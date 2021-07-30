|
|
В РФПИ заявили об успехе в исследовании комбинации вакцин «Спутник V» и AstraZeneca
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Предварительные результаты клинического исследования в Азербайджане по комбинированному применению первого компонента вакцины «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт») и вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca продемонстрировали отсутствие серьезных побочных явлений и случаев заболевания после вакцинации, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Исследования безопасности и иммуногенности (способность антигена вызывать иммунный ответ вне зависимости от его иммунной специфичности) комбинации вакцины AstraZeneca и «Спутник Лайт» в Азербайджане начались в феврале текущего года, на данный момент вакцинированы 50 добровольцев, набор в клиническое исследование продолжается, передает РИА «Новости».
«Промежуточный анализ данных демонстрирует высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов: отсутствуют серьезные нежелательные явления, а также случаи заболевания коронавирусом после вакцинации. В августе 2021 года РФПИ и партнеры опубликуют первые данные по иммуногенности комбинированного применения вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины «Спутник V» в Республике Азербайджан», – сообщает фонд.
РФПИ указывает, что клиническое исследование комбинации вакцин осуществляется в рамках глобальной программы сразу в нескольких странах: вакцинация добровольцев ведется в Объединенных Арабских Эмиратах, получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии.
«В условиях появления новых штаммов коронавируса партнерство производителей вакцин и комбинирование разных препаратов играет ключевую роль для успешной борьбы с пандемией. Исходя из высокой эффективности подхода гетерогенного бустирования («вакцинного коктейля»), РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин против коронавируса», – сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Первым подобным партнерством стали совместные клинические исследования с компанией AstraZeneca. Рассчитываем на их успех в Азербайджане и других странах, что позволит более эффективно осуществлять программы вакцинации и защитить здоровье людей по всему миру», – добавил он.
Дмитриев назвал важным проведение совместных исследований по комбинированию вакцины «Спутник Лайт» против коронавируса с препаратами других производителей для более эффективной борьбы с новыми штаммами COVID-19.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Проценко в интервью «Знанию» назвал вакцинацию залогом прекращения пандемии
Кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко в эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной Российским обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ рассказал об отличиях третьей волны заболеваемости от ситуации начала эпидемии.
По словам Проценко, сейчас изменился портрет пациента, и это еще один аргумент в пользу вакцинирования молодых пациентов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Вирус мутирует, сейчас у 90% заболевших мы наблюдаем индийский штамм дельта. Его первая особенность – тяжелое течение у молодых пациентов, тогда как в первую и вторую чаще болели пожилые с сопутствующими заболеваниями. Вторая особенность – более быстрое ухудшение состояния, быстро увеличивается объем поражения легких. И еще одно отличие - появилась группа пациентов, которые не отвечают на привычные протоколы лечения, которые был эффективны против первых штаммов», – рассказал Проценко.
По его словам, необходимо соблюдать меры предосторожности до завершения полного цикла вакцинации – соблюдать социальную дистанцию, носить маски и не расслабляться.
«Вакцинация и создание иммунитета не равны защите от инфекции. Факт инфицирования нельзя предотвратить, но вакцинация гарантирует минимизацию тяжелого течения заболевания. Вакцинация – это залог прекращения мутаций вируса и прекращения пандемии. После вакцинации первым компонентом стойкий иммунитет не успевает сформироваться, поэтому необходимо соблюдать все рекомендации», – подчеркнул эксперт.
Проценко призвал всех проявить гражданскую ответственность и пройти вакцинацию, не дожидаясь новой волны инфекции – это поможет снизить ее интенсивность.
«Вакцинация – единственный инструмент, которым можно подготовить организм к контакту с инфекцией. Сомнение в необходимости вакцинации представляет опасность не только для вас самих, но и для близких. В 2021 году ответственность перед социумом и беспокойство о близких – это самая большая свобода, которую мы должны ценить», – заключил спикер.
Проценко, напомним, входит в федеральную пятерку «ЕР» на выборах в Госдуму.
Просветительская инициатива «Разберемся в вакцинах вместе» направлена на популяризацию научных знаний о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. Проект призван помочь людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе.
Обнаружено необычное последствие коронавируса у пожилых
|
|
Специалисты установили, что у переболевших COVID пожилых людей вырабатывается больше антител, чем у молодежи, сообщили в лабораторной службе «Хеликс» по итогам исследования, проведенного совместно с экспертами Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.
«Возраст – наиболее сильный фактор, влияющий на концентрацию антител IgG в крови после перенесенной коронавирусной инфекции. У людей старшего возраста определяется более высокое количество антител класса IgG после перенесенного COVID-19: в возрастной группе от 60 до 70 лет среднее количество вырабатываемых антител было в два раза больше, чем в категории от 20 до 30 лет, вне зависимости от степени тяжести заболевания», – передает ТАСС сообщение службы.
При этом тяжесть заболевания также влияет на количество антител. «Особенно данная тенденция заметна в возрастной группе старше 50 лет: уровень антител в таких случаях, как правило, выше в два раза, чем при легком течении болезни», – отметили специалисты «Хеликса».
Эксперты выяснили, что у мужчин и женщин уровень антител в крови меняется по-разному: если у мужчин он достигает пика через 45 суток после заражения и начинает снижаться после 60 суток, то у женщин концентрация антител IgG постепенно нарастает до 60 суток, причем наблюдается и дальнейшее значительное увеличение их уровня вплоть до 180 суток.
Всего в исследовании приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 69 лет, перенесших коронавирусную инфекцию в бессимптомной, легкой или тяжелой форме. В рамках проекта за период наблюдения с августа 2020 по май 2021 года проводился анализ изменения уровня антител в течение 180 суток после перенесенной болезни.
В рамках проекта также исследовались спектр и частота встречаемости симптомов коронавирусной инфекции, рассказали в «Хеликсе». Выяснилось, что чаще всего заболевшие сталкивались с частичной или полной потерей обоняния (77%), повышением температуры (72%), головной болью (67%). Более чем в половине случаев наблюдались боль в мышцах, отсутствие или снижение вкуса, кашель и насморк. Менее чем в 50% случаев отмечались потливость, боль в горле, диарея, одышка, боль в животе, а также рвота.
При этом, как правило, раньше всего болезнь проявлялась повышением температуры, на вторые-третьи сутки появлялись боль в горле, мышцах, животе, головная боль, потливость, насморк, диарея, а на третьи-пятые – кашель, одышка, снижение или потеря вкуса и обоняния. Из данных исследования следует, что максимальное проявление симптомов фиксировалось на третьи сутки болезни, а начиная с шестых-восьмых при легкой и средней тяжести течения симптоматика снижается.
Лаборатории «Хеликс» в первой половине 2021 года выполнили по всей России более 1,4 млн тестов на антитела IgG к коронавирусу, из них 56% дали положительный результат. В Москве, Краснодаре, Новосибирске и Екатеринбурге показатель оказался немного выше – 59%, 58% и по 60% соответственно, в Санкт-Петербурге – немного ниже, 55%.
Доля положительных результатов в целом по компании за шесть месяцев 2021 года не претерпела существенных изменений, оставаясь на уровне около 55%.
Ранее врач рассказал о нарушении когнитивных функций после COVID.
Стали известны подробности госпитализации актера Стеклова
Художественный руководитель Московского cовременного художественного театра (МСХТ), народный артист России Владимир Стеклов и его родные, вероятнее всего, больны коронавирусом, медики прибыли домой к актеру, когда он упал в обморок, передают СМИ.
«73-летний Владимир Стеклов упал в обморок. Дома находилась жена, 40-летняя Ирина с трехлетней дочкой (у артиста это уже четвертый брак). Врачам актер пожаловался на кашель, одышку и температуру 39 градусов. ПЦР Владимир Александрович не делал. С подозрением на коронавирус пациента госпитализировали», – передает «Московский комсомолец».
Отмечается, что жена актера также чувствует себя плохо, у нее температура около 40 градусов, женщина вызвала врача из поликлиники.
Ранее стало известно, что художественный руководитель Московского cовременного художественного театра (МСХТ), народный артист России Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом.
