевойсковое командное училище, в 2029-м – в Красноярское училище радиоэлектроники ПВО, в 2032-м – в Пушкинское училище воздушно-космической обороны.

    В течение нескольких лет предлагается открыть четыре филиала Военно-медицинской академии: в 2029 году – в Севастополе, в 2032-м – в Самаре, в 2033-м – в Новосибирске, в 2034-м – в Хабаровске. Последним примет курсантов Томское высшее военное командное училище связи - это должно произойти в 2034 году.

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    27 июля 2025, 14:32 • Новости дня
    Экспорт дронов с Тайваня вырос почти на 750%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки беспилотников с Тайваня за первые шесть месяцев выросли почти в восемь раз, при этом основным покупателем этой продукции стала Польша.

    Экспорт дронов с Тайваня увеличился почти на 749% с января по июнь, передает ТАСС. Поставки достигли 11,89 млн долларов, что значительно превышает показатели прошлого года. Более половины тайваньских БПЛА приобрела Польша – на 6,48 млн долларов. Вторым по объему импорта стали США с покупкой на 1,55 млн долларов, а Германия закупила дронов на 1,46 млн долларов.

    Как пишет Focus Taiwan, осенью 2024 года на острове был создан отраслевой альянс TEDIBOA, объединивший свыше 120 производителей и разработчиков в сфере беспилотников. Альянс также включает компании, выпускающие модули, аккумуляторы и наземное оборудование.

    Тайваньские беспилотники находят применение как в военных, так и в гражданских сферах. Они используются для охраны границ, мониторинга территории, защиты от вражеских дронов, а также в сельском хозяйстве, для инспекции инфраструктуры и наблюдения за городами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай начал военные учения вокруг Тайваня. Lockheed Martin передала Тайваню первый истребитель F-16. Тайвань зафиксировал приближение китайских самолетов и кораблей.

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    28 июля 2025, 08:49 • Новости дня
    Во Франции новейшую российскую подлодку «Князь Пожарский» назвали «монстром»

    Le Parisien сообщила о спуске на воду российского «подводного монстра» «Князь Пожарский»

    Во Франции новейшую российскую подлодку «Князь Пожарский» назвали «монстром»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новый атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» водоизмещением 24 тыс. тонн и с 16 баллистическими ракетами официально вошел в состав российского флота, сообщила французская газета Le Parisien.

    Издание пишет, что новая атомная подводная лодка четвертого поколения «Князь Пожарский» должна стать «российской силой грядущих десятилетий».

    Новый атомный ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский» был введен в состав Военно-морского флота России на верфи в Северодвинске, пишет Le Parisien. Церемония прошла в присутствии президента Владимира Путина, что подчеркивает важность события для военного руководства страны.

    В своем выступлении Владимир Путин заявил: «С этим проектом мы обеспечим безопасность и национальные интересы России в Мировом океане. В этом не должно быть никаких сомнений». По словам президента, «Князь Пожарский» стал пятым серийным носителем баллистических ракет проекта «Борей-А», переданным флоту за последние шесть лет.

    Издание отмечает, что 24-тысячетонный «монстр» длиной 170 метров, способный развивать максимальную скорость 46 км/ч, призван олицетворять не только будущее, но и настоящее российского ядерного сдерживания в Арктике.

    Он несет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с 96 ядерными боеголовками и оснащен современными системами радиоэлектроники, торпед и акустического вооружения. Подлодка названа в честь князя Дмитрия Пожарского, освободителя Москвы в 1612 году.

    Строительство крейсера началось в декабре 2016 года. С момента закладки корабль успешно прошел цикл оснащения и ходовых испытаний, что позволило принять его на вооружение в 2025 году. Программа обновления флота предусматривает ввод еще нескольких подлодок и надводных кораблей до 2036 года.

    Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский».

    Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что ВМФ готов обеспечить безопасность Отчизны во всех районах мирового океана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как формируется новый облик ВМФ России.

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    27 июля 2025, 23:52 • Новости дня
    Ученый Родин предупредил россиян о новых катаклизмах осенью
    Ученый Родин предупредил россиян о новых катаклизмах осенью
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Tекст: Ирма Каплан

    Внезапные перемены погоды и прочие природные аномалии еще покажут себя на территории России грядущей осенью, рассказал доктор физико-математических наук, исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.

    «Осенью нам опять придется готовиться к удару стихии. Это действительно так. Таких явлений будет больше, явления будут учащаться, во всяком случае ближайшие несколько десятилетий», – приводит портал Smotrim слова ученого в эфире «России 1».

    Родин напомнил, если вспомнить прекрасные картины голландских живописцев, на которых люди на коньках катаются в Голландии, то можно задуматься о том, где в  Голландии сейчас встречается лед зимой?

    «То, что зимы в России стали теплее, это действительно так. Особенно это, кстати, заметно в арктических широтах. Вообще, наверное, самое заметное изменение климата нашей планеты происходит сейчас в Арктике», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за 2023 год ускоренное таяние ледников привело к утрате 600 гигатонн питьевой воды и росту уровня Мирового океана.

    К 2050 году объем пресной воды в странах Центральной Азии может сократиться на треть, а афганскому Кабулу предрекли исчезновение питьевой воды через пять лет.

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    28 июля 2025, 02:07 • Новости дня
    Российского военнослужащего оштрафовали на 2,5 млн рублей за пораженческие разговоры
    Российского военнослужащего оштрафовали на 2,5 млн рублей за пораженческие разговоры
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Прапорщик из Ростова-на-Дону Сефербег Гаджиев получил штраф в 2,5 млн рублей, лишение чина и реальный срок за то, что пугал сослуживцев рассказами о будто бы разительных успехах ВСУ в отличие от достижений ВС России, но апелляционная коллегия смягчила приговор.

    «На днях апелляционная коллегия Южного окружного военного суда рассмотрела жалобу на приговор, вынесенный Сефербегу Гаджиеву гарнизонным судом Ростова-на-Дону. Военный был признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России, совершенном с использованием своего служебного положения (пункт «а» части 2 статьи 207.3 УК РФ)», – пишет «Коммерсантъ».

    Суд первой инстанции постановил, что Гаджиев вел пораженческие беседы с сослуживцами 7 и 11 сентября 2024 года, когда был начальником смены взвода военной войсковой комендатуры и возглавлял караул, охранявший склад одной из частей, дислоцированных в Ростове-на-Дону.

    «Желая напугать подчиненный ему личный состав из числа караула, он решил ввести его в заблуждение относительно выполнения задач СВО», – сказано в документах суда.

    Целей своих обвиняемый объяснить не мог, но в апреле 2025 года полностью признал вину, за что получил 5,5 лет колонии общего режима с лишением воинского звания и права в течение трех лет занимать связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий должности в госорганах и органах местного самоуправления.

    Защита прапорщика подала апелляцию и, ссылалась на наличие престарелых родителей и малолетнего ребенка, а также намерение осужденного отправиться на СВО, суд смягчил приговор, ограничившись штрафом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор жителю Литвы, признав его виновным в осквернении воинского захоронения в Курской области.

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    28 июля 2025, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о перегруппировке войск ВСУ на Сумском направлении
    «Северяне» рассказали о перегруппировке войск ВСУ на Сумском направлении
    @ Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки «Север» заметили, что ВСУ в Сумской области проводят перегруппировку войск, что не спасает их от смертоносных атак ВС России.

    «Противник проводит перегруппировку своих войск. Штурмовые подразделения были частично выведены с линии боевого соприкосновения на восполнение потерь, на передний край командование ВСУ перебросило сводные группы солдат из механизированных бригад», – сообщил неофициальный Telegram-канал группировки «Северный ветер».

    Бойцы отметили, что ожесточенные бои продолжаются в лесных массивах около Алексеевки и в Юнаковке. В последней десантники уничтожили несколько боевых групп ВСУ и зачистили важный опорный пункт в жилой застройке на юго-западной окраине села.

    Морпехи и мотострелки «Севера», сломив упорное сопротивление противника, выбили его их нескольких опорных пунктов в лесополосах западнее Юнаковки.

    В окрестностях сел Рыжевка, Пересыпки и Соляники были вскрыты и уничтожены несколько боевых групп, а также расчет БПЛА ВСУ.

    На Харьковском направлении, по словам бойцов, не прекращаются ожесточенные бои в Волчанске и прилегающих лесных массивах, а также в окрестностях села Меловое, где противник бросает на убой штурмовые группы.

    «На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, несколько минометных расчетов ВСУ», – рассказали военные.

    Они добавили, что за сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинское командование направило дополнительные силы ВСУ в район Мелового Харьковской области, чтобы попытаться остановить продвижение российских войск и удержать позиции.

    Кроме того, стало известно, что Сумы покинуло руководство 61-й механизированной бригады ВСУ, не восстановив боеспособность соединения даже с усилением резервами.

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    28 июля 2025, 11:28 • Новости дня
    На Украине пожаловались на «умные» российские дроны нового поколения
    На Украине пожаловались на «умные» российские дроны нового поколения
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники теперь оснащаются турбореактивными двигателями и элементами искусственного интеллекта, что делает их менее уязвимыми к РЭБ и повышает автономность, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сетуют, что российские беспилотники отличаются улучшенной устойчивостью к радиоэлектронной борьбе и могут распознавать объекты самостоятельно без участия оператора. Кроме того, в публикации отмечается, что беспилотники оборудуют турбореактивными двигателями и системой компьютерного зрения, что увеличивает их скорость и маневренность, передает RT .

    Также сообщается, что у части российских дронов появились элементы искусственного интеллекта. Это позволяет анализировать обстановку и принимать решения без участия оператора в случае потери связи. Таким образом, беспилотники могут выполнять задачи автономно даже в условиях активного противодействия средствами РЭБ.

    Ранее российский FPV-дрон с автоматом сбил украинский гексакоптер. Ростех выпустил бесспутниковую навигацию для авиации и дронов.

    Российские военные начали применять систему связи для FPV-дронов «Кузнечик».

    Бойцы группировки войск «Восток» используют на Южно-Донецком направлении беспилотники «Бумеранг», которые устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы и не поддаются подавлению антидроновым ружьем.


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    27 июля 2025, 23:38 • Новости дня
    При лобовом столкновении авто под Калининградом двое погибли и трое пострадали
    При лобовом столкновении авто под Калининградом двое погибли и трое пострадали
    @ Telegram-канал ГУ МЧС России по Калининградской области

    Tекст: Ирма Каплан

    При смертельном ДТП в Багратионовском муниципальном округе под Калининградом погибли два человека, еще трое с травмами госпитализированы, сообщили в Telegram-канале сотрудники ГУ МЧС России по региону.

    «В поселке Тишино произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Прибывшие на место специалисты отключили аккумуляторные батареи автомобилей и деблокировали пострадавших. В результате происшествия погибло два человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести», – сказано в сообщении.

    Спасатели уточнили, что для оказания психологической помощи на место выезжал психолог МЧС России. Также на месте работали 11 человек личного состава и три единицы спецтехники.

    Как писала 26 июля газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье, на 59-м километре трассы М-5 «Урал» после наезда грузовика Scania погибли два водителя легковушек и девятилетний ребенок.


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    27 июля 2025, 15:12 • Новости дня
    Белоусов открыл бюст адмирала Ушакова в Петербурге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов открыл бюст адмирала Федора Ушакова в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) на территории Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, сообщили в Минобороны России.

    Министр обороны Андрей Белоусов принял участие в церемонии открытия бюста адмирала Федора Ушакова в сквере Главного Адмиралтейства, сообщает ТАСС. Белоусов отметил, что Ушаков прославился как великий морской стратег и символ силы и духа русского флота.

    В ходе церемонии глава Минобороны подчеркнул вклад адмирала в защиту интересов страны, укрепление морского потенциала и усиление международного влияния России. Министр заявил: «Мы открываем памятник великому русскому флотоводцу адмиралу Ушакову. Федор Ушаков вошел в историю как непревзойденный морской стратег. Его выдающиеся победы показали всему миру силу духа и мощь русского флота».

    Белоусов также сообщил, что закладывается аллея морской славы в сквере Адмиралтейства. После церемонии министр вручил государственные награды военнослужащим ВМФ, отличившимся в зоне проведения специальной военной операции. Моряки получили орден Александра Невского, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль Суворова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов посетил гарнизон в Мурманской области. Он осмотрел новый многопрофильный медцентр. Медцентр оснастили современным оборудованием и телемедициной.

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    28 июля 2025, 02:41 • Новости дня
    Симоньян назвала цели атак дронов ВСУ по «Сириусу» и аэропортам

    Tекст: Ирма Каплан

    Украина и страны Запада пытаются расшатать политически нейтральных россиян, атакуя места скопления детей и аэропорты, поделилась главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «Они зачем устраивают коллапс в наших аэропортах в разгар курортного сезона? Зачем они на этой неделе пустили, я даже не знаю сколько, беспилотников, но огромное количество, на Сочи и на «Сириус»? Это какие такие военные объекты в «Сириусе»? Это одна большая школа», – цитирует РИА «Новости» выступление Симоньян на телеканале «Россия 1».

    Она добавила, что в ночь атак беспилотников на «Сириус» ее дети были там и ночевали в коридоре с такими же ребятами. По ее словам, все это делается для провокации у нейтральных граждан определенных реакций.

    «С тем, чтобы возможность улететь, отдыхать куда-то на море, для них стала важнее, чем будущее страны. А будущее страны – это и есть исход СВО. А исход СВО – это... такая необходимость мириться с тем, что вот дети спят в коридоре. Иногда можно куда-то не улететь, отпуск, может быть, даже придется отменить. Они пытаются сделать так, чтобы мы сами себя победили и в результате сами себе проиграли, как мы уже делали дважды в XX веке, в начале и в конце», – сказала она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 24 июля по нефтебазе на улице Таврической произошло попадание дрона, сообщил глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.

    Российские средства противовоздушной обороны в ночь на четверг  нейтрализовали 39 украинских дронов самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

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    28 июля 2025, 00:07 • Новости дня
    Депутат Боярский опроверг «нелепый вброс» о блокировке WhatsApp и VPN

    Tекст: Ирма Каплан

    По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского, информация о том, что с 1 августа заблокируют на территории России WhatsApp и VPN, как сообщала журналистка Анастасия Кашеварова, «очередной нелепый вброс».

    «Мне известно, что [информация о блокировке мессенджера] – очередной нелепый вброс выходного дня. Зачем-то позволяют себе некоторые наши коллеги. Слухи комментировать, конечно же, не буду», – приводит «Газета.Ru» его ответ.

    Издание отмечает, что журналистка Кашеварова заявляла о том, как мессенджером  WhatsApp пользуются мошенники, вербовщики и ВСУ. К тому же с его помощью противник на СВО узнает маршруты журналистов и военных.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мессенджеру WhatsApp следует готовиться к уходу с российского рынка, так как он с большой долей вероятности попадет под ограничительные меры, заявил первый зампред комитета Госдумы Антон Горелкин.

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    27 июля 2025, 22:11 • Новости дня
    Глава Федерации фехтования оценил акции у отеля спортсменов из России в Тбилиси

    Мамедов: Акции у отеля спортсменов из России в Тбилиси устраивали нелюди

    Tекст: Ирма Каплан

    Инциденты у гостиницы российских фехтовальщиков в Тбилиси, включая сожжение флага и взрыв петард, похожи н дешевые акции нелюдей, заявил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, отметив профессионализм служб безопасности.

    «Знаю и понимаю, что грузинский народ никогда в жизни такого не делал бы, и не сделал. За исключением каких-то проплаченных особей, которые к грузинскому народу никакого отношения не имеют. Дешевые акции со сжиганием нашего флага, с протестами, петардами и фейерверками в пять утра – это просто нелюди, которых я даже вспоминать не хочу», – передает его слова ТАСС.

    Мамедов добавил, что службы безопасности и полиция работали и полностью обеспечивали безопасность команды.

    «Я благодарен FIE, Международной федерации фехтования, которая со своей стороны обеспечивает все вопросы безопасности нашей команды. Все делается на очень профессиональном уровне. Естественно, наши спортсмены не думают о чем-то плохом – мысли материальны. Они думают только о соревнованиях. А то, что там происходит, никакого отношения к спорту не имеет», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, россиянка Яна Егорян стала трехкратной чемпионкой мира по фехтованию, одержав победу в финале турнира в Тбилиси со счетом 15:11.Кроме того, российская фехтовальщица Александра Михайлова

    стала чемпионкой мира среди юниорок в Китае. В финальном поединке она одержала победу над Александрой Ли из США со счетом 15:3.

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    28 июля 2025, 05:01 • Новости дня
    Российский лайнер Embraer подал сигнал бедствия над Каспийским морем

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский лайнер Embraer по пути из Ижевска в Махачкалу подал сигнал бедствия над Каспийским морем.

    «Самолет Embraer 190 во время полета из Ижевска в Махачкалу подал сигнал тревоги над Каспийским морем», – приводит «Интерфакс» сообщение источника в авиаслужбах.

    Сервис Flightradar24 указывал на пролет самолета над полуостровом Бузачи в Казахстане в  направлении Актау.

    «Самолет приземлился в Махачкале в 00:45 мск», – уточнило агентство.

    Данных о причине поданного самолетом сигнала бедствия пока нет.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, пассажирский самолет «Русджет», следовавший рейсом из Даламана в Москву, подал сигнал бедствия во время пролета над территорией Грузии.


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