На крещении подлодки ВМС США бутылку шампанского разбили лишь с третьего раза

В ходе церемонии крещения новой ударной атомной подводной лодки ВМС США USS Hyman G. Rickover (SSN 795) бутылку шампанского удалось разбить только с третьего раза, свидетельствует видеозапись церемонии, которую транслировала компания General Dynamics. По сообщению ВМС США, бутылку было поручено разбить Саре Гринерт Макникол –– дочери Дарлин Гринерт, которая является спонсором строительства лодки и женой экс-начальника штаба ВМС США Джонатана Гринерта, передает РИА «Новости». На видеозаписи видно, что девушка только с третьей попытки сумела разбить бутылку о борт судна. Последняя попытка завершилась удачей после того, как Саре дал подсказку стоявший поблизости мужчина. Шампанское разбивают о борт нового корабля «на удачу», бытует поверье, что неразбитая бутылка сулит беду.

Перспективный сверхтяжелый транспортный самолет существенно расширит свои характеристики по сравнению с Ан-124 «Руслан», если будет иметь герметичную грузовую кабину, способность садиться на грунт и возможность для десантирования грузов, сообщил первый заместитель гендиректора ОАК Сергей Ярковой. «Существенным расширением характеристик может стать возможность парашютного десантирования груза. Для этого необходимо создавать полностью герметичную грузовую кабину», – сказал Ярковой в интервью ТАСС. По его словам, также важным свойством в плане использования перспективного самолета, станет возможность эксплуатации на грунтовых аэродромах. «Если в целом рассуждать о сверхтяжелом транспортнике, то направление, безусловно, перспективное, в том числе для гражданской авиации», – добавил первый заместитель гендиректора ОАК. Он отметил, что в настоящий момент с Министерством обороны прорабатывается перспективный облик военной версии тяжелого транспортника (ПАК-ВТА). Напомним, в январе 2020 года стало известно, что стоимость разработки техпроекта модернизации сверхтяжелого транспортника Ан-124 «Руслан» превысит 1 млрд рублей. Стал известен срок закладки первого усиленного фрегата проекта 22350М 31 июля 2021, 04:56

Головной фрегат океанской зоны проекта 22350М с повышенной ударной мощью будет заложен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге в 2023 году, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Закладка головного фрегата проекта 22350М на «Северной верфи» запланирована на 2023 год, сразу после ввода в эксплуатацию нового эллинга», – приводит слова источника ТАСС. В настоящее время заводе «Северная верфь» ведется строительство серии фрегатов проекта 22350. Два из них – «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» – переданы ВМФ России. На разных стадиях строительства находятся еще шесть корпусов, включая модернизированные. Напомним, 19 июля головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» поразил наземную цель гиперзвуковой ракетой «Циркон» на дальности 350 км. Ранее стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты. В июне президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению, бывший главком ВМФ России Владимир Королев заявлял, что головной фрегат проекта 22350М планируется начать строить после 2024 года. США дважды провалили испытание «способной долететь до Москвы» ракеты 31 июля 2021, 12:58

Военно-воздушные силы США в очередной раз провалили летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), сообщают местные СМИ. Издание The Drive сообщает, что тесты проводили на стратегическом бомбардировщике B-52H Stratofortress в Тихом океане, у побережья Калифорнии, РИА «Новости». Ракета безопасно отделилась от самолета, однако двигатель не заработал. По сообщениям военных, несмотря на технические проблемы двигателя, во время запуска удалось получить «ценные данные»: в предыдущих летных тестах прототип не отделился от самолета-носителя. Гиперзвуковая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin, способна развить скорость свыше 15 тысяч миль в час. Она оснащена реактивным двигателем с управляемым боевым блоком. СМИ писали, что AGM-183A якобы может долететь за 30 минут до Пекина, а до Москвы –за 20 минут. Ранее сообщалось, что двигатель американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A не запустился в ходе испытаний на авиабазе ВВС США «Эдвардс» в Калифорнии. Между тем в конгрессе США задумались над сокращением расходов на первые гиперзвуковые ракеты. В Кремле не согласились с мнением США о том, что новые разработки России в области гиперзвукового оружия могут нарушить паритет в сфере стратегической стабильности. Об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон» стало известно в июле: российский фрегат «Адмирал Горшков» успешно запустил ракету и поразил наземную цель. В ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов. После этого пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби высказал обеспокоенность испытанием российской системы «Циркон», заявив, что Россия якобы разрабатывает гиперзвуковые ракеты с возможностью ядерного оснащения, и назвав их «потенциально дестабилизирующим фактором, представляющим заметную угрозу». Двигатель гиперзвуковой ракеты США не запустился в ходе испытаний 30 июля 2021, 12:05

