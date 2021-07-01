Лукашенко заявил о попытках Запада «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии

Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости разработать стратегию интеграции белорусско-российского Союзного государства, например, до 2030 года, и наполнить ее конкретными проектами.

В 2022 году завершается реализация приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства, которые традиционно утверждаются на четыре года, передает БелТА.

«Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства (например, до 2030 года), наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития», – сказал Лукашенко. В качестве перспективной сферы для взаимодействия он назвал дальнейшее развитие промышленной интеграции.

Президент Белоруссии привел в пример производство интегральных схем. По его словам, этот вопрос главы государств обсуждали ранее. «Нам это очень важно. Мы, к сожалению, после распада Советского Союза немножко подразрушили наши предприятия, которые занимались интегральными схемами и в Белоруссии, и в России. Но мы договорились, что у нас задел неплохой, и мы реанимируем эти предприятия. Они будут работать в ближайшие годы на самом высоком уровне. Как сказал президент (России Владимир Путин), невозможны без этих предприятий никакие высокотехнологичные продукты: ни в космосе, ни в обороне, ни в других отраслях. Мы очень серьезно над этим проектом с россиянами работаем», – добавил Лукашенко.

Он также поблагодарил Путина за публичную поддержку Белоруссии в непростой период, особенно на фоне попыток дестабилизировать ситуацию в стране и обрушить экономику. Как рассказал глава белорусского государства, эта тематика обсуждалась и во время сегодняшнего телефонного разговора лидеров двух стран. «Вывод, который мы сделали по результатам разговора: мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств. Мы используем (как это сделала Российская Федерация, когда против нее ввели санкции) этот момент, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми – не только с точки зрения экономики. Это итог наших переговоров», – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что союз России и Белоруссии – это ценность, которую необходимо сохранить, приумножить и передать будущим поколениям. «Россия всегда была, есть и будет стратегическим партнером Белоруссии, а наш братский союз – это ценность, которую необходимо сохранить, приумножить и передать будущим поколениям», – сказал Лукашенко, добавив, что в этом миссия нынешнего поколения и руководства обеих стран и для этого будет сделано все необходимое.

Ранее Лукашенко заявил, что санкции Запада представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии. Перед этим Путин заявил, что Россия продолжит оказывать помощь братскому народу Белоруссии в условиях непрекращающегося давления и упорных попыток раскачать ситуацию извне.

Лукашенко и Путин в четверг принимают участие в пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки.