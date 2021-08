Около 150 тыс. домов в Пермском крае будут подключены к газу по программе социальной газификации Жителя Ульяновской области обвинили в реабилитации нацизма за фото на платформе «Бессмертного полка» 17 августа 2021, 16:50 Текст: Алексей Дегтярев

Опубликовавшего на странице «Бессмертного полка» фото нацистского преступника жителя Димитровграда обвинили в реабилитации нацизма, сообщили в следственном управлении СК по Ульяновской области. «30 апреля 2020 года, находясь в городе Димитровград Ульяновской области, подозреваемый, используя страницу в социальной сети «Вконтакте», в преддверии празднования Дня Победы, разместил на платформе акции федерального значения «Бессмертный Полк онлайн» анкеты с установочными данными и фотоизображениями нацистских преступников под видом ветеранов Великой отечественной войны», – говорится в сообщении на сайте ведомства. По версии следствия, действия подозреваемого были направлены на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда. Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. В июле житель Волгоградской области отправили под суд по делу о реабилитации нацизма после того, как в 2020 году отправил заявку на размещение фото руководителя гестапо Генриха Мюллера на акции «Бессмертный полк онлайн».

Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию 16 августа 2021, 23:24

Фото: CNP/MediaPunch/

imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

По словам президента США Джо Байдена, Россия и Китай якобы хотели, чтобы США бесконечно вкачивали ресурсы в Афганистан. «Наши истинные стратегические соперники – Китай и Россия – ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан», – приводит его слова ТАСС. Байден заявил, что продолжает считать верным решение о выводе войск. Военные США «не будут и не должны воевать в войнах, в которых не воют сами афганцы», сказал он, добавив, что «для вывода войск никогда нет хорошего времени». Байден считает «неправильным просить американских военных вступать в конфликт там, где сами афганцы не могут защищать себя», передает РИА «Новости». По его словам, «политическое руководство» Афганистана «сдалось и бежало», а «армия провалилась». Президент утверждает, что США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане, который сейчас наблюдается. «Мы дали им все возможности для того, чтобы определить свое собственное будущее, но мы не смогли дать им волю к борьбе за это будущее», – заявил он. При этом США, как считает Байден, достигли целей в Афганистане – он заявил, что их миссией «никогда не было строительство нации», а также «создание объединенной, централизованной демократии». Вашингтон стремился лишь «предотвратить террористические атаки на Америку», достать виновных в атаке 11 сентября, убедиться, что «Аль-Каида» (запрещена в России) не сможет использовать Афганистан для будущих атак. Байден сказал, что «унаследовал» соглашение, которое Дональд Трамп, занимая пост президента США, заключил с движением «Талибан» (запрещено в России). Нынешний глава США заявил, что делал выбор между соблюдением соглашения и «эскалацией конфликта», которая грозила потерями для американских военных. США закрыли посольство в Кабуле, вывезли дипломатов и взяли на себя управление воздушным пространством в Афганистане. Байден заявил, что готов к критике из-за решения о выводе американских войск из Афганистана. Он заверил, что США дадут быстрый силовой ответ на любые попытки талибов их атаковать. По его мнению, нынешняя ситуация в Афганистане демонстрирует, что «ни одна современная армия не сможет добиться стабильности, единства и безопасности в Афганистане». Вашингтон продолжит оказывать поддержку жителям Афганистана и выступать в защиту их прав, заявил Байден. Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Движению «Талибан» (запрещено в России) потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию Афганистана. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Летчик оценил шансы выжить при попытке проникнуть во взлетающий самолет 16 августа 2021, 17:05

Фото: кадр из видео

Текст: Татьяна Косолапова

У людей, которые зацепились за шасси самолета, вылетавшего из аэропорта афганской столицы, не было никаких шансов спастись. Если бы их не сдуло ветром, то раздавило бы при уборке ходовой части, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный летчик РФ, ветеран гражданской авиации Олег Серов. В Сети появилась видеозапись падения двух людей с самолета, который вылетел из аэропорта Кабула. Уточняется, что два человека уцепились за шасси самолета ВВС США с целью выбраться из Афганистана, но не удержались и сорвались с большой высоты. «У этих людей не было никаких шансов на выживание. Во-первых, их бы смяло при уборке шасси. Во-вторых, поскольку самолет ускоряется, набегающий поток усиливается. Их попросту сдуло, то есть им сил не хватило руками удержаться, это было неизбежно», – говорит Серов. Он рассказывает, что в Африке были случаи, когда люди прятались в гондолу шасси, но на высоте девять тысяч метров замерзали насмерть из-за температуры, которая достигает 50–60 градусов ниже ноля. К тому же данная часть самолета негерметична, поэтому там не хватает кислорода. «Понятно, что пришли талибы и люди пытаются спастись, чтобы головы им не отрезали. Жаль людей, жаль, что их бросили американцы. Все это от отчаянья поступки», – заключил собеседник. В воскресенье радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) вошло в Кабул, установило контроль над городом и подняло свой флаг над президентским дворцом. Немецкий дипломат шокирован «тотальным поражением» спецслужб США 16 августа 2021, 18:24

Фото: Xinhua/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Ситуация в Афганистане свидетельствует о тотальном провале спецслужб США, стремительное продвижение талибов к Кабулу вызывает шок и возмущение, заявил в прямом эфире телеканала N24 глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер. «Как почти все, я шокирован и возмущен тем, что мы все вместе, США и их европейские союзники, ошиблись так сильно, так сильно верили в «потемкинские деревни», то есть в хорошо вооруженные и хорошо подготовленные вооруженные силы Афганистана, которым, по заявлениям американцев, которые поступали мне еще несколько дней назад, доверяли, что они могут защищать Кабул в течение месяцев. То, что это рухнуло, как карточный дом, это тотальное банкротство, тотальное поражение в военных оценках, как я предполагаю, оценках американских спецслужб», – приводит его слова РИА «Новости». В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру. Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России. Эксперт объяснил массовую панику в аэропорту Кабула 16 августа 2021, 18:50

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Лексина

«Стремящихся к самолетам в Кабуле объединяет одно – они боятся за себя и своих родных, потому что знают: талибы их не пощадят», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист-международник Аббас Джума, комментируя массовую панику афганцев в аэропорту Кабула после того, как запрещенное в России движение «Талибан» установило полный контроль над Афганистаном. «Афганцы бегут не только из Кабула, но и из других провинций, ранее захваченных талибами», – отметил Аббас Джума – При этом пока сложно однозначно сказать, какие именно группы населения представляют эти люди. Но их объединяет одно – они боятся за себя, за жизнь своих родных, близких и друзей, потому что понимают: талибы их не пощадят», – объясняет он. «Среди стремящихся убежать из страны, вероятно, есть люди, работавшие с предыдущим режимом – государственные служащие, журналисты и силовики. Это категории людей, которые понимают, что новая власть не погладит их по голове. И судя по тому, как афганцы ринулись в аэропорт, судя по панике и накалу страстей, который мы видим в других городах, они крайне серьезно относятся к «Талибану», – полагает собеседник. По словам востоковеда, «в отличие от некоторых экспертов, которые пытаются убедить нас в том, что талибы – хорошие и образованные ребята, у афганцев, бегущих сломя голову к улетающим самолетам, на этот счет иное мнение». «Они считают, что с ними договориться нельзя и что их будут убивать и притеснять», – предполагает собеседник. Джума подчеркнул, что среди стремящихся попасть на самолеты есть женщины и дети. «Не стану исключать, что в этой толпе немало тех, кто просто читает новости о ситуации в стране, и родственники тех, кто проживает в провинциях, ранее захваченных талибами, – продолжил эксперт. – Оттуда мы слышали очень много новостей про убийства и похищения». Собеседник добавил, что паника людей демонстрирует полное отсутствие доверия к обещаниям «Талибана» не применять насилие к тем, кто работал с предыдущим правительством или поддержал его. «Они считают, что подобные популистские заявления направлены вовне, дабы заручиться поддержкой больших стран. Они видят в этом попытку нарисовать «Талибану» человеческое лицо. Но многие афганцы считают, что теперь в стране все будет так же плохо, как и ранее в 1996-2001 годах», – подытожил Джума. Собеседник добавил, что паника людей демонстрирует полное отсутствие доверия к обещаниям «Талибана» не применять насилие к тем, кто работал с предыдущим правительством или поддержал его. «Они считают, что подобные популистские заявления направлены вовне, дабы заручиться поддержкой больших стран. Они видят в этом попытку нарисовать «Талибану» человеческое лицо. Но многие афганцы считают, что теперь в стране все будет так же плохо, как и ранее в 1996-2001 годах», – подытожил Джума. Ранее в соцсетях появилось видео, предположительно, падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула. Эти кадры официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующими. «В силу специфики работы я вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых у неподготовленного человека кровь стынет в жилах», – написала дипломат в Telegram. «Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолета в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах», – добавила Захарова. Кроме того, агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. На данный момент все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановили, людей призывают избегать толп. Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула. В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России. Самолеты ВВС Германии не смогли приземлиться в Кабуле 16 августа 2021, 22:27 Текст: Антон Антонов

