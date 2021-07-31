В Аргентине доказали безопасность комбинации «Спутника V» с другими вакцинами

Проводимое в Аргентине исследование не выявило серьезных побочных эффектов при комбинации первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт») с препаратами компаний AstraZeneca и Sinopharm, сообщило правительство провинции Буэнос-Айрес.

«Министерство здравоохранения провинции Буэнос-Айрес сообщает, что, согласно предварительным результатам, в ходе проводимого исследования безопасности комбинации вакцины «Спутник V» с препаратами AstraZeneca и Sinopharm не было выявлено никаких серьезных побочных эффектов», – приводит текст сообщения ТАСС.

По данным ведомства, у 41,6% участников исследования не было никаких осложнений после второй прививки. «8,4% сообщили о повышении температуры и боли в спине, 50% – о боли в месте укола», – отметили в Минздраве.

По его данным, средний возраст участников исследования, которое началось 7 июля, составляет 49 лет. Данные об эффективности комбинации вакцин пока получены не были.

Первую дозу вакцины от коронавируса в Аргентине получили более 24,9 млн человек, оба компонента – 6,8 млн жителей. Для иммунизации населения в Аргентине применяют «Спутник V», а также препараты от AstraZeneca и Sinopharm.

Накануне в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что предварительные результаты клинического исследования по комбинированному применению первого компонента вакцины «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт») и вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca в Азербайджане продемонстрировали отсутствие серьезных побочных явлений и случаев заболевания после вакцинации.

На ваш взгляд Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться? «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи

«ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор»

«КовиВак» от центра им. М. П. Чумакова РАН

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В понедельник Минздрав разрешил клинические исследования комбинации российской вакцины «Спутник лайт» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca.

В мае Минздрав России, НИИ имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» против новой коронавирусной инфекции. В конце июня первые серии «Спутника Лайт» поступили в гражданский оборот. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что антитела появляются через 21 день после вакцинации «Спутником Лайт».

Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «Спутником Лайт» смогут привиться граждане, которые по каким-то причинам боятся делать две инъекции вакциной «Спутник V», а также уже переболевшие коронавирусной инфекцией.

Напомним также, в феврале начались совместные испытания комбинации российской вакцины «Спутник V» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca. В декабре 2020 года глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина компании AstraZeneca недостаточно эффективна. Он предложил исправить это за счет использования второго компонента российского препарата «Спутник V».

В результате Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Научно-исследовательский центр имени Гамалеи предложили британско-шведской компании AstraZeneca использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях вакцины AstraZeneca. AstraZeneca приняла предложение РФПИ.

21 декабря 2021 года Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество российских ученых с компанией AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе над целым рядом необходимых препаратов.

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