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3 июля, суббота | Последнее обновление — 17:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Совфеде заявили о попытке Киева придать политический подтекст инциденту с рыбаками
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Пушков после ошибки CNN предложил переименовать Киев в Улан-Батор
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Российский сенатор Алексей Пушков после казуса американского телеканала CNN предложил переименовать Киев в Улан-Батор.
«На телеканале CNN убеждены, что столица Украины, которая якобы так важна для США, Улан-Батор. Видимо, исходят из того, что Украина – очень далекая окраина. А поскольку власти Украины всегда согласны с тем, что исходит от США, то они срочно должны переименовать Киев в Улан-Батор», – написал Пушков в Twitter.
Ранее в Сети появились сообщения о том, что американский телевизионный канал CNN пустил в эфир карту Украины, на которой Киев был обозначен как «Улан-Батор».
Ранее Пушков заявил, что Киев стремится в Европу не из любви к ее принципам и ценностям, а из-за неукротимого желания получить доступ к ее финансовым средствам, бесконечным дотациям и субсидиям. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что европейский проект «не будет завершенным и полноценным» без Украины.
Историк указал на заблуждения Зеленского о гривне и желто-голубом флаге
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«То, что говорит Зеленский, свидетельствует о незнании им истории страны, которую он возглавляет», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что «если бы украинцы и россияне были одним народом, то в Москве ходили бы гривны, а над Госдумой развивался желто-голубой флаг».
«Все это довольно смешно. Но самое поразительное, что Зеленский вдруг вспомнил про желто-голубой флаг. Он даже не знает, что над украинским парламентом висит сине-желтый флаг, а желто-голубой аналог относится к петлюровцам, которые были на Украине в 1917-1918 годах, – отметил историк и публицист Владимир Корниллов. – Получается, Зеленский хочет сказать, что до появления петлюровского флага украинцев как таковых не было?».
По словам эксперта, исторически россияне и украинцы относятся к одному народу – «русским». «Да, было три ветви православного русского народа – великороссы, малороссы и белорусы. Никаких украинцев тогда и близко не было. Если Зеленский в этом сомневается, он может поехать во Львов и посмотреть, что в историческом центре города главная улица носит название «Русская» («Руська»). То есть мы все были русинами, русичами, русскими», – рассказывает Корнилов.
Также собеседник указал, что сине-желтый флаг не имеет никакого отношения к Руси. «Это перевернутый петлюровский флаг», – уточнил он. При этом Корнилов напомнил, что сейчас украинские геральдисты ведут спор о необходимости снова поменять местами цвета украинского флага. «Якобы именно тогда Украина заживет счастливо», – пояснил историк.
«Если углубляться в историю, то сине-желтая символика в середине XIX века была дарована Австро-Венгерской империей львовским русинам. Украинцами их тогда еще не считали. Если вы проедете по городам Чехии, Словакии и Австрии, то увидите очень много подобной символики. При чем тут гордые и независимые украинцы? Непонятно», – объяснил Корнилов.
Кроме того, историк заметил, что гривна была введена на Украине в качестве государственной валюты лишь в 90-е годы ХХ века. «Действительно, гривна использовалась на Руси в X-XIII веках. Но в то же время были в обороте и рубли, и копейки. А в XIII веке рубль вытеснил гривну. Почему вдруг Зеленский посчитал, что гривна является признаком украинства – тоже сложный вопрос», – считает Корнилов.
Он также подчеркнул, что в бытность существования желто-голубого флага на Украине использовалось иное название рубля – карбованец. «Почему украинский президент об этом не вспомнил? Это лишний раз свидетельствует о том, что Зеленский совершенно незнаком с историей той страны, которую он по стечению обстоятельств возглавляет. И в этой связи я очень надеюсь на анонсированную Владимиром Путиным статью об истории России и Украины. Возможно, из нее Зеленский узнает для себя что-то новое», – заключил Корнилов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает россиян и украинцев одним народом, хотя у них «общая победа над фашизмом и общие трагедии». «Давайте, наконец-то, расставим точки над i. Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», – сказал он, передает «Интерфакс Украина».
По словам Зеленского, «были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Госдумой развивался бы желто-голубой флаг».
В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.
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Зеленский придумал обоснование, почему украинцы и россияне – не один народ
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает россиян и украинцев одним народом, хотя у них «общая победа над фашизмом и общие трагедии».
«Давайте, наконец-то, расставим точки над i. Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», – сказал он, передает «Интерфакс Украина».
По словам Зеленского, «были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался бы желто-голубой флаг».
Он добавил, что «возможно, что-то общее будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между странами». «Цель у нас действительно должна быть одна – закончить войну в Донбассе, вернуть Украине ее территории. И еще кое-что – невозможно одновременно говорить об «одном народе» и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню в Донбассе. Это же очевидно», – резюмировал Зеленский.
В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что не согласен со словами президента России о том, что украинцы и русские – единый народ.
Украинцев предупредили о риске начала голода
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Открытие рынка земли грозит Украине потерей контроля над экспортом аграрной продукции, в результате «самим нечего будет кушать», заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
По прогнозам эксперта, следствием передачи сельскохозяйственных земель Украины иностранным собственникам станет рост доли аграрной продукции в украинском экспорте, передает РИА «Новости».
«Но другое дело, что государство утратит во многом контроль над политикой в этой сфере». – заметил Суслов в эфире телеканала «Первый независимый».
По словам экс-министра, приход иностранных компаний позволит мощным иностранным государствам активнее вмешиваться в определение политики Украины в этой области.
«То есть может создаться такая ситуация, что самим нечего будет кушать, но экспорт мы остановить не сможем, если в этом будут заинтересованы транснациональные корