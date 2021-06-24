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Попова назвала необходимый срок для выработки антител после «Спутника Лайт»
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После вакцинации «Спутником Лайт» антитела появляются через 21 день, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«У нас есть новая вакцина «Спутник Лайт», для которой достаточно одной дозы, здесь схема немножко другая – нужно привиться и через 21 день, как говорит производитель, наступит выработка антител», – рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 24», сообщает РИА «Новости».
Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
Она уточнила, что с остальными вакцинами после первой прививки в течение 42 дней человек еще не защищен, нужно внимательно относиться к своему здоровью.
Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ведомство занялось подготовкой рекомендаций по ревакцинации россиян от коронавируса.
Словакия собралась перепродать партию «Спутника V» другим странам
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Правительство Словакии приняло решение продать или передать на безвозмездной основе 160 тысяч из 200 тыс. доз поступившей в республику 1 марта российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило Словацкое телевидение.
Как утверждается в материале, партию препарата могут передать Аргентине и странам западной части Балканского полуострова, которые проявили интерес к ее получению. Срок годности полученной Словакией партии «Спутника V» истекает в июле, передает ТАСС.
По словам бывшего премьера Словакии Игоря Матовича, слова которого привело словацкое сетевое издание «Главные новости», «многие глупые люди [в Словакии] были бы очень рады, если бы срок годности вакцины «Спутник V» истек и она уже не могла бы использоваться». «Чтобы воспрепятствовать такой приземленной радости, я предоставил Минздраву контакт с Аргентиной, которая хочет выкупить [у Словакии] столько [доз] «Спутника V», сколько мы хотим продать», – заявил Матович.
Напомним, 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». При этом Братислава отказалась покупать новые партии «Спутника V». В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины.
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Краснодарские курорты решили закрыть для непривитых
Для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается», – написал Кондратьев в Telegram.
Он отметил, что в настоящее время в регионе наблюдается рост числа заболевших COVID-19. В связи с этим власти приняли решение с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.
«С 1 августа ужесточить эту меру – принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания», – добавил губернатор.
Ранее в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.
Москвичам рассказали о необязательности теста на антитела перед вакцинацией от COVID-19
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Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками, пояснили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции.
«Да. В силу требований федерального законодательства руководители организаций, индивидуальные предприниматели в период эпиднеблагополучия обязаны обеспечить проведение вакцинации работников (сотрудников) от COVID-19 в сроки, установленные главным государственным санитарным врачом по Москве», – ответили в штабе на вопрос о том, обязаны ли работодатели обеспечить вакцинацию сотрудников от коронавируса.
Там также заявили, что отказавшихся от вакцинации от COVID-19 сотрудников могут отстранить от работы. «Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника) выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Кроме того, наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинирования от COVID. «В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
При этом москвичам не требуется проходить тест на антитела перед вакцинацией. «Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками. Перед проведением прививки медицинским работником проводится стандартный осмотр, каких-либо специальных обследований проходить не требуется», – говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших коронавирусом, это максимальное число.
Во вторник мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса
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Всемирная организация здравоохранения впервые признала целесообразность вакцинации детей от коронавируса, следует из обновленных рекомендаций на сайте ВОЗ.
Прививочная кампания среди детей, согласно документу, должна проходить в менее срочном порядке, если вакцинируемые не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Приоритет должен оказываться пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения. Отмечается, что дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые, передает РИА «Новости».
В минувшее воскресенье профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рекомендовал начать вакцинацию детей в связи с появлением более заразных штаммов коронавируса.
Ранее в июне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в России 15–20 сентября.
В конце мая министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что получены данные по безопасности «Спутника V» для беременных, клинические исследования применения вакцины среди детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны.
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За сутки в России выявили 20,2 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 20 182 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20 182 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 15,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 8598, Московской области – 2308, Санкт-Петербурге – 1143.
Всего в стране выявлено 5 388 695 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 915 615 человек, из них 13 505 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 568 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 131 463 человека.
