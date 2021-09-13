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Эксперт указал на географические ошибки Зеленского в заявлении об Украине и Афганистане
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«Зеленскому следовало бы повнимательнее изучить опыт Афганистана, а заодно освежить в памяти знания по географии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что за короткий срок «нельзя захватить столь большую с точки зрения географии страну, как Украина», и призвал не сравнивать ее с Афганистаном.
«Это заявление – свидетельство некомпетентности президента Украины. Он даже не представляет себе размеры Афганистана», – отметил политолог и публицист Владимир Корнилов. «Если он думает, что это маленькая страна, то пусть заглянет в энциклопедию и узнает, что по территории площадь Афганистана превосходит площадь Украины. Кроме того, Афганистан из-за гор географически более сложен, чем Украина. А по численности населения они примерно сопоставимы, – считает эксперт. – Но, видимо, география – это наука не для комиков».
«Зеленскому следовало хотя бы иногда в перерывах между КВН заглядывать на лекции в университет. К тому же его заявления наносят непоправимый удар по репутации Криворожского экономического института, где он получал диплом», – с иронией отметил Корнилов.
Кроме того, по словам политолога, «с момента захвата оружия во Львове и Львовской области 18-19 февраля 2014 года до незаконного вооруженного переворота прошло всего три дня». «Получается, что украинская легитимная власть пала гораздо быстрее, чем длилось сражение талибов* (движение запрещено в РФ) с американскими войсками в представлениях Зеленского», – пояснил Корнилов.
При этом эксперт обратил внимание на слова Зеленского «о необходимости наращивания американского присутствия на Украине». «Если он хочет, чтобы США вошли на Украину так, как они вошли в Афганистан, то следует ожидать коврового бомбометания по городам и столице страны. Также пусть Зеленский вспомнит, как США совершили ракетный удар по жилому кварталу Кабула – столице формально главного союзника США вне НАТО, – почеркнул собеседник. – Тогда он узнает, что такое полномасштабное присутствие американских военных на территории той или иной страны. В целом это довольно странное пожелание из уст президента как бы независимой Украины».
Корнилов уверен, что «урок Афганистана очень полезен для Украины». «Зеленскому бы следовало его повнимательнее изучить, а заодно освежить в памяти знания по географии. Он бы многое для себя открыл, в том числе по поводу статуса главного союзника США вне НАТО, которого он совсем недавно так сильно добивался», – резюмировал он.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном с точки зрения поддержки со стороны Соединенных Штатов.
«Я не думаю, что мы можем сравнивать это – Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан», – сказал Зеленский. Также он отметил, что «за четыре, пять или семь дней нельзя захватить столь большую с точки зрения своей географии страну, как Украина, такую большую по численности населения».
«Как я сказал президенту [США Джо] Байдену относительно возможного выхода [Соединенных Штатов] из Украины: что это значит – уйти из Украины? Все полностью наоборот – США должны наращивать свое присутствие», – сказал Зеленский.
Напомним, в конце августа советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Соединенным Штатам следует выделять Киеву военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана. По его словам, американской администрации нужно осознать, что Киеву нужны миллиарды долларов.
В период с 31 августа по 2 сентября президент Украины посетил США и встретился с американским президентом Джо Байденом. Зеленский представил в США «план трансформации Украины» на 277 млрд долларов. Российский сенатор Алексей Пушков высмеял аппетиты Зеленского, заявив о провале визита президента Украины в США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каков реальный результат вояжа украинской делегации в Вашингтон и в чем причина нежелания президента США Джо Байдена проводить совместную пресс-конференцию с Зеленским.
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Пушков прокомментировал идею Украины о переходе на латиницу
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Сенатор Алексей Пушков заявил о холопской психологии властей Украины после предложения секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова отказаться от кириллицы в пользу латинского алфавита.
«Холопская психология в действии. А как же «тысячелетняя украинская культура»? Под нож ее?» – написал Пушков в Telegram-канале.
Сенатор напомнил, что поляки столетиями принуждали украинцев перейти на латиницу.
«Как же незалежность? Гордость за свой язык?» – продолжил Пушков.
По его словам, смена письменности не поможет Украине стать частью цивилизованного мира.
«В мозгах дело, в мозгах», – резюмировал он.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. По его мнению, это «язык цивилизованного общения». Он призвал ввести обучение английскому в детских садах Украины.
На Украине призвали избавиться от границы с Польшей
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Между Украиной и Польшей не должно быть границ, от них следует избавиться, скорее всего, однажды так и произойдет, заявил посол Украины в Варшаве Андрей Дещица.
«Например, граница существует между странами – членами Европейского союза, но на картах, по знакам на пути, можно понять, что ты въезжаешь в другую страну. Наверное, наступит время, когда между Польшей и Украиной будет такая же граница, как между Польшей и Германий, между странами Европейского союза», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
Однако он также признал, что сегодняшняя Украина далека даже от Польши до вступления в ЕС. Чтобы решить проблему с границами на нынешнем этапе, Дещица призвал украинские и польские власти увеличить число погранпереходов: по его мнению, так можно будет быстрее попасть из одной страны в другую.
В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. Она также заявила, что Украине понадобится около 20 лет, чтобы достичь соответствия критериям вступления в Евросоюз. При этом спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявлял, что технического достижения критериев недостаточно для вступления в альянс.
Бывший американский посол в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Между тем в июле украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
Зеленский выразил готовность обсудить с Путиным «оккупацию территорий»
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Президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться вопрос «оккупированных территорий», заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в эфире телеканала «Дом».
«Действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России – в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории. Либо на линии разграничения, либо в любом другом месте на нейтральной территории, но не в России и не в Украине. Надо чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет», – приводит его слова РИА «Новости».
Никифоров заявил, что против такой встречи выступает Москва, которая, по его словам, не намерена выносить на повестку этой встречи «вопрос Крыма».
«А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?» – отметил он.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном
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Украинский президент Владимир Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном с точки зрения поддержки со стороны Соединенных Штатов.
«Я не думаю, что мы можем сравнивать это – Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные политиком в интервью CNN в ответ на вопрос о том, «беспокоится ли он, что Америка оставит Украину».
«Как я сказал президенту [президенту США Джо] Байдену относительно возможного выхода [Соединенных Штатов] из Украины: что это значит – уйти из Украины? Все полностью наоборот – США должны наращивать свое присутствие», – сказал Зеленский.
Напомним, в конце августа советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Соединенным Штатам следует выделять Киеву военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана. По его словам, американской администрации нужно осознать, что Киеву нужны миллиарды долларов.
В период с 31 августа по 2 сентября президент Украины посетил США и встретился с американским президентом Джо Байденом. Зеленский представил в США «план трансформации Украины» на 277 млрд долларов. Российский сенатор Алексей Пушков высмеял аппетиты Зеленского, заявив о провале визита президента Украины в США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каков реальный результат вояжа украинской делегации в Вашингтон и в чем причина нежелания президента США Джо Байдена проводить совместную пресс-конференцию с Зеленским?
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В Раде пообещали украинцам «новые победы» над Россией
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко пообещал «новые победы» над Россией, уточнив, что Россию лучше побеждать вместе с друзьями из Литвы, Польши, Балтии.
«Друзья, Россию можно побеждать. Мы это уже делали и сделаем обязательно еще раз. Но еще лучше у нас это получается вместе с нашими друзьями из Литвы, Польши, Балтии», – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
По его словам, «8 сентября 1514 года состоялась одна из самых громких побед над Москвой в украинской истории». По версии парламентария, в этот день совместное с поляками и литовцами войско под командованием Константина Острожского, которого Гончаренко назвал «украинским полководцем», «вдребезги разгромило» московские рати.
8 сентября 1514 года состоялась битва под Оршей, сражение в ходе русско-литовской войны 1512-1522 годов, в котором русское войско во главе с воеводами Иваном Челядниным и Михаилом Булгаковым-Голицей противостояло объединённым войскам Великого княжества Литовского и Королевства Польского под началом великого гетмана литовского Константина Острожского и польского надворного гетмана Януша Сверчовского. Битва окончилась тактической победой польско-литовского войска и отступлением русской армии, однако стратегическое значение битвы оказалось скромным. Цель польско-литовского похода - возвращение только что утраченного Смоленска – достигнута не была, и успехи ограничились лишь занятием нескольких малых пограничных крепостей.
В минувшую субботу в Киеве заявили, что Украина якобы фактически находится в состоянии третьей мировой войны. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что заявление Зеленского нелогично и оторвано от реальности. Американцы посоветовали Зеленскому не полагаться на помощь Вашингтона после слов о возможной войне с Россией. Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.
В начале сентября президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков обратил внимание, что Россия в лице президента Владимира Путина в очередной раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной.
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Зеленский заявил о поддержке Байденом принятия Украины в НАТО
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.
«Он сказал: «Я думаю, что вы должны быть там [в НАТО], но это зависит не только от меня», – привел Зеленский слова Байдена, сказанные главой американской администрации в ходе недавней встречи президентов Украины и США в Вашингтоне, передает ТАСС.
«Я знаю, господин президент, однако от вашего решения путь в НАТО станет [для Украины] короче», – воспроизвел Зеленский свой ответ Байдену. По воспоминаниям украинского лидера, обсуждение членства страны в НАТО с главой американской администрации продлилось порядка 20-30 минут.
В прошлый вторник бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. При этом в начале сентября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не Соединенные Штаты.
В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В свою очередь глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нет нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории.
В июле Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. В апреле он заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс.
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Песков рассказал о сохранении дружбы россиян и украинцев
Несмотря на рост числа оболваненных украинской пропагандой людей, дружба между россиянами и украинцами сохраняется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью белорусскому каналу ОНТ.
«Вы сами знаете, какая сейчас у нас «дружба» с Украиной, но это не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом. Пусть там растет количество оболваненных пропагандой людей, которые уже начинают ненавидеть Россию, но все равно мы все славяне и, действительно, родственники», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Песков рассказал, что союзные программы России и Белоруссии содержат прикладные решения, направленные на улучшение жизни народов обеих стран, в них нет скрытых угроз.
Эксперты: Задержанием Франчетти Чехия подтвердила статус враждебного России государства
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«То, что Франчетти является сторонником воссоединения Крыма с Россией, является преступлением лишь на Украине. Причем здесь Чехия?» – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер, комментируя задержание в аэропорту Праги гражданина России Александра Франчетти на основании международного ордера на арест, выданного Украиной.
«Чехия подтверждает, что ее правильно включили в список недружественных России стран. Сам факт задержания россиянина по абсурдному обвинению украинской стороны показателен», – считает глава Союза политэмигрантов Украины, политолог Лариса Шеслер.
«То, что Франчетти является сторонником воссоединения Крыма с Россией, является преступлением лишь на Украине. Причем здесь Чехия – непонятно, – отметила собеседница. – Кроме того, Франчетти не воевал с оружием в руках, не участвовал в событиях в Донбассе. Он был сторонником «Крымской весны», дежурил на перевале, препятствуя проникновению украинских диверсантов в Крым».
Шеслер полагает, что «чешская сторона уже приняла решение о выдаче задержанного россиянина Украине». «В таком случае наверняка последует разрыв отношений между Москвой и Прагой, что больно ударит по экономике Чехии. А самого Франчетти, возможно, удастся включить в список для обмена удерживаемых лиц», – прогнозирует политолог.
В то же время гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов напомнил, что «в последнее время из Праги поступило несколько заявлений, которые можно интерпретировать как нежелание Чехии идти на дальнейшую эскалацию с Россией».
«Если это так, – рассуждает эксперт, – то выдача россиянина Украине была бы нелогичным шагом. Это спровоцирует новый виток кризиса в отношениях Праги с Москвой с негативными последствиями для Чешской Республики».
При этом собеседник убежден, что Киев будет оказывать серьезное давление на Прагу. «В случае выдачи Франчетти, на Украине его ждет судебный процесс, причем Киев постарается его раздуть. В любом случае это может стать подарком для СБУ», – резюмировал собеседник.
Напомним, в аэропорту Праги был задержан гражданин России Александр Франчетти, основанием послужил международный ордер на арест, выданный Украиной. К задержанному россиянину направили сотрудника консульского отдела посольства России. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания.
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов заявил, что «задержание в аэропорту Чехии россиянина Александра Франчетти является опасным прецедентом».
«Происходящее с Франчетти лично я связываю с резкой активизацией русофобских сил в Восточной Европе после (проведенного в Киеве форума) «Крымской платформы» и полагаю, что создан опаснейший прецедент, требующий решительной реакции наших властей», – сказал он.
Если Франчетти депортируют в Киев и поместят в застенки Службы безопасности Украины, то данный факт станет не только вопиющим нарушением норм международного права, добавил Молохов. По его мнению, «отныне нет никакой гарантии, что вас не похитят на отдыхе за границей» за пост в соцсетях в поддержку российского Крыма.
Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.
Напомним, 14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного. В результате в конце мая чешское посольство в Москве сократило 79 сотрудников.
Позже в Кремле разъяснили, что в список включены страны, «которые действительно переходят границы разумного в недружественности» к России. В конце июля посол России в США Анатолий Антонов назвал условие исключения страны из списка недружественных стран, призвав «не ставить телегу впереди лошади».
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В афганской провинции Баглан возобновились бои между талибами и ополченцами
Столкновения между боевиками движения «Талибан*» (запрещено в России) и бойцами Фронта национального сопротивления возобновились в северной провинции Баглан, сообщил близкий к ополченцам источник в регионе.
«Сегодня утром в регионе Пули-Хисар Андарабской долины Баглана возобновились бои между талибами* и бойцами ополчения. Неся потери, боевики «Талибана*» были вынуждены отступать из данного района», – рассказал он ТАСС.
Ранее представитель «Фронта национального сопротивления Афганистана» Али Назари заявил, что талибы изгнали из провинции Панджшер тысячи человек, а также проводят этнические чистки.
Напомним, сопротивление заявило о контроле над большей частью Панджшера.
Талибы пообещали возобновить работу учебных заведений в течение недели
Высшие учебные заведения Афганистана возобновят свою работу в течение недели, после того как будут решены вопросы, связанные с изменениями в расписании, а также с финансированием вузов, заявил министр высшего образования «Исламского эмирата Афганистан» (самоназвание талибов*) во временном кабмине.
«В настоящий момент идет обсуждение различных технических аспектов, связанных с возобновлением полноценного функционирования университетов. Главным образом это касается вопросов, связанных с финансированием, а также с изменениями в расписании, поскольку малозначительные предметы должны быть исключены из учебной программы и заменены современными. Все консультации будут завершены не позднее чем через неделю», – цитирует его слова ТАСС со ссылкой на телеканал Ariana News.
По словам Хаккани, образовательный сектор – один из наиболее пострадавших за последнее время, сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за смены власти в Афганистане.
В то же время он подтвердил, что отныне в стране образовательный процесс будет строиться по гендерному признаку: студентов будут обучать преподаватели-мужчины, а студенток – преподаватели-женщины. Кроме того, студенты и студентки будут обучаться раздельно.
Между тем, как подчеркнул Хаккани, «новая система будет выявлять талантливых студентов и студенток, которых в дальнейшем будут отправлять за рубеж для получения опыта на благо будущего страны». Вместе с тем он призвал вернуться на родину афганских преподавателей и преподавательниц, работающих за пределами Афганистана.
Ранее сообщалось, что в Афганистане ведомство талибов* по вопросам высшего образования опубликовало правила для женщин, желающих посещать университеты, в правилах указано, что девушки могут посещать вузы только в никабе (головном уборе, скрывающем лицо и оставляющем лишь узкую прорезь для глаз).
До этого талибы призвали женщин в Афганистане оставаться дома, поскольку боевики движения «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан*» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Украинская оппозиция оценила идею отказа от кириллицы
Предложение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова отказаться от кириллицы в пользу латинского алфавита преследует цель любой ценой увеличить культурную дистанцию между украинским и русским народами, заявили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).
«Совершенно очевидно, что такое решение преследует лишь одну цель – любой ценой попытаться увеличить разрыв, увеличить культурную дистанцию между украинским и русским народами, между украинской и русской культурой. Но следствием этого станет отнюдь не развитие украинской культуры, а ее уничтожение. Запрет на использование кириллицы в украинском языке – это, по сути, запрет на использование культурного наследия украинского народа, создававшегося веками мощного пласта украинской письменной культуры», – говорится в заявлении на сайте партии.
В партии добавили, что переход на латиницу фактически уничтожит огромный пласт украинской письменной культуры, прежде всего украинскую литературу, наследие ее классиков, таких как Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко, Михаил Коцюбинский и многие другие.
«Мы не верим в то, что эта власть способна обеспечить перевод на латиницу великих произведений классиков украинской литературы, причем сделать это качественно, на высоком уровне, чтобы сохранить культурное наследие украинского народа. Не способна она и обеспечить печать и выпуск на латинице современных литературных произведений. Да и где взять необходимые для этого немалые средства?» – отметили в ОПЗЖ.
В ОПЗЖ подчеркнули, что эта партия всегда выступала за сохранение прав русскоязычных украинцев, но никогда не была противником украинского языка.
«В условиях, когда власть собирается уничтожить украинский язык, мы обязаны выступить в защиту этого достояния украинского народа», – заверили в ОПЗЖ.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. Сенатор Алексей Пушков после предложения Данилова заявил о холопской психологии властей Украины.
Талибы договорились с главой МИД Катара о развитии отношений
Лидеры движения «Талибан*» (запрещено в России) договорились в Кабуле с заместителем премьер-министра и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани о развитии отношений, говорится в заявлении, опубликованном на странице представителя катарского политического офиса радикалов Мохаммада Наима в Twitter.
«Сегодня днем председатель [временного правительства] «Исламского эмирата Афганистан» («ИЭА» – самоназвание талибов*) мулла Мохаммад Хасан Ахунд встретился с заместителем премьер-министра и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и сопровождающей его делегацией», – приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что «в ходе встречи руководство «ИЭА» подчеркнуло важность достигнутого ранее [в феврале 2020 года с США] Дохийского соглашения и назвало его историческим, поблагодарив катарскую сторону».
В сообщении также говорится о том, что и представители «Талибана*», и глава катарского внешнеполитического ведомства заявили о важности продолжения дружественных отношений и привлечения международной помощи в Афганистан.
Ранее сообщалось, что заместитель премьер-министра, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани прибыл в Кабул.
США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы* объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Автобус с украинцами перевернулся в Турции
По меньшей мере один человек погиб и 49 получили травмы в результате ДТП с перевозящим украинских туристов автобусом в провинции Мугла на юго-западе Турции, сообщает газета Cumhuriyet.
По данным издания, автобус на трассе Мугла – Денизли врезался в микроавтобус, перевозивший школьников, и перевернулся. Водитель туристического автобуса погиб на месте. По предварительным данным, у него произошел сердечный приступ, передает РИА «Новости».
Среди пострадавших 41 украинский турист, семь школьников и водитель школьного микроавтобуса. Все они доставлены в больницу.
В то же время ТАСС со ссылкой на турецкое агентство Demiroren сообщает, что в туристическом автобусе могли находиться граждане России.
Первый коммерческий рейс после вывода войск США приземлился в Кабуле
Первый после вывода американских войск коммерческий рейс пакистанских авиалиний приземлился в аэропорту Кабула, сообщает телеканал Al-Arabiya.
На борту самолета было не более десяти человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство France-Presse.
На прошлой неделе первый чартерный рейс с американцами на борту из Афганистана с момента окончательного вывода войск США из страны приземлился в аэропорту столицы Катара Дохи.
США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы* объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Китай оценил решение России не участвовать в инаугурации правительства Афганистана
Пекин с уважением относится к решению Москвы не принимать участие в инаугурации нового афганского правительства, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Каждая страна самостоятельно решает, участвовать ли в церемонии, или нет, и Китай уважает это», – сказал Чжао Лицзянь, отвечая на вопрос, как в Пекине относятся к решению России не участвовать в инаугурации правительства в Афганистане, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет принимать участие в инаугурации правительства талибов.
Напомним, талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.