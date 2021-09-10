Определены сроки завершения испытаний легкого танка «Спрут» Погибший в Сирии российский военный оказался подполковником из Приморья 10 сентября 2021, 10:28 Текст: Алина Назарова

Погибшим в сирийской провинции Хомс российским военным оказался 45-летний подполковник Алексей Шнайдер, сообщают СМИ со ссылкой на источник. По данным портала VL.ru, Шнайдер родился в Новосибирске, долгое время служил в одной из частей в селе Сергеевка Приморского края. Оттуда его перевели в Мурманск, а затем командировали в Сирию. Ранее Минобороны сообщило, что в результате подрыва машины в сирийской провинции Хомс погиб российский военный, он «получил тяжелые ранения, от которых, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался». Ведомство подчеркнуло, что его семье окажут всю необходимую помощь.

Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами» 9 сентября 2021, 04:30

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц, сообщил источник в судостроительной отрасли. «В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находятся пять субмарин – носителей крылатых ракет «Калибр-ПЛ»: три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)», – приводит слова источника ТАСС. Он уточнил, что две подлодки совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но они могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Речь идет о лодках «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», вместе с ними в Средиземное море после ремонта в России вошла однотипная субмарина Черноморского флота «Краснодар». Еще две подлодки ЧФ находятся в составе Средиземноморской эскадры. Пять субмарин проекта 636.3 могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. Кроме того, межфлотский переход с Балтики на ТОФ выполняет ракетный корвет «Гремящий» проекта 22385. Напомним, в июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Адмирал Комоедов: Россия исправляет ошибки в Средиземном море 9 сентября 2021, 11:46

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Запад может отреагировать на наши действия усилением своей морской группировки», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя сообщение о том, что группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 ВМФ России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц. «Мы исправляем ошибку, которую совершили, когда в свое время ушли из Средиземного моря. В этом регионе по сути сходится весь земной шар. Находясь в Средиземном море, можно «смотреть» и на юг, и на север, и на восток, и на запад. Там надо держать оптимальные силы, причем в боевой готовности», – убежден бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов. По его словам, «Средиземное море представляет собой место для политической кухни», а сейчас там «готовят» в основном США и Великобритания, и они же находятся «на раздаче». «Поэтому мы всегда должны быть в готовности в этом регионе, – подчеркнул собеседник. – Запад может отреагировать на наши действия усилением своей морской группировки – авианосцами, подлодками. Также он может сосредоточить силы на берегу, к примеру, усилить воздушную, поисковую группировки. При помощи самолетов базово-патрульной авиации они наверняка будут искать наши подлодки и контролировать их местонахождение», – отметил Комоедов. Напомним, источник в судостроительной отрасли сообщил, что группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц. «В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находятся пять субмарин – носителей крылатых ракет «Калибр-ПЛ»: три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)», – сказал источник. Он уточнил, что две подлодки совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но они могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Речь идет о лодках «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», вместе с ними в Средиземное море после ремонта в России вошла однотипная субмарина Черноморского флота «Краснодар». Еще две подлодки ЧФ находятся в составе Средиземноморской эскадры. Пять субмарин проекта 636.3 могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. Кроме того, межфлотский переход с Балтики на ТОФ выполняет ракетный корвет «Гремящий» проекта 22385. В июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Сирийские военные вошли в последний оплот боевиков в Дераа 8 сентября 2021, 11:55

Фото: George Ourfalian/Reuters

Текст: Алина Назарова

Подконтрольные Дамаску военные вошли в Дераа-Баляд – последний оплот вооруженных бандформирований на юге Сирии. Сирийские военные начали зачистку и обыск домов в жилых кварталах в поисках оружия и проверки на предмет установленных самодельных взрывных устройств. Боевики, которые отказались сложить оружие, группируются и укрепляют свои позиции в районе Аль-Сед и в палестинском лагере в Дераа-Баляд, передает РИА «Новости». Ранее власти Сирии и боевики в Дераа достигли соглашения, которое подразумевает в том числе возможность «реабилитации» статуса боевиков. Боевики должны сдать оружие, армия установит блокпосты в девяти районах Дераа-Баляд для контроля за ситуацией и поиска вооружений. Все боевики, которые не согласны сложить оружие, обязаны покинуть Дераа, после формирования списков им предоставят автобусы. На прошлой неделе незаконные вооруженные формирования в Дераа нарушили соглашение, заявив, что не намерены выполнять его условия. Разногласия появились в первую очередь из-за отказа бандгрупп сдать тяжелое вооружение, при этом главари боевиков заявили о срыве соглашения после того, как власти предоставили им 40 автобусов для выезда на север Сирии или в Иорданию. До этого сложить оружие и начать урегулировать свой социальный статус успели 293 боевика. Вновь достичь соглашения удалось в воскресенье при посредничестве российской стороны. Поляки высмеяли переброску военных к восточной границе 7 сентября 2021, 15:16 Текст: Алина Назарова

Читатели портала Wirtualna Polska высмеяли переброску четырех тысяч польских военных и тысячи единиц техники к восточной границе страны, пошутив, что от этих сообщений «россияне уже трепещут». «Сигнал для России. … От новости о четырех тысячах военных Путин будет смеяться еще три дня», – написал Stefan, передает РИА «Новости». Другой читатель считает, что «этот металлолом (военная техника) сожрет сотни тонн топлива и выпустит в атмосферу сотни тонн зловонных газов». «Польские вооруженные силы не могут сравниться с российскими ни в одном аспекте (численность, обучение, вооружение, огневая мощь). ... Россия не собирается нападать на Польшу, это нездоровые фантазии политиков правящей партии и ее председателя», – отметил P49. Другой читатель назвал дивизию «пушечным мясом». Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак ранее сообщил, что 12-ю Щецинскую механизированную дивизию переместят на полигон Нова-Демба в окрестностях города Тарнобжег. Во вторник военнослужащие из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки прибыли для участия в совместном стратегическом российско-белорусском учении «Запад-2021» в Нижегородской области. Российский военный погиб в Сирии 9 сентября 2021, 22:41 Текст: Антон Антонов

В результате подрыва машины в сирийской провинции Хомс погиб российский военный, сообщило Минобороны. В четверг «в ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны» произошел взрыв. Российский военный «получил тяжелые ранения, от которых, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался». Ведомство подчеркнуло, что его семье окажут всю необходимую помощь, передает ТАСС. В июне российский военный также погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в Сирии. Еще трое военных пострадали. В 2020 году генерал-майор Вооруженных сил России погиб в результате подрыва самодельного взрывного устройства в Сирии. В Белоруссии начали боевое дежурство российские и белорусские ВВС и ПВО 9 сентября 2021, 16:15 Текст: Алексей Дегтярев

На боевое дежурство на территории Белоруссии заступили белорусские и российские подразделения ВВС и ПВО в составе учебно-боевого центра совместной подготовки, сообщило белорусское минобороны. «На совместное боевое дежурство в составе недавно созданного учебно-боевого центра совместной подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии и России заступили зенитные ракетные и авиационные подразделения вооруженных сил двух стран», – цитирует сообщение белорусского ведомства ТАСС. В среду в Белоруссию в рамках создания центра подготовки двух государств прибыли самолеты Су-30СМ ВКС России. Турция осудила военное присутствие США в Сирии 7 сентября 2021, 11:28 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил военное присутствие США в Сирии, выразив мнение, что американские военные находятся в республике только потому, что «там есть нефть». «Если США решат уйти из Сирии – это их выбор. Но в Сирии они находятся не по приглашению, общих границ у них нет. Мы там находимся, потому что у нас общая граница, угроза терроризма, мы имеем право там находиться. Но мы поддерживаем территориальную целостность Сирии, гуманитарную помощь. США подходят к этому так – «там есть нефть, поэтому наши военные там останутся». Но что это за подход? Такого не должно быть», – сказал Чавушоглу, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканала NTV. Он вновь обвинил США в поддержке запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанными с ней курдскими вооруженными формированиями в Сирии. Чавушоглу также сообщил, что Анкара контактирует с Дамаском по теме безопасности на уровне разведки и спецслужб, однако о политическом диалоге речь не идет. «В Сирии существует не признанный миром режим. Поэтому речи нет о том, чтобы мы вели с ним непосредственные политические переговоры. Однако есть вопросы по безопасности, борьбы с терроризмом, и необходимые переговоры ведутся на уровне спецслужб, разведки. Это нормально», – сказал министр. Ранее СМИ сообщили, что американские военнослужащие перевезли 40 сторонников террористической группировки «Исламское государство*» на контролируемую ВС США базу в сирийском Эш-Шаддади (провинция Хасеке на северо-востоке Сирии). Между тем, в сентябре прошлого года глава МИД Сирии обвинил США и Турцию в незаконной оккупации и захвате месторождений нефти. Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. Россия указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию. Учения «Запад–2021» стартовали одновременно на 14 полигонах 10 сентября 2021, 03:30

Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»

Текст: Антон Антонов

Совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад–2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии, сообщило российское Минобороны. Ведомство сообщило, что «практические действия» войск стартовали на девяти полигонах в России (Кириловский, Струги Красные, Мулино, Погоново, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж и Вольский) и пяти полигонах в Белоруссии (Обуз-Лесновский, Брестский, Чепелево, Домановский и Ружанский), а также в акватории Балтийского моря. Пространственный размах учений – свыше 2 тыс. км, от Балтийского моря до полигонов в Воронежской и Нижегородской областях. В Белоруссии в учениях принимают участие 12,8 тыс. человек, включая 2,5 тыс. российских военных, свыше 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, РСЗО и минометов, передает РИА «Новости». Максимальное количество привлекаемого на учения личного состава воинских частей под единым оперативным командованием, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории России не превышает 6,4 тыс. человек. Напомним, всего в учениях задействовано около 200 тыс. военных, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. В учениях также принимают участие военные Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. Оперативными группами офицеров в составе штаба учений представлены Узбекистан, Пакистан и Шри-Ланка. В качестве наблюдателей участвуют Китай, Вьетнам и Мьянма. В Китае назвали Калининград «кинжалом России, приставленным к горлу Европы» 7 сентября 2021, 14:23 Текст: Алина Назарова

Государства-члены Североатлантического альянса опасаются Калининграда, который представляет собой «кинжал, приставленный к горлу Европы», пишет китайский портал Sina. Как отмечается в статье, если взглянуть на географическое положение этого небольшого эксклава, то складывается впечатление, будто он «зажат» между европейскими странами, однако на деле это не так. Наличие выхода к Балтийскому морю наделяет регион стратегической важностью, так как помогает сдерживать силы Североатлантического альянса, передает РИА «Новости». По мнению автора, модернизация военно-морской базы Балтийск позволит России размещать на ней атомные подводные лодки на долгосрочной основе, тогда как запущенные с них ракеты смогут легко покрыть основные европейские страны. Отдельное внимание в статье уделяется размещенному в Калининграде комплексу «Искандер», который, как пишет издание, вызывает сильное беспокойство НАТО. Кроме того, обозреватель напомнил о ЗРК С-400 «Триумф», которые позволяют полностью контролировать воздушное пространство в регионе. Таким образом, он посоветовал США и НАТО прекратить оказывать давление на Россию, которая может использовать стратегическое положение Калининграда для реализации ответных мер. Ранее американский военный специалист Себастьян Роблин писал, что в случае вооруженного конфликта с Россией исходящая из Калининградской области угроза для военных НАТО настолько велика, что Североатлантический альянс будет вынужден прибегнуть к «осаде и физической оккупации» региона. Северный флот начал арктические учения 9 сентября 2021, 17:41

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Северный флот сообщил о начале учений в Арктике с привлечением 8 тыс. военнослужащих, сообщили в пресс-службе флота. «К участию в учении привлечено до 8 тыс. военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов и до 50 кораблей и судов обеспечения», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости». Практические действия пройдут в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых, в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франса-Иосифа. «На одном из этапов учения силы Северного флота проведут практические действия по защите коммуникаций Северного морского пути, охране и обороне гарнизонов флота, изучению возможных районов боевых действий и условий применения разнородных сил флота в западной и восточной Арктических морских зонах», – добавили в СФ. На данный момент на полигоны в Мурманской области выдвинулись подразделения сухопутных и береговых войск, также ПВО Северного флота. В назначенные районы из пунктов постоянной дислокации отправились боевые расчеты систем ПВО С-300 и С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С-1». Ранее сообщалось о запланированных с 10 по 16 сентября российско-белорусских учениях «Запад-2021», они пройдут на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Белоруссии. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники – свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Задействованные в них подразделения, укомплектованные резервистами, переброшены в Калининградскую область. При взрыве бомбы в провинции Дераа погибли семь сирийских военных 8 сентября 2021, 23:30 Текст: Антон Никитин

В результате взрыва бомбы на дороге в провинции Дераа на юге Сирии погибли семь сирийских военных, еще трое пострадали, сообщил источник в органах безопасности. Согласно источнику, взрыв произошел на дороге, связывающей деревни Нафиа и Айн Закар. Автомобиль, в котором находились сирийское военные, подорвался на заложенном на дороге взрывном устройстве, жертвами инцидента стали семь военнослужащих, еще трое получили ранения, передает РИА «Новости». Напомним, в среду сирийские военные вошли в последний оплот боевиков в Дераа. В воскресенье ночью сирийская армия нанесла удар по позициям незаконных вооруженных формирований в окрестностях города Дераа-эль-Балад на юге республики. Ранее власти Сирии и боевики в Дераа достигли соглашения, которое подразумевает в том числе возможность «реабилитации» статуса боевиков. Боевики должны сдать оружие, армия установит блокпосты в девяти районах Дераа-Баляд для контроля за ситуацией и поиска вооружений. Все боевики, которые не согласны сложить оружие, обязаны покинуть Дераа, после формирования списков им предоставят автобусы. На прошлой неделе незаконные вооруженные формирования в Дераа нарушили соглашение, заявив, что не намерены выполнять его условия. Разногласия появились в первую очередь из-за отказа бандгрупп сдать тяжелое вооружение, при этом главари боевиков заявили о срыве соглашения после того, как власти предоставили им 40 автобусов для выезда на север Сирии или в Иорданию. До этого сложить оружие и начать урегулировать свой социальный статус успели 293 боевика. Вновь достичь соглашения удалось в воскресенье при посредничестве российской стороны. Напомним, 31 августа существенно обострилась обстановка в районе Дераа-эль-Балад провинции Дераа на юге Сирии, где результате нападения террористов из подпольных ячеек погибли четверо сирийских военных, еще восемь получили ранения. В конце июля сирийским военным удалось стабилизировать обстановку в южной провинции Дераа. Тогда после серии вооруженных провокаций со стороны радикалов командование ВС Сирии направило на юг воинские подкрепления и бронетехнику, которые блокировали районы, оставшиеся под контролем оппозиции. Бандформированиям был предъявлен ультиматум с требованием выдать разыскиваемых властями преступников, нападавших на армейские блокпосты. 31 августа часть боевиков приняла условия капитуляции, приступив к сдаче оружия. Суд во Франции оставил приговор дяде Асада в силе 9 сентября 2021, 16:09 Текст: Алексей Дегтярев

Парижский апелляционный суд подтвердил приговор дяде Башара Асада Рифату Асаду, приговоренному к тюремному сроку за создание во Франции активов на 90 млн евро. Суд оставил в силе приговор прежней инстанции, осудившей дядю президента Сирии на четыре года по делу об отмывании денег и растрате государственных средств сирийского правительства, передает РИА «Новости». Рифат Асад проживает в изгнании с 1984 года, апелляционный суд признал его виновным в отмывании денег, растрате государственных средств Сирии и уклонении от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах. Первая инстанция вынесла приговор Асаду в июне 2020 года. НАТО собралось пристально следить за учениями России и Белоруссии 10 сентября 2021, 03:51 Текст: Антон Антонов

