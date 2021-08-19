Глава Генштаба пообещал показать на «Армии-2021» разработки в области ИИ Гусеничный миномет для Арктики начали разрабатывать в России 19 августа 2021, 14:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Минобороны ведет опытно-конструкторские работы по созданию 120-мм миномета на гусеничном ходу, заявил в преддверии международного форума «Армия-2021» член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Михаил Осыко. «Ведутся опытно-конструкторские работы по созданию 120-мм миномета на базе двухзвенного гусеничного транспортера, гусеничного легкобронированного снегоболотоходного транспортера ДТ-БТР и ремонтно-эвакуационной гусеничной двухзвенной машины РЭМ-ГД», – цитирует ТАСС Осыко. По его словам, также ведутся опытные-конструкторские работы по созданию перспективной системы связи и пунктов управления в арктическом исполнении. Осыко отметил, что завершены работы по созданию семейства арктических технических служб тыла на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ. При этом он подчеркнул, что перевооружать арктические подразделения боевой техникой не требуется, но нужно дополнять штат дислоцированных в арктическом регионе подразделений спецтехникой. «В настоящее время ведется активная закупка автомобильной техники для использования в арктической зоне, такие как снегоходы с отапливаемой кабиной, автомобили семейства «Мустанг» на базе «Камаза» и семейства «Мотовоз-1» на базе «Урала» в климатическом исполнении», – сказал он. Напомним, в июле министр обороны генерал армии Сергей Шойгу анонсировал показ военной деятельности России в Арктике на «Армии-2021».

Авиаэксперт оценил интерес для России американских вертолетов Black Hawk 18 августа 2021, 12:10

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Никаких секретных разработок открыто не будет, так как в Афганистан, наверняка, передавались машины устаревшей модификации», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что переданные афганской армии вертолеты США Black Hawk теперь будет изучать Россия. «Доступ к чужой современной технике всегда интересен и полезен. Не только для нас. Когда мы начали применять вертолет Ми-24, американцы провели целую спецоперацию, чтобы похитить эту машину и привезти ее для изучения в США. Более того, они не только изучают наши машины, они их закупают по всему миру, тренируют своих летчиков с ними бороться», – отметил обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Но, добавил эксперт, если в распоряжение российских военных попадет американский вертолет Black Hawk («Черный ястреб»), из тех, что поставлялись ВВС Афганистана, маловероятно, чтобы были получены какие-либо ценные сведения. «В Афганистан, наверняка, передавались машины устаревшей модификации и без каких-либо супер-секретов. Хотя технологии потенциального противника всегда интересны», – указал Дрозденко. «До правления Дональда Трампа армия США для Афганистана закупала в России вертолеты Ми–8. По эксплуатационным возможностям и простоте обслуживания, особенно в таких невероятно суровых условиях, как Афганистан – пыль, холод, жара, высота, все то, что не любит авиационная техника, наши вертолеты впереди планеты всей. Американские Black Hawk стоят в ангарах, с них тщательно стирается пыль. А наши вертолеты могут стоять на улице, просто накрытые чехлом», – отметил эксперт. Дрозденко добавил, что «наш вертолет Ми–8 и его модификации не просто живы, а имеют потенциал на развитие и пользуются популярностью во всем мире, в том числе в самом Афганистане». Переданные афганской армии «новейшие вертолеты Black Hawk... теперь будут изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», – заявил бывший президент США Дональд Трамп. Он возмутился тем, что США не уничтожили военную технику перед тем, как уходить из Афганистана. По информации бюллетеня Military Balance за 2021 год, на вооружении ВВС Афганистана находилось до 30 многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60 Black Hawk. В июле афганские правительственные силы получили от США семь новых боевых вертолетов Black Hawk, техника уже доставлена в Кабул, сообщил портал «Военное обозрение» со ссылкой на пресс-службу 209-го корпуса «Шохин» Афганской национальной армии. Согласно сообщению, на все семь вертолетов установлено оборудование, позволяющее осуществлять точное целеуказание в любое время суток. Лондонская Daily Mail сообщала о том, что в ходе своего наступления движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) захватило в аэропорту города Кандагар несколько «Черных ястребов» на общую сумму 6 млн долларов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Польский генерал пожаловался на превосходство российских танков 18 августа 2021, 04:00

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Устаревшие танки Т-72 и PT-91 Twardy, которые есть у Польши, значительно уступают современным российским танкам, заявил польский генерал-лейтенант Богуслав Самол. Он отметил, что сейчас в польской армии значительное количество Т-72 и PT-91 Twardy, модернизированные российские танки превосходят их «в тактико-техническом плане». В ближайшие пять-десять лет Польше придется найти способ обновить свои танки, сказал Самол. Он считает, что их нужно будет разместить в восточной части страны, граничащей с «потенциальным агрессором». По мнению генерала, покупка американских «Абрамсов» серьезно усилит оборонный потенциал Польши, передает РИА «Новости». Напомним, сейчас устраны есть свыше 200 Leopard 2A4 и 2A5, более 230 Т-72 и около 500 PT-91 Twardy. Польша хочет купить 250 американских танков за 23 млрд злотых (6 млрд долларов). Читатели польского издания Gazeta.pl высмеяли министра обороны страны Мариуша Блащака, обещавшего «разместить» американские танки в России. В США признали готовность России к любой войне 18 августа 2021, 12:05

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Москва уделяет вопросам защиты от биологического, химического и ядерного оружия гораздо больше внимания, чем страны-члены НАТО, Россия готова к любой войне, пишет американский журнал The National Interest. По словам автора статьи Чарли Гао, Россия унаследовала от СССР тенденцию совершенствовать навыки по противостоянию таким видам вооружения. Так, специалисты по гражданской обороне предусмотрели наличие в аптечках АИ-4 различных антибактериальных и радиозащитных средств, а также антидотов при химических отравлениях, передает РИА «Новости». Также российские войска РХБЗ больше реализуют свой потенциал, нежели западные страны: помимо масштабных учений, во многих соединениях каждую неделю проходят тренировки, на которых задачи выполняются с использованием средств индивидуальной защиты. Кроме того, армия активно закупает вооружение в этой сфере: к примеру, тяжелые огнеметные системы «Буратино» и «Солнцепек», а также реактивные пехотные огнеметы «Шмель». В то же время военнослужащие НАТО реже проводят подобные учения, а в лучшем случае лишь изучают средства защиты раз в месяц. В странах альянса катастрофически мало учебных центров по работе с химическим оружием; в США, в частности, еще в 2007 году в последний раз совершенствовали используемые ими немецкие транспортные средства РХБ разведки M93 Fox. Между тем Россия дважды, начиная с 2000-х, проводила модернизацию этого вида вооружения, подытожил автор. Ранее США назвали «бумажным тигром» и сравнили с Францией перед вторжением Германии. Истребитель МиГ-29 потерпел катастрофу в Астраханской области 18 августа 2021, 23:47

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области, летчик погиб, сообщила пресс-служба Южного военного округа. «В Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. Летчик погиб», – приводит текст сообщения РИА «Новости». Для установления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических сил. Накануне единственный летный экземпляр нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. На борту находились три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев, все они погибли. Пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора. Перед падением у самолета загорелся двигатель, борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал. Для выяснения причин происшествия создана комиссия. Напомним также, 27 ноября 2020 года взлетевший с авианосца палубный истребитель МиГ-29 ВМС Индии упал в Аравийское море. Кроме того, 8 мая истребитель МиГ-29 ВВС Индии разбился в штате Пенджаб. Помимо этого, в ноябре 2019 года во время полета в штате Гоа у индийского МиГ-29К загорелся двигатель. Боевой модуль «Охотник» вышел в серийное производство 18 августа 2021, 10:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Новый боевой модуль «Охотник» разработки и производства НПО «Электромашина» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в Ростех) поставлен на серийное производство, рассказали в пресс-службе концерна. «Универсальный боевой модуль «Охотник» успешно прошел квалификационные испытания и поставлен на серийное производство. Боевой модуль покажут на международном форуме «Армия-2021», – передает РИА «Новости» сообщение УВЗ. В концерне уточнили, что дистанционно управляемая платформа пользуется спросом в войсках различного назначения. В частности, серия из пяти «Охотников» отгружена на «Ремдизель» для установки на бронеавтомобили «Тайфун-К». «В 2020 году пять колесных бронированных автомобилей «Тайфун К-53949» с боевыми модулями «Охотник» приняли участие в параде на Красной площади. В этом году изделия «Электромашины» для этих автомобилей поставлены после ряда усовершенствований. В том числе, на боевом модуле установлен новый пулемет российского производства, который создавался именно для роботизированных комплексов», – отметил заместитель гендиректора по спецтехнике АО «НПО «Электромашина» Иван Корольков. По его словам, благодаря модернизации эффективность попадания «Охотника» по цели увеличилась на 20-30%. В 2021 году серийный «Охотник» будет поставлен на опытную машину УКБТМ (входит в состав концерна «Уралвагонзавод») и на технику производства еще нескольких российских предприятий. По данным пресс-службы, универсальность модуля позволяет использовать его на спецтехнике различных родов войск, в том числе сухопутных и инженерных, от которых уже поступили заявки на «Охотник». Стабилизированная дистанционно управляемая платформа предназначена для наблюдения и ведения боевых действий из защищенного места размещения стрелка. Имеет тепловизионное наблюдение, встроенную диагностику исправности системы, счетчик патронов с индикацией окончания боезапаса, гироскопическую систему стабилизации прицела и оружия, лазерный дальномер. Также в модуле используется автоматический взвод, то есть стрельба происходит полностью дистанционно. Прицельную стрельбу боевым модулем можно вести при движении на скорости до 20-30 километров в час с поражением цели на расстоянии до 1 километра. Модуль оснащен боекомплектом на 250 патронов. Общий боезапас модуля – 1 тыс. патронов. Британцы восхитились российскими боевыми кораблями в Ла-Манше 17 августа 2021, 09:09 Текст: Наталья Ануфриева

Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали проход отряда боевых кораблей России во главе с большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» через пролив Ла-Манш. «Российский флот гораздо эффективнее защитил бы наши (британские) берега, чем наш собственный», – считает пользователь Frank Marker, передает РИА «Новости». «Пока Байден вместе с клоунами и идиотами из своего окружения и из военной иерархии озабочен разрушением Афганистана и превращением мужчин в женщин, русские посылают свой флот во все точки земного шара», – отметил wm0001. «Может они часть мигрантов с собой заберут?», – задался вопросом Star_chaser. Ранее в пресс-службе Северного флота сообщили, что отряд кораблей и судов обеспечения, в составе которого, помимо «Вице-адмирала Кулакова», также входят корвет «Гремящий» и тральщик «Виктор Емельянов», направляется в Ла-Манш. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца Defender, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи. Адмирал оценил планы Украины построить большой военный флот к 2035 году 19 августа 2021, 13:26

Фото: Алексей Павлишак/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Закупить что-то бывшее в употреблении – катера и так далее, на Украине способны, а на большее – вряд ли», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Вячеслав Попов. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о планах Украины создать к 2035 году большой военно-морской флот, располагающий корветами и подлодками. «Нынешнее состояние экономики Украины, по моей оценке, не дает возможности говорить о строительстве какого-то серьезного флота. Дело в том, что кораблестроение – это очень сложное направление, требующее больших инвестиций», – отметил экс-командующий Северным флотом, член Морской коллегии при правительстве России адмирал Вячеслав Попов. «Сегодня при финансовой и иной зависимости украинского правительства от заграницы оно не способно на строительство флота. Закупить что-то бывшее в употреблении – катера и так далее, они способны, а на большее – вряд ли. «Поэтому это популистское заявление», – убежден собеседник. Кроме того, кораблестроение и судостроение требует соответствующего состояния судостроительной промышленности, отметил Попов. «Сейчас с этим есть проблема на Украине. Николаевские верфи не в том состоянии, чтобы можно говорить о развитии военно-морского флота», – подчеркнул адмирал. Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот, «способный давать отпор любому», заявил в четверг президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Украина не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. «Параллельно мы строим в Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс», – добавил Зеленский. Он утверждает, что в украинских ВМС «будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки». Президент Украины заверил, что будут создаваться и военно-морские базы, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске. В этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сообщил Зеленский. О начале строительства сразу двух баз на Черном море Зеленский объявлял еще в октябре 2020 года. При этом, как отмечали эксперты, у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. При изучении военной кораблестроительной программы страны напрашивается вывод – судостроительные мощности, доставшиеся Украине от СССР, окончательно уничтожены. Зарубежные партнеры смогут поставить Украине корабли, достаточные для создания скромного прибрежного флота, но это обойдется Киеву в непропорционально высокую цену. В 2020 году из-за долгов по зарплате обанкротился Николаевский судостроительный завод, где в советский период собирались в том числе ракетные крейсера и эсминцы. Двумя годами ранее банкротству подвергся Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же в Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза. После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тысяч рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шойгу проехал на Т-80 по трассе «Танкового биатлона» 19 августа 2021, 08:14

