В ПА ОБСЕ объяснили просьбу направить 500 наблюдателей на выборы в Россию

ОБСЕ просила направить на парламентские выборы в Россию 500 наблюдателей, определив эту цифру по ряду факторов, в том числе с учетом размера страны, сообщил представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Нэт Перри.

Представитель ПА ОБСЕ подчеркнул, что наблюдательные миссии часто состоят из более 100 наблюдателей, как это было, например, на выборах в США в 2020 году, передает РИА «Новости».

«Что касается количества наблюдателей, запрошенных для Российской Федерации, оно определяется исходя из ряда факторов. Когда БДИПЧ запрашивает краткосрочных наблюдателей от государств-участников ОБСЕ, оно основывает свой запрос на определениях, сделанных Миссией по оценке потребностей (МОП), установленной методологии наблюдения за выборами, предыдущем опыте и размере страны», – сообщил Пэрри.

Он подтвердил, что согласно отчету МОП, помимо основной группы аналитиков, БДИПЧ просило у государств-участников ОБСЕ прикомандирование 80 долгосрочных наблюдателей для наблюдения за избирательным процессом по всей стране, а также 420 краткосрочных наблюдателей для наблюдения за процедурами в день выборов.

«Пожалуйста, имейте в виду, что хотя БДИПЧ и просило это количество наблюдателей, в конечном итоге правительства государств-участников ОБСЕ сами решают, сколько наблюдателей они фактически направят. Часто количество фактических наблюдателей, откомандированных государствами-участниками, меньше количества, запрашиваемого БДИПЧ. Так было, например, на прошлогодних выборах в США», – пояснил Пэрри.

Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что глубоко сожалеет в связи с решением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Если решение БДИПЧ не изменится, его квоту отдадут другим организациям, уточнила она.