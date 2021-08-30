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Макрон признал «невозможность навязать демократию»
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Ситуация в Афганистане показывает, что нельзя «навязать демократию», заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
По словам французского лидера, «одно совершенно ясно: невозможно навязать демократию, нельзя навязать правительство извне», о чем «свидетельствуют события в Ираке, в Ливии, в Афганистане». Макрон заявил, что «нельзя создать демократию с помощью оружия за несколько месяцев или несколько лет». Демократия, как заявил президент, является «итогом длительного процесса», «проявлением воли народа», она складывается, в «результате истории» народа и «его способности выдвигать из своей среды руководителей».
Он подчеркнул, что диалог с движением «Талибан» (запрещено в России) «необходим для осуществления эвакуации», но «это не предрешает их признания». Макрон подчеркнул, что талибам «поставили условия», которые касаются «уважения прав человека», а также «достоинства афганских женщин», передает ТАСС со ссылкой на TF1.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Талибы убили известного афганского певца Фавада Андараби
Боевики запрещенного в России движения «Талибан» убили известного афганского исполнителя народной музыки и песен Фавада Андараби, сообщил телеканал Times Now со ссылкой на его родственников.
По данным СМИ, певца вывели из дома в провинции Баглан и расстреляли. Информацию о гибели музыканта подтвердил его сын, передает ТАСС.
Андараби своих песнях поддерживал противников талибов и осуждал деятельность «Талибана». Кроме того, многие лидеры талибов считают музыку «противной исламу».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Эксперт объяснил упорство Эрдогана в покупке С-400
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«Намерение Анкары купить второй полк С-400 объясняется желанием показать свою независимость в отношениях с США и многовекторность во внешней политике», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев. Ранее президент Тайип Эрдоган подтвердил планы Турции по закупке второго полка зенитных ракетных комплексов С-400 у России.
«Своим заявлением Эрдоган демонстрирует политическое упорство: он не только не прекращает сотрудничество по С-400, как от него требуют США, а еще и усиливает его», – отметил военный эксперт Сергей Денисенцев.
На планы Анкары по закупке второго полка С-400 повлияла совокупность факторов. «Во-первых, Эрдоган стремится продемонстрировать многовекторность Турции и ориентированность не на одного партнера в лице США. Во-вторых, у Турции появляется возможность изучать и работать с новыми военными технологиями», – пояснил собеседник.
«Кроме того, помимо вопроса технологий и желания показать независимость, свою роль сыграл и ценовой фактор. Закупка С-400 обходится для турецкого бюджета дешевле, чем обошлось бы аналогичное сотрудничество с американцами», – добавил эксперт.
«Впрочем, два полка С-400 – это не так много для страны, которая находится в столь сложной геополитической ситуации. Нельзя сказать, что закупка второго полка радикально изменит возможности Анкары в военном плане. Нет. Это скорее политический вопрос», – резюмировал Денисецев.
В воскресенье президент республики Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в приобретении у России второго полка зенитных ракетных комплексов С-400. «Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности. В последнем телефонном разговоре с президентом Путиным мы обсудили эту тему. Когда я поеду в Россию, мы все это обсудим еще раз», – отметил турецкий лидер.
В августе гендиректор «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев заявил, что новый контракт с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 может быть подписан в ближайшее время.
В июле замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон может ввести в отношении Турции дополнительные санкции в случае закупок российских вооружений.
«Мы продолжаем возражать против покупки и развертывания Турцией российской системы ПВО С-400. И ясно дали понять, что любые новые крупные закупки вооружений у России повлекут за собой дополнительные санкции [в рамках американского закона] CAATSA», – сказала Нуланд в Конгрессе. Она добавила, что продажи и совместное с Турцией производство истребителя-бомбардировщика F-35 останутся приостановленными.
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.
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МИД назвал причину поражения США в Афганистане
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Вашингтон потерпел поражение в Афганистане, так как не понимает мир за пределами Соединенных Штатов, при этом в США высок соблазн вернуться в Афганистан, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Кабулов отметил, что «соблазн такой есть», в США в «военном руководстве и в сообществе очень много людей, которые были откровенно против вывода войск», они «готовы были оставаться еще десяток-другой лет в Афганистане». В МИДе пояснили, что такой позиции они придерживались из-за «корыстных» причин, а не «государственных интересов». Однако Кабулов считает «сомнительным, что они вернутся». По его мнению, «осознание все-таки, видимо, пришло, не только, что эта война проиграна, что ее выиграть нельзя, поэтому придется» уйти из Афганистана.
«Это очень горький и печальный уход. Но любая попытка повторить прежнюю попытку обойдется им гораздо дороже», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».
Кабулов считает, что США «проиграли эту войну», так как «не понимают мир, который находится за пределами Соединенных Штатов». Оценивая ситуацию вокруг Афганистана, Кабулов заявил, что у США «очень слабая аналитика», американцы в этом плане работали «из рук вон плохо». У него возникло «ощущение, что чувство вседозволенности, появившееся примерно 30 лет назад, сыграло злую шутку с Соединенными Штатами как государством».
При этом Москва предостерегает от попыток изолировать «Талибан» (запрещен в России), поскольку давление может «радикализировать» талибов, которым сейчас «как новой власти надо решать социально-экономические проблемы народа необустроенного».
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
Страны Организации договора коллективной безопасности наладили взаимодействие по ситуации вокруг Афганистана, это придало им уверенности. События в Афганистане «стали определенным толчком интенсификации боевого сотрудничества, взаимодействия, что выразилось в проведении целой серии крупных маневров, военных учениях по периметру Афганистана», сказал он.
Кабулов подчеркнул, что «надо очень внимательно смотреть», так как среди беженцев из Афганистана могут быть террористы. Однако, по его словам, большинство беженцев – это мирные граждане, которые «не доверяют талибам».
Напомним, Кабулов заявил, что Россия фиксирует хорошие шансы для наведения порядка в Афганистане при поддержке международного сообщества. При этом возможность использования территории Афганистана террористами вызывает наибольшее опасения.
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Байдена заметили спящим на пресс-конференции
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Пользователи Twitter обратили внимание на президента США Джо Байдена, который, судя по видео, мог уснуть на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
«Старичок Байден спал, пока его израильский коллега выступал», – написала Hande Gülbahar.
«Мистер Байден, как вы относитесь к тому, что рядом с вами вообще-то сидит премьер Израиля в кипе?» – поинтересовался Murat Aslan.
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Некоторые пользователи решили, что Беннет заметил состояние Байдена и попытался исправить ситуацию, передает РИА «Новости».
«Сначала он [Беннет] начал говорить, смотря прямо в камеры, чтобы спасти положение, а затем повысил голос, чтобы разбудить Байдена», – написал Fatih Tüfekci.
«Дедуля, ты шутишь? Не зря его Трамп во время выборов называл Сонный Джо», – заключил The Dark Knight.
Однако репортер CNN Дэниел Дэйл в Twitter выложил полное видео с пресс-конференции, на котором Байден не спит и реагирует на речь собеседника.
В Белом доме ранее сообщили, что Байден и Беннет обсудили межгосударственные отношения и проблему безопасности на Ближнем Востоке.
Школьникам в США предложили присягнуть флагу ЛГБТ вместо флага страны
В американском штате Калифорния школьная учительница Кристина Питцен предложила ученикам принести клятву верности флагу ЛГБТ, так как флаг США она из класса убрала.
Питцен убрала флаг США из-за того, что не одобряла действия американских властей в связи с пандемией коронавируса. Один из учеников, спросил, куда же смотреть, произнося клятву верности американскому флагу, если самого флага нет. Учительница ответила ему: «У нас в классе есть флаг, которому вы можете присягнуть». «А он вроде оглядывается и спрашивает: «О, этот?», и указывает на флаг гордости», – приводит ее слова РЕН ТВ.
Питцен заверила, что не заставляет учащихся участвовать в демонстрации верности флагу. Если они не хотят, то могут не произносить клятву. Однако руководство школы уже начало проводить проверку ее действий.
Напомним, права ЛГБТ превращаются в важный внешнеполитический принцип США. В июне Госдеп впервые отметил так называемый месяц гордости и поднял флаг ЛГБТ.
Япония решила отказать в статусе беженца приплывшему россиянину
По мнению японских властей, россиянин, который приплыл на Хоккайдо с Кунашира, не соответствует требованиям для получения статуса беженца, сообщают СМИ.
Миграционные власти Японии не выдадут ему временное разрешение на пребывание, мужчину планируют передать генконсульству России в Саппоро на следующей неделе, передает ТАСС со ссылкой на газету «Хоккайдо».
Издание при этом указывает, что отчасти такое решение объясняется позицией Японии относительно южной части Курильских островов, которые Токио считает «исконной японской территорией». Предоставление статуса беженца россиянину с Кунашира противоречило бы этой позиции.
Тем временем Япония официально уведомила генконсульство в Саппоро о задержании россиянина «за нелегальный въезд». Как сообщили в генконсульстве, будет проводится «разбирательство о том, как именно он попал на территорию Японии». Как правило, задержанных за нелегальный въезд в Японию депортируют, передает РИА «Новости».
Напомним, мужчина, как утверждается, приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо на севере Японии для подачи прошения о предоставлении убежища. Он был передан работникам миграционного бюро города Саппоро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину.
«Ашан» сократил число супермаркетов в России на треть
Российское подразделение французской Auchan («Ашан») за первое полугодие 2021 года закрыло 17 супермаркетов сети, следует из отчетности Elo Group.
По состоянию на 30 июня 2021 года, в России насчитывалось 238 точек, из которых 95 были обычными гипермаркетами и гипермаркетами меньшего по площадям городского формата «Ашан Сити», 143 – супермаркетами, передает «РБК».
В конце июня 2020 года ретейлер управлял 274 точками в России: 62 гипермаркетами и 212 супермаркетами. Таким образом, за год число магазинов снизилось на 32,5% (часть из них могла при этом перепозиционироваться как «Ашан Сити»).
Марш ЛГБТ в Одессе закончился нападением радикалов и дракой с полицией
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В Одессе «Марш равенства», который провели представители сексуальных меньшинств, и «контрпарад» противников ЛГБТ закончились дракой и задержаниями, сообщили СМИ.
Издание «Сегодня» пишет, что «меры безопасности были предприняты беспрецедентные», но «избежать конфликтов не удалось». В «Марше равенства» приняли участие несколько сотен активистов, которые прошли от Воронцовской колоннады к памятнику Ришелье, после чего проследовали по Приморскому бульвару на Дерибасовскую.
Перед «Маршем» противники ЛГБТ – организация «Традиция и порядок» –устроила свой «контрпарад», а после окончания шествия напали на автобус, в котором находились представители ЛГБТ-сообщества. Когда полицейские стали оттеснять нападавших, те принялись распылять газ, пострадали 16 полицейских и 13 нацгвардейцев. Силовики задержали 51 члена «Традиции и порядка» за массовые беспорядки, хулиганство и нападение на правоохранителей.
Как сообщает издание, о проведении «Одесса Прайда» объявили 11 августа. Мероприятия в поддержку ЛГБТ проводятся с 24 по 29 августа. Организаторы получали угрозы от «Традиция и порядок», противники ЛГБТ грозили «повторить Тбилиси».
Напомним, более 50 журналистов и несколько представителей ЛГБТ-сообщества были избиты во время событий в Тбилиси 5–6 июля, что вызвало гневную критику Запада. При этом в Грузии случившееся назвали «российской провокацией», направленной на ухудшение отношений между Грузией и Евросоюзом.
СМИ: Удар в Кабуле осуществили США
Удар в Кабуле осуществили США, передает Reuters со ссылкой на американских чиновников.
«США произвели военный удар в Кабуле», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».
Согласно источникам, целью удара были предполагаемые боевики группировки «Исламское государство* – Вилаят Хорасан» (запрещена в России).
Между тем телеканал Al-Jazeera сообщает, что в результате взрыва в Кабуле один ребенок погиб, еще три человека пострадали. По данным корреспондента телеканала, человеческие жертвы стали результатом ракетного удара по дому недалеко от аэропорта Кабула.
Ранее стало известно, что в Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.
28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.
Эксперт опроверг открытие талибами водохранилища для подачи воды в Иран
Сообщения о том, что талибы (организация «Талибан» запрещена в России) открыли шлюзы водохранилища Хайраманд для подачи воды в Иран (в провинции Систан и Балуджистан) не соответствует действительности, заявил газете ВЗГЛЯД специалист в области российско-иранских отношений Раджаб Сафаров.
«Из-за обильных дождей и селевых потоков забор воды достиг критического уровня, произошел сброс лишнего объема воды. Видимо, люди это восприняли за открытие талибами водохранилища для иранцев», – пояснил он.
По словам Сафарова, сообщения такого рода появились в основном в социальных сетях.
«Наоборот, из-за того, что некоторые официальные лица провинции сделали публичные антиталибские заявления, спикер талибов Моджехед достаточно резко прошелся по Ирану», – заключил эксперт.