Двигатель американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A не запустился в ходе испытаний, говорится в заявлении военно-воздушных сил страны. Новые испытания проводились на авиабазе ВВС США Эдвардс 28 июля. Специалисты заявили, что ракета «не выполнила все цели полета». Задачей было «продемонстрировать безопасный пуск» оружия с бомбардировщика B-52H и затем провести оценку испытания. «B-52 с базы Эдвардс запустил ракету ARRW в рамках испытания ... Ракета отделилась от воздушного судна и успешно показала то, как последовательно проходит запуск ... Ракета также продемонстрировала работу стабилизатора ... После безопасного отделения (от самолета) ракетный двигатель не запустился», – передает РИА «Новости» заявление ВВС. Бригадный генерал Хит Коллинз, чьи слова приводятся в релизе, заявил, что разработка таких ракет – «сложное дело», поэтому необходимо проводить испытания. «Команда наших самых лучших специалистов работает над тем, чтобы выяснить, что произошло, исправить это и начать движение, чтобы как можно быстрее ракета ARRW была поставлена на вооружение», – подчеркнул военный. Ранее в Конгрессе США задумались над сокращением расходов на первые гиперзвуковые ракеты. Военные ЦВО вылетели в район совместных учений на границе с Афганистаном 29 июля 2021, 21:20

Российские военные начали передислокацию из Самарской области в район совместных с узбекскими военными учений на границе с Афганистаном, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). «Подразделения миротворческого соединения и бригады специального назначения ЦВО начали перегруппировку войск на полигон «Термез» для участия в совместном учении России и Узбекистана, которое пройдет в Сурхандарьинской области Узбекистана», – цитирует сообщение ЦВО «Интерфакс». В округе пояснили, что в самарском международном аэропорту «Курумоч» военные погрузили в Ил-76 оружие, вещи, прошли таможенные процедуры и вылетели в город Термез. Учения пройдут с 30 июля по 10 августа, военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению целостности государств Центрально-Азиатского региона. До этого в четверг в ЦВО сообщали, что российские Су-25 с объединенной российской военной базы в Киргизии отправились на учения к афгано-таджикской границе. «Звено самолетов Су-25 переброшено с аэродрома российской военной базы в Киргизии на аэродром «Гиссар» в Таджикистане для участия в трехстороннем учении, которое состоится с 5 по 10 августа в Хатлонской области на полигоне «Харб-Майдон», – отмечали в округе. Ранее российские подразделения в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон близ границы с Афганистаном. Напомним, Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном. В Афганистане движение «Талибан» (запрещено в России) в начале июля с боем вошло в Кандагар, второй по значению город страны. При этом талибы утверждают, что не планируют вторгаться в Таджикистан или Узбекистан. В Афганистане продолжается противостояние сил правительства и боевиков запрещенного в России террористического движения «Талибан». Талибы овладели значительными территориями в сельских районах, они начали наступление на города. Горбачев призвал США и Россию договориться о более низких уровнях ядерных вооружений 31 июля 2021, 10:42

России и США необходимо договариваться о более низких уровнях ядерных вооружений, тогда к этим переговорам можно будет подключить другие ядерные державы и уже всем вместе добиваться полной ликвидации ядерного оружия, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев. Горбачев в 30-летнюю годовщину подписания Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) отметил, что сейчас тема сокращения стратегических наступательных вооружений не закрыта, и выразил надежду на то, что начавшиеся российско-американские переговоры о стратегической стабильности никто не будет затягивать, передает РИА «Новости». «Но одной стабильности недостаточно. Надо договариваться о более низких уровнях ядерных вооружений. Тогда можно будет подтянуть и другие страны, у которых есть ядерное оружие, – Китай, Великобританию, Францию, остальных. И уже вместе идти к окончательной цели – ликвидации ядерного оружия. Я много раз говорил и повторяю: иной цели быть не может. Потому что ядерная война недопустима», – подчеркнул он. Горбачев выразил надежду, что начавшиеся сейчас российско-американские переговоры по стратегической стабильности ни одна из сторон не будет затягивать. «Тридцать лет СНВ-1 – очень хороший юбилей. Всех можно с ним поздравить. И в этот день я хочу сказать: сокращение стратегических наступательных вооружений остается важнейшей темой», – заключил он. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия предложила США на первом этапе переговоров по стратегической стабильности обсудить взаимные озабоченности в сфере безопасности. Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. АПЛ «Красноярск» спустили на воду в Северодвинске 30 июля 2021, 11:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М («Ясень-М») «Красноярск» выведена из эллинга и спущена на воду на предприятии «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области. Команду на вывод дал гендиректор завода Михаил Будниченко, после чего по традиции бутылку шампанского о борт подлодки разбил ее будущий командир капитан 2-го ранга Иван Артюшин. «Дорогие корабелы, экипаж подводного крейсера. Сегодня праздник, который войдет в историю ВМФ. Корабелы «Севмаша» подтвердили свой профессионализм. <...> На этот корабль сверстаны планы, подготовлен экипаж. Я уверен, что севмашевцы сдадут его в установленный срок», – передает ТАСС слова главкома ВМФ России адмирал Николая Евменова.

«Красноярск» – вторая серийная подлодка проекта «Ясень-М», она была заложена в 2014 году. Атомные подлодки проекта 885М разработаны Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения «Малахит». В настоящее время на «Севмаше» на разных стадиях строительства находятся семь таких субмарин. 7 мая в состав Военно-морского флота России принят атомный подводный ракетный крейсер «Казань» (проекта «Ясень-М»). Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему это событие имеет большое значение для ВМФ, какую угрозу эта лодка несет противникам России на море и что нужно для того, чтобы сделать субмарину еще более эффективной. В Кремле оценили участие Азербайджана в учениях НАТО 29 июля 2021, 13:10 Текст: Алина Назарова

В Кремле считают важным, чтобы сценарии учений Североатлантического альянса не подразумевали завуалированно действий против России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как Россия оценивает участие Азербайджана в учениях Agile Spirit. «Азербайджан – это суверенное государство, мы дорожим нашими отношениями с Азербайджаном. Это партнерские отношения, и имеется общая политическая воля к дальнейшему развитию этих отношений. Конечно, для нас важно, чтобы сценарии подобных учений не подразумевали какие-то... завуалированные действия в отношении нашей страны», – сказал Песков. Он отметил, что «сценарии учений верстаются в НАТО, в альянсе, а альянс не скрывает, кто является главным противником для них», передает РИА «Новости». В то же время Песков отметил, что в Кремле считают учения НАТО в Грузии предметом для внимательного отслеживания. «Лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой вокруг наших границ, не просто вокруг наших границ, а соприкасается с нашими границами. Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны, а главное – это, конечно, обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности. Это то, о чем неоднократно говорил и президент, и министр обороны, и на самых различных уровнях наши представители», – сказал Песков. Во вторник в Грузии начались многонациональные военные учения Agile Spirit с участием более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран и партнеров НАТО, в том числе из Азербайджана. Российские штурмовики перебросили в Таджикистан на учения близ границы с Афганистаном 29 июля 2021, 12:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские штурмовики Су-25 из Киргизии переброшены в Таджикистан на учения близ границы с Афганистаном, сообщает Центральный военный округ (ЦВО). «Звено самолетов Су-25 переброшено с аэродрома российской военной базы в Киргизии на аэродром «Гиссар» в Таджикистане для участия в трехстороннем учении, которое состоится в период с 5 по 10 августа в Хатлонской области на полигоне «Харб-Майдон», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО. В учениях примут участие военные России, Таджикистана и Узбекистана. В ходе практических действий экипажи Су-25 выполнят задачи по поиску замаскированных баз условного противника, нанесут ракетно-бомбовые удары по мишеням, а также отработают приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, штурмовики обеспечат огневую поддержку с воздуха мотострелковым, танковым подразделениям в ходе уничтожения незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности. Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО. Кроме того, в учении будут задействованы специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы. Всего от России будет задействовано свыше 1 тыс. военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники, уточняет ЦВО. Ранее российские подразделения в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон близ границы с Афганистаном. Напомним, Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном. В Афганистане движение «Талибан» (запрещено в России) в начале июля с боем вошло в Кандагар, второй по значению город страны. При этом талибы утверждают, что не планируют вторгаться в Таджикистан или Узбекистан. Шойгу поручил ускорить процесс постановки на воинский учет 29 июля 2021, 11:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу сократить сроки постановки на воинский учет в военных комиссариатах. «Сокращение с 30 до 10 дней на оформление подобного рода документов - это, конечно, серьезный результат. Но нам нужно выходить на одни сутки. Нельзя бесконечно ходить по военным комиссариатам, чтобы получать одну справку. Это утомительно, это неудобно, это вызывает серьезное напряжение», – передает РИА «Новости» слова Шойгу после ознакомления с презентацией проекта цифровой трансформации военных комиссариатов Московской области. Министр выразил надежду, что все позиции, представленные в презентации, будут реализованы в самое ближайшее время и военкоматы по всей стране будут приведены к современному облику. В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что все военкоматы, которых порядка 30 в регионе, будут отремонтированы и приведены к стандартам современного военкомата. «Самое главное – это содержание, чтобы молодым людям и ветеранам, всем гражданам было просто и удобно, несмотря на то, какие действия они там совершают, а иногда даже, не выходя из дома», – заключил Воробьев. Напомним, 9 июня министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Тверскую область объявил о начале программы обновления военкоматов во всех регионах страны. Днем ранее глава военного ведомства посетил московский военкомат с внезапной проверкой и отчитал подчиненных за отсутствие необходимого оборудования. Россия и Китай проведут учения с участием 10 тыс. человек 29 июля 2021, 15:14 Текст: Алина Назарова

Российские и китайские военные в середине августа проведут совместные учения «Взаимодействие – 2021» с участием около 10 тыс. человек, сообщили в Минобороны России. «Подразделения одного из объединений Восточного военного округа примут участие в совместном российско-китайском оперативно-стратегическом учении «Сибу/Взаимодействие – 2021», которое пройдет в середине августа 2021 года на территории Китайской Народной Республики в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между военными ведомствами двух государств», – сказали в ведомстве, передает РИА «Новости». В Минобороны уточнили, что «в учении планируется задействовать боевые самолеты, артиллерию и бронетехнику, общая численность войск (сил), принимающих участие в совместном учении, составит около 10 тысяч человек». В министерстве также сообщили, что розыгрыш эпизодов учений состоится на полигоне Цинтунся сухопутных войск НОАК, расположенном в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая. Руководить учениями будут командования двух стран, для этого сформируют совместный орган руководства. В ходе маневров будут отработаны вопросы управления, контроля обстановки, организации разведки, оповещения, огневого поражения противника и информационной безопасности. «Задачами учения являются укрепление развития российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, наращивание уровня военного сотрудничества и дружбы между вооруженными силами двух стран, демонстрация решимости и способности России и Китая бороться с терроризмом, совместно защищать мир и стабильность в регионе», – добавили в Минобороны. На авиабазе Хмеймим в Сирии началась ревакцинация военнослужащих 30 июля 2021, 07:33 Текст: Антон Никитин

