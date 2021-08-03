Укравший девочку мужчина на Алтае выслеживал ее месяц

Похититель 12-летней девочки на Алтае, продержавший ее в подвале, следил за ней около месяца, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«По данным следствия, в одном из сел Бийского района в период времени с июня по июль 2021 года обвиняемый наблюдал за несовершеннолетней девочкой, которая проживала в этом селе в летний период. Днем 31 июля несовершеннолетнюю, проезжающую на велосипеде по проселочной дороге, увидел злоумышленник», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мужчина толкнул ребенка, связал ей руки и ноги, надел на нее мешок, погрузил ее в прицеп и увез в подвал своего дома.

Подозреваемого объявили в федеральный розыск, поскольку он скрылся от следствия. Следователи намерены ходатайствовать о заочном аресте мужчины.

В отношении него возбуждено уголовное дело «Похищение человека, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Самой девочке оказывается психологическая помощь.

Мужчина проживал один, но у него есть дочь, которая живет в этом же поселке, сообщили в ведомстве РИА «Новости». «С девочкой работают психологи, ее жизни и здоровью ничего не угрожает», – добавили в СК.

Между тем соседи мужчины отметили, что подозреваемый два года копал подвал, чтобы использовать его для содержания похищенного человека, сообщает Пятый канал.

Один из сельчан рассказал, что подозреваемый состоял на учете, и добавил, что похищенного ребенка знала вся округа.

«Девочка постоянно ездила на велосипеде, никто не трогал, все знали ее. А потом этот дурачок пошел и похитил ее. Она из нормальной состоятельной семьи. Одета чистенько, аккуратно», – сказал собеседник.

Ранее в ведомстве сообщали, что днем 31 июля девочка уехала на велосипеде из дома и не вернулась. На берегу реки Бия нашли ее личные вещи и мобильный телефон. Ночью 2 августа ребенок сам пришел домой. Она рассказала, что ее удерживал в подвале 40-летний местный житель, он же ее и отпустил. Отмечалось, что физическое состояние девочки нормальное.