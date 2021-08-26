Россияне победили в конкурсе военных полицейских «Дорожный патруль» в Катаре Глава минобороны Сербии заявил о братских отношениях Москвы и Белграда Полевой военный аэродром ЦВО построили в Алтайском крае 26 августа 2021, 14:04 Текст: Дмитрий Зубарев

Полевой военный аэродром для посадки транспортных самолетов Центрального военного округа (ЦВО) появился в Алтайском крае, сообщает округ. «Инженерно-аэродромный батальон ЦВО завершил строительство аэродрома под городом Рубцовск. Взлетно-посадочная полоса аэродрома позволяет выполнить посадку транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26, а также транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО. Кроме того, на аэродроме оборудована площадка для стоянки и дозаправки самолетов и вертолетов, уточняет ЦВО. Ранее военные ЦВО вылетели в район совместных учений на границе с Афганистаном.



Посол предостерег Британию от повторного вторжения в российские воды 26 августа 2021, 04:23

Фото: Rob Powell/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Если британский корабль еще раз вторгнется в территориальные воды России, власти Великобритании «окажутся в намного более трудном положении», чем при первом инциденте, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин. Он напомнил, что эсминец «Дефендер» «вошел в российские воды без оповещения, которое должно быть сделано как минимум за час». Британский корабль «не соблюдал российские законы и правила, которых был обязан придерживаться в соответствии с морской конвенцией». Келин подчеркнул, что речь идет не о мирном «проходе, как утверждает правительство Великобритании». Лондон хотел осуществить «демонстрацию того, что это украинские воды, что совершенно не соответствует действительности», передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си. «Мы не говорили, что можем открыть по нему огонь, но в следующий раз они окажутся в намного более трудном положении, поскольку это будет уже не первый случай, когда британский корабль осуществит подобное», – сказал посол. Келин также сообщил, что Россия направила в МИД Великобритании 54 ноты по поводу дела об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, надеясь «получить хоть-какую информацию». «Но мы до сих пор ничего не знаем», – приводит его слова РИА «Новости». 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны обвинили командование эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. На Украине сорвали планы по сборке американских вертолетов 26 августа 2021, 08:37

Фото: Денис Асланов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Концерн «Укроборонпром», обещавший наладить строительство американских вертолетов UH-1 «Ирокез» к 30-летию независимости Украины, сорвал планы по сборке этих машин. В феврале 2021 года гендиректор концерна Юрий Гусев пообещал наладить «лицензионную сборку» данных машин на мощностях Одесского авиационного завода и построить первый такой вертолет к 30-летию независимости Украины, однако в настоящее время сборка даже не начиналась, передает РИА «Новости». При этом в самом «Укроборонпроме» заявили, что на данный момент машинокомплекты для сборки вертолетов не завезли в страну из-за длительных разрешительных процедур, в этой связи сроки начала производства сдвигаются. Кроме того, как пишет Defense Express, выяснилось, что американская компания Bell Textron не выдавала «Укроборонпрому» разрешение на производство этих вертолетов. Речь шла о сотрудничестве с малоизвестной компанией из Флориды, занимающейся ремонтом вертолетов Bell. UH-1 «Ирокез» – американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, это одна из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения. Серийно производится с 1960 года, получил широкую известность благодаря войне во Вьетнаме. Раскрыты характеристики российской станции предупреждения о ракетном нападении 26 августа 2021, 08:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Радиолокационные станции российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) способны отслеживать объекты на высоте 30 тыс. километров, сообщил на «Армии-2021» гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко. «Сегодня мы радиолокационными станциями, входящими в состав СПРН, видим космические аппараты, находящиеся на геостационарной орбите. Это высота над поверхностью Земли более 30 тыс. километров», – передает РИА «Новости» слова Аношко. Говоря об объектах в воздушном пространстве, гендиректор отметил, что фактически станции СПРН России видят любую цель, находящуюся над горизонтом. «Речь в том числе идет об аэродинамических объектах, например, самолетах, а также о гиперзвуковых аппаратах. Вопрос в том, какого размера цель и на какой дальности нам необходимо ее сопровождать», – сказал он. Российская СПРН решает задачи получения траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Наземный эшелон состоит из станций типа «Воронеж». Они создают вокруг территории России сплошное радиолокационное поле для отслеживания баллистических целей. В январе в Минобороны сообщили, что радиолокационная станция (РЛС) «Воронеж» российской Системы предупреждения о ракетном нападении будет достроена в Коми в 2021 году. Напомним, в феврале в России завершились испытания российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Россия модернизировала уникальную РЛС ПРО под Москвой 26 августа 2021, 09:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия модернизировала не имеющую аналогов в мире радиолокационную станцию «Дон-2Н», расположенную в Подмосковье, сообщил гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко. Станция «Дон-2Н» входит в Систему предупреждения о ракетном нападении и обеспечивает информацией противоракетную оборону (ПРО) Москвы. Строительство РЛС началось в 1978 году, в 1989-м она была принята на вооружение. Антенны станции установлены в бетонной усеченной пирамиде высотой с 11-этажный дом и с шириной основания почти 150 метров. «Мы как раз недавно закончили модернизацию этой станции, сейчас она проходит испытания. В результате этих работ изменились функциональные возможности «Дон-2Н», – передает РИА «Новости» слова Аношко.



Он добавил, что станция «не только изменила свои количественные характеристики, но и качественные». РЛС «Дон-2Н» способна обнаруживать малоразмерные головные части баллистических ракет на больших дальностях, определять их траектории, сопровождать их с большой точностью, выделять головные части на фоне всего комплекса средств преодоления ПРО, включая тяжелые и легкие ложные цели, дипольные отражатели, станции активных помех и т. д. Станция существует в единственном экземпляре, была введена в эксплуатацию в 1991 году и с тех пор несет дежурство в непрерывном режиме. По данным Минобороны, станция «Дон-2Н» способна обнаруживать космические объекты размером всего 5 см на высоте до 1000 км. Напомним, в январе командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук сообщил, что завершены все работы по модернизации командно-вычислительного пункта и стартовых позиций системы противоракетной обороны Москвы. ОСК решила делать подлодку пятого поколения без Минобороны 26 августа 2021, 12:34 Текст: Дмитрий Зубарев

«Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) выполнит начальный этап создания подводной лодки пятого поколения без участия Минобороны, но при помощи Минпромторга, заявил на форуме «Армия-2021» гендиректор ОСК Алексей Рахманов. «На начальном этапе создания подводной лодки финансирование не обязательно должно идти со стороны Минобороны. Мы рассчитываем выполнить по ряду направлений опережающие изыскания по линии Минпромторга в рамках госпрограммы оборонно-промышленного комплекса», – передает РИА «Новости» слова Рахманова. В то же время он выразил надежду на то, что, начиная с новой Госпрограммы вооружения (2024-2033 годов), такое финансирование все же будет выделено. Ранее Рахманов рассказал, что проекты строительства новейших подлодок пятого поколения – атомной проекта «Хаски» и дизельной «Калина» – живы, но их разработка сейчас ведется исключительно по инициативе и за счет ОСК. Названы сроки поставки для опытной эксплуатации новейших минометов «Дрок» 26 августа 2021, 08:32 Текст: Дмитрий Зубарев

Первая партия новейших 82-миллиметровых самоходных минометов 2С41 «Дрок» будет поставлена для опытной эксплуатации в 2022 году, сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») в ходе военно-технического форума «Армия-2021». «Государственные испытания [«Дрока»] планируется завершить в 2022 году, в этом же году намечается поставка партии машин для опытно-войсковой эксплуатации», – передает ТАСС сообщение УВЗ. Как уточнили в концерне, в настоящее время опытные образцы самоходного миномета «Дрок» находятся на завершающей стадии предварительных испытаний. Комплекс «Дрок» создан на базе бронированного автомобиля «Тайфун-ВДВ» и предназначен для поддержки десантно-штурмовых подразделений. Миномет может вести огонь обычными боеприпасами, а также новыми минами с повышенной мощностью и дальностью. Стрельба возможна из боевого отделения машины и с грунта. Масса «Дрока» составляет 14 тонн, экипаж – четыре человека. Дальность стрельбы миномета составляет от 100 метров до 6 км, скорострельность – порядка 12 выстрелов в минуту, боекомплект – 40 мин. Российские СПРН «Воронеж» решили модернизировать до «Яхромы» 26 августа 2021, 11:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Радиолокационные станции российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) типа «Воронеж» планируется модернизировать до уровня новейшей станции «Яхрома», сообщил гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко. «Все новые достижения, которые получаем на новой станции, мы используем при модернизации уже существующих. В период модернизации мы их тоже будем доводить до этого уровня», – передает РИА «Новости» слова Аношко на форуме «Армия-2021». Он отметил, что станции «Яхрома» «будут обладать большей помехоустойчивостью и пропускной способностью». «Кроме того, уже в ходе их создания будет реализована технология автоматизированной системы цифрового двойника, позволяющая отслеживать состояние РЛС», – пояснил специалист. Гендиректор добавил, что автоматизация «Яхромы» предполагает упрощение эксплуатации станции. «Боевой расчет «Яхромы» будет меньше, чем на «Воронежах», – пояснил Аношко. В декабре 2020 года во время итоговой коллегии военного ведомства министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что строительство новейшей радиолокационной станции «Яхрома» в Севастополе начнется в 2021 году. Станция войдет в Систему предупреждения о ракетном нападении. Основное назначение системы – в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России или ее союзников. Источник в ОПК сообщал, что новейшая РЛС «Яхрома» будет работать в четырех диапазонах с обзором в 270 градусов. Также сообщалось, что новые загоризонтные радиолокационные станции (РЛС), обеспечивающие обнаружение воздушных целей за тысячи километров от границ России, планируется поставить на юге и востоке страны. Напомним, в феврале в Крыму начали подготовку к установке новейшей РЛС «Яхрома». Шойгу анонсировал участие ударных роботов в учениях «Запад-2021» 26 августа 2021, 09:16 Текст: Дмитрий Зубарев

Военные задействуют в стратегических учениях «Запад-2021» в сентябре боевые робототехнические комплексы, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на международном форуме «Армия-2021». «Роботы-саперы – это было самое начало, одновременно с этим параллельно разрабатывались боевые, ударные роботы. И я думаю, что на учениях «Запад-2021» вы, конечно, увидите [их] не один и не два. Это уже промышленное производство, это уже десятки боевых ударных роботов, оружие действует у них на дистанциях до 5 километров», – передает ТАСС слова Шойгу в эфире телеканала «Звезда». По словам министра, благодаря работе форума удалось полностью устранить проблемы с вооружением и техникой, выявленные в ходе операции в Сирии. В частности, был решен вопрос с высотой и дальностью полета армейской авиации, которая попадала в зону действия переносных зенитных ракетных комплексов. «Следующие вопросы – это вопросы, связанные с беспилотными летательными аппаратами. Когда мы начинали кампанию в Сирии, у нас были временами тяжелые ситуации, потому что нам нужны были ударные беспилотники, сегодня мы можем сказать, что они у нас есть, и это опыт очень хороший и очень достойный», – добавил Шойгу. Ранее Шойгу в рамках марафона «Новое знание» заявил, что боевые роботы с искусственным интеллектом, способные воевать самостоятельно, созданы в России. Минобороны решило развернуть сеть загоризонтных станций «Контейнер» 26 августа 2021, 12:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны приняло решение развернуть систему загоризонтных станций «Контейнер», которые способны обнаруживать самолеты противника на дальности в 3 тыс. километров, сообщил гендиректор концерна «РТИ системы» (компания-разработчик) Юрий Аношко. «Министерством обороны принято решение, что будет развернута целая система, в рамках этой задачи работы проводятся по созданию новых станций «Контейнер», – передает РИА «Новости» слова Аношко. Специалист не назвал число станций, которые будут входит в систему, но отметил, что они «должны быть развернуты вдоль нашей границы и перекрывать соответствующие пространство». По словам Аношко, РЛС «Контейнер» используют диапазон длин волн от десятка до сотни метров, которые переотражаются от ионосферы, за счет чего станция способна «заглянуть» за радиогоризонт. Первая такая станция была построена в Мордовии и позволяет следить, в частности, за территорией Европы. РЛС «умеет» видеть любые самолеты, включая все «стелс». Дальность обнаружения целей у «Контейнера», по данным открытых источников, достигает 3 тыс. километров. Ранее начальник РТВ ВКС генерал-майор Андрей Кобан сообщил, что радиотехнические войска Воздушно-космических сил России сформировали первый узел единой сети загоризонтной радиолокационной разведки. РЛС загоризонтного обнаружения «Контейнер» заступила на боевое дежурство с 1 декабря 2019 года. Она способна вести оперативно-стратегическую разведку летательных (в том числе гиперзвуковых) аппаратов на удалении более 1,5 тыс. км от государственной границы и различных высотах. Станция предназначена для оповещения органов военного управления ВКС РФ о действиях средств воздушно-космического нападения иностранных государств, вскрытия фактов массовых пусков крылатых ракет, полетов авиации всех типов. Напомним, в декабре 2020 года источник в ОПК сообщил, что вторая загоризонтная радиолокационная стация (РЛС) «Контейнер» заступит на опытно-боевое дежурство в Амурской области в 2024 году для контроля воздушного пространства на восточном стратегическом направлении. Россия и Турция начали реализовывать проекты по военной технике для третьих стран 26 августа 2021, 10:19 Текст: Дмитрий Зубарев

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») выполняет проекты с турецкой стороной в области создания техники для сухопутных войск, в том числе для третьих стран, сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта» в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021». «Рособоронэкспорт ведет ряд перспективных проектов с турецкими партнерами в области техники для сухопутных войск, в том числе в интересах третьих стран», – передает ТАСС сообщение «Рособоронэкспорта». Ранее глава делегации «Рособоронэкспорта» Денис Гизунов на международной выставке оборонной промышленности IDEF 21 в Стамбуле заявил, что Россия и Турция ведут консультации относительно программы по созданию новейшего турецкого истребителя 5-го поколения, помимо этого, Су-35 является потенциальным продуктом для продвижения в Турции. «Рособоронэкспорт» получил заявки на оружие от соседних с Афганистаном стран 26 августа 2021, 11:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия получила от стран Центральной Азии новые заявки на поставки вертолетов, стрелкового оружия и систем охраны границ, заявил в ходе форума «Армия-2021» гендиректор компании Александр Михеев. «Мы уже отрабатываем ряд заявок из стран региона на поставку российской вертолетной техники, стрелкового оружия и современных высокоэффективных систем охраны границ», – передает РИА «Новости» ответ Михеева на вопрос, обращаются ли к России среднеазиатские страны с просьбой о новых поставках вооружений в свете обострения обстановки в Афганистане. Михеев подчеркнул, что Рособоронэкспорт готов помогать партнерам России в Центральной Азии адекватно реагировать на возникающие угрозы и обеспечить их необходимым вооружением и военной техникой с целью защиты населения, а также суверенитета и независимости. Напомним, 15 августа отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Парашют для боевых водолазов создали в России 26 августа 2021, 12:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Парашютная система для десантирования боевых пловцов создана в России, в настоящее время идут ее испытания, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех». «Холдинг «Технодинамика» (входит в Ростех) испытывает новую парашютную систему для десантирования водолазов в полной экипировке на водную поверхность. Система позволяет бойцу быстро и безопасно освободиться от парашюта и приступить к выполнению боевой задачи под водой», – передает РИА «Новости» сообщение Ростеха. Новинка может применяться на высоте до 8 тыс. метров при скорости летательного аппарата от 140 до 350 километров в час. Парашют типа «крыло» площадью 37,2 кв. метра обеспечивает грузоподъемность до 225 килограмм. Система позволяет разместить в ее составе специальное водолазное оборудование и десантировать водолаза в полном снаряжении. Кроме того, предусмотрено крепление для универсальной грузовой обвязки с весом до 130 килограмм. «Важная особенность нашей разработки в том, что ее подвесная система дает возможность десантнику в специальном снаряжении быстро и безопасно освободиться от парашюта, погрузиться под воду и приступить к выполнению боевой задачи. В настоящее время новинка проходит финальный этап исследовательских испытаний», – заявил гендиректор «Технодинамики» Игорь Насенков. Ранее Насенков сообщил, что в России начались испытания новых квадратных парашютов. Россияне победили в конкурсе военных полицейских «Дорожный патруль» в Катаре 26 августа 2021, 13:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Российская команда заняла первое место в конкурсе военных полицейских «Дорожный патруль» Армейских международных игр, который впервые проходил в Катаре, сообщили в пресс-службе Минобороны России. «Россия победила на международном конкурсе «Дорожный патруль», который впервые проходил в Катаре», – передает ТАСС сообщение ведомства. По данным ведомства, в финальном упражнении сборные России, Белоруссии, Узбекистана, Ирана и Катара состязались в замене колеса на время. По команде судьи участники выставили знак аварийной остановки на установленной линии в 15 метров позади автомобиля и два противооткатных упора, произвели замену левого заднего колеса. Судейская коллегия оценивала правильность и аккуратность уложенного инструмента в багажнике. Первое место заняла команда ВС России, второе – Белоруссия, третье – Узбекистан, дебютанты и одновременно хозяева соревнований – военные полицейские Катара – заняли последнее место. «Дорожный патруль» проходил в два этапа. Первый – «Соревнование специалистов» – включал состязания по экстремальному вождению автомобиля с выполнением элементов контраварийной подготовки, индивидуальную гонку, замену колеса, регулирование дорожного транспорта, разгон и экстренное торможение, экстремальную параллельную парковку. Второй – «Военно-техническая эстафета», маршрут был оборудован препятствиями для патрульных машин, также участники соревнований поразили мишени из стрелкового оружия. ОДКБ анонсировала учения «Рубеж-2021» в Киргизии 26 августа 2021, 12:30 Текст: Дмитрий Зубарев

Совместные учения с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ «Рубеж-2021» пройдут в Киргизии в сентябре, сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ. «В период с 7 по 9 сентября в Кыргызской Республике на полигоне Эдельвейс состоятся совместные учения с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ «Рубеж-2021», – передает ТАСС сообщение штаба. Тема учений: «Подготовка и ведение боевых действий коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ», уточнили в пресс-службе. В учениях примут участие воинские контингенты и оперативные группы России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Объединенного штаба и секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов, уполномоченных в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. Ранее в ОДКБ решили принять дополнительные меры безопасности в связи с Афганистаном. Глава минобороны Сербии заявил о братских отношениях Москвы и Белграда 26 августа 2021, 14:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Проведение одного из этапов Армейских международных игр 2021 года на территории Сербии является подтверждением братских отношений Москвы и Белграда, заявил министр обороны Сербии Небойша Стефанович на брифинге в честь начала конкурса «Стражи порядка». «Проведение конкурса является подтверждением наших братских и дружеских отношений», – передает ТАСС слова министра. Стефанович пожелал удачи на играх сербской команде в России и приветствовал всех участников в Сербии. В свою очередь посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что сербский этап Армейских игр является одним из самых значимых из проводящихся за рубежом. «Благодарю министерство обороны Сербии за очень хорошее сотрудничество в организации Игр и знаменитое сербское гостеприимство», – сказал посол. В конкурсе «Стражи порядка» (этап Армейских игр) принимают участие военные полицейские из шести стран – России, Сербии, Казахстана, Ирана, Кипра и Катара. Соревнования, состоящие из четырех фаз, пройдут в городе Кралево на двух военных полигонах. Ранее россияне победили в конкурсе военных полицейских «Дорожный патруль» в Катаре.