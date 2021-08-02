В Афганистане прояснили позицию по поводу охраны Турцией аэропорта в Кабуле

Стало известно о намерении белорусской легкоатлетки просить об убежище

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую тренерский штаб сборной Белоруссии решил вернуть с Олимпиады на родину, хочет подать прошение об убежище, сообщило спортивное издание «Споцу Хоти» со ссылкой на представителя неназванной правозащитной организации.

Издание сообщает, что в настоящий момент Тимановскую перевозят в безопасное место, передает ТАСС.

Также сообщается, что представительница Всеяпонской ассоциации адвокатов по делам беженцев прибыла к полицейскому участку в токийском аэропорту Ханэда. Предполагается, что там находится Тимановская.

Адвокат заявила, что Тимановская с ней не связывалась, она не знает, находится ли спортсменка внутри участка. Адвокат добавила, что прибыла в аэропорт по собственной инициативе.

Ранее СМИ сообщали, что Тимановская должна вылететь из Японии рейсом Токио – Стамбул. В представительстве компании Turkish Airlines, которая выполняла запланированный на этот день перелет по данному маршруту, сообщили, что пассажирка с таким именем на рейс не регистрировалась.

В Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отправляют из Токио на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием.

Напомним, в белорусских правозащитных и оппозиционных телеграм-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады в Токио. Сейчас Тимановская уже находится в аэропорту Токио и на нее оформлен билет на рейс с пересадкой в Стамбуле. Сама спортсменка пытается обратиться к полиции. При этом в понедельник она должна была участвовать в старте на 200 метров, пишет «Московский комсомолец».

В то же время администрация токийского международного аэропорта Ханэда сообщила, что не располагает информацией о пребывании на его территории белорусской легкоатлетки.

СМИ считают, что поводом к вывозу Тимановский из Токио послужило ее выступление в Instagram. «Оказывается, я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше очень крутое начальство решило все, как обычно, за нас», – заявила спортсменка.

Она обвинила тренерский штаб и Белорусскую федерацию легкой атлетики в том, что они «накосячили» со спортсменками Кристиной Мулярчик и Анной Михайловой, которые должны были участвовать в этом виде, им не хватило тестов и в итоге их не допустили. «Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?.. Почему я должна расхлебывать эти проблемы», – заявила Тимановская.

Позже это видео было удалено из ее аккаунта в Instagram.

Государственные СМИ Белоруссии обвинили спортсменку в «несдержанной выходке» и в наплевательском отношении к успехам сборной.