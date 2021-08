Названы основные версии падения вертолета на Камчатке На Алтае задержали похитителя 12-летней девочки 12 августа 2021, 17:37 Текст: Елизавета Булкина

Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в похищении и удержании 12-летней девочки из Бийска, сообщили в СУ СК по Алтайскому краю. «Задержан Олег Лавкин на территории республики Алтай, в ближайшее время он будет конвоирован в Алтайский край для производства следственных действий», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». Напомним, сообщалось, что днем 31 июля девочка уехала на велосипеде из дома и не вернулась. На берегу реки Бия нашли ее личные вещи и мобильный телефон. Ночью 2 августа ребенок сам пришел домой. Она рассказала, что ее удерживал в подвале 40-летний местный житель, он же ее и отпустил. Отмечалось, что физическое состояние девочки нормальное. Позже в СУ СК рассказали, что похититель следил за девочкой около месяца.

Депутат Рады Ренат Кузьмин предостерег украинские власти от неадекватной реакции на предупреждения президента России Владимира Путина. Парламентарий пояснил, что российский лидер неоднократно указывал на ошибочную политическую линию Киева, однако власти Украины предпочли проигнорировать предупреждения со стороны восточного соседа, передает РИА «Новости». «Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Второй месседж – Крым. Опять не дошло. Третий – Донбасс. Мимо. «Турецкий поток». Пофиг. «Северный поток – 2». Аналогично. Увеличение цены на газ. До лампочки», – написал Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook. Кроме того, парламентарий напомнил об иске к Украине в ЕСПЧ, заявлении в ООН, статье Путина об Украине и реакции главы России на преследование лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука. «А наши в ответ: кому не нравится – валите жить в Россию... Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?» – задался вопросом парламентарий. Напомним, в прошлую субботу бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предупредил о приближающемся разделе Украины. Ранее Мураев предсказал распад Украины на четыре части. В США предупредили Европу о расплате за «Северный поток – 2» 12 августа 2021, 05:32

Благодаря трубопроводу «Северный поток – 2» Германия, вероятно, получит более низкие цены на газ, но для остальных стран Евросоюза энергетика и безопасность станут более дорогостоящими, предположила обозреватель Юлия-Сабина Джоджа в статье для журнала National Interest. По мнению автора статьи, успешное завершение сделки между Москвой и Берлином по «Северному потоку – 2» чревато серьезными экономическими последствиями не только для Восточной Европы, но и для всего Евросоюза, передает РИА «Новости». «Экономические, политические последствия и последствия в сфере безопасности, которые последуют за введением в строй газопровода, будут значительными, а расплачиваться в основном придется Восточной Европе», – считает Джоджа. Публицист утверждает, что для Украины запуск нового газопровода будет означать повышение цен на голубое топливо, и «ситуация будет становиться все опаснее». «Лишение Украины транзитных сборов – это часть существующей тенденции, которая ведет к сокращению экономических выгод и ослаблению энергетической безопасности Восточной Европы», – утверждает автор статьи. Ранее сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Вашингтон не отказался от давления на российский газопровод «Северный поток – 2», начинается второй раунд противодействия проекту со стороны Соединенных Штатов. Накануне Пушков предположил, что назначение спецпосланника США по «Северному потоку – 2» означает намерение Вашингтона помешать ввести газопровод в эксплуатацию, раз проект не удалось сорвать на этапе строительства. Напомним, в понедельник стало известно, что президент США Джо Байден назначил Амоса Хохштейна спецпосланником по «Северному потоку – 2». Позже в Госдепе раскрыли задачи Хохштейна на посту старшего советника Госдепа США по энергетической безопасности. Американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Новый спецпосланник США по «Северному потоку – 2» Амос Хохштейн был в группе тех, кто говорил: только дайте мне на пять дней в руки ресурсы, я остановлю газопровод. Если бы в задачи Хохштейна входило противодействие России, то у нас бы появился очень опасный враг». В МИД России заметили, что ранее уже было «много номинаций, было много деклараций, было много намерений, которые, к сожалению, дальше декларативной формы никуда не шли», потому «будем исходить из практических шагов американской стороны». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Сотрудник ФНС платил налоги за граждан из своего кармана 11 августа 2021, 21:52 Текст: Дарья Григоренко

В территориальной ИФНС Московской области проводится проверка сотрудника Федеральной налоговой службы, оплачивавшего налоги за налогоплательщиков ради улучшения своих показателей отчетности. Как уточняется, сотрудник ФНС оплачивал незначительные суммы – от нескольких копеек до 100 рублей, сообщается в Facebook ЭСМИ «Закония». По мнению сотрудника, сложнее, дольше и дороже пытаться взыскивать с граждан мелкие долги, возникшие перед бюджетом «техническим» образом, либо в результате округления или доначисления пеней. В результате служебной проверки по неоднократным жалобам коллег, так как его показатели оказывались на порядок выше, ухищрения налогового чиновника были вскрыты. Отмечается, что сейчас ведется проверка всей служебной деятельности сотрудника. Ранее в Пензенской области руководителя управления Федеральной налоговой службы задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. В ВОЗ назвали срок одобрения «Спутника V» 11 августа 2021, 18:27

Российская вакцина «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре, заявила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао. «По «Спутнику» мы в настоящее время проводим юридические процедуры. Мы также начали анализировать эту вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX», – цитирует Симао ТАСС. «По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября», – добавила она. COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины. Сейчас ВОЗ рекомендует для экстренного применения семь препаратов: вакцины китайских компаний Sinopharm и Sinovac, вакцину Comirnaty, разработанную совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, препарат компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, вакцину американской компании Modern, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета. От России кандидатами в программу являются «Спутник V», разработанный центром Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». В настоящий момент российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран. Байден ответил на вопрос о возможности дефолта в США 12 августа 2021, 00:58

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил уверенность в том, что Конгресс увеличит потолок государственного долга США и не допустит дефолта. На вопрос о том, обеспокоен ли он нынешней ситуацией с потолком госдолга, который американские законодатели до сих пор не успели поднять, Байден ответил: «Нет. Они не допустят дефолта», передает ТАСС. Накануне Байден объяснил рост инфляции в США влиянием пандемии на американскую экономику. Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике. Тем временем 3 августа Минфин США объявил о достижении очередного потолка госдолга. В конце июля глава Минфина США Джанет Йеллен предупреждала Конгресс об угрозе дефолта в случае отказа американских законодателей поднять потолок госдолга Соединенных Штатов. По ее словам, к 1 октября возможности правительства США выплачивать долги могут быть серьезно подорваны, так как на этот период запланированы серьезные бюджетные расходы. Йеллен подчеркнула, что дефолт «нанесет непоправимый ущерб экономике» США. Напомним, в первом полугодии 2021 финансового года дефицит бюджета США превысил 1,7 трлн долларов. В марте президент США Джо Байден направил на стимулирование экономики Соединенных Штатов в условиях пандемии коронавируса 1,9 трлн долларов. На фоне вливания в американскую экономику значительного объема ликвидности и роста госдолга США эксперт предупредил о росте долларовой инфляции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Соединенные Штаты заставили расти цены по всему миру. ФСБ задержала гендиректора НИП гиперзвуковых систем по делу о госизмене 12 августа 2021, 13:40

ФСБ задержала в Москве гендиректора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова в рамках расследования уголовного дела о государственной измене, сообщил источник в правоохранительных органах. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий в столице сотрудниками ФСБ России задержан гендиректор НИПГС Александр Куранов. Следователи планируют просить суд об его аресте на два месяца», – сообщил источник ТАСС. В пресс-службе Лефортовского суда Москвы подтвердили о поступлении ходатайства следствия, но не уточнили детали уголовного дела. «Александр Куранов является одним из востребованных российских специалистов в области разработок, связанных с углеводородным топливом в летательных аппаратах», – сообщил источник. Согласно данным из открытых источников, Александр Куранов является доктором технических наук, профессором кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, генеральным директором и главным конструктором ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» ХК «Ленинец». Ранее ФСБ задержала замдиректора оборонного завода в Челябинске. В Крыму предупредили участников «Крымской платформы» о последствиях 12 августа 2021, 08:26 Текст: Евгения Шестак

Международный саммит «Крымская платформа» может обернуться для его участников болезненными последствиями, предупредил вице-премьер правительства Крыма и постпред региона при президенте России Георгий Мурадов. Мурадов считает, что участники международного саммита «Крымская платформа» намерены «поставить под вопрос территориальную целостность» России и посягать на российскую территорию и жизни россиян, которые «веками проживают» на полуострове, поэтому следует четко обозначить, какие их могут ждать «болезненные последствия», передает РИА «Новости». В качестве возможных ограничительных мер он назвал запрет на въезд в Россию и арест активов. Кроме того, Мурадов заявил, что до государств-участников саммита необходимо донести, что посягая на Россию они могут попасть в список недружественных стран. В то же время постпред при президенте уточнил, что принятие решений по данным вопросам находится в компетенции федеральных властей. Ранее Мурадов заявил, что киевские власти готовят целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе. Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой. Выживший при падении Ми-8 на Камчатке рассказал подробности спасения 12 августа 2021, 10:24

Выживший при падении вертолета Ми-8 на Камчатке турист Виктор Стволкин рассказал, что ему удалось спастись, так как он успел набрать в легкие воздуха и смог выплыть с девятиметровой глубины, а также благодаря своему хладнокровию и оперативности сотрудников Кроноцкого заповедника. Как сообщает правительство региона, Стволкин прилетел на Камчатку 10 августа. В рамках экскурсионной программы для туристов, часть которых была из Санкт-Петербурга, на четверг была запланирована вертолетная экскурсия. «Во время полета из-за плохой видимости в иллюминаторах вертолета я спал, поэтому произошедшее ощутил, только когда вода потоком ударила в лицо. Рядом со мной сидел сын моего друга. Он был пристегнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся. Успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолета. Там было небольшое пространство с воздухом, который я успел вдохнуть. После этого вертолет сразу заполнился водой. Сидел я на первом ряду. Дверь в кабину пилотов оказалась распахнутой, стекло разбито, и через это отверстие я стал подниматься наверх», – передает РИА «Новости» слова Стволкина. «По моим ощущениям, поскольку я занимаюсь фридайвингом, глубина, с которой я всплыл на поверхность, составляла порядка 8-9 метров», – добавил он. По его словам, спастись удалось благодаря четкому алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях и выдержке. «Вода была очень холодная, низкий туман. Вокруг уже барахтались люди, зовущие на помощь. Самостоятельно спастись дальше я не мог. Кроссовки тянули меня на дно. Мне едва удалось их снять. Плыть на животе я не мог и понимал, что в таких условиях долго не продержусь. К счастью, буквально через пять минут подоспели две лодки с людьми. Меня достали из воды первым. Второй, кого спасли, стала гид Анастасия. Затем достали второго пилота и механика. По словам других выживших, второй пилот вылетел из кабины вместе с креслом», – поведал Стволкин. Он отметил, что спасатели сработали очень быстро – и это спасло жизни тем, кто находился в воде. На берегу пострадавших укутали в пледы, дали теплое питье. «Как мы узнали уже потом, сотрудники Кроноцкого заповедника стояли на берегу и ждали приземления вертолета. После того, как услышали хлопок, сразу же сели в лодки, начали плыть к нам и спасли», – заключил Виктор. Напомним, в четверг на Камчатке в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. В результате крушения воздушного судна, по предварительной информации, погибли восемь человек. По другим данным, выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа. Первых выживших подняли из воды сотрудники Кроноцкого заповедника, которые услышали хлопок о воду и оперативно направились к месту падения вертолета на лодках для спасения людей. Восемь пострадавших вертолетом были доставлены в Петропавловск-Камчатский и госпитализированы в Камчатскую краевую больницу. Состояние двоих пациентов, по предварительной информации, медики оценивают как тяжелое. По факту произошедшего организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования. Как сообщил коммерческий директор авиакомпании «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных, из шестнадцати человек, находивших на борту потерпевшего крушение на Камчатке вертолета Ми-8, восемь пока не найдены. Россия и Молдавия договорились о снятии взаимных ограничений по экспортным поставкам 11 августа 2021, 20:56

Кишинев и Москва договорились о взаимном снятии ограничений на экспорт продукции, сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду. «Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, беспошлинной торговле, по снятию ограничений для российских экспортеров и ответных шагах о поставке молдавской сельхозпродукции на российский рынок», – приводит его слова РИА «Новости». Ранее Козак заявил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом Молдавии, но Россия готова помочь. Напомним, Санду заявила, что власти Молдавии хотят обсудить проблемы и наладить сотрудничество с Россией. В частности, она указала на вопрос расширения экспорта молдавских товаров в Россию, социальные вопросы молдавских трудовых мигрантов и новый контракт на поставку газа. Она считает «главной причиной нестабильности неразрешенный приднестровский конфликт». Поклонской пришлось заговорить по-японски 11 августа 2021, 21:27

Зампредседателя комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская создала свою анимационную копию, которую назвала SORA, что в переводе с японского означает «небо». «Тем временем мы с командой создали мою цифровую копию «Няш-Мяш» по имени SORA (в переводе с японского – небо). Первый выпуск NFT (non-fungible token) в стиле аниме посвящаем только что прошедшей Олимпиаде в Токио», – написала она в своем Facebook. По словам Поклонской, ради реализации проекта ей пришлось заговорить на японском языке. «Миловидная, но сильная внутри SORA с развевающимся флагом Олимпийских игр является первой частью проекта, для создания которого мне пришлось заговорить на японском языке, и скажу, что мне очень понравилось! А дальше будет еще интереснее», – рассказала она. Цифровая копия повторяет новый девиз Олимпийских игр: «Быстрее, выше, сильнее – вместе». «И тем самым подчеркиваю важность единства людей всего мира на пути к безопасной жизни человечества. А дальше будет еще интереснее», – заключила Поклонская. Ранее Поклонская заявила, что снимается с предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы в связи с переходом на новую работу. В Екатеринбурге прошла спецоперация по задержанию криминальных авторитетов 11 августа 2021, 19:48

В центре Екатеринбурга правоохранители задержали приехавших на «стрелку» криминальных авторитетов, пишут СМИ со ссылкой на региональное ГУ МВД. «Задержана группа граждан, которые могут иметь отношение к противоправной деятельности. Сейчас оперуполномоченные устанавливают их личности и цель сбора», – цитирует E1.ru главу пресс-службы ГУ МВД региона Валерия Горелых. По данным портала, задержание проходило в ресторане EatMeet, там указали, что в «собрании» участвовало порядка 10 человек. «Собрались 10 человек, сидели на летней веранде около получаса. Они заказали только напитки, вели себя спокойно, о чем-то разговаривали. Потом все произошло очень быстро, всех скрутили и положили лицом в пол», – рассказали в заведении. Отмечается, что в ходе спецоперации проводилась работа одновременно в трех разных местах Екатеринбурга. В начале июля МВД Грузии провело операцию против «воров в законе» в Тбилиси и еще в 10 городах страны, арестовав 25 криминальных авторитетов. На Украине предложили разделить «российское» и «русское» 12 августа 2021, 10:19

