Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.4 комментария
Российские войска разгромили группу спецназа ВСУ в Сумской области
В районе Бояро-Лежачи в Сумской области группировкой российских войск «Север» была вскрыта группа бойцов Сил специальных операций Украины, большая часть группы ВСУ ликвидирована.
«По противнику отработали наши операторы FPV, которые уничтожили большую часть оккупантов, оставшиеся в живых укрылись в лесополосе на украинской территории. Ведется поиск и уничтожение противника», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
Кроме того, на Теткинском и Глушковском направлениях отражены попытки прорыва российской границы украинскими военными из Искрисковщины и Рыжевки. За сутки уничтожено четыре единицы вражеской техники.
«Анализ некрологов показал, что командование ВСУ доукомплектовывает штурмовые подразделения (225 и 425 ошп) за счет военнослужащих противопожарных взводов механизированных бригад», – говорится в сообщении.
На Сумском направлении российские войска «продвигаются в приграничных лесных массивах и ведут бои на южной окраине села Новониколаевка», а также «продвинулись в Яблоновке и Юнаковке». В семи безуспешных контратаках в районе Кондратовки, Новониколаевки и Юнаковке ВСУ задействовали свыше 50 человек, большинство из них были ликвидированы, «остальные сбежали», сообщил «Северный Ветер».
На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожено четыре штурмовые группы ВСУ, артиллерийские и минометные расчеты противника.
«За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 100 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – сказано в сообщении.
Напомним, бойцы группировки войск «Север» с 5 мая отразили около 200 попыток ВСУ прорваться на российскую территорию.