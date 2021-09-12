Зеленский заявил о готовности Украины принять Олимпиаду

Олимпиада на Украине – это мечта «каждого» человека с детства, страна заслуживает стать хозяйкой Олимпиады, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Большая мечта, наверно, есть у каждого с детства, и эта мечта – Олимпиада на Украине. Я очень в это верю и очень этого хочу. Уверен, что наша великая страна заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр», – приводятся слова Зеленского на сайте офиса президента Украины.

Более того, Зеленский подготовил девиз условных Олимпийских Игр: «Быстрее, выше, сильнее»

По словам украинского лидера, провести Олимпиаду в Киеве будет сложно. По этому поводу он припомнил слова тяжелоатлетов, так как его отец – мастер спорта по тяжелой атлетике.

«Пойти и попробовать что-то поднять всегда нелегко. Легко – не попробовать и уйти. Так говорили тяжелоатлеты. Поэтому что касается Олимпийских игр – мы точно попробуем», – заявил Зеленский.

В 2019 году Зеленский заявил о необходимости разработать стратегический план, чтобы завоевать для Украины право на проведение Олимпийских игр.