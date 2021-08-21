Подсчитан доход России от высоких цен на газ

Россия в 2021 году получит порядка 900 млрд рублей доходов от экспорта газа, если средняя цена в Европе и объем его экспорта сохранятся на нынешнем уровне, подсчитал замруководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок Сергей Колобанов.

Колобанов заявил, что доходы государства от газовой отрасли в 2021 году могут значительно вырасти благодаря высоким ценам на газ в Европе и восстановлению объемов его экспорта, передает РИА «Новости».

«При сохранении объема экспорта газа во втором полугодии года на уровне первых шести месяцев и средней цены на уровне июльской, доход от экспортной пошлины в этом году составит почти 900 млрд рублей», – заявил он.

При этом за январь-июль 2021 года доходы от пошлины уже превысили весь объем 2020 года. Например, средняя цена газа в хабе TTF в Нидерландах в июле была около 350 евро за тысячу кубометров.

Экспортная цена на российский газ, по данным ФТС, фактически коррелирует с индексом TTF, хотя всегда ниже ее и не так сильно колеблется. По прогнозу «Газпрома», средняя экспортная стоимость его газа вырастет в 2021 году на 30% и достигнет 269,6 доллара за тысячу кубов.

Указывается, что доходы государства от экспорта газа складываются из нескольких составляющих: в первую очередь это экспортные пошлины, для трубопроводного газа они рассчитываются по ставке 30% от вывозной цены, при этом для СПГ ставка нулевая. Еще средства в бюджет поступают от налога на прибыль компаний-экспортеров газа – «Газпрома» и «Новатэка». Также государство получает дивиденды от владения акциями «Газпрома».

В 2020 году доходы российского бюджета от пошлины на экспорт газа составили 439 млрд рублей, в 2019 году - 696 млрд рублей. Налог на прибыль «Газпрома» по МСФО в 2019 году составил 358 млрд рублей, «Новатэка» – 35 млрд рублей. По итогам 2020 года «Газпром» заплатил 29 млрд рублей налога, а «Новатэк» – 41 млрд.

Также государство получает переменный доход от НДПИ на газ, размер ставки которого зависит от мировых цен на нефть и нефтепродукты и курса рубля.

Ранее Газпром повысил прогноз по средней цене поставок газа в Европу.

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