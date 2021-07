Россиян предупредили о связанном с вакцинацией новом мошенничестве Мясникова возмутила рекомендация избегать секса после вакцинации 9 июля 2021, 09:53 Текст: Алина Назарова

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал призывы коллег не мочить место укола в течение трех дней после вакцинации от коронавируса и избегать сексуальной близости. По словам специалиста, медики и должностные лица устраивают «парад глупых непрофессиональных рекомендаций». Мясников заявил, что подобные советы только ухудшают отношение населения к вакцинации. «Алкоголем и правда злоупотреблять не следует (бокал вина не в счет), но остальное?! Курение, например, имеет отсроченные, долговременные последствия, на вакцинацию сиюминутно не влияет, но призыв к отказу от него вызывает хотя бы симпатию… А секс тут при чем?! Не мочить почему? Нет, если три дня не мыться, то и секса с тобой никто не захочет!» – написал медик в своем Telegram. По его словам, «проблема в том, что все эти глупые рекомендации льют воду на мельницу антивакцинаторов». «Люди и так колеблется, а им: выпивать нельзя, курить нельзя, секс нельзя! Пойдут ли они после этого вакцинироваться, сохранят ли энтузиазм?» – возмутился медик. Ранее замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер сообщил, что секса, как и других повышенных нагрузок, лучше избегать в первые дни после вакцинации от COVID-19. При этом директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее отмечал, что физические нагрузки недавно привитым не противопоказаны, но посоветовал не доводить себя до изнеможения, поскольку из организма уходит глюкоза, необходимая для размножения клеток.

В Калужской области медсестра вколола воду вместо вакцины от COVID 8 июля 2021, 18:28

Фото: Издание "Подъем"/vk.com

Текст: Елена Мирошниченко

В Калужской области медсестра вколола пациенту воду для инъекций вместо второго компонента вакцины от коронавируса. Она заявила, что «вакцины не было». К ситуации подключился губернатор области. В калужском минздраве заявили, что пациент, которому вкололи воду для инъекций вместо вакцины, в тот же день получил должную вакцинацию. Видео, на котором медсестра вкалывает пациенту физраствор, распространилось в Сети. «Эта ситуация недопустима. В тот же день прививка от COVID-19 данному пациенту была сделана должным образом. В учреждении идет служебная проверка, будут проинспектированы все местные пункты вакцинирования», – приводит сообщение минздрава «Калужские губернские ведомости». Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале написал, что «26 июня в Жуковской ЦРБ медсестра испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился. Он идентичен первому и был уже, видимо, использован. Попытка подменить вакцину водой, разумеется, не осталась незамеченной. Чуть позднее в тот же день вакцинация была произведена. И конфликт исчерпан». «Трудно поверить, что подобная мысль вообще может прийти в голову взрослому человеку на ответственной работе. Но ведь что-то подтолкнуло медсестру к такому решению», –отметил губернатор. Он сообщил, что медсестра сейчас в отпуске. «Но за столь халатное отношение к служебным обязанностям, уверен, на работу уже не вернется и будет уволена», – заявил Шапша. Глава региона поручил министру здравоохранения области проверить организацию вакцинации в Жуковской ЦРБ: «Важно, чтобы люди видели и однозначно понимали, что они получают прививку от коронавируса». Эксперт оценил готовность ЕС признать российские COVID-паспорта 8 июля 2021, 14:58

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

В Европе поняли, что проблему коронавируса не удастся решить раз и навсегда, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов. Так он прокомментировал заявление посла ЕС о возможном признании российских и европейских сертификатов о вакцинации и реакцию Кремля на это сообщение. «Такие заявления со стороны ЕС связаны с тем, что в Европе поняли, что проблему коронавируса не удастся решить раз и навсегда. С этим надо жить и искать в том числе новые формы межгосударственных, трансграничных взаимодействий», – отметил глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. По его словам, к такому заключению ведут тенденции, которые сейчас заметны в ЕС – огромный рост заболеваемости при таком же высоком уровне вакцинации. Зараженных будет много, независимо от вакцинации общества, полагает эксперт. «Посидеть в карантине, пока проблема решится, не получится. Она не решится никогда – это поняли в Евросоюзе», – добавил Кузнецов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг назвал хорошим сигналом слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера. Представитель ЕС ранее сообщил, что власти Евросоюза обратились в Минздрав России с предложением – обсудить возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса (их также называют COVID-паспортами). «Готовность к диалогу – это всегда хорошо, это то, что мы высоко ценим», – цитировал Пескова ТАСС. Добавим, что Эдерер также заверил: вопрос о признании в ЕС вакцин, в том числе российского препарата «Спутник V» – это вопрос сугубо технический, а не политический. «Спутник V», напомним, пока не получил сертификации Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Но, как подчеркнул Эдерер, инспекторы EMA ведут рациональное и непредвзятое исследование российской вакцины. Напомним, что «Спутник V» сертифицирован в 68 странах с общим населением свыше 3,4 млрд человек (2-е место в мире по числу одобрений со стороны национальных регуляторов лекарств). Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Институт им. Гамалеи. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Онищенко назвал политиканством призыв Франции не признавать «Спутник V» 8 июля 2021, 13:28

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Очевидно, что призыв Франции к другим странам Европы не признавать российскую и китайскую вакцины, это чистой воды примитивное политиканство, сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что страна считает, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, должен быть ограничен теми вакцинами, в действенности которых они уверены. «Это чистой воды примитивное политиканство. Люди не думают о своих людях, а думают о себе, своем рейтинге, узнаваемости. Такие заявления делают просто случайные люди. Сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что в мире привито 4 млрд людей. Так вот из них миллиард и 333 млн – это жители Китая, которые уже привиты китайскими вакцинами. Почти половина. А если учесть, что часть людей нашей вакциной привито, то политиканство налицо», – говорит Онищенко. Врач подчеркивает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признает российские вакцины, чего вполне достаточно в качестве доказательства того, что она безопасна и эффективна. Франция же решила таким образом стать провокатором других стран, однако она не думает о том, что на кону жизни людей, которые по тем или иным причинам могут просто не получить желаемый препарат. «Что касается признания нами зарубежных вакцин, то буквально на днях было сообщение о том, что международные компании подали заявки на регистрацию их вакцин. У нас эта практика всегда была, каждый год мы прививаем бесплатно своими вакцинами, но при этом на рынке, то есть в аптеках, всегда присутствуют иностранные вакцины. Другое дело, что для того, чтобы привиться импортной, ее нужно купить, а отечественную можно получить бесплатно, придя в медучреждение», – объясняет депутат. Поскольку такая практика (регистрация иностранных вакцин в России) была всегда, в том числе и в этом году с гриппозными вакцинами, то собеседник полагает, что и с препаратами против коронавирусной инфекции также не должно быть никаких проблем. «Не думаю, что нашим властям вообще что-то нужно делать с тем, что российскую вакцину не признают во Франции и призывают другие страны не признавать. Вот Индия признала нашу вакцину, наладила производство, и сотни миллионов людей уже привила. Плохо, конечно, что наши туристы не могут из-за этого никуда поехать, но это другое дело. Тут, конечно, Минздраву и МИДу нужно доказывать, что наша вакцина лучше и эффективнее их», – считает Онищенко. Кроме того, он обращает внимание на то, что в современном мире не все страны Евросоюза покорно слушаются друг друга – некоторые все еще имеют собственное мнение касательно определенных вопросов. Одна из таких европейских стран – Венгрия, которая анонсировала в начале июня старт производства «Спутника V». Власти страны подчеркнули, что благодаря такому сотрудничеству уже удалось привить более миллиона венгерских граждан российской вакциной. Ранее посол Европейского союза в России Маркус Эдерер заявил, что признание Брюсселем вакцин, в том числе российского «Спутника V», ни в коем случае не политизировано. Более того, Евросоюз предложил Минздраву обсудить сотрудничество по коронавирусным сертификатам. Песков рассказал о признании российской вакцины в ЕС 8 июля 2021, 13:43

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Сложная и кропотливая работа по признанию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «На самом деле понятно, что могут быть разные позиции, понятно, что до сих пор Европейское агентство не признало наш «Спутник». Работа в этом направлении продолжается. Да, работа кропотливая, сложная», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, российская вакцина от коронавируса будет признана в Евросоюзе, если на этом пути не будет искусственных препятствий политического и лоббистского характера, передает ТАСС. Также Песков добавил, нужно обсуждать, будет ли Россия со своей стороны готова признавать сертификаты о прививках других стран. «Все зависит от деталей, все зависит от условий. Главное – разговаривать, главное – начинать контакты в этой области», – сказал он. Представитель Кремля отметил, что российские вакцины достаточно эффективны даже к новым штаммам коронавируса. Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, должен быть ограничен теми вакцинами, в действенности которых они уверены. При этом посол Европейского союза в России Маркус Эдерер заявил, что признание Брюсселем вакцин, в том числе российского «Спутника V», ни в коем случае не политизировано. Более того, Евросоюз предложил Минздраву обсудить сотрудничество по коронавирусным сертификатам. Татьяна Догилева госпитализирована с коронавирусом 8 июля 2021, 10:47

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

С коронавирусной пневмонией госпитализирована 64-летняя актриса Татьяна Догилева. По словам самой артистки, поражение легких у нее небольшое. «Сейчас в больнице, обнаружили небольшую ковидную пневмонию. Но поражение (легких) у меня небольшое, и врачи меня очень хорошо лечат. Я здесь второй день», – сказала Догилева ТАСС, заверив, что чувствует себя нормально. Татьяна Догилева родилась 27 февраля 1957 года. В числе наиболее известных киноработ актрисы – Света в лирической комедии Михаила Козакова «Покровские ворота» по одноименной пьесе Леонида Зорина (1982), Надежда в фильме Владимира Бортко «Блондинка за углом» (1984), Лида в мелодраме Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты» (1987), Катя в драме Владимира Бортко «Афганский излом» (1991, СССР-Италия). Догилева снималась в фильмах и сериалах: «Василий и Василиса» по рассказу Валентина Распутина (1981, режиссер Ирина Поплавская), «Вокзал для двоих» (1982, Эльдар Рязанов), «Прохиндиада, или Бег на месте» (1984, Виктор Трегубович), «Стрелец неприкаянный» (1993, Георгий Шенгелия), «Привет, дуралеи!» (1996, Эльдар Рязанов), «Участок» (2003, Александр Баранов). Последняя к настоящему времени роль – в сериале «Вампиры средней полосы» (2021). В общей сложности исполнила около ста ролей в различных фильмах и сериалах. В качестве режиссера поставила мелодраму «Лера» (2007) и короткометражную ленту «Горизонт» (2015). Власти Москвы продлили возможность посещения летних кафе без QR-кода 8 июля 2021, 12:09

Фото: Alexander Zemlianichenko/АР/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации, в этой связи возможность посещения сезонных летних кафе в городе без QR-кода продлена до 1 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности. И, конечно, очень важно, что москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации. Ежедневно мы прививаем около 100 тыс. человек», – написал Собянин в своем блоге. В этой связи, по его словам, власти Москвы могут пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе. «Риск заразиться в них гораздо меньше, чем в помещениях. Разумеется, при условии регулярной дезинфекции и соблюдения других мер санитарно-эпидемиологической безопасности», – добавил мэр. Кроме того, по просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов решено продлить до 1 августа включительно. «Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, и просто москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию», – указал Собянин. «Стабилизация ситуации с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм. Однако опасность никуда не ушла. Риски заразиться и тяжело заболеть очень высокие. Бороться с ковидом возможно только массовой вакцинацией», – заключил градоначальник. В июне на фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно было посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. Также систему доступа по QR-кодам ввели на некоторые спектакли Большого театра. О запуске системы объявили Музей космонавтики, музей-заповедник «Коломенское», музей-заповедник «Царицыно», музей-усадьба «Кусково». Минздрав Саратовской области посоветовал повременить с сексом после вакцинации 9 июля 2021, 00:56

Фото: Arkadius Kozera/imagebroker/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В период вакцинации от коронавируса рекомендуется избегать повышенных нагрузок, включая секс, сообщил замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер. Его спросили, противопоказан ли секс в связи с вакцинацией, учитывая, что в первые дни после прививки рекомендуют не заниматься спортом. Как заявил Грайфер, «в принципе всем известно», что «секс – это очень энергозатратное занятие». По словам замминистра, людей предупреждают, что «повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации», передает РИА «Новости». Напомним, Роспотребнадзор дал рекомендации, что делать после вакцинации от коронавируса. В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и посещение сауны, при этом принимать душ можно. Также следует ограничить употребление алкоголя. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Проценко заявил об осложнениях при коронавирусе из-за жары 8 июля 2021, 10:51 Текст: Евгения Шестак

Осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными для госпитализированных с коронавирусом, заявил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. «Жара и COVID – это очень плохое сочетание. Еще раз говорю, если нетяжелое течение ковида, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов. Поэтому, чтобы минимизировать факторы риска, нужно вакцинироваться», – сказал Проценко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Главврач больницы в Коммунарке отметил, что сейчас в учреждение поступают пожилые пациенты, которых госпитализируют с нетяжелым течением COVID-19, но они находятся в тяжелом состоянии из-за сочетания заболевания с жарой. В связи с этим Проценко призвал москвичей вакцинироваться от COVID-19. Он также сообщил, что в Коммунарке лечатся около 1 тыс. пациентов с коронавирусом, из них 285 находятся в реанимации. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 94 заболевших. Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора» Александр Чепурнов сказал газете ВЗГЛЯД, что индийский штамм коронавирусной инфекции способен противостоять жаре, поэтому именно она способствует его распространению в России. Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID в Москве 8 июля 2021, 21:18

Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

В Москве отмечается определенная стабилизация ситуации с коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что введенные ограничения и интенсивная вакцинация работают. «Сегодняшний вот алгоритм действий, а вы видите, да, на примере Москвы, да, был рост, были меры, и мы видим определенную стабилизацию процесса. Следовательно, меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают», – сказала она в эфире на канале «Россия 1», передает РИА «Новости». В июне на фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно посещать без QR-кода до 1 августа. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 6040 новых случаев коронавируса, в России выявили 24 818 случаев заболевания. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова назвала гибридом расизма и неонацизма призыв Франции не признавать вакцины России и Китая 8 июля 2021, 17:25 Текст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала гибридом «расизма, имперского гегемонизма и неонацизма» высказывания госсекретаряпри МИД Франции Клемана Бона, призвавшего страны ЕС не признавать российские и китайские вакцины от COVID-19. «Неприемлемые высказывания! Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией», – написала Захарова в своем Telegram-канале. По словам Захаровой, поражает хладнокровие, цинизм и жестокость, с которыми западные страны в период борьбы человечества с эпидемией, перечеркивая свои же собственные гуманистические идеалы, борются за прибыль, не задумываясь о судьбах миллионов жителей нашей планеты. «Люди, которым принадлежит авторство этих строк, не имеют отношения к той Франции, которая подарила человечеству идеалы свободы, равенства и братства», – отметила она. Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал политиканством призыв Франции не признавать «Спутник V». Напомним, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что страна считает, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, должен быть ограничен теми вакцинами, в действенности которых они уверены. Гинцбург: Использующие «Спутник V» страны заявили об отсутствии побочных эффектов от вакцины 8 июля 2021, 20:56 Текст: Ксения Панькова

Министерства здравоохранения стран, в которых используется «Спутник V» говорят, что российская вакцина от коронавируса высокоэффективна и не обладает побочными эффектами, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. «Это уже заключения официальные минздравов тех стран, в которых «Спутник V» широко используется. Это Аргентина, Мексика, Венгрия, которые единогласно говорят, что вакцина высокоэффективная и не обладает никакими побочными эффектами», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости». Напомним, Гинцбург заявлял, что ни одного летального исхода после вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V» не было зарегистрировано. Индия оценила сотрудничество с Россией по производству «Спутника V» 8 июля 2021, 19:12 Текст: Ксения Панькова

Российско-индийское сотрудничество по производству вакцины от коронавируса «Спутник V» играет роль не только для Индии, но и для международного сообщества, заявил глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар. должны признать, что сотрудничество в этой области имеет значение не только для здравоохранения в Индии, но и играет роль для международного сообщества», – сказал он, выступая в ИМЭМО РАН,передает ТАСС. Российский препарат от коронавируса был зарегистрирован в Индии в рамках процедуры ускоренной регистрации 12 апреля 2021 года, вакцинация «Спутником V» в стране началась 14 мая. В том месяце индийская компания Panacea Biotec на заводе в Бадди выпустила первую партию российской вакцины «Спутник V». Женщину выгнали из автобуса за требование надеть маски в Свердловской области 8 июля 2021, 11:47 Текст: Дмитрий Зубарев

В Новоуральске (Свердловская область) COVID-диссиденты нецензурно обругали и прогнали пассажирку автобуса, которая просила окружающих надеть медицинские маски, сообщили СМИ. «Мы с ребенком зашли на остановке «Вокзал» в автобус № 76, его маршрут пролегает через весь город. Я сразу обратила внимание, что практически все вокруг, включая водителя, без маски. Я стала требовать их надеть, ссылалась на приказ губернатора, но меня начали оскорблять. Я так понимаю, что в Новоуральске люди в маске теперь считаются прокаженными и им нельзя ездить в общественном транспорте и посещать людные места?» – передает URA.RU слова потерпевшей. На кадрах видно, что пассажиров маршрутки возмутили претензии землячки. «Вы что, из психушки сбежали? Угомонитесь!» – заявила одна из присутствующих. «У меня прививка, отвали!» – агрессивно отреагировала вторая дама. «Напилась, видимо!» – обругала мать с ребенком третья пассажирка. Теперь Елена намерена найти владельца маршрутки и потребовать соблюдения медицинских мер в общественном транспорте. «Надо решить проблему с предпринимателями нашего города и содействовать препятствию распространения инфекции», – заявила жительница Новоуральска. Теперь Елена намерена найти владельца маршрутки и потребовать соблюдения медицинских мер в общественном транспорте. «Надо решить проблему с предпринимателями нашего города и содействовать препятствию распространения инфекции», – заявила жительница Новоуральска. Напомним, в конце октября в Чикаго две сестры напали на охранника в магазине после его требований надеть маску, мужчина получил 27 ударов ножом. Эдерер отверг заявления о политизированности признания вакцин в ЕС 8 июля 2021, 11:33 Текст: Алина Назарова

Посол Европейского союза в России Маркус Эдерер отверг заявления, что признание Брюсселем вакцин, в том числе российского «Спутника V», политизировано, назвал это технической работой. «Я категорически против идеи того, что процесс разрешения, авторизации потенциальной вакцины для вывода на рынок Евросоюза должен быть вообще политизированным. Я категорически против этого», – сказал Эдерер, передает РИА «Новости». По его словам, он встречался с инспекторами Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которые являются техническими специалистами и ведут техническую работу. «Их хорошо приняли в Российской Федерации, они провели свою работу. Они составили отчеты, их представили российским властям. Процесс конфиденциальный, поэтому о самом процессе вы мало услышите даже от российских властей. Поэтому комментировать я тоже не могу. Процесс идет, это называется текущий обзор, ему сейчас подвержен «Спутник». Я уверен, что он закончится рационально и непредвзято», – подчеркнул Эдерер. Кроме того, посол заявил, что Брюссель предложил Минздраву России обсудить сотрудничество по коронавирусным сертификатам. Российская вакцина «Спутник V» одобрена в 68 странах с общим населением свыше 3,4 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. За сутки в России выявили 24,8 тыс. случаев коронавируса 8 июля 2021, 11:36

Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 24 818 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24 818 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6040, Московской области – 2581, Санкт-Петербурге – 1937. Всего в стране выявлено 5 707 452 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 143 255 человек, из них 21 336 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 734 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 140 775 человек. Накануне, 7 июля, в России было выявлено 23 962 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 856. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.