Накануне, 23 июня, в России было выявлено 17 594 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 2588.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В России зафиксировали «шквал запросов» на аннуляцию туров в Краснодарский край
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Россияне в связи с новыми ограничениями в Краснодарском крае стали массово интересоваться возможностью отмены туров, однако туроператоры пока рекомендуют не торопиться с аннулированием, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По ее словам, как только стало известно о решении кубанских властей, что для заселения в гостиницы Краснодарского края с 1 июля нужен будет отрицательный тест на COVID-19, а с 1 августа – сертификат о вакцинации, «пошел шквал запросов от туристов на аннуляцию».
«Это сообщение вызвало волну негатива и возмущения со стороны наших туристов. Пока мы путешественникам рекомендуем такие запросы не доводить до аннуляции, надеемся на благоприятный исход дела и хотим увидеть документ, потому что непонятно, как будут проверять частный сектор», – приводит ТАСС слова Ломидзе.
Она считает, что будет несправедливо, если ограничения затронут только отели и не коснутся частного сектора. «Независимо от всех факторов, на наш взгляд, все это требует вмешательства на самом высоком уровне», – считает она.
АТОР предлагает ввести для въезда на российские курорты такие же нормы, которые действуют на массовых зарубежных туристических направлениях, то есть чтобы для подтверждения «антиковидного статуса» принимали не только сертификат о вакцинации, но и отрицательный результат ПЦР-тестирования. Письма с соответствующим предложением будут направлены профильному вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко, а также в Ростуризм, говорится в сообщении АТОР.
«Логично, говорят туроператоры, чтобы и российские отельеры могли принимать туристов не с одним, а с несколькими вариантами документов, подтверждающих их антиковидный статус: или с сертификатом о вакцинации, или при наличии ПЦР-теста, или справки об антителах. Это позволило бы сохранить сезон на юге России», – отметили в ассоциации.
Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что вернуть полную стоимость тура в Краснодарский край из-за необходимости предоставлять сертификат о вакцинации, скорее всего, можно будет только со штрафными санкциями.
Напомним, губернатор Краснодарского края заявил, что для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного. Такие меры были приняты в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.
До этого в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.
Онищенко оценил перспективы вакцинации детей от коронавируса в России
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«Все зависит от нас. Если мы вакцинируемся и остановим инфекцию, то нам не придется прививать детей», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя признание со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) целесообразной вакцинацию детей от коронавируса.
«При переходе с млекопитающих на человека COVID-19 был менее контагиозен. Первоначально мы точно знали, что дети не болеют или болеют в бессимптомной форме. Но вирус постепенно мутирует. Сейчас индийский штамм начинает захватывать более молодые контингенты общества», – отметил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
«Поэтому, – подчеркивает собеседник, – необходимость вакцинации среди детей становится все более очевидной. На площадке ВОЗ собираются эксперты из разных стран, в том числе и из России. В этом направлении в нашей стране есть определенные наблюдения и размышления».
«В то же время пока нельзя сказать, что вакцинировать детей нужно начиная с сегодняшнего дня. Но, например, каждый сезон мы прививаем детей школьного возраста от гриппа. Осень – время подъема воздушно-капельных инфекций, а у нас осенью начинается учебный год. Дети, которые собираются в школу и длительное время находятся в тесном общении между собой, находятся в группе риска».
Депутат напомнил, что при вакцинировании от гриппа используется специальная детская вакцина. Будет ли в отношении детей создана новая вакцина – пока не ясно. «Но, как правило, детские вакцины у нас производятся с меньшей генной нагрузкой», – пояснил Онищенко.
«Поэтому все будет зависеть от нас. Если мы вакцинируемся и остановим инфекцию, то нам не придется прививать детей. Сейчас наше отношение к вакцинации ниже планки популяционной ответственности. В этом мы виноваты сами», – заключил собеседник.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые признала целесообразность вакцинации детей от коронавируса, следует из обновленных рекомендаций на сайте организации. Прививочная кампания среди детей, согласно документу, должна проходить в менее срочном порядке, если вакцинируемые не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).
Приоритет должен оказываться пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения. Отмечается, что дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые.
В минувшее воскресенье профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рекомендовал начать вакцинацию детей в связи с появлением более заразных штаммов коронавируса.
