Лукашенко пообещал ответить «играющему мускулами» Западу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к диалогу со всеми странами, однако у республики есть чем ответить тем, кто «играет мускулами» на Западе.

Лукашенко заявил в четверг на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, что Белоруссия не хочет воевать, «у нас нет такой цели», однако «мы не встанем на колени», передает БелТА.

«Мы люди военные, поэтому мы знаем цену мира (...) (Но) мы не можем сделать то, что они (оппоненты) хотят. Мы защищаем себя, свои семьи, своих детей, свою землю. Мы больше ничего не хотим», – подчеркнул он.

Глава государства отметил, что Минск готов к честному, равноправному диалогу и сотрудничеству с любой страной. В то же время республике есть чем ответить тем силам, которые «пытаются играть мускулами на ее западных рубежах».

С этой целью развивается военная организация государства, основу которой составляют вооруженные силы, пояснил он.

«Белорусская армия мобильная, достаточно хорошо оснащенная, способна противодействовать современным вызовам и угрозам. По крайней мере, мы можем нанести противнику неприемлемый ущерб. Даже наши оппоненты признают, что у нас одна из сильных армий в регионе», – сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко назвал санкции Запада шантажом в международном масштабе. Также он указывал, что данные меры представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии.

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