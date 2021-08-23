В России утвердили концепцию использования электрического транспорта

Утверждена концепция использования электрического транспорта, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

«Еще один вопрос о перспективном направлении, развитие которого позитивно скажется на нескольких сферах – в первую очередь, на автопроме и его смежниках, а также будет содействовать формированию современной и комфортной городской среды, что очень важно для достижения национальных целей развития, утвержденных президентом. Правительство утвердило концепцию по развитию производства и использованию электрического автомобильного транспорта на ближайшие 10 лет», – цитирует РИА «Новости» заявление Мишустина на совещании с вице-премьерами.

Документ, по его словам, касается практически всех категорий автомобилей – от легковых и автобусов до больших «тягачей». «Определяет ключевые задачи в этой сфере, среди которых стимулирование спроса, в том числе через льготное кредитование и разработку комплексных городских программ», – отметил он.

«Необходимо сформировать и развитую инфраструктуру зарядных станций, прежде всего, так называемых быстрых. Создать индустрию по выпуску больших тяговых батарей и всех необходимых к ним элементов. Ряд государств уже заявили о стремлении отказаться от транспорта с двигателями внутреннего сгорания. Очевидно, что за электромобилями или машинами, которые работают на более экологичных силовых агрегатах, будущее. И нам надо также активно развивать это направление, тем более, что целый ряд компетенций в стране уже есть», – подчеркнул Мишустин.

Председатель правительства рассчитывает, что «реализация заложенных в концепцию идей и решений позволит сформировать собственную индустрию по выпуску электромобилей, привлечь частные инвестиции, создать около 40 тысяч высокопроизводительных рабочих мест по всей технологической цепочке – от электрохимии до производства автотранспорта на электротяге».

Как сообщили в правительствее, выпуск электромобилей в России к 2030 году должен достичь 10% от общего объема производства транспортных средств в стране.

«Реализация концепции рассчитана на два этапа. По итогам первого (до 2024 года) будет подготовлена база для массового производства электромобилей. По итогам второго (2025–2030 годы) их выпуск должен достичь 10% от общего объема производства транспортных средств в стране», – говорится в сообщении.

«К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных станций для них. Такие показатели зафиксированы в Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, утвержденной председателем правительства Михаилом Мишустиным», – говорится в сообщении.