Ранее в июне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в России 15-20 сентября.
В конце мая министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что получены данные по безопасности «Спутника V» для беременных, клинические исследования применения вакцины среди детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны.
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В Кремле объяснили принцип добровольности вакцинации от коронавируса
Вакцинация от коронавируса в сфере услуг в Москве не принудительная, а добровольная, поскольку человек, попавший под требование об обязательной вакцинации, имеет право поменять работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В целом вакцинация действительно остается добровольной. Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если он хочет, он будет искать себе работу в другом месте, которое не связано с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки», – цитирует РИА «Новости» представителя Кремля.
На уточняющий вопрос, может ли считаться добровольным выбор между вакциной и потерей работы Песков ответил, что «это добровольность, потому что вы можете поменять работу».
Также он добавил, что меры по вакцинации отдельных категорий работников связаны с текущей эпидситуацией. «Если вы работаете в сфере услуг и если вы не привиты, вы можете представлять угрозу для тех, кому вы эти услуги оказываете в условиях острой вспышки пандемии. Поэтому меры обусловлены текущим моментом», – сказал Песков.
По его словам, действуют особые полномочия главы региона, и все меры связаны «с пандемией и с необходимостью принятия действенных мер для прекращения этой вспышки».
Представитель Кремля подчеркнул, что координация борьбы с COVID-19 идет постоянно, этим вопросом занимаются оперативный штаб правительства и премьер-министр Михаил Мишустин. Говоря о том, нужно ли возобновить работу соответствующей рабочей группы Госсовета во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, он отметил: «Она существует, при необходимости она будет собираться. Но в данном случае все координирующие функции выполняет штаб правительства».
Ранее главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Оперштаб Москвы дал пояснения по контролю за обязательной вакцинацией.
В среду вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших коронавирусом, это максимальное число.
Во вторник мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
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В Минздраве объяснили, как получить справку о противопоказаниях к прививке от COVID-19
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Людей, которым не рекомендуется вакцинироваться от коронавируса, практически не существует. А тот малый процент людей, которым все-таки противопоказана прививка, могут получить соответствующую справку у своего терапевта, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
«В противопоказаниях к прививке указано, что ее нельзя делать во время острого инфекционного процесса. Это четко прописано в инструкции по ее применению. Да и в принципе, все противопоказания классические, как и к другим вакцинам. Это период, когда мы ее не делаем, но по выздоровлению ее уже можно делать», – говорит Козлов.
Граждан, которым по иным причинам нельзя делать прививку, вообще практически нет, продолжает врач, подчеркивая, что живые вакцины не показаны лишь людям с иммунодефицитом, потому что они могут реактивироваться.
«Но мы должны понимать, что вакцины и создаются в первую очередь для того, чтобы уберечь таким образом наиболее уязвимую популяцию. Поэтому категорий людей, которым вакцина вообще не показана, практически не существует», – объясняет микробиолог.
Человек, находящийся в состоянии острого инфекционного процесса, как правило, на работу не ходит, поэтому ему никакая справка для работодателя о сиюминутном противопоказании к прививке против коронавируса не нужна. А тот малый процент людей, которым все-таки противопоказана вакцина, могут получить соответствующую справку у своего терапевта, говорит специалист.
Ранее главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, что вакцинация против коронавируса показана гражданам, которые переболели инфекцией более полугода назад. Тем, кто болел в этот период, следует предъявить на работе соответствующую справку, которую выдают по выздоровлении. Что касается той категории граждан, которые имеют противопоказания к вакцинации, то им следует получить справку об этом у участкового терапевта. При этом врач отметила, что противопоказаний к прививке очень немного.
Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией в столице Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В свою очередь президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выразил мнение, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной во всей стране. Работников, которые отказались от вакцинации, позволили отстранять от работы без выплаты сотрудникам предприятия зарплаты. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова посчитала возможным ввести обязательную вакцинацию и в других регионах России.
Вслед за столицей обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан ввели на Сахалине, Кубани, в Нижегородской области, Ленобласти. Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 июля курорты региона будут принимать только тех туристов, которые прошли вакцинацию и имеют соответствующий сертификат.