Медики проводят ревакцинацию российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил старший ординатор хирургического отделения Дмитрий Кутик. «Ревакцинация у нас проводится в плановом порядке. Вакцинируем всех военнослужащих, находящихся на авиабазе Хмеймим. На данный момент еще не было ни одного медицинского отвода», – приводит слова старшего ординатора ТАСС. При этом он уточнил, что повторную вакцинацию проходят военнослужащие, кто привился более полугода назад. По словам военного врача, вакцинация проводится, как и прежде, российским препаратом «Спутник V». Перед ней все военнослужащие проходят медицинский осмотр, у них измеряют температуру, давление, уточняют, имеются ли противопоказания к вакцинации. После прививки военные находятся три дня под наблюдением квалифицированных медицинских специалистов. Напомним, в июне министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, как удалось защитить армию от коронавируса. Напомним также, в середине февраля на российской авиабазе Хмеймим в Сирии начался второй этап добровольной вакцинации военнослужащих. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Москву обеспокоили учения НАТО Agile Spirit в Грузии 30 июля 2021, 14:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Учения НАТО в Грузии Agile Spirit вызывают озабоченность российской стороны, Москва внимательно следит за ними и будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения своих интересов, заявил замглавы МИД Александр Грушко. «Мы видим, в последние годы практически количество учений НАТО увеличилось, многие из них с антироссийской направленностью. С учетом общего военного планирования НАТО, которое все больше затачивается для парирования так называемой угрозы с востока, подобного рода учения не могут не вызывать у нас законные озабоченности. Разумеется, мы внимательно за ними [учениями НАТО в Грузии Agile Spirit] следим и будем предпринимать все необходимые меры, в том числе военно-технического характера для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы», – передает ТАСС ответ Грушко на соответствующий вопрос. Учения Agile Spirit 2021 («Проворный дух - 2021») с участием 12 стран – членов НАТО, а также Азербайджана, Грузии и Украины начались 26 июля. В них задействованы свыше 2,5 тыс. военнослужащих из Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии. Более 1,5 тыс. из них – грузинские военные, еще 700 – американские. Ранее корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси сообщал, что свыше 2500 военнослужащих из 15 стран НАТО и государств-партнеров Североатлантического альянса принимают участие в десятых по счету военных учениях «Agile Spirit» («Проворный дух»), которые начались в Грузии в понедельник и продлятся до 6 августа. Российских миротворцев и спецназ перебросили в Узбекистан на учения 30 июля 2021, 11:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Миротворцы и спецназ Центрального военного округа переброшены в Узбекистан для участия в совместных учениях, на которых будут отрабатывать задачи по обеспечению территориальной целостности на границе с Афганистаном, говорится в сообщении пресс-службы округа. «Подразделения миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа завершили перегруппировку на полигон Термез для участия в совместных учениях с Вооруженными силами Республики Узбекистан. В ходе практических действий совместных учений военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению территориальной целостности государства», – передает ТАСС сообщение ЦВО. Напомним, в четверг военные ЦВО вылетели в район совместных учений на границе с Афганистаном. Корабли России и Индии провели двухдневные учения в Балтийском море 30 июля 2021, 11:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Корабли России и Индии в рамках маневров «Индра» провели совместные учения в Балтийском море, сообщает пресс-служба индийских ВМС. «Фрегат-невидимка ВМС Индии «Табар» и малые ракетные корабли Российской Федерации «Зеленый дол» и «Одинцово» в течение двух дней провели морские операции, в том числе противовоздушные стрельбы, упражнения по пополнению запасов, вертолетные операции и совместное маневрирование», – передает ТАСС сообщение индийских ВМС. Как рассказал официальный представитель ВМС Индии Вивек Мадхвал, учения стали новым этапом в развитии двустороннего военно-морского сотрудничества. «Начатые в 2003 году учения «Индра» олицетворяют глубину стратегических отношений между двумя военно-морскими силами», – сказал Мадхвал. Он также указал, что маневры проводились в рамках визита индийского фрегата «Табар» в Санкт-Петербург для участия в праздновании Дня Военно-морского флота России. «Эти учения – еще одна веха в укреплении сотрудничества между двумя флотами и укреплении давних связей дружбы между двумя странами», – добавил представитель индийских ВМС. Ранее ЮВО раскрыл сценарий учений «Индра-2021» под Волгоградом.