Мурашко анонсировал поступление в оборот вакцины «Спутник Лайт»

Проценко допустил возможность отсутствия антител у 10% вакцинированных

После прохождения вакцинации от коронавируса у 8-10% граждан могут не выработаться антитела, сообщил главный врач ГКБ 40 (больница в Коммунарке) Денис Проценко.

«Возможна такая ситуация, 8-10% [людей, у которых не вырабатываются антитела после вакцинации] – это те цифры, которые дают нам исследования», – сказал Проценко в прямом эфире в Instagram. По словам врача, у 90% привитых граждан антитела вырабатываются и «это хорошая цифра».

Кроме того, главный врач ГКБ 40 посоветовал перенесшим коронавирус задуматься о прививке через несколько месяцев после болезни. «Я бы об этом задумался, наверное, через семь-восемь месяцев, потому что те наблюдения, которые имеют место быть сейчас, они у нас, эти данные, накапливаются, демонстрируют факт того, что уровень иммуноглобулинов G, уровень гуморального иммунитета, который мы сейчас можем на потоке померить, через восемь-девять месяцев снижается», – сказал Проценко в ответ на вопрос, стоит ли прививаться тем, кто перенес коронавирусом, и когда.

Главный врач ГКБ 40 уточнил, что за период с 31 декабря 2020 года в его клинику было госпитализировано 23,3 тыс. пациентов, из них 0,6%, или 136 заболевших, ранее получили один или оба компанента вакцины. «Прививка – не прививка, риски инфицирования заболеванием остаются. Вопрос в тяжести [протекания] болезни», – добавил главврач.

Накануне Проценко сообщил о большом числе поступивших в медучреждение с COVID-19.

В прошлую субботу мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Петербурге и Подмосковье. Собянин сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%. В конце мая министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной.

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