Вирусолог назвал страны, где будут «выковываться» новые штаммы COVID-19
|
|
Мьянма - весьма бедная страна с очень слабой санитарией и высокой скученностью населения, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов. Так он прокомментировал заявление ООН о превращении Мьянмы в суперраспространителя COVID.
Спецдокладчик ООН по ситуации в Мьянме, находящийся в в Юго-Восточной Азии, Том Эндрюс предупредил, что страна превращается в суперраспространителя коронавирусной инфекции, поскольку в соседних государствах живет примерно треть населения мира.
«В этом случае все достаточно очевидно: страна действительно перенаселена, с очень слабой санитарией, высокой скученностью населения, высокими температурой и влажностью, что создает благоприятные условия для коронавируса. То есть здесь воздействуют физико-географические синусоиды, которые способствуют распространению вируса. Влияет и то, что это бедная страна, где из-за большой численности населения и слабой санитарной службы вирус хорошо распространяется», – говорит Чепурнов.
Он подчеркивает, что в государство успешно «стекаются» все штаммы вируса, в том числе из Индии, которая расположена неподалеку. Однако под угрозой находятся граничащие с Мьянме Китай и Бангладеш, куда заболевание может распространиться, что также достаточно опасно.
«Естественно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена этой ситуацией. Но я бы сказал, что это, скорее, чисто бюрократический подход. Сейчас каждая страна так или иначе борется сама за себя, тем более, что на первом этапе мы увидели нежелание очень многих стран как-то участвовать во всемирной борьбе с пандемией. Стоит вспомнить то, как в прошлом году некоторые страны ЕС не могли добиться помощи, а Россия тогда помогала Италии», – рассказывает собеседник.
Для ВОЗ важно, чтобы санитарная и иммунологическая защищенность более активно распространялась на другие страны, поэтому она регулярно возмущается тем, что более богатые государства не оказывают вакцинной помощи бедным, продолжает вирусолог.
«Но бедные страны этой помощи не получат до тех пор, пока богатые не провакцинируют свое население. Потому что любое государство должно в первую очередь позаботиться о себе. Поэтому ВОЗ положено говорить о том, что возникают все новые и новые опаснейшие очаги, о проблемах, которые это может создать вокруг, но пока все остальные просто ничего не могут с этим сделать», – считает Чепурнов.
Он убежден, что через какое-то время производство вакцин более-менее наладится и страны, имеющие их производство и провакцинировавшие большую часть своих граждан, смогут делиться данным препаратом более активно. Так, рано или поздно все придут к тому подходу, который был использован ВОЗ, США и Советским Союзом для того, чтобы покончить с оспой – для устранения болезни была проведена мировая кампания по вакцинации.
«А пока богатые страны не могут помочь остальным, в бедных мы продолжим наблюдать более высокий уровень подъема сезонных волн коронавируса, а также именно там и будут выковываться в значительной степени новые штаммы», – заключил специалист.
Ранее ВОЗ сообщила, прежде чем начинать ревакцинацию, богатые страны должны подумать о бедных, в которых еще не организована даже первичная прививочная кампания медработников, передает Reuters.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Изменились правила въезда из-за границы для непривитых россиян
Не прошедшим вакцинацию от коронавируса и не переболевшим COVID-19 россиянам, возвращающимся из-за рубежа, необходимо в течение четырех дней после прибытия в страну загрузить на портал «Госуслуги» результаты ПЦР-теста, следует из приказа главного государственного санитарного врача России.
Из опубликованного на официальном портале правовой информации документа следует, что с 30 июля прибывающие из других стран россияне должны разместить результаты ПЦР-тестов на портале «Госуслуги» в течение четырех календарных дней, а не трех, как ранее.
«...после слов «в обязательном порядке размещаются» дополнить словами «в течение четырех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации», – говорится в тексте документа.
Ранее прибывающие из-за границы россияне должны были разместить результаты ПЦР-тестирования на едином портале государственных услуг в течение трех дней.