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в преддверии начала «Армейских международных игр – 2021» лично опробовал трассу самого зрелищного конкурса игр «Танковый биатлон», сообщили в Минобороны. «Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в преддверии начала «Армейских международных игр – 2021» лично опробовал трассу самого зрелищного конкурса «Танковый биатлон», управляя танком Т-80БВМ», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. Как уточнили в ведомстве, по итогам проверки трассы протяженностью свыше четырех километров Шойгу высоко оценил готовность инфраструктуры полигона в Алабине к проведению АРМИ-2021 и пожелал успеха в соревнованиях российским экипажам боевых машин. Конкурс Армейских международных игр «Танковый биатлон» в 2021 году пройдет на полигоне Алабино с 22 августа по 4 сентября, в нем примут участие команды из более чем 20 стран. Шойгу сообщил о наблюдателях из стран НАТО на «АрМИ–2021» 18 августа 2021, 01:59

Фото: Минобороны России/Youtube

Текст: Антон Антонов

Наблюдатели из четырех стран НАТО будут присутствовать на международных играх «АрМИ–2021», сообщил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу. «В этом году у нас будет 11 групп наблюдателей, которые выезжают на игры, четыре из них из стран НАТО», – приводит его слова «Красная звезда». VII Армейские международные игры «АрМИ-2021» пройдут с 22 августа по 4 сентября. Помимо России, конкурсы будут проходить на территории Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Ирана, Узбекистана, а также в Алжире, Вьетнаме, Сербии и Катаре, которые примут конкурсы впервые. В них будут участвовать свыше 280 команд из 43 стран. Команды Бразилии, Буркина-Фасо, Кипра, Малайзии, Камеруна и Эквадора впервые примут участие в играх, передает ТАСС. В играх, по словам министра, «с учетом отборочных этапов в Вооруженных силах» России примут участие 455 тыс. человек: летчики, танкисты, моряки, мотострелки, десантники, водители боевых машин, техники, операторы систем ПВО, снайперы, врачи – «практически все, кто предназначен для ведения боевых действий», передает РИА «Новости». Впервые состоятся конкурс «Тактический стрелок», состязания военных топографов «Меридиан» и музыкально-танцевальный конкурс «Армия культуры». Шойгу также сообщил, что на форуме «Армия–2021» ожидаются делегации из 97 стран, включая 34 министров обороны. Свыше 1,5 тыс. предприятий из России и еще 12 стран продемонстрируют свою продукцию – всего около 20 тыс. образцов. Российское военное ведомство намерено подписать 45 госконтрактов на 500 млрд рублей. Форум пройдет с 22 по 28 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино. 25–26 августа Минобороны проведет чемпионат по робототехнике и покажет боевых роботов. В частности, будут заключены сделки на поставку робототехнических комплексов «Уран­14», систем дистанционного минирования, артиллерийских и тяжелых огнеметных систем, спецтехники для Сухопутных войск, танков Т-90М и на модернизацию танков Т­90. Минобороны подпишет контракт на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехники и закупку высокоточного оружия. Напомним, на форуме будет впервые представлена экспозиция, посвященная военной деятельности России в Арктике. Британские истребители поднялись в небо над Румынией из-за Су-24 ВКС 18 августа 2021, 02:56 Текст: Антон Антонов

Для сопровождения бомбардировщика Су-24 ВКС России британские ВВС подняли в небо истребители Typhoon с авиабазы в Румынии, сообщила пресс-служба Королевских ВВС. На авиабазе «Михаил Когэлничану» в румынском уезде Констанца базируются истребители 121 экспедиционного авиакрыла. Их «подняли в воздух по тревоге, чтобы перехватить российский истребитель», который находился в международном воздушном пространстве над Черным морем, сообщили в британских ВВС. По версии британцев, Су-24 (фронтовой бомбардировщик) вошел в район полетной информации Бухареста, направляясь в сторону Румынии, причем российская сторона не передала план полета и не стала разговаривать с румынской авиадиспетчерской службой, передает ТАСС. Королевские ВВС утверждают, что Су-24 якобы «создал угрозу безопасности полетов для всех пользователей воздушного пространства». Typhoon «сопроводили Су-24 до того момента, пока он не покинул район полетной информации Бухареста». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Волонтеры «Чистой Арктики» убрались на побережье Енисея и Карского моря 16 августа 2021, 21:05

Фото: Роберт Булгаков/оргкомитет

проекта Чистая Арктика

Текст: Елена Мирошниченко

Волонтеры «Чистой Арктики» возвращаются с Таймыра и Ямала, где они в течение двух недель очищали побережья Енисея и Карского моря от металлолома и других остатков периода активного освоения Арктики. «Чистая Арктика» – это проект полного цикла. Волонтеры не только собрали, но и познакомились с обработкой, увидели все технологии, которые там присутствуют, вплоть до, конечно, утилизации и вывоза, и погрузки на баржи», – рассказал директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. По его словам, трое из волонтеров в следующую вахту хотят приехать на объект и уже заниматься отходами, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В поселке Харасавэй Ямало-Ненецкого Автономного округа добровольцы собрали 43 куба горючих отходов (бочки, древесина, покрышки, пластик), собрали и выкопали 21,5 тонну металла. В общей сложности волонтеры расчистили площадь в 2 га. Все промышленные отходы, которые участники команды собрали на побережье, ушли баржами на материк на переработку. Дерево, резина, бетонные и цементные блоки были обезврежены на месте. На Ямале работали 14 волонтеров «Молодежки ОНФ» из восьми регионов. По словам добровольцев, командная работа в условиях Крайнего Севера – это серьезная проверка не только физической, но и психологической выносливости. «Мы на своем личном опыте убедились, что Арктика для людей с характером. Мы работали как на побережье Карского моря, так и в вахтовом городке. Мы находили металлолом, который оставили после себя люди, которые осваивали Арктику еще при Советском Союзе. Но и находили много бионеразлагаемого материала, такого как пенопласт, пеноплекс, пластик. И, естественно он образовался не тогда, а за последние лет 20» – поделился своими впечатлениями участник «Молодежки ОНФ» из Рязанской области Глеб Шабонин. На Харасавэе волонтеры жили в условиях общежития вахтовиков. День добровольцев на Ямале начинался в 6.30. В 8.00 –выезд на объекты. На Таймыре волонтеры за две недели вахты собрали 44 тонны металлолома и древесины с берегов Енисея. Следующие смены добровольцев в Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ отправятся в конце августа и начале сентября. Идея «Чистой Арктики» принадлежит капитану ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову и капитану ледокола, Герою Труда Российской Федерации Геннадию Антохину. В начале июня Дмитрий Лобусов выступил с манифестом и предложил провести «большую арктическую уборку». Авторы идеи надеются, что общими усилиями удастся облагородить Арктику, очистить ее от залежей металла, горюче-смазочных материалов. «Алмаз-Антей» впервые решил показать средства обнаружения ЗРК «Викинг» и «Абакан» 19 августа 2021, 11:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» впервые представит натурные образцы станций обнаружения целей из состава зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Викинг» и «Абакан» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», где компания выступит в качестве официального партнера мероприятия, сообщили в пресс-службе холдинга. «Будут представлены натурные образцы средств ПВО, обеспечивающих классическую комплексную эшелонированную оборону и подготовку боевых расчетов: зенитная ракетная система «Антей-4000», ЗРК «Викинг» и «Тор-Э2», автоматизированный комплекс «Сосна». Также впервые будет демонстрироваться натурный образец станции обнаружения целей 9С38Э из состава ЗРК «Викинг», – передает ТАСС сообщение холдинга. Отмечается, что на форуме будет представлена еще одна новинка – станция обнаружения и целеуказания 98Л6Е из состава ЗРК нестратегической противоракетной обороны 98Р6Е «Абакан». «Этот комплекс включает также пусковые установки 51П6Е2 с ракетами повышенной дальности, что позволяет не только усилить ПВО функцией нестратегической противоракетной обороны, но и организовать эффективную автономную оборону важных объектов», – пояснили в концерне. В рамках реализации программы по диверсификации ОПК холдинг покажет комплекс безостановочного скрытого досмотра, 3D-принтер «Гелиос-1», систему комплексной диагностики радиоэлектроники СКДА-Э, наземную станцию МОСТ-УС (средство радионаблюдения за космосом). Кроме того, будут представлены радиофотонные устройства (используются в системах связи и телефонии), модели безэховой камеры, радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотников ROSC-1 и другое. «Мы уделяем особое внимание участию в столь масштабном мероприятии. Форум «Армия» – отличная возможность продемонстрировать достижения и возможности концерна как существующим, так и потенциальным заказчикам», – отметил гендиректор концерна Ян Новиков, слова которого приводит пресс-служба. Ранее «стирающий в пыль» секретную информацию шредер обещали показать на «Армии-2021». В Китае указали на «грозный сигнал» России Западу 19 августа 2021, 11:11 Текст: Алина Назарова

Москва активно наращивает мощь военно-морского флота по нескольким направлениям, подавая тем самым сигнал странам Запада, пишет китайское издание Синьхуа. Так, Россия ведет строительство кораблей. В частности, выделяются передовые разработки в сфере подлодок: атомная субмарины «Белгород» и «Князь Олег». Также ожидается появление десантного корабля и легкого фрегата-невидимки. Также Москва активно проводит учения за пределами своих территориальных вод. Российский флот стал регулярно имитировать боевые действия в Средиземном море и Тихом океане. «Можно сказать, что с начала этого года российский военно-морской флот продолжает наращивать свою мощь, давая отпор Западу», – пишет автор, передает РИА «Новости». Отмечается, что Москве приходится заниматься модернизацией ВМФ на фоне влияния внешних и внутренних факторов, включающих ухудшение российско-американских отношений и необходимость обеспечивать безопасность многочисленных водных маршрутов. В заключение автор указывает, что развитие российских морских военных технологий посылает грозный сигнал Западу и заслуживает внимания. Ранее ВМФ анонсировал учения в Арктике и на Севморпути. 10 августа арктическая группировка Северного флота вышла в двухмесячный поход по морям Северного Ледовитого океана, в том числе по трассам Севморпути, в ходе которого пройдут несколько учений по обороне российских территорий в Арктике. Летчики Китая и Белоруссии прибыли в Россию для участия в «Авиадартсе-2021» 17 августа 2021, 09:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Более 20 военных самолетов и вертолетов Китая и Белоруссии прибыли в Рязань, где примут участие в международном конкурсе воздушных экипажей «Авиадартс», сообщили в Минобороны России. «Всего на аэродром Дягилево в Рязани перебазировано более 20 единиц авиационной техники иностранных государств, включая истребители J-10 и J-16, дальние бомбардировщики H-6, военно-транспортные самолеты Y-9, и Y-20 Народно-освободительной армии Китая, а также штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Республики Беларусь», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. В Минобороны уточнили, что китайские и белорусские авиационные экипажи выполнили перелет из пунктов дислокации и будут участвовать в соревнования на своей штатной технике. Кроме того, военно-транспортными самолетами были доставлены инженерно-технический состав и наземное оборудование для обслуживания авиационной техники. Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021» пройдет в Рязанской области с 22 августа по 4 сентября. В конкурсе задействованы аэродром Дягилево и полигон Дубровичи. Участвуют команды Китая, Белоруссии и России. Всего около 60 экипажей. Летчикам предстоит соревноваться в визуальной воздушной разведке, технике пилотирования, навигации. Финальным этапом станет боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям: экипажи выполнят практические пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек. Российские военные начали учения в Таджикистане 17 августа 2021, 12:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Около 1 тыс. российских военнослужащих 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вышли на полигоны Ляур и Самбули для совершенствования навыков по боевой подготовке на фоне ситуации в Афганистане, сообщает Центральный военный округ (ЦВО). «Около 1 тыс. российских военнослужащих 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вышли на полигоны «Ляур» и «Самбули» для совершенствования навыков по боевой подготовке. Артиллеристы, военные инженеры, специалисты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в течение месяца будут отрабатывать задачи по своему боевому предназначению», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО. ЦВО уточняет, что подразделения артиллерии выполнят более 20 боевых стрельб из реактивных систем залпового огня «Град», самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», «Акация». Военнослужащие отработают учебно-боевые задачи в составе минометных батарей по уничтожению противника в горной местности по навесной траектории из 120-мм минометов «Сани». Дивизион зенитных ракетных систем С-300 ПС, находящийся на опытно-боевом дежурстве в Таджикистане, вместе с расчетами переносных зенитных комплексов «Верба» и «Игла» отразит атаки воздушных целей условного противника на объекты военной базы.



Подразделения РЭБ отработают борьбу с беспилотными летательными аппаратами и средствами связи. Инженерно-саперные подразделения будут проводить инженерную разведку маршрутов движения мотострелковых и танковых подразделений, оборудовать фортификационные сооружения. Специалисты РХБЗ выполнят задачи, направленные на обеспечение защиты личного состава в ходе радиоактивного, химического и биологического заражения условным противником участка местности. Ранее ОДКБ пообещала принять меры при обострении ситуации на таджикско-афганской границе.