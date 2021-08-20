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Путин подтвердил Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину
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Российская сторона выполнит все свои обязательства по контракту с Украиной на транзит газа через украинскую территорию, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Россия будет выполнять свои обязательства в том числе после ухода канцлера Германии Меркель с поста, об этом Путин заверил немецкого канцлера в ходе переговоров, передает РИА «Новости».
Российский лидер подчеркнул, что транзит газа через Украину будет зависеть от контрактов на поставки и состояния украинской газотранспортной сети.
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем провели переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову.
Во встрече в узком составе с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской – официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.
Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Зеленский поразился повсеместному цинизму на Украине
Больше всего в работе на посту президента удивляет повсеместный цинизм, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В интервью медиагруппе Funke украинский лидер отметил, что больше всего в работе президента его поражает повсеместный цинизм, передает РИА «Новости».
«Некоторые люди настолько циничны, что это выходит за рамки даже их собственного воображения», – заявил Зеленский.
Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский недосыпает, часто у него нет времени даже нормально поесть. Глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский болезненно воспринимает негатив в свой адрес, он устал.
В свою очередь физиогномист Светлана Филатова сравнила мешки под глазами Зеленского и экс-президента Украины Петра Порошенко. По ее словам, выражение лица Зеленского свидетельствует о сильной усталости.
Владимир Зеленский занимает президентский пост с мая 2019 года.
Телефон Меркель зазвонил во время переговоров с Путиным
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Телефонный звонок раздался в начале встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Кремле. Глава германского правительства, видимо, забыла выключить свой сотовый.
Во время приветственного слова российского лидера послышалась мелодия звонка, первое мгновение никто, казалось, не знал, как реагировать. Но затем Меркель, спохватившись, достала из кармана телефон и, очевидно, выключила его или перевела в беззвучный режим. Путин не показал виду, что обратил внимание на этот инцидент, и продолжил свою речь, передает РИА «Новости».
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем начали переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову.
Во встрече в узком составе с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской – официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.
Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
WSJ: Путин выступил против идеи Байдена разместить войска США в Средней Азии
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После вывода войск из Афганистана власти США рассчитывали временно разместить свои войска вблизи этой страны, однако президент России Владимир Путин на встрече с американским коллегой Джо Байденом выступил против этой идеи, пишет Wall Street Journal.
Во время встречи на высшем уровне в Швейцарии 16 июня Путин выступил против идеи Байдена разместить войска США в Средней Азии. Такое решение также сделало невозможным размещение беспилотных летательных аппаратов и других сил США по борьбе с терроризмом в странах, граничащих с Афганистаном.
Как отмечают высокопоставленные официальные лица США, это «подрывает усилия американских военных по противодействию новым террористическим угрозам после вывода войск из Афганистана». «Москва решительно настроена сохранить влияние в Средней Азии и не планирует расширять сотрудничество с новым американским президентом, несмотря на беспорядки в Афганистане», пишет WSJ со ссылкой на официальные лица США.
«Русские не заинтересованы в том, чтобы США вернулись туда», – заявил бывший эксперт Госдепартамента по Евразии Пол Гобл.
Еще в июле CША попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории около 9 тыс. граждан Афганистана – это люди, которые активно помогали американцам и теперь боятся мести со стороны талибов. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
Талибы вошли в Кабул 15 августа и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.
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Киев назвал Крымский мост неразрешимой проблемой
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Ситуация, которая сложилась в результате строительства Крымского моста, на данный момент практически неразрешима, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Проблема Керченского [Крымского] моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется РФ – и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова», – заявил Кулеба в интервью изданию «Новое время».
Глава МИД Украины добавил, что для Черного моря необходима новая стратегия стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии, иначе Россия будет доминировать в регионе.
По его словам, тема Черного моря сейчас одна из ключевых в украинской внешней политике. Кулеба заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть инициатива, суть которой сводится к общим действиям для создания баланса безопасности в Черном море.
Ранее украинское издание Defense Express опубликовало видео с радиолокационной станцией «Минерал-У», работающей с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», который, по заявлению Киева, якобы может уничтожить Крымский мост.
Крымский мост – самый длинный в России (19 км). 15 мая 2018 года президентом Владимиром Путиным было открыто движение по его автомобильной части.
Путин обратил внимание Макрона на «деструктивные действия Киева»
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Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине, указав на «деструктивные действия Киева» на юго-востоке страны.
Путин и Макрон во время телефонного разговора обменялись мнениями по проблематике урегулирования внтуриукраинского кризиса.
«Выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряжённостью на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на деструктивные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, а также тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие Минским соглашениям», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Во время разговора с Макроном подчеркнута необходимость реализации киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – минского «Комплекса мер» 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. В этой связи подтвержден настрой на координацию усилий России и Франции в «нормандском» формате.
Ранее Макрон заявил, что считает нормандский формат необходимым для продолжения усилий по прекращению конфликта на востоке Украины.
Макрон выступил за доверительные отношения между Россией и ЕС. Президент России в свою очередь назвал условие для возвращения к диалогу с Евросоюзом.
Накануне Дня независимости Украины в Херсоне упал гигантский трезубец
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На набережной парка Славы в Херсоне рухнул самый высокий в области флагшток с трезубцем, который устанавливали ко Дню независимости Украины, 23 августа.
Как сообщает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на пользователей соцсетей, при установке флагштока «что-то пошло не так и он упал». Обошлось без жертв, однако под флагштоком оказался припаркованный рядом автомобиль Lexus, он не подлежит восстановлению.
При этом, как отмечает Telegram-канал, после инцидента в комментарии к пользователю Facebook, первым сообщившем о падении флагштока, пришел глава Херсонской области Сергей Козырь, поинтересовавшись, «что этот пользователь сделал для Херсонщины».
Идея объединить все украинские города, установив на центральных площадях городов большие флагштоки с украинскими флагами, принадлежит офису президента Владимира Зеленского. Всего таких флагштоков на Украине планировали поставить не менее 17.
Как отмечает издание «Сегодня», флагшток поднимали на высоту 71,8 метра, вместе с трезубцем его высота должна была составить почти 73 метра. Стоимость флагштока составила 8 млн гривен (22,2 млн рублей).
Зеленского обидело нежелание Германии поставлять оружие Украине
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Украина расстроена тем, что входящие в правящие партии Германии отказались поставлять оборонительное оружие Киеву, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Мы приветствовали требования Хабека о поставках оружия Украине. И мы немного грустим, что не получили такой же поддержки от правящих партий», – сказал Зеленский в интервью газетам немецкой редакционной группы Funke.
Под правящими партиями президент имел в виду блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также Социал-демократическую партию Германии, передает ТАСС.
По словам Зеленского, Киев ожидает, что Берлин поможет оснастить морской флот и будет партнером Украины в техническом смысле.
Ранее сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Роберт Хабек поддержал идею поставок вооружений на Украину «для обороны». Однако позже в кабмине Германии заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву.
Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что во время визита на Украину канцлер Германии Ангела Меркель поставит президента Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе. Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев – 22 августа.
На Украине испугались прекращения поддержки Запада после Афганистана
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Неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за «новую Украину», выразил мнение бывший глава МИД Украины Павел Климкин.
«Вывод прост: неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook.
Он также предостерег украинских политиков от попыток «получить что-либо» от США, воспользовавшись «затруднениями» Вашингтона из-за ситуации в Афганистане.
Накануне бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для США и НАТО. Во вторник президент Чехии Милош Земан усомнился в необходимости существования НАТО после «драматического» провала в Афганистане.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.
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В Германии рассказали об ожиданиях от последнего визита Меркель в Москву
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«Немецкие СМИ пытаются максимально очернить визит Меркель в Москву, чтобы свести на нет конструктивные договоренности, которые могут быть достигнуты на встрече», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя начавшийся визит канцлера ФРГ в Москву и предстоящее посещение Киева.
«Накануне приезда Меркель в Москву повестка дня кардинально поменялась», – считает немецкий политолог Александр Рар. «Сначала планировалось обсуждение транзита газа, Минских соглашений, украинского вопроса, а также ситуации с Белоруссией, где через ее границу с Литвой идет огромный поток беженцев в Европу. В этой связи Меркель хотела попросить Путина помочь ЕС его остановить», – пояснил он.
Однако, по мнению эксперта, сейчас главной темой переговоров стал Афганистан. «Теперь в той части истеблишмента Германии, которая не разучилась думать, зреет понимание того, что геополитика в мире на глазах изменилась. Американцы проиграли на Ближнем Востоке так же, как они проиграли во Вьетнаме. И это событие имеет громадные последствия для всей мировой политики, – уверен Рар. – Поэтому в интересах Германии сотрудничать с Россией и Китаем, чтобы не позволить радикальному исламизму развиваться в этом регионе».