Два военно-транспортных самолета Airbus A400M ВВС Германии не смогли приземлиться в аэропорту Кабула из-за скопления местных жителей на посадочной полосе, сообщили источники в Бундесвере. Как сообщают источники Bild, самолеты прилетели из Германии, но на посадочной полосе собрались сотни местных жителей – они прорвались на летное поле в надежде покинуть Афганистан. Самолеты не смогли совершить безопасную посадку и продолжили кружить над аэропортом. Один из них в итоге был вынужден отправиться на дозаправку в Ташкент. Bild пишет, что приземление станет возможным только после того, как американские солдаты вытеснят местных жителей за пределы аэропорта. Самолеты ВВС Германии должны были эвакуировать часть немецких граждан из Афганистана, передает ТАСС со ссылкой на dpa. Позднее dpa со ссылкой на собственные источники сообщило, что самолет немецких военно-воздушных сил приземлился в Кабуле, передает РИА «Новости». Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Движению «Талибан» (запрещено в России) потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию Афганистана. Западные посольства срочно эвакуируются из Кабула. В аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Военный летчик назвал ошибки США при бегстве из Кабула 16 августа 2021, 21:30

Фото: кадр из видео

Текст: Татьяна Косолапова

Перед эвакуацией американских войск из Афганистана необходимо было подготовить автомобильные дороги, выставить охрану, открыть для этих целей сразу несколько аэропортов, организовать воздушный коридор и договориться с сопредельными государствами, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. В Сети появилась видеозапись падения людей с самолета, который вылетел из аэропорта Кабула. Уточняется, что два человека уцепились за шасси самолета ВВС США с целью выехать из Афганистана, но не удержались и сорвались с большой высоты. Спецпредставитель президента России, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов убежден, что хаос в аэропорту столицы спровоцировали США своими действиями во время эвакуации американцев из страны. Что нужно было сделать, чтобы этого избежать? «Во-первых, необходимо было организовать воздушный коридор для транспортных перелетов, договориться с сопредельными государствами, чтобы осуществлять промежуточную посадку для того, чтобы оперативно и короткими перелетами осуществлять вывоз людей из страны», – говорит Попов. Он подчеркивает, что помимо граждан США это должны быть также люди из тех подразделений и служб, которые оказывали армейское содействие. Он рассказывает, что когда российские войска уходили из Афганистана, то они заранее опрашивали тех, кто с ними служил, на предмет выезда из страны, а некоторым даже предлагали вывезти семьи. «Соответственно, перед началом эвакуации необходимо подготовить автомобильные дороги, выставить охрану, открыть для этих целей сразу несколько аэропортов, а не только Международный аэропорт Кабула, чтобы можно было вывозить силовиков и граждан, которые посчитали, что пора уйти», – объясняет специалист. Летчик обращает внимание на то, что в данной ситуации в неправильной эвакуации виноват неверный политический подход, так как состоялся вывоз не всех желающих, а также неправильный расчет времени, поскольку такого короткого периода недостаточно для правильной организации операции. «Они прекрасно знали, что настанет час икс, поэтому должны были заблаговременно отработать трафик движения или подготовить чартеры на вывоз личного состава, причем как своего, так и дополнительных национальных специалистов», – считает Попов. Также он пояснил, что две трети афганского аэропорта ранее были перекрыты военными, поскольку аэродром являлся военной базой, однако во время вывода войск эта часть осталась без охраны, так как люди, которые должны были заменить улетающих, отступили, чтобы не противоречить новой системе и непризнанному правительству. После того, как радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) вошло в Кабул, оно установило контроль над городом и подняло свой флаг над президентским дворцом. Узбекистан сообщил о столкновении афганского и узбекского военных самолетов 16 августа 2021, 19:45 Текст: Елена Мирошниченко

Генпрокуратура Узбекистана заявила, что афганский и узбекский военные самолеты столкнулись в воскресенье в небе над Узбекистаном, пилоты живы, они катапультировались. В пресс-службе генпрокуратуры сообщили, что в воскресенье три военных самолета Embraer 314 ВВС Афганистана запросили разрешение на посадку в аэропорту Ханабад в Карши в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана. Их перенаправили в аэропорт Термез (административный центр в Сурхандарьинской области) при сопровождении двух военных самолетов МиГ-29 ВВС Узбекистана, передает РИА «Новости». «Однако в ходе наблюдения самолеты Embraer 314 и МиГ-29 столкнулись и разбились в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты этих самолетов приземлились на парашютах», – сообщили в Генпрокуратуре. Ранее сообщалось, что самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО Узбекистана при попытке нарушения границы. Из официальных комментариев непонятно, идет ли речь об одном и том же или о разных афганских военных самолетах. Министерство обороны Узбекистана подтвердило факт катастрофы самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области. В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру. Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России. Немецкие СМИ: Крупнейшая экономика мира теряет власть над нефтью 17 августа 2021, 12:24 Текст: Евгения Шестак

Вашингтон теряет влияние над нефтью, хотя раньше крупнейшая экономика мира задавала темп в ценах на нефть и поставках газа, заявило немецкое издание Die Welt. «До недавнего времени США задавали темп в ценах на нефть и поставках газа. Но поворот Джо Байдена к «зеленой» энергетике и новые денежные потоки инвесторов все меняют. Насколько велика потеря власти, показывает отчаянная мольба о помощи, обращенная к некогда самому большому противнику», – пишет издание, перевод статьи которого приводит ИноПресса. Издание напомнило, что почти полтора года назад, 20 апреля 2020 года произошло нечто удивительное: впервые в истории цена на нефть опустилась до отрицательных значений – баррель нефти американской марки WTI стал стоить минус 37 долларов. «То есть тот, кто покупал нефть в тот день, получал за нее деньги. Катастрофа для всех производителей. Спрос рухнул, ведь, в конце концов, полмира находилось в состоянии локдауна. Тем временем мировая экономика восстанавливается – а вместе с ней и цены на нефть. Баррель нефти марки WTI (159 литров) в настоящее время стоит около 70 долларов. Это больше, чем в 2019 году, в год, предшествовавший пандемии», – уточнили авторы статьи. В публикации отмечается, что это сопровождается новой проблемой: цена теперь слишком высока для Америки. «США срочно нуждаются в падающих котировках. Потому что сейчас становится ясно, что Вашингтон теряет влияние. Крупнейшая экономика Земли теряет свою власть над нефтью», – говорится в статье. Die Welt указывает, что Вашингтон призвал ОПЕК, определяющий цены на нефть, увеличить производство. «Этот призыв является отрезвляющим сигналом: Америка, страна, которая лишь недавно грезила о «глобальном энергетическом доминировании», теряет влияние на сырьевых рынках. Потому что сама Америка больше не может вмешаться в ситуацию, когда предложение ограничено, а цены высоки. До недавнего времени все было совсем иначе», – отмечает издание. Отмечается, что Трамп делал ставку на уголь, нефть и газ, в то время как Байден хочет вырабатывать электроэнергию из воды, ветра и солнца. «Его климатические цели амбициозны: к 2035 году углеродно-нейтральным должен стать энергетический сектор США, к 2050 году – вся экономика», – сказано в статье. По словам аналитика американской инвестиционной компании Price Futures Group Фила Флинна, ОПЕК оказывает огромное влияние на экономику США, и именно администрация Байдена дала ей это влияние. Политика президента США, считает Флинн, приводит к тому, что Америка производит меньше нефти, чем в прошлом. Байден создал условия, в которых никто больше не хочет инвестировать в буровые установки. В эпоху Трампа США добывали более 13 млн баррелей нефти в день. Сейчас объемы снизились до 11,3 млн баррелей. Инвестиционный банк Goldman Sachs также видит опасность в том, что администрация Байдена обращается за помощью к ОПЕК. По мнению аналитика Дэмиена Курвлина, сейчас важно, чтобы страны, не входящие в ОПЕК, увеличивали свои инвестиции, чтобы не попасть в зависимость от картеля. Если этого не произойдет, то в долгосрочной перспективе цены будут расти. Ранее экс-глава американского государства Дональд Трамп подверг критике администрацию Джо Байдена за «переговоры с ОПЕК и Россией» по нефти. «Они ведут переговоры с ОПЕК и Россией, тогда как у нас столько нефти, что мы не знали, куда ее девать», – заявил Трамп. В июле администрация США призвали ОПЕК+ достичь компромисса по возможному увеличению добычи нефти. Опытный образец Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье 17 августа 2021, 11:49

Фото: кадр из видео

Опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Опытный образец Ил-112В потерпел во вторник катастрофу в ходе полетов в Подмосковье», – заявил источник РИА «Новости», не уточняя другие детали. 13 августа сообщалось, что Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский. В конце августа его планировали впервые продемонстрировать гостям форума «Армия-2021».

Стало известно о последних маневрах Ил-112В перед крушением 17 августа 2021, 13:14

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Управлявшие разбившимся в Московской области Ил-112В пилоты до последнего момента пытались спасти борт, сообщил источник в экстренных службах. «Пилоты боролись за живучесть судна, одновременно уводя от жилого сектора», – сообщил собеседник ТАСС. По данным источника «Интерфакса», экипаж Ил-112В пытался отключить загоревшийся двигатель и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо, передает Лента.ру. Сообщается, что пилоты допустили избыточный крен, и самолет потерял управление. В ОАК сообщили, что на месте крушения проводятся спасательные работы, судьба экипажа пока остается неизвестной. В МЧС заявили, что разрушений после авиакатастрофы на земле нет. «На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось очаговое горение самолета. Разрушений на земле нет, угроза населению отсутствует», – сказали в ведомстве. Между тем представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская сообщила, что по факту авиакатастрофы проводится проверка. «Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК выехали на место крушения самолета Ил-112 в подмосковной Кубинке. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», – пояснила она. Глава управления Павел Выменец поручил своему первому заместителю Александру Перепелицыну отправиться на место для координации работы. Напомним, на борту было три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Перед падением у самолета загорелся второй (правый) двигатель, после чего борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал. Во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье. В ОАК сообщили, что выяснять причины происшествия будет комиссия. Авиаэксперт прокомментировал пожар двигателя на новейшем Ил-112В 17 августа 2021, 14:14

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Лексина

«На финальном этапе воздушное судно действительно уже не управлялось экипажем и совершало неуправляемое падение. При этом говорить о прямой связи возгорания и потери управления мы не можем», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя катастрофу летного образца Ил-112В в Подмосковье. «Система пожаротушения имеет несколько очередей. Сначала срабатывает датчик, который реагирует на серьезное повышение температуры, после этого, как правило, автоматически задействуется пожаротушение», – отметил глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Дальнейшее решение, по его словам, остается за экипажем. «Есть вполне конкретные предписания, что нужно делать в той или иной ситуации, начиная от прекращения подачи топлива к силовой установке, заканчивая задействованием системы пожаротушения, – объяснил он. – Но какая последовательность действий была зафиксирована для экипажа Ил-112В и в какой мере экипаж выполнил эти рекомендации, неизвестно. Руководство полетной эксплуатации этого самолета не раскрывало такой информации, скорее всего, ее нет в открытом доступе». По мнению эксперта, оценить шансы экипажа на спасение машины невозможно, поскольку отсутствуют какие-либо полные данные о том, какая ситуация возникла на борту. «Что касается опасности пожаров на воздушном судне, то одной из очевидных проблем является нарушение целостности коммуникаций. То есть огнем могут быть повреждены трубопроводы и другие важные элементы конструкции, что чревато как минимум потерей управляемости, а как максимум – разрушением конструкции в полете», – рассказывает Пантелеев. Эксперт уточнил, что, судя по видеокадрам, «на финальном этапе воздушное судно действительно уже не управлялось экипажем и совершало неуправляемое падение». «При этом говорить о прямой связи возгорания и потери управления мы не можем», – добавил Пантелеев. Эксперт уточнил, что, судя по видеокадрам, «на финальном этапе воздушное судно действительно уже не управлялось экипажем и совершало неуправляемое падение». «При этом говорить о прямой связи возгорания и потери управления мы не можем», – добавил Пантелеев. Также авиаэксперт обратил внимание, что для аварийного покидания воздушного судна экипажу требуется некоторое время. «Если бы ситуация развивалась не так скоротечно и члены экипажа своевременно приняли бы решение об эвакуации с воздушного судна, то, возможно, они могли бы спастись. Но рассуждать на эту тему некорректно», – полагает собеседник. Пантелеев считает, что теперь произойдет очевидная сдвижка по срокам проведения летных испытаний, поскольку пока второго летного экземпляра самолета Ил-112В нет. Однако он указал на высокую потребность в самолетах такого класса у России, поэтому реализация программы будет несколько отсрочена, но ни в коем случае не прекращена. «Это легкий военно-транспортный самолет, для которых у отечественных военных есть много задач. А самолеты Ан-26, которые сейчас используются для решения этих задач, морально устарели и в ближайшее десятилетие будут выбывать из силовых ведомств по исчерпании календарного срока их службы. Кроме того, новый самолет обладает улучшенными транспортными возможностями», – считает собеседник. «Говорить о том, что проблема кроется именно в двигателе ТВ7-117С сейчас оснований нет. Давайте дождемся результатов расследования. На кадрах, которые мы все видели, заметно возгорание в районе двигателя. Сейчас мы не можем однозначно сказать, что именно горело и по какой причине. Данные по возможным причинам возгорания и по срабатыванию системы пожаротушения могут быть получены после анализа бортовых самописцев», – заключил он. Во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское, сообщил источник РИА «Новости». В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования. «Ростех создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии», – сообщили в госкорпорации. Командиром экипажа потерпевшего крушение Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой России Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов. По словам источника в экстренных службах, пилоты до последнего момента пытались спасти борт, боролись за его живучесть, одновременно уводя от жилого сектора. Источник в экстренных службах сообщил, что перед падением во втором (правом) двигателе самолета произошел пожар. «Вскоре после этого самолет накренился на правый борт, начал терять скорость, перевернулся и упал», – пояснил он. По данным источника «Интерфакса», экипаж Ил-112В пытался отключить загоревшийся двигатель и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо, передает Лента.ру. Сообщается, что пилоты допустили избыточный крен, и самолет потерял управление. На новом военно-транспортном самолете Ил-112В используется турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ производства АО «ОДК-Климов». На машинах аналогичного класса ранее устанавливались двигатели, которые производились на украинском предприятии «Мотор Сич» и до 2014 года поставлялись для нужд российского авиапрома. 13 августа сообщалось, что Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский. В конце августа его планировали впервые продемонстрировать гостям форума «Армия-2021». Янукович назвал главную ошибку Украины за 30 лет независимости 17 августа 2021, 11:01