Напомним, в конце апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила главу оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьера Татьяну Голикову, освободить возвращающихся в Россию туристов от сдачи ПЦР-теста, если они сделали прививку, а также отменить обязанность сдачи двух анализов для тех, кто вакцинацию не прошел.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Онищенко призвал молодежь сохранить умственные способности с помощью прививки
|
|
Молодежи следует обратить внимание на исследования о снижении умственных способностей после заболевания COVID-19, и вакцинироваться, чтобы не допустить таких последствий, заявил бывший главный санитарный врач России, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
«Мы имеем дело с тромбоцитами, с дрейфом крови в сторону сгущения, в сторону образования тромбов. И то, что это снижает умственные способности, не лишено смысла. Потому что если идет тромбоцитопения, то она, конечно, влияет на кору головного мозга, а, следовательно, на умственную деятельность, на память», – пояснил Онищенко в ходе онлайн-конференции, передает ТАСС.
«Начнете заговариваться, начнете забывать вещи, которые совсем недавно вы знали и так далее. Зачем же вам это терять? Поэтому давайте привьемся, уйдем от бравады, уйдем от беспочвенной демагогии насчет прав человека. Воспользуйтесь правом не заболеть и не потерять свой интеллектуальный потенциал, который является вашим капиталом. Это я, прежде всего, к молодежи [обращаюсь]», – добавил Онищенко.
По его словам, несмотря на то, что молодые люди чаще всего переносят заболевание легко, последствия все равно наносят ущерб организму. Поэтому, уверен Онищенко, такие исследования «должны насторожить» молодежь, так как они небеспочвенны.
Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что вакцинация помогает предотвратить развитие так называемого постковидного синдрома, проявляющегося в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций.
Болгария отменила обязательные ПЦР-тесты для привитых «Спутником V» россиян
Власти Болгарии отменили обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для прибывающих в страну российских туристов, сделавших прививку от COVID-19 препаратом «Спутник V», сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Болгарии.
«В соответствии с распоряжением министра здравоохранения в Болгарии с 29 июля введены временные противоэпидемические меры. Россия определена как государство, которое попадает в оранжевую зону риска. Лица, прибывающие из данной зоны, могут быть допущены на территорию Болгарии только при предоставлении одного из документов: действующего цифрового COVID-сертификата ЕС о вакцинации или аналогичного документа, показывающего данные, соответствующие сертификату ЕС [о прохождении вакцинации], отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до прибытия в страну или отрицательного теста на антиген, проведенного за 48 часов до прибытия в страны», – передает ТАСС со ссылкой на болгарское ведомство.
Согласно распоряжению минздрава, в список вакцин, которые учитывают власти Болгарии, входят 9 препаратов, включая российский «Спутник V».
Ранее власти Болгарии заявляли, что прибывающие в Болгарию российские туристы с 8 июля должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус со сроком действия 72 часа до въезда.
Россия с 28 июня возобновила авиасообщение с Болгарией.
Актер Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом
Художественный руководитель Московского cовременного художественного театра (МСХТ), народный артист России Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом, сообщил директор МСХТ Руслан Банковский.
«Он госпитализирован вчера, состояние средней тяжести. Коронавирус», – передает ТАСС слова Банковского.
Директор театра уточнил, что 73-летний Стеклов почувствовал недомогание 27 июля.
Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах
|
|
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное использование перчаток в транспорте, в магазинах и других общественных местах, но использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным.
«Последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась. Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня», – говорится в сообщении на сайте Собянина.
Мэр отметил, что в этой связи власти продолжат постепенное смягчение действующих ограничений.
«Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным. Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений», – добавил Собянин.
Он также призвал москвичей, еще не прошедших вакцинацию, не откладывать это решение. «Тем самым вы сохраните свое здоровье и поможете приблизить окончание пандемии», – отметил мэр.
Ранее Собянин заявил, что Москва прошла пики по коронавирусу, заболеваемость в столице идет вниз, но число госпитализаций снижается медленнее.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Иран получил партию российской вакцины «Спутник V»
Новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Иран, сообщило Tasnim News Agency.
В республику доставили 100 тыс. доз российского препарата. По данным IRNA, во вторник в Иране был зафиксирован антирекорд с начала пандемии по числу заразившихся за сутки – 34951 человек. Общее число заразившихся в Иране превысило 3,8 млн, из них более 90 тыс. человек умерли, 5290 находятся в реанимации, передает ТАСС.