По его словам, канцлер настроена выделить крупные суммы денег странам Центральной Азии, чтобы они приняли поток беженцев из Афганистана на себя. «Но все это скорее разговоры будущего. В первую очередь нужно наладить отношения с Россией», – уверен собеседник.
Вторым важным вопросом на повестке дня в Москве, по мнению Рара, станет попытка Меркель спасти Минские соглашения. «Она не хочет войти в историю как политик, который проиграл европейскую внешнюю политику. Ведь именно на Украине решается вопрос, смогут ли европейцы самостоятельно навести порядок на своем континенте, предотвратить войну и играть роль примирителя», – подчеркнул эксперт.
По его словам, европейская внешняя политика пока бездействует. «Более того, ЕС проиграл в Афганистане, потому что без США Европа не в состоянии что-либо там изменить. То же самое относится и к Украине: Меркель изначально была против американского присутствия там, поскольку планировала вместе с французами решить эту проблему. Но, как мы видим, это оказалось сложной задачей, и сейчас все зашло в тупик», – считает эксперт.
Отдельно Рар выделил немецкие СМИ, которые оказывают существенное влияние на атмосферу переговоров Ангелы Меркель с Владимиром Путиным. «В Германии СМИ фактически настроены русофобски. Они во многом связаны с американскими структурами, но зачастую играют и собственную роль в политических процессах как некая инквизиция либеральных ценностей. И сейчас они пытаются максимально очернить визит Меркель в Москву, – рассказывает он. – Для этого они напоминают только плохое: что это день отравления оппозиционера и блогера Алексея Навального, что Путин преследует российскую оппозицию и многие другие бездоказательные истории».
Рар убежден, что «все это делается с целью нагнетания атмосферы на переговорах, чтобы пресса, которая с ней поедет, задавала вопросы только о плохом и свела на нет конструктивные договоренности, которые могут быть достигнуты на встрече».
Что касается предстоящего визита Меркель в Киев, то, по мнению эксперта, там все уже обговорено в ходе недавнего посещения Владимиром Зеленским Берлина. «Там он пытался получить всевозможные гарантии за запуск в эксплуатацию «Северного потока – 2». Конечно, он надеялся на то, что партия «Зеленые» как можно быстрее придет к власти и остановит трубопровод. Но это ему не удается, потому что «Северный поток – 2» будет достроен еще до окончания выборов в бундестаг», – утверждает Рар.
Эксперт отметил, что «украинская дипломатия, по сути, вертится вокруг одной темы – невозможности проводить собственные реформы, чтобы модернизировать экономику, потому что ее якобы обижает Россия». «Роль жертвы, которую бесконечно играет Украина, уже начала утомлять. Я думаю, что Меркель ему, конечно, скажет, что Минские соглашения должны выполнять все стороны – и Украина, и ДНР с ЛНР. Формула Штайнмайера о предоставлении автономии Донбассу – главенствующая в решении этого вопроса», – уверен Рар.
Кроме того, он предполагает, что Меркель будет предлагать Украине «зеленую сделку». «Украина, вероятно, надеется на то, что Германия предоставит ей денежные компенсации за «Северный поток – 2», но мы же не живем в «банановой» республике. Германия просто так не будет давать никому деньги. Она будет требовать, чтобы Украина начала перестраивать свою экономику и двигалась в русле зеленой энергетики», – полагает эксперт. «Почему-то Украина требует, чтобы национальные интересы Германии полностью соответствовали украинским. Но так не бывает», – посетовал он.
Касательно итогов переговоров Меркель с Путиным эксперт не ожидает особенных прорывов. «Во-первых, от Германии не так много уже зависит, как это кажется. Все-таки она встроена в трансатлантический и европейский консенсус. Если бы Меркель хотела завершить свое пребывание на посту канцлера каким-то позитивным прорывом, то ее немедленно бы остановили наиболее антироссийские страны – Польша, страны Прибалтики, Румыния, а также США», – отметил Рар.
«Поэтому максимум, который может сделать Меркель – это постараться проложить некий путь сотрудничества с Россией для своего приемника. Она надеется, что им будет Армин Лашет. Поэтому она постарается хотя бы нащупать какие-то позитивные моменты, на которых стратегическое сотрудничество могло бы опять посодействовать европейской безопасности вместе, а не против России», – заключил он.
Последняя зарубежная поездка Ангелы Меркель в качестве канцлера ФРГ начинается с визита в Москву. Запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, прощальная поездка Меркель приходится на момент, когда важный для обеих стран проект строительства газопровода «Северный поток-2» находится на финальной стадии.
В предстоящее воскресенье Меркель посетит Киев – и этот визит связывают с обсуждением вопроса газового транзита. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что канцлер Германии сможет дать гарантии Киеву в энергетическом вопросе. Одновременно на Украине обвинили Меркель в воровстве газового транзита. «Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина 5 млрд (долларов) ежегодно, на Германию», – заявил украинский экономист Юрий Атаманюк.
Кроме того, в канун визита немецкого руководителя Зеленский выразил обиду по поводу нежелания Германии поставлять оружие Украине.
Ранее в Германии предупредили о семи препятствиях на пути реализации проекта «Северный поток – 2».
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Верующие на Украине выступили против визита в Киев патриарха Константинопольского
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Огромное число верующих Украинской православной церкви (УПЦ) выступили против визита в Киев патриарха Константинопольского Варфоломея, который «грубо нарушает канонические права и нормы», заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).
Митрополит Климент заявил, что «огромное количество верующих со всех регионов Украины протестуют против визита патриарха Варфоломея», передает РИА «Новости».
По его словам, захваты храмов, притеснения и «издевательства над нашими верующими стали возможными и усугубились, потому что Варфоломей расписался в документе, который называют томосом».
Он подтвердил, что представители канонической УПЦ не будут участвовать в мероприятиях, которые посетит патриарх во время визита на Украину, «потому что приезжая в Киев, Варфоломей грубо нарушает канонические правила и нормы».
«Его действия идут вразрез с принципами существования поместных церквей. Он приезжает сюда не просто по приглашению президента как участник светского политического мероприятия, но и собирается осуществлять религиозную деятельность», – подчеркнул представитель УПЦ.
По его мнению, «ничего хорошего этот визит для Украинской православной церкви не несет», но «мы надеемся не на человеческие силы, а на силу Божию, которая очень много лет хранит украинское православие». Потому «как бы Варфоломей и режиссеры, которые его сюда направили, ни старались, верующие всегда поддерживают каноническую церковь».
Константинопольский патриарх Варфоломей посетит Украину 20-24 августа и примет участие в праздновании 30-летия независимости страны.
До этого было опубликовано обращение деятелей науки, культуры и спорта Украины, его подписали около 20 человек. Они «с грустью констатировали, что ни один из официальных представителей» канонической УПЦ не примет участия в торжествах по случаю Дня независимости Украины, на которых планирует присутствовать патриарх.
Кроме того, в многолюдных акциях протеста приняли участие прихожане Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры, Святогорской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, Софрониево-Молченской Печерской пустыни.
Во время акций верующие обращались к патриарху Варфоломею с призывами: «Руки прочь от святых лавр!», «Патриарх Варфоломей, мы, православные Украины, вас не ждем!», «Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет томосом!», «Нет дискриминации УПЦ!».
Напомним, что в 2018 году в Софийском соборе был проведен «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» назвали «православной церковью Украины».
В октябре 2018 года Священный синод РПЦ принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за «антиканонических решений» Константинополя на Украине.
На Украине подготовили пакет санкций против 70 россиян
Правительство Украины подготовило два пакета санкций к гражданам, которых Киев обвиняет в причастности к «преследованию гражданского населения в Крыму», в список планируют включить 70 россиян, сообщило министерство по вопросам неподконтрольных Киеву территорий.
«Первым распоряжением правительство предлагает Совету национальной безопасности и обороны применить санкции к 18 физическим лицам – судьям РФ и другим служащим ее оккупационной администрации, ответственным за преследование общины ПЦУ (раскольническая Православная церковь Украины) в Крыму», – приводит ТАСС сообщение министерства.
В Киеве заявляют, что эти граждане якобы имеют отношение к «незаконному отчуждению помещения кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе», в также других культовых сооружений, повреждению церковного имущества, преследованию общины.
Также кабмин предложил ввести санкции в отношении еще 52 физлиц – руководителям «структурных подразделений оккупационных администраций», судьям, силовикам и другим гражданам России, имеющим «непосредственное отношение к организации функционирования оккупационной системы судопроизводства и противоправного преследования гражданского населения» в Крыму. Предлагается ввести санкции на пять лет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях на три года в отношении ряда физлиц, в том числе россиян, юрлиц, и Wildberries. До этого Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов. А также подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики.
В Крыму заявили о готовности предоставить Зеленскому лучшие камеры в СИЗО
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить «рычать» на крымчан, угрожая им возвращением киевской власти, и заявил о готовности принять Зеленского в тюрьме.
«Если они хотят посмотреть, как выглядят наши следственные изоляторы, то пусть приезжают, мы с удовольствием примем и предоставим в их безвременное пользование лучшие камеры, которые у нас есть. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Пусть наши недруги знают, что нельзя поднимать руку и тем более рычать на Крым, на крымчан и на Россию», – сказал Фикс РИА «Новости».
По его словам, в Крыму с удовольствием принимают всех гостей, кто приезжает без камня за пазухой и агрессии. «Пожалуйста, приезжайте, живите, радуйтесь жизни. А тех, кто агрессивно к нам относится и создает нам проблемы, кто в мире желает нам зла, мы тоже готовы с радостью принимать, но в совершенно другом месте – в СИЗО и тюрьме», – отметил вице-спикер.
Ранее Зеленский заявил, что украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму, потому что с «Украиной в Крым вернется жизнь». На этом фоне газета ВЗГЛЯД рассказывала, как на самом деле выглядела жизнь в украинском Крыму по сравнению с тем, что сегодня происходит на полуострове.
На Украину для празднования еврейского Нового года прибыли тысячи хасидов
Больше восьми тысяч паломников-хасидов прибыли на Украину для празднования Рош ха-Шана (еврейский Новый год), сообщила в четверг пресс-служба объединенной еврейской общины.
«В район паломничества, по разным оценкам, прибыло от 6 до 10 тысяч хасидских паломников. По оценке фонда имени Раби Нахмана их число составляет 8 тысяч. Вчера была запущена международная полицейская станция, в которой располагается ситуационный центр, куда выведены видеокамеры с района паломничества», – говорится в сообщении в Telegram общины, передает РИА «Новости».
Украинские полицейские ожидают прибытия около 50 тыс. хасидов в Умань в этом году на празднование Рош ха-Шана.
Хасиды ежегодно приезжают в Умань на Рош ха-Шана, чтобы отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII – XIX веках. В 2021 году праздник выпадает на 6-8 сентября.
В прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по COVID-19 не все желающие паломники-хасиды смогли попасть в Умань на Рош ха-Шана. Не попавшие на Украину хасиды начали отмечать иудейский Новый год в Минске.
Рош ха-Шана (переводится с иврита как «голова года») – один из наиболее важных еврейских праздников, он отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по иудейскому календарю. Характерная черта празднования – трубление в рог-шофар во время службы в синагоге. Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, а заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником – Йом-Кипур.
Путин заявил о необходимости принять факт захвата талибами Афганистана
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Террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) контролирует почти весь Афганистан, и нужно исходить из этих реалий, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
«Движение «Талибан» контролирует сегодня практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, именно из этих реалий нужно исходить, не допуская, безусловно, развала афганского государства», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, одной из приоритетных тем на переговорах с Меркель стала тема Афганистана. Также он отметил, что важно не допустить проникновение террористов в сопредельные с Афганистаном страны, в том числе под видом беженцев.
«На наш взгляд, особенно важно сейчас не допустить проникновения террористов всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев», – сказал президент.
«Что касается Афганистана, то хотела бы напомнить об исходной точке – теракты 11 сентября [2001 года] на территории США. Это привело к тому, что началась борьба с терроризмом, последовали операции миссии НАТО. И положение с терроризмом в Афганистане улучшилось по сравнению с тем временем. Но международное сообщество должно бороться с восстановлением терроризма Афганистане», – сказала Меркель по итогам переговоров Путиным.
Ранее в Кремле завершились переговоры Путина и Меркель, которые длились три часа. Отмечается, что лидеры планировали обсудить отношения России и Германии, коронавирус, ситуацию в Афганистане и минские договоренности. Путин после переговоров заявил, что их взгляды не всегда совпадали, но диалог всегда был нацелен на результат и поиск компромисса.
Канцлер ФРГ в пятницу приехала в Москву с последней поездкой в Россию в этом статусе – в сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых она не будет участвовать. В пятницу Меркель провела встречу с Путиным, а 22 августа посетит Киев. Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
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Путин попросил Меркель повлиять на Киев для соблюдения Украиной обязательств по Донбассу
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Президент Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве попросил ее в ходе визита в Киев повлиять на украинское руководство для выполнения всех обязательств по Донбассу.
«Складывается впечатление, что руководство этой страны [Украины] решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации. В этой связи еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств», – цитирует Путина ТАСС.
Российский лидер выразил надежду, что Москве удастся продолжить диалог по урегулированию на Донбассе с новым руководством Германии, передает РИА «Новости».
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем начали переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову.
Во встрече в узком составе с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской – официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.
Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.