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Главной ошибкой Украины за 30 лет, как она является независимым государством, является отказ от добрососедских отношений с Россией, заявил бывший украинский лидер Виктор Янукович. «По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней», – заявил Янукович в своем обращении к 30-летию независимости страны, передает РИА «Новости». По его словам, отказ от России привел Украину к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму СМИ. «Это привело к тому, что жителям Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не желают поддерживать насильственную украинизацию, проводимую, как это ни странно, русскоговорящим руководством государства, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной, поскольку они там якобы лишь временные гости», – сказал бывший президент Украины. Также Янукович отметил, что Украину в первые годы независимости, пока шла выработка конституционных основ государства, спасли экономические связи с Россией. Он отметил, что в 90-е годы на Украину пришел «дикий» капитализм, промышленность Украины продолжала работать в тесной кооперации с предприятиями России, Беларуси, Казахстана, других бывших республик, «обеспечивая наполнение госбюджета средствами, без которых государство ждал неминуемый социальный коллапс». «В последующем эти экономические связи начали ослабевать. Главной причиной этого стала постепенная «вестернизация» внешней политики официального Киева, которая происходила под давлением национал-патриотов и Запада. Компромиссом между этой тенденцией и стремлением сохранить полноценное сотрудничество с РФ стала внешнеполитическая многовекторность», – отметил бывший президент Украины. По словам Януковича, пытаясь вести на равных диалог как с Западом, так и с Россией, Украина постоянно наталкивалась на проблемы геополитического толка. «Нормальные партнерские отношения Украины с Россией рассматривали на Западе, главным образом в США, как угрозу возвращения РФ в мировую политику в роли, которую играл в свое время СССР», – говорится в обращении. Экс-президент отметил, что нарастание внутриполитической напряженности на Украине и перерастание ее в открытый конфликт между оппозицией и действующей властью было лишь вопросом времени. Янукович подчеркнул, что госпереворот на Украине в 2014 году не был результатом «мягкости» властей, он был предопределен реализацией проекта «Украина как Антироссия». По его словам, «сигналом к началу незаконного захвата власти и антироссийской истерии» послужил перенос сроков подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Экс-президент отметил, что «под давлением Запада мы оказались в ситуации, когда понимание преждевременности подписания соглашения об ассоциации наталкивалось на стремление наших противников любой ценой продавить это решение». «Последствия этого их не волновали, поскольку в любом случае ответственность за социально-экономическую катастрофу, что мы наблюдаем на Украине сегодня, упала бы на действующую власть», – сказал он. Также бывший президент заявил, что Украина накануне 30-летия независимости оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, «при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения». Янукович отметил, что когда он был у власти, тоже совершались ошибки, иногда достаточно серьезные. «Но Украина жила мирно, была страной, обладающей самой большой территорией в Европе. Ее граждане не выезжали массово за границу в поиске лучшей жизни, ее население не сокращалось катастрофическими темпами. Украинцы разговаривали на родных языках без боязни быть обвиненными в нарушении законодательства, ограничивающего их конституционные права. Они не нищенствовали из-за непомерных коммунальных тарифов», – сказал он. Ранее украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина отойдет от «советских стандартов» организации парада в День независимости страны, мероприятие пройдет по-новому. Кроме того, украинские парашютисты устроят на аэродроме в Днепропетровской области показательное выступление в честь Дня независимости, станцевав гопак во время прыжка. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины. Кабинет министров страны выделил на празднование 5,4 млрд гривен (около 200 млн долларов). Путин поручил ускорить развитие пропускной способности БАМа и Транссиба 16 августа 2021, 17:22