Подача воды в Иран была перекрыта бывшим правительством Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что страна больше не будет раздавать бесплатную воду никому. Одним из условий была поставка Ираном топлива в обмен на воду. В Тегеране заявили, что Гани, поступая таким образом, нарушил договор о реке Гильменд 1973 года, который разделил воду между двумя странами, передает The Cradle.
При этом иранские официальные лица утверждали, что решение Кабула отрезать Иран от основного источника воды было принято из-за настойчивости США использовать любые средства для давления на Тегеран.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
США подтвердили удар по машине в Кабуле
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Центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористической группировки «Исламское государство* – Вилаят Хорасан» (запрещена в России).
«Вооруженные силы США в рамках самозащиты нанесли сегодня загоризонтный беспилотный авиаудар по автомобилю в Кабуле, устранив непосредственную угрозу со стороны «ИГ* – Вилаят Хорасан» международному аэропорту имени Хамида Карзая», – сообщило Центральное командование США, передает РИА «Новости».
Напомним, в Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya. Телеканал Ariana News сообщил, что жертвами ракетного удара стали шесть человек, включая четырех детей. Отмечается, что от удара, помимо шести жертв, пострадали еще четыре человека.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.
28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.
Социал-демократы увеличили отрыв от блока Меркель перед выборами в Германии
Перед сентябрьскими выборами в Бундестаг Социал-демократическая партия Германии увеличила отрыв в рейтинге от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, свидетельствуют данные опроса.
Опрос проводился институтом изучения общественного мнения INSA по заказу Bild am Sonntag с 23 по 27 августа. В нем приняли участие 1247 граждан страны, передает ТАСС.
За СДПГ готовы проголосовать 24% избирателей (две недели назад было 22%) – это самый высокий показатель для партии с сентября 2017 года. ХДС/ХСС набирает 21% – в опросах INSA у блока Ангелы Меркель никогда не было такого низкого рейтинга. «Зеленых» поддержали 17% респондентов, Свободную демократическую партию – 13%, «Альтернативу для Германии» – 11%, Левую партию – 6%. В соответствии с результатами опроса INSA, сейчас в Германии возможна коалиция только с участием как минимум трех партий.
На днях опрос, проведенный институтом Forsa по заказу медиагруппы RTL показал, что впервые с 2006 года рейтинг Социал-демократической партии Германии оказался выше, чем у блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза. Выборы состоятся 26 сентября.
Банки в России сократили выдачу потребительских кредитов
Российские банки в июле сократили объем выдачи потребительских кредитов на 6% по сравнению с июнем – до 347,7 млрд рублей, ужесточение регулирования со стороны ЦБ является одной из причин этого, сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».
В июле банки выдали 1,123 млн потребкредитов на сумму в 347,7 млрд рублей. Количество кредитов снизилось на 0,2%, а их объем – более существенно, на 6%, передает РИА «Новости».
«Подобная динамика говорит о том, что банки снизили свои аппетиты к риску в части предоставления крупных сумм потребительских кредитов, что, отчасти, может являться следствием ужесточения регуляторного давления на кредиторов», – сказал гендиректор компании Олег Лагуткин.
По его словам, вряд ли стоит ожидать какого-то резкого снижения выдачи потребительских кредитов в августе. Этот месяц для данного вида кредитования является стабильно высоким в преддверии значительных потребительских трат в сентябре. Лагуткин спрогнозировал, что объем потребительского кредитования, может несколько вырасти.
Напомним, в Центробанке заявили, что с 1 октября в России ужесточат правила выдачи необеспеченных потребительских кредитов российским гражданам с кредитами.
Британия эвакуировала из Афганистана всех своих военных
Из Афганистана вылетел последний самолет с британскими военными, сообщило Минобороны Великобритании.
Ведомство в Twitter поблагодарило «всех, кто так храбро служил под огромным давлением и в ужасных условиях, чтобы безопасно эвакуировать самых уязвимых гражданских лиц».
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Напомним, глава британского МИДа Доминик Рааб заявил, что его страна намерена «использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства», включая санкции, если радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) помешает жителям Афганистана покинуть страну после 31 августа. На заседании СБ ООН в понедельник Франция и Великобритания предложат создать в Кабуле зону безопасности под контролем всемирной организации.
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СМИ сообщили о взрыве в Кабуле
В Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya.
Корреспондент РИА «Новости» передает, что сильный взрыв произошел недалеко от аэропорта Кабула.
По словам источника из полицейского управления афганской столицы, взрыв произошел из-за ракетного удара.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.
28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.