НАТО не пригласили наблюдать за стратегическими российско-белорусскими учениями «Запад–2021», сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску. Лунгеску сказала, что НАТО «очень внимательно следит» за учениями. Она признала, что «все страны имеют право проводить учения своих вооруженных сил», но подчеркнула необходимость «соблюдать обязательства по их прозрачности». Как отметила Лунгеску, НАТО «пока не пригласили наблюдать» за учениями, Россия не сделала этого, «несмотря на тот факт, что наблюдение является обязательным в случае участия в учениях более 13 тыс. человек» согласно Венскому документу ОБСЕ, передает ТАСС со ссылкой на Funke. НАТО призвало Москву и Минск «в соответствии с международными обязательствами действовать предсказуемо и транспарентно», учитывая «усиление военной активности» на границах. Лунгеску заявила, что альянс «остается бдительным и одновременно занимает сбалансированную и сдержанную позицию», каналы коммуникации с Россией «сохраняются открытыми». Она напомнила о «двойном подходе» НАТО к отношениям с Россией – «сочетании обороны и сдерживания с диалогом». Лунгеску сказала, что при необходимости НАТО «будет поддерживать контакт и с Минском». Напомним, совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад–2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Всего в учениях задействовано около 200 тыс. военных, но максимальное количество привлекаемого на учения личного состава воинских частей под единым оперативным командованием, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории России не превышает 6,4 тыс. человек. Учения береговых комплексов «Бал» начались на Камчатке 8 сентября 2021, 10:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Дивизион берегового противокорабельного ракетного комплекса (БПКРК) «Бал» из состава ракетного соединения Войск и сил на Северо-востоке России поднят по тревоге в рамках стартовавшего на Камчатке тактического учения, сообщили в Минобороны. Боевые расчеты задействованы в тактическом учении в соответствии с планом боевой подготовки флота. «Расчеты ракетных комплексов совершают марш на штатной технике из пункта постоянной дислокации в позиционный район для отработки учебных задач по применению ракетного оружия по предназначению. В ходе марша личный состав БПКРК «Бал» отрабатывает алгоритм действий по организации походного охранения, ведения противовоздушной обороны и форсирования условно зараженных участков местности в результате «вражеского» воздействия отравляющими веществами», – передает официальный сайт Минобороны. По прибытию в назначенный район боевые расчеты дивизиона «Бал» произведут развертывание на позициях на берегу Тихого океана и проведут тренировки по поиску и уничтожению условных целей без фактического применения ракет способом электронных пусков. Также личный состав отработает другие задачи в соответствии с замыслом тактического учения. К мероприятиям боевой подготовки привлечено свыше 100 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники. Ранее расчеты БРК «Бал» ТОФ провели стрельбы по кораблям условного противника. Масштабные учения со стрельбой из «Гиацинтов» прошли в Амурской области 8 сентября 2021, 10:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Артиллеристы Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), завершили масштабное учение на полигоне «Трехречье», дислоцированном в Амурской области, сообщили в Минобороны. Разведывательный отряд, скрытно совершив марш в тыл условного противника, на расстояние около 30 километров, обнаружили узлы связи, склады с боеприпасами и горючим условного противника. «Далее расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан» ретранслировал передаваемый разведчиками радиосигнал от радиостанций системы «Азарт» с координатами целей на командный пункт артиллерийского соединения. Используя возможность БПЛА «Орлан» выполнять видеонаблюдение с высоты несколько тысяч метров, при этом оставаясь незамеченным, разведчики подтвердили точность координат целей. Несколькими залпами из 152 мм. орудий «Гиацинт» артиллеристы уничтожили все указанные мишени. Благодаря визуальному наблюдению за целями с беспилотного летательного аппарата производилась корректировка артиллерийского огня», – сообщает официальный сайт Минобороны. Расчеты орудий «Гиацинт» в целях уклонения от ответного артиллерийского удара выполнили контрбатарейное маневрирование. Все нормативы военнослужащими отработаны с двукратным запасом по отводимому на их выполнение времени. Напомним, в марте пресс-служба ВВО сообщила, что около 3,5 тыс. артиллеристов и ракетчиков общевойсковой армии Восточного военного округа участвуют в масштабном полевом выходе на полигонах в Приморском и Хабаровском краях.