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для ускоренного развития провозной и пропускной способности инфраструктуры Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей, сообщила пресс-служба Кремля. «Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений принять меры, направленные на ускоренное развитие провозной и пропускной способности инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, в том числе в целях обеспечения вывоза угля из Республики Хакасия, Республики Бурятия, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия) в восточном направлении», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, доклад должен быть представлен до 1 ноября. Кроме того, глава государства поручил правительству до 15 сентября представить предложения по увеличению объемов вывоза угля из Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. «Правительству РФ... представить предложения... по увеличению объемов вывоза угля, в том числе в восточном направлении, из субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, и по разработке нормативно-правовой базы в целях планирования для каждого из этих субъектов РФ объемов такого вывоза до 2025 года с учетом роста провозной и пропускной способности железнодорожной инфраструктуры и необходимости обеспечения баланса интересов всех грузоотправителей», – сказано в документе. Также Путин поручил до 31 декабря проработать возможность заключения между РЖД и угледобывающими организациями соглашений по объемам вывоза угля. «Правительству Российской Федерации совместно с Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации обеспечить внесение до конца 2021 года в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих... возможность заключения (с учетом подходов, согласованных с крупнейшими угледобывающими организациями) между открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» и угледобывающими организациями на срок до трех лет соглашений, которыми определяются объемы вывоза угля железнодорожным транспортом в восточном направлении и устанавливается ответственность сторон таких соглашений», – указано в перечне поручений. Дефицит Lada Granta возник в России 17 августа 2021, 04:31

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В России зафиксирован дефицит машин Lada, включая Lada Granta, сообщили автодилеры. Дефицит Lada Granta, самой популярной модели, в ГК «Прагматика» наблюдается «как в СЗФО, так и в целом по России», сказал гендиректор группы и вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владислав Рыдаев. По его словам, дефицит сохранится «до начала осени, если не ухудшится ситуация с комплектующими», передает РИА «Новости». Глава совета директоров «БН-Моторс» и вице-президент РОАД Алексей Подщеколдин заявил, что дефицит коснулся всех моделей Lada. При этом «АвтоВАЗ» заверил, что ситуация исправится в сентябре. Подщеколдин отметил, что дефицит есть не только среди брендов, имеющих сборку в России, но и среди импортных. «Автомир» сообщил, что у него, «как и у всей остальной дилерской сети» по «всем моделям плохо», ожидается «смещение спроса в сторону б/у автомобилей». В понедельник «АвтоВАЗ» вернулся к работе после корпоративного отпуска. Однако еще как минимум неделю Lada Granta не будут выпускать из-за нехватки комплектующих. Учитывая плановый отпуск, производство Lada Granta приостановлено почти на месяц. Летом «АвтоВАЗ» шесть раз приостанавливал выпуск ряда моделей из-за нехватки автоэлектроники. Пентагон направит дополнительных военных в Афганистан 16 августа 2021, 18:56

Фото: army.mil

Текст: Елена Мирошниченко

Пентагон сообщил, что в Афганистан направляются дополнительные 1000 американских военных, пишут СМИ. Контингент будет увеличен до 7 тыс. человек, передает РИА «Новости». В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру. Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.