Трамп обвинил Китай в уничтожении улик распространения COVID-19
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Власти Китая уже уничтожили доказательства распространения нового коронавируса из лаборатории в Ухане, заявил 45-й президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Трамп подчеркнул, что изначально был убежден в том, что новый коронавирус начал распространяться из китайской лаборатории, передает ТАСС.
«Я считаю, что это, вероятно, была случайность. Есть те, кто считает, что это не было случайностью», – сказал 45-й президент США. На вопрос о том, будет ли, по его мнению, успешным разбирательство с целью выяснения обстоятельств происхождения коронавируса, Трамп ответил: «Я так не думаю, потому что Китай уже, вероятно, избавился от многих доказательств». «Теперь уже очень поздно. Как я полагаю, уликам был нанесен серьезный ущерб», – сказал экс-президент США.
В прошлый четверг Трамп значительно увеличил требования к Китаю за пандемию коронавируса. Ранее Трамп призвал выставить Китаю счет на 10 трлн долларов за пандемию коронавируса. В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США попыткой свалить вину на других, однако отверг предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже Минздрав США опроверг наличие доказательств утечки COVID-19 из лаборатории в Китае.
Между тем американские ученые допустили возможность распространения COVID-19 из научного центра в Китае. При этом Пекин сравнил утверждения о появлении коронавируса в лаборатории Китая с заявлениями о наличии оружия массового уничтожения в Ираке.
В мае США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
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В РСТ оценили возможность возврата полной стоимости тура на Кубань
Вернуть полную стоимость тура в Краснодарский край из-за необходимости предоставлять сертификат о вакцинации, скорее всего, можно будет только со штрафными санкциями, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
«Туроператоры, скорее всего, будут возвращать деньги в соответствии с договором, то есть со штрафными санкциями, и чем ближе дата поездки, тем больше штрафы», – цитирует ТАСС Тюрину.
По ее словам, решение о заселении с 1 августа в отели только вакцинированных вызвало у туроператоров вопросы, поскольку невозможно предугадать, как ситуация с пандемией будет развиваться через 5 недель.
При этом она подчеркнула, что многие не успеют к этому сроку получить оба компонента вакцины, поскольку уже сейчас запись на прививку идет на неделю – две вперед.
«То есть, похоже, это просто попытка активизировать вакцинацию, а введут ли озвученную меру с 1 августа реально – покажет время. В любом случае, какое-то количество туристов поехать не смогут и будут вынуждены аннулировать туры», – заключила Тюрина.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что для заселения в гостиницы на курортах региона с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного.
В среду в Краснодарском крае также ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.
Разыграны первые пять машин среди вакцинированных жителей Москвы
Власти Москвы разыграли первые пять автомобилей среди привившихся от коронавирусной инфекции в рамках акции «Вакцина рулит».
Победителями стали Лусинэ Ашотовна, Сергей Евгеньевич, Ирина Борисовна, Дмитрий Игоревич и Светлана Сергеевна, сообщает телеканал «Москва 24», в эфире которого проходил розыгрыш.
Участники акции получили первый компонент препарата в период с 14 по 20 июня, победителей определяли при помощи случайного выбора на компьютере. Организаторы акции свяжутся с ними и объявят порядок получения приза.
Победителям вручают автомобили Renault Logan, раз в неделю разыгрываются пять машин.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с 14 июня по 11 июля москвичи, получившие первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей.
Инфекционист сказал, при каких случаях детям следует сделать прививку от COVID-19
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У детей до 12 лет частота заболеваемости точно такая же, как у привитых взрослых, поэтому, если ребенок находится в группе риска, или же он старше 15 лет и ведет социально активный образ жизни, то родителям стоит задуматься о его вакцинации, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков, комментируя соответствующие выводы ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения впервые пришла к выводу, что детей целесообразно вакцинировать от коронавирусной инфекции. При этом прививочная кампания должна проходить в менее срочном порядке, если вакцинируемые не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения, вызываемого COVID-19.
«Те мутации коронавируса, которые сейчас есть, на детей не влияют. До сих пор каких-то выраженных осложнений не было. То есть да, дети болеют, но в легкой форме. Особенно это касается детей до 12 лет, у которых еще нет большого количества рецепторов ангиотензина II типа (AGTR2), которые обеспечивают норму вирусу для внедрения в организм. Поэтому детям до 12 лет делать прививку целесообразности я сейчас не вижу», – говорит Тимаков.
Далее все зависит от того, какие у ребенка риски перенести COVID-19 в более тяжелой форме, продолжает педиатр. К таким относятся несовершеннолетние граждане с хроническими, эндокринными заболеваниями, избыточной массой тела. Родителям таких детей врач предлагает задуматься о том, что им действительно показана вакцинация, если вирус и дальше продолжит изменяться и будет более патогенным.
«Также к этому списку можно добавить детей из группы риска и подростков 15 лет и старше, которые ведут социально активный образ жизни. Но все это не в авральном порядке, и при очень аккуратных исследованиях вакцины для детей», – рекомендует инфекционист.
Он подчеркивает, что для обеспечения наибольшей безопасности своим детям, родители и все проживающие с ними в одном помещении граждане должны сделать прививку. В таком случае останутся только единичные случаи заболевания, поскольку даже прививка на 100% не спасает от инфекции, но в большинстве случаев помогает избежать тяжелого течения болезни.
«У детей до 12 лет частота заболеваемости точно такая же, как у привитых взрослых. Поэтому, если у ребенка нет никаких осложнений, то необходимости проходить вакцинацию я точно не вижу», – заключил Тимаков.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что в стране не придется прививать от коронавируса детей, если все остальные граждане пройдут вакцинацию, остановив таким образом инфекцию.
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Израиль отложил открытие границ для иностранных туристов
Открытие Израилем границ для иностранных туристов, прибывающих в страну в индивидуальном порядке, решено перенести, сообщила канцелярия премьер-министра Нафтали Беннета.
Решение было принято в связи с быстрым распространением разновидности штамма «Дельта» в Израиле.
«Запрет иностранцам в разрешении на въезд в Израиль с туристическими целями будет продлен на один месяц – до 1 августа», – говорится в сообщении канцелярии премьер-министра, которое приводит РИА «Новости».
Ограничение не распространяется на группы вакцинированных путешественников из стран с низким уровнем заболеваемости, которые посещают страну с конца мая.
1 июня Израиль отменил большинство коронавирусных ограничений. Однако в среду власти Израиля вновь ужесточили требования по соблюдению карантина из-за вспышек заболеваемости коронавирусом в отдельных районах страны: в аэропортах снова нужно быть в маске, хотя уже неделю гражданам разрешили не носить ее в помещении.
Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. В мае этого года в страну прибыла первая группа иностранных гостей – 12 христианских паломников. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.
В воскресенье Минздрав Израиля внес Россию в список стран, в которые запрещено выезжать гражданам из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Предприятиям сферы обслуживания в Ленобласти предложили добровольные «ковидные» паспорта
В Ленинградской области для предприятий сферы обслуживания вводятся добровольные паспорта ковидной безопасности, они позволяют работать сотрудникам без ограничений, соответствующее постановление подписал глава региона Александр Дрозденко.
«Планы по введению добровольных паспортов ковидной безопасности для бизнеса обрели силу официального документа. По новому постановлению, которое вводит добровольные «Паспорта коллективного иммунитета» для сферы общепита, музеев, фитнес-центров и других – на организации, имеющие паспорта коллективного иммунитета, не распространяются ограничения по численности обслуживаемых посетителей, предусмотренные «антиковидным» постановлением правительства Ленинградской области», – цитирует сообщение областного правительства ТАСС.
Предприятие может получить такой паспорт, если 60% его работников прошли вакцинацию от коронавируса, или 80% составляют вакцинированные, а также перенесшие заболевание менее шести месяцев назад или имеющие медицинские противопоказания к проведению вакцинации.
Паспорт можно заполнить в электронном формате, органы местного самоуправления согласуют документ вместе с Роспотребнадзором.
Напомним, в Подмосковье с 28 июня для посещения заведений общепита вводится система QR-кодов, исключение составляют летние веранды.