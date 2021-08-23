Производство электрокаров Kia и Hyundai запланировали начать в Калининграде

В Калининграде в 2023 году планируется начать сборку электромобилей Kia и Hyundai, говорится в утвержденной правительством концепции по развитию производства и использования электротранспорта до 2030 года.

«В Калининграде на базе общества с ограниченной ответственностью «Автотор холдинг» в 2023 году планируется запуск сборки электромобилей Kia и Hyundai», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

Также в концепции сообщается, что уже выпускаются электробусы такими производителями, как «КамАЗ», «Группа ГАЗ» и «Волгабас». Ежегодно выпускается более 300 таких транспортных средств.

К 2028 году, согласно концепции, общий выпуск электромобилей в стране должен превысить 100 тыс. единиц, к 2030-му – 200 тыс.

Премьер Михаил Мишустин отмечал, что концепция касается практически всех категорий автомобилей – от легковых и автобусов до больших тягачей. Документ определяет ключевые задачи в этой сфере, среди которых стимулирование спроса, в том числе через льготное кредитование и разработку комплексных городских программ, пояснял глава правительства.