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил на законодательном уровне разделить понятия «российский» и «русский». Он выступил против языкового закона и предложил разрешить свободное использование других языков на украинской территории. «Я считаю, что мы должны различать на законодательном уровне понятия «российский» и «русский», сказать, что «русская культура», «русский язык» кодифицирован в Украине. Кстати, он возник в Украине, это наш исторический язык – так же, как и украинский», – цитирует Арестовича «Украина 24». Он отметил, что является противником закона, который позволяет использовать «региональные языки» наравне с государственным только в пределах того региона, где его признают родным 10% населения. По мнению Арестовича, украинскому языку нужно оказывать поддержку, но при этом стоит разрешить свободное использование других языков. В администрации украинского лидера Владимира Зеленского уже не первый раз говорят о правах Украины на русский язык. В апреле тогдашний пресс-сек Зеленского Юлия Мендель заявляла, что у России нет монополии на русский язык, и Киеву нужно заявить, что есть украинский русский. Тогда газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем украинские власти бросились защищать русский язык. В июле сам Зеленский заявлял, что русский язык не является собственностью России. Тем временем уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил покинуть страну тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство. Россия указала Госдепу на ситуацию с правами человека в США 12 августа 2021, 04:30

Посольство РФ в Вашингтоне предложило Госдепартаменту США вместо критики Москвы обратить внимание на ситуацию с правами человека в Соединенных Штатах и ознакомиться с соответствующим докладом российского внешнеполитического ведомства. «Официальный представитель Госдепартамента [США Нед Прайс] продолжает критиковать Россию за якобы имеющие место нарушения прав человека. Тем временем самое время США обратить внимание на ситуацию внутри своей собственной страны», – подчеркивается в заявлении российских дипломатов, опубликованном в Twitter дипмиссии. «Вот некоторые ориентиры», – указало российское посольство, прикрепив ссылку на сайт МИД России, где размещен доклад «О ситуации с правами человека в отдельных странах», в котором упоминаются в том числе и США. Напомним, в июне прошлого год официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Соединенных Штатов в нарушении международного права и Конституции США в связи с нападениями американских правоохранителей на журналистов. Ранее Россия потребовала от США выполнения рекомендаций ООН по соблюдению прав человека. В частности, в МИД подчеркнули, что Соединенные Штаты обязаны закрыть тюрьму в Гуантанамо, отменить масштабные программы слежки со стороны американских спецслужб за своими и иностранными гражданами, прекратить внесудебные казни и убийства, принять немедленные меры по недопущению расовой дискриминации и насилия, искоренить полицейский произвол, навести порядок в пенитенциарной системе, пресечь торговлю детьми под видом усыновления, исправить ситуацию с соблюдением прав мигрантов, остановить похищения людей по всему миру, ввести мораторий на смертную казнь и прекратить нарушения международного гуманитарного права. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт объяснила, почему Украина не стала «второй Францией» 12 августа 2021, 13:44

«На момент приобретения независимости Украина входила в пятерку самых развитых экономик Европы. Но сегодня у страны нет ни одного направления, в котором она достигла бы хоть каких-то высот. Все провалено. Сегодня страна находится в низшей точке своего развития», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. «За 30 лет независимости Украина полностью разрушила свою экономическую, промышленную и технологическую базу. Фактически вместо «второй Франции», которую обещал построить еще Леонид Кравчук, Украина превратилась в аграрную страну, в которой основу ВВП составляют не услуги и промышленность, как это было в 1991 году, а производство сельскохозяйственной продукции», – отметила глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. По ее словам, на Украине были утеряны все высокотехнологичные отрасли: судостроение, авиастроение, автомобилестроение и электроника. «Сегодня там сохраняется металлургия. Но в этой отрасли преобладает производство низкого передела, в то время как во всех странах Европы и мира используются улучшенные технологии. Можно сказать, что Украина живет на старых, еще советских запасах», – указала собеседница. Более того, на момент приобретения независимости на Украине были хорошо развиты все виды инфраструктуры, указала Шеслер. «Это была компактная республика с хорошо организованным транспортом, хорошей доступностью электросетей и газораспределительных станций. Все это было утеряно за 30 лет», – с сожалением отмечает собеседница. «Проблемы страны сказались и на ее демографии, – продолжила Шеслер. – Если в советское время, не считая Прибалтики, это была самая привлекательная республика, куда люди мечтали переехать жить, то сегодня Украина потеряла почти половину своего населения, которое проживало в ней до начала 90-х. Например, в 1993 году население Украины составляло 52 млн человек, а сегодня, по многим косвенным показателям – менее 30 млн человек. Это приговор независимости Украины». «Кроме того, на момент приобретения независимости Украина входила в пятерку самых развитых экономик Европы, – напомнила эксперт. – А сегодня это самая бедная страна в Европе. Ее ВВП и доходы на душу населения сопоставимы с аналогичными параметрами целого ряда стран Африки». Отметим, что внешний государственный долг Украины на 30 июня 2021 года составлял 54,34 млрд долларов США, передает РИА Новости. Указывается, что в 2021 году Украина должна выплатить по внешним долгам 16 млрд долларов. «Получается, что сейчас у Украины нет ни одного направления, в котором она достигла бы каких-то высот и которым могла бы похвалиться. К сожалению, все провалено. Сегодня Украина находится в низшей точке своего развития», – резюмировала Шеслер. Напомним, в конце августа Украина отмечает 30-летие с момента провозглашения своей независимости. Отмечать праздник планируют с размахом, а гуляния продлятся целых три дня: 22, 23 и 24 августа. Президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины. Кабинет министров страны выделил на празднование 5,4 млрд гривен (около 200 млн долларов). Ранее Зеленский утвердил стратегию экономической безопасности Украины до 2025 года, принятую ранее Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщалось в среду на сайте офиса главы государства. В числе национальных интересов страны в стратегии выделены: «устойчивое развитие отечественной экономики, интеграция страны в европейское экономическое пространство и развитие равноправного взаимовыгодного экономического сотрудничества с другими государствами». К 30-летию независимости в офисе Зеленского задались целью поставить в каждой области флагшток с флагом Украины. Флагштоки привезут из Турции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Посла России пригласили в МИД Ирана из-за фото с британским дипломатом 12 августа 2021, 11:37

Российского посла в Тегеране Левана Джагаряна пригласили в МИД Ирана из-за его фотографии с британским послом, вызвавшей неоднозначную реакцию с иранской стороны, сообщило российское посольство. «Сегодня чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Исламской Республике Иран Леван Джагарян был приглашен в МИД Ирана по поводу возникшей неоднозначной реакции иранской общественности на фотографию, опубликованную совместно с послом Великобритании в Тегеране Саймоном Шерклиффом», – говорится в сообщении посольства, передает РИА «Новости». В дипмиссии отметили, что российский дипломат выразил сожаление в связи с недопониманием, возникшим из-за публикации. Беседа проходила в дружественной атмосфере, иранской стороне были даны все необходимые разъяснения. Накануне российское посольство в Иране сообщило, что Джагарян встретился с новым послом Британии в Тегеране Саймоном Шерклиффом. Сообщалось, что встреча состоялась «на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция в 1943 году». Это вызвало волну критики со стороны иранских политиков. Так, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что увидел крайне неуместную фотографию. «Надо ли напоминать всем, что август 2021 года – это не август 1941 года и не декабрь 1943. Иранский народ показал, в том числе во время переговоров по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе), что его судьба НИКОГДА не может зависеть от решений иностранных посольств или держав», – сказал Зариф. В свою очередь, председатель парламента Ирана Мохаммад Бакер Галибаф в Twitter пригрозил России и Британии «решительным дипломатическим ответом», если послы двух стран не извинятся за публикацию. Посольство России заявило, что публикация не была сделана с «антииранским» посылом. «Единственный смысл у этой фотографии – отдать дань совместным усилиям союзных государств в борьбе против нацизма во время Второй мировой войны. Иран – наш друг и сосед, и мы продолжим укреплять отношения, основанные на взаимном уважении», – говорится в сообщении. Ранее посол в Тегеране Леван Джагарян рассказал, почему отношения России и Ирана «развиваются по восходящей последние несколько лет».