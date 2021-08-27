Подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени арестовали

Обвиняемого в изнасиловании и убийстве девочки в Тюмени Виталия Бережного отправили в следственный изолятор по решению Ленинского суда города.

Бережного арестовали до 25 октября включительно, следствие по делу в дальнейшем будет проводиться в закрытом режиме, так как речь идет об убийстве несовершеннолетней, сообщает РИА «Новости».

Между тем адвокат подозреваемого сообщила, что сторона защиты не намерена обжаловать избранную обвиняемому меру пресечения, передает ТАСС.

Ранее Следственный комитет сообщал, что Бережной дал признательные показания в изнасиловании и убийстве пропавшей в Тюмени девочки. Ранее подозреваемый служил в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что признавшийся в убийстве девочки в Тюмени Бережной сам участвовал в ее поисках.

Напомним, в Тюмени в конце июня пропала восьмилетняя девочка. В августе было найдено тело, предположительно, принадлежащее пропавшему ребенку. Волонтер, участвовавший в поисках ребенка, отмечал, что найденные останки, которые могут принадлежать пропавшей девочке, подкинули на это место, поскольку ранее этот район уже «прочесывали», но ничего подобного не находили.

Останки нашли рядом с автозаправочной станцией, в ходе операции обнаружили фрагменты тела.