Путин пообещал поддержку Белоруссии

Подсчитано количество заданных Путину вопросов на прямой линии

Президент России Владимир Путин за 3 часа 42 минуты, которые длилась прямая линия, ответил на 68 вопросов.

Прямая линия началась в 12.07 мск, всего поступило почти 2,2 млн обращений, передает РИА «Новости».



В первые полчаса президент отвечал на вопросы, связанные с темой коронавируса. Далее ему задали вопрос про Украину, после чего вопросы касались различных других тем: соцсферы, газификации, экологии, интернета, экономики, отношений с США и других.



Кроме того, Путин ответил на ряд личных вопросов, в частности, он рассказал о песнях, которые поет во время отдыха, ответил на вопрос о своих накрахмаленных рубашках и о своем отношении к диетам. Также Путин рассказал, о чем он мечтает.

Глава государства поблагодарил слушателей, зрителей и всех участников мероприятия. «Хочу еще раз заверить вас и сказать то, с чего начал: сделаем все для того, чтобы ни одно ваше обращение, даже если мы не смогли сегодня его затронуть в ходе беседы, не осталось без внимания», – передает слова Путина ТАСС.

«Новый формат прямой линии позволил жителям из всех уголков страны максимально поучаствовать в общении с президентом», – считает член Общественной палаты России, директор Центра регионального развития Константин Комков. Эксперт называл ежегодные встречи президента с россиянами уникальным форматом, аналога которому нет в мире.

«Задаваемые президенту вопросы начинают решаться прямо во время эфира, причем эта работа ведется затем в течение всего года. Президент начал эфир со слов благодарности в адрес волонтеров и Народного фронта за то, что они обрабатывают огромный массив вопросов, которые поступают в ходе прямой линии. В итоге люди получают не просто ответы, а решения своих проблем. Просьбы граждан не уходят в песок», – отметил Комков.

Еще одной важной функцией прямой линии эксперт считает, что в ходе прямого эфира президент не только получает информацию с мест, но и разъясняет гражданам важные инициативы последнего времени. «Президент чуть ли не в ручном режиме объяснял смысл многих национальных проектов, которые реализуются сегодня в стране», – считает член Общественной палаты.

«Отвечая на вопросы, президент еще раз декларирует, что было озвучено им 21 апреля в послании Федеральному собранию и в его программном выступлении 19 июня на съезде «Единой России». Прямая линия – это хорошая возможность разъяснить населению на простом языке и с примерами сегодняшнюю госполитику в области экономики, социальной и экологической сфере – практически по всем ключевым направлениям», – уверен эксперт.

Первая прямая линия Путина состоялась 24 декабря 2001 года. Тогда Путину поступило 400 тыс. вопросов и длилась она около двух с половиной часов. Рекордной по продолжительности стала прямая линия 2013 года, которая продлилась 4 часа 47 минут.

Прошедшая прямая линия стала для Путина 18-й по счету.