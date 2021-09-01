Зеленский приехал к Байдену с большим аппетитом

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Туристический сезон оказался лучшим для России

Российский юг оказался вне конкуренции Константин Михальчевский/РИА Новости
Летний отдых россияне провели в этом году в основном в России. Лидерами пляжного сезона стали Краснодарский край, даже несмотря на жесткие ковидные ограничения, и Крым. Они побьют прошлые рекорды по турпотоку. Для Крыма это вообще лучший сезон со времен развала Советского Союза. Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Земля и дети: Как в Северной Осетии добиваются справедливости

Беслан. Школа №1. Через год на этом месте должен быть воздвигнут мемориал Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
«Многие годы с деньгами здесь происходили очень разные вещи», и поэтому «придется резать по живому». А еще потому, что «у людей очень остро стоит запрос на справедливость». Такими словами и. о. главы Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло описывает то, что ему приходится делать каждый день. Ключевые объекты и стройки с и. о. главы региона посетил спецкор газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Зеленский ввязался в ядерную авантюру США

В строительстве атомных электростанций Украина теперь надеется на Америку ERIK S. LESSER/EPA/ТАСС
Важнейшее для Киева соглашение подписано в Вашингтоне – меморандум о строительстве сразу пяти атомных энергоблоков. Строить новые АЭС для Украины, как заявлено, будет американская компания Westinghouse. Однако вряд ли надежды Киева заменить российскую атомную энергию американской оправдаются. Все дело в том, что американцы разучились строить АЭС. Как же такое произошло? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Америка – королева государственного лицемерия

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Верх идиотизма – предупреждения перед началом фильмов об опасности курения. А ничего, что у вас потом весь фильм убивают десятки людей самыми извращенными способами? Подробности...
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Зачем люди становятся религиозными фанатиками

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
И вот идет афганский моджахед в средневековой одежде, с современным смартфоном и оружием, а в голове у него набор мыслей из пещерных времен. И ни у кого не возникает никакого когнитивного диссонанса, а менее всего – у самого моджахеда. Подробности...
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Америка поворачивает дышло

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Демократический выбор – это приговор, который выносит большинство. А большинство, как мы понимаем, не всегда право. Демократия хороша, если чаша с идеологией равенства перевешивает чашу с идеологией превосходства. Подробности...
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США отказываются от войн

Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 6 комментариев

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев
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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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Какая оценка личности Сталина преобладает в последнее время?
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    Зеленский приехал к Байдену с большим аппетитом

    Зеленскому удалось подписать соглашение с главой Пентагона Остином (справа) о поставках «Джавелинов»    1 сентября 2021, 20:45
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Елена Лексина,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Киев рапортует об успехах миссии президента Зеленского в Вашингтоне. В присутствии украинского лидера якобы подписываются важные бумаги, достигаются договоренности о поставках «Джавелинов» и о поддержке права Украины на транзит российского газа. Но каков будет реальный результат вояжа украинской делегации, и почему Байден не хочет проводить совместную пресс-конференцию с гостем?

    В среду президент США Джо Байден заявил, что с нетерпением ждет предстоящей встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который днем ранее прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Байден пообещал «подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины», отмечает ТАСС. Пресс-служба Зеленского сообщила, что встреча двух президентов в составе делегаций и в формате «один на один» состоится в 14 часов по местному времени (21.00 по Москве).

    Отчеты офиса украинского президента об успехах Зеленского на американской земле уже стали поводом для шуток. Так, в одной из публикаций президентского офиса в Facebook сообщалось, что «в присутствии Зеленского» было подписано два документа в энергетической отрасли. На фото украинский руководитель стоит один сложа руки возле флагов двух стран позади неких чиновников, участвующих в подписании документов.

    Пользователи соцсетей заметили – в тот момент, когда президент Украины якобы подписывал какие-то документы, американские руководители занимались насущными делами: госсекретарь Энтони Блинкен был на закрытом совещании у Байдена, куратор Украины в Госдепе, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, также была занята. Добавим, что президент Байден заранее отказался от пресс-конференции после встречи с Зеленским, несмотря на подписание между Киевом и Вашингтоном нескольких рамочных соглашений.

    При этом аппетиты у киевской делегации в Вашингтоне – весьма серьезны. За прошедшие часы украинский президент успел представить американским партнерам «план трансформации Украины» – пакет из 80 проектов на тему развития инфраструктуры, энергетической безопасности и т.п., на общую сумму в 277 млрд долларов. Зеленский выразил надежду на то, что американские партнеры активно присоединятся к реализации плана.

    Также украинский президент предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги, призвал начать консультации с США и Германией по транзиту природного газа (и при этом назвал российский газ «самым грязным в мире»), а также подписал с главой Пентагона Ллойдом Остином соглашение о военном сотрудничестве и противодействии России.

    «Поведение президента Украины в ходе визита в США можно охарактеризовать пословицей «дурень думкою богатеет». Смысл ее сводится к тому, что глупый человек богатеет только розовыми мечтами, – заметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «То, что Зеленский представил «план трансформации Украины» на 277 млрд долларов, что в несколько раз превышает ВВП страны, относится к этой серии, поскольку все, что можно было испортить в стране, он уже испортил. Мечты Зеленского о кредитах, международных заимствованиях и инвестициях в экономику страны выглядят абсолютно нереалистично», – полагает эксперт.

    Кроме того, очевидно, что несмотря на уже принятые решения США и Германии по «Северному потоку – 2», Зеленский, видимо, все еще надеется зарубить этот проект, чтобы «самый грязный в мире» российский газ по-прежнему шел через украинскую трубу в Европу, – заметил Погребинский.

    «Безусловно, это «логичный» ход для человека, который чудом оказался в кресле президента Украины

    и до сих пор не приблизился к формату адекватного руководителя», – иронизирует Погребинский.

    С другой стороны, администрация Байдена, делая совместные заявления с Зеленским на тему энергетики, успешно решает собственные политические задачи, отмечают эксперты. Это ответ Белого дома на ту критику, которая звучит из-за подписания американо-немецкой сделки по «Северному потоку – 2», пояснил газете ВЗГЛЯД руководитель Украинского института политики Руслан Бортник. «Это определенный компенсаторный механизм. Также США демонстрируют готовность более активного участия в украинском энергетическом рынке. Но готовность они показывают давно, а реальных действий мало», – считает политолог.

    Что касается уже подписанного с Пентагоном рамочного соглашения о военном сотрудничестве, – то это не более чем продолжение старого формата сотрудничества, но зафиксированное теперь в письменной форме по случаю визита Зеленского в Соединенные Штаты, отметил Бортник. По его словам, подписанное соглашение не означает коренного перелома в усовершенствовании отношений между странами. «Просто Зеленский приехал и сторонам надо что-то подписать», – отметил собеседник.

    На это же указывает и Погребинский.  «Обмен разведданными, как и тренировки, совместные маневры происходили и ранее. А 60 млн долларов военной помощи, которые США пообещали Киеву, выглядят довольно смешно на фоне того, как много денег они, к примеру, выделяли армии Афганистана, – а в итоге американская бронетехника оказалась в руках у «Талибана» (организация запрещена в России), – пояснил эксперт.

    Так же смешно, по словам Погребинского, выглядит и обещание Вашингтона предоставить Украине новые комплексы Javelin. «Это оружие предназначено для защиты от танковых атак. Я не могу себе представить, чтобы сейчас нашелся повод для применения этого оружия в зоне конфликта», – полагает он. Бортник также считает, что поставки противотанковых комплексов не поменяют расстановку сил в Донбассе. «Это лишь должно убедить американское общество в том, что Байден не сдает России Украину», – указал эксперт.

    Погребинский не удивлен тому, что Байден отказался от общей пресс-конференции с Зеленским. «Возможно, Байден пытается уклониться от неудобных вопросов по Афганистану. Но, скорее всего, ему просто нечего сказать по итогам переговоров, кроме общих слов о поддержке территориальной целостности Украины и прочей «обязательной программы», – предполагает киевский политолог.

    При этом Погребинский не исключает, что у Байдена заготовлен план требований, которые он озвучит лично Зеленскому. «В частности, речь может идти о переменах в интересах США в отношении непризнанных республик Донбасса, а также России. Говорить обо всем этом публично нехорошо, дабы лишний раз не давать повода обвинять Киев в том, что он остается под полным управлением Вашингтона», – резюмировал Погребинский.

    Стоит отметить, что Байден встречается с Зеленским вскоре после того, как американский лидер признал – уход войск США из Афганистана «подвел черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем», отметил политолог-американист Малек Дудаков. «Американский истеблишмент понимает, что у него больше нет возможности силовыми методами управлять миром и играть роль мирового полицейского», – считает эксперт. По мнению Дудакова, военный и экономический потенциал США постепенно сокращается. «В Соединенных Штатах понимают, что они более не способны силовыми методами навязывать миру свои ценности и интересы. Но Америка не перестанет отстаивать свои интересы, она лишь поменяет методы работы», – отметил американист. Дудаков считает, что администрация Байдена сделает ставку на использование дипломатии и «мягкой силы».

    Надо отметить, что киевская делегация пытается заручиться поддержкой не только военно-политических, но и информационных элит США. Один из членов делегации Зеленского – вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров – предложил  корпорации Google привлечь «независимых» украинских редакторов для блокирования российского контента в украинском сегменте YouTube.

    «Дай украинским властям волю, они бы заблокировали весь интернет

    и вместо него создали бы свой «укрнет», – объяснил газете ВЗГЛЯД инициативу Федорова украинский политик и блогер Анатолий Шарий. По его словам, блокирование неугодного контента – это отдельный кейс украинской политики. «Это бред. Я думаю, что в Google отнесутся к этому предложению тоже как к бреду больных людей», – считает Шарий.

    Собеседник отметил, что «в мире есть масса стран, между которыми ведутся территориальные и другие конфликты, но до такого предложения еще не додумывалась ни одна страна в мире, кроме Украины». «По сути, они создают на своей территории вторую Северную Корею в самом ужасном смысле», – добавил блогер.


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