Напомним, в январе глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщал, что российская вакцина «Спутник V» прошла регистрацию, в скором времени Тегеран приступит к производству препарата при участии Москвы. В том же месяце Россия и Иран подписали соглашение о производстве «Спутника V». Первая партия вакцины была поставлена в Иран в начале февраля, после чего в республике стартовала вакцинация «Спутником V».
В иранском штабе по борьбе с вызываемым коронавирусом заболеванием COVID-19 назвали вакцину «Спутник V» одной из лучших в мире. Тегеран выразил желание экспортировать произведенную совместно с Россией вакцину от COVID-19.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Противники вакцинации заблокировали центр Братиславы
В центре Братиславы территорию перед президентским дворцом заблокировали около 600 участников акции протеста против вакцинации от коронавируса, призывая отказаться от ношения масок и респираторов, выступая против преимуществ, предоставляемых привитым, сообщил телеканал ТА3.
«Участники протеста заявили о том, что объявляют генеральную забастовку, направленную против ограничения прав и против геноцида словацкого народа. Манифестанты держат плакаты и выкрикивают лозунги, критикующие президента Зузану Чапутову, членов правительства и депутатов парламента. Активисты призывают сограждан отказаться от ношения масок и респираторов, некоторые прыгают перед автобусами и машинами, мешая их проезду», – говорится в сообщении телеканала, передает РИА «Новости».
Полиция перекрыла движение перед президентским дворцом и на некоторых соседних улицах и призывает водителей временно объезжать данный район. По данным телеканала, акция предварительно не была объявлена, поэтому считается незаконной. Однако полиция ситуацию пока лишь просто контролирует и оценивает. На месте присутствует специальное подразделение полицейских в бронежилетах.
Ранее митинг протеста против ограничения властями Словакии прав отказавшихся от вакцинации против коронавируса граждан прошел перед зданием правительства республики на площади Свободы в центре Братиславы, полиция вынуждена была применить для его разгона водометы.
Напомним, за период с 26 декабря 2020 года до начала июля 2021 года словацкие медики выявили 6697 случаев нежелательных последствий прививок против коронавируса, среди них лишь один оказался связан с российской вакциной «Спутник V».
В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. Братислава настаивала, что российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам.
В итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». При этом Братислава отказалась покупать новые партии российской вакцины, а позже правительство Словакии захотело перепродать партию «Спутника V» другим странам. В начале июля Россия выкупила у Словакии партию «Спутника V» с истекающим сроком годности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны: Ни один военнослужащий не заболел COVID-19 после парада ВМФ в Петербурге
Минобороны в рамках подготовки и проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге приняло беспрецедентные противоэпидемические меры и не допустило инфицирования военнослужащих коронавирусом, сообщили в пресс-службе военного ведомства.
«В ходе подготовки и проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге были приняты беспрецедентные медицинские противоэпидемические меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции, что позволило избежать инфицирования военнослужащих COVID-19», – говорится в сообщении Минобороны, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.
В ведомстве подчеркнули, что необходимые профилактические меры применялись с момента начала первых тренировок, при проведении самого парада, и «завершились убытием личного состава к местам постоянной дислокации». Также все экипажи кораблей, принимавших участие в параде, были обследованы и направлены в море на двухнедельную обсервацию.
«В отношении личного состава, участвующего в военно-морском параде, был организован контроль за условиями размещения, питания и проживания. Ежедневно проводились медицинские осмотры с термометрией. Организовано лабораторное обследование на возможное инфицирование COVID-19 более 4 тыс. военнослужащих. Систематически проводилась дезинфекция свыше 70 кораблей, катеров, парусных судов, подводных лодок, судов обеспечения, 48 единиц авиационной техники, а также транспортных средств, задействованных в перевозках личного состава, помещений для проживания участников парада», – уточнили в Минобороны.
Кроме того, Минобороны были приняты исчерпывающие меры по соблюдению требований безопасности в ходе работы представителей СМИ, в том числе участвовавших в организации прямой трансляции парада. Лабораторные исследования на предмет выявления возбудителя коронавирусной инфекции прошли более 300 журналистов.
«Принятые профилактические меры позволили не допустить распространения вируса среди участников торжественных мероприятий. По завершении военно-морского парада все военнослужащие вернулись в пункты постоянной дислокации, где с ними проводятся обсервационные мероприятия и лабораторные обследования», – резюмировали в Минобороны.
В параде, посвященном 325-летию создания российского флота, приняли участие военные моряки Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии и военно-морской базы в Сирии.
Япония расширила область действия режима ЧС из-за коронавируса
Правительство Японии решило продлить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио из-за коронавируса до 31 августа и расширить действие ограничений еще на несколько префектур, заявил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура на заседании экспертной комиссии.
«Мы пришли к выводу о необходимости продления режима ЧС в Токио и на Окинаве. Также мы решили добавить к списку префектур с режимом ЧС префектуры Сайтама, Канагава, Тиба и Осака», – приводит слова чиновника ТАСС.
Нисимура добавил, что власти также вводят усиленные меры против распространения инфекции в северной префектуре Хоккайдо, центральной Исикаве, западных Киото и Хего и юго-западной Фукуоке. До этого режим ЧС в Токио действовал до 12 августа.
Министр по восстановлению экономики Японии также призвал местных жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и содействовать борьбе с распространением инфекции. «Мы понимаем, что сейчас лето и впереди летние праздники, но хотели бы попросить народ по возможности воздержаться от поездок по стране», – отметил он. Нисимура также попросил местных жителей не собираться большими компаниями и по возможности проводить больше времени дома в кругу родных. «Поддерживайте наших спортсменов, просматривая соревнования Олимпиады дома по телевизору», – добавил он.
В четверг в Японии зафиксировали очередной максимум заражений – 10699 случаев, этот показатель впервые превысил отметку в 10 тыс. Антирекорд на протяжении трех дней обновляется и в Токио. Во вторник в столице Японии выявили рекордные 2848 случаев инфицирования, в среду – 3177, в четверг – 3865.
В прошлую пятницу император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия прошла без зрителей. Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о введении в период с 12 июля по 22 августа четвертого по счету режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Штамм «дельта» увеличил длительность заболевания коронавирусом
Длительность заболевания коронавирусом при заражении штаммом дельта увеличилась, а инкубационный период – сократился, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«Действительно, генотип штамма дельта характеризуется более быстрым распространением вируса и более тяжелым течением заболевания. Новый штамм внес некоторые коррективы в сроки инкубационного периода – он стал более коротким, а длительность заболевания, напротив, увеличилась, потому что инфекция протекает тяжелее», – сказал Горелов, передает РИА «Новости».
При этом он отметил, что, как и при инфицировании другими штаммами, тяжесть заболевания во многом определяется вирусной нагрузкой, которую получил человек при заражении, и состоянием иммунитета при встрече с вирусом.
Горелов также подчеркнул важность своевременного прохождения вакцинации от COVID-19, чтобы защитить себя от болезни.
Ранее вирусолог объяснил сложность лечения штамма «дельта».
На авиабазе Хмеймим в Сирии началась ревакцинация военнослужащих
Медики проводят ревакцинацию российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил старший ординатор хирургического отделения Дмитрий Кутик.
«Ревакцинация у нас проводится в плановом порядке. Вакцинируем всех военнослужащих, находящихся на авиабазе Хмеймим. На данный момент еще не было ни одного медицинского отвода», – приводит слова старшего ординатора ТАСС. При этом он уточнил, что повторную вакцинацию проходят военнослужащие, кто привился более полугода назад.
По словам военного врача, вакцинация проводится, как и прежде, российским препаратом «Спутник V». Перед ней все военнослужащие проходят медицинский осмотр, у них измеряют температуру, давление, уточняют, имеются ли противопоказания к вакцинации. После прививки военные находятся три дня под наблюдением квалифицированных медицинских специалистов.
Напомним, в июне министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, как удалось защитить армию от коронавируса. Напомним также, в середине февраля на российской авиабазе Хмеймим в Сирии начался второй этап добровольной вакцинации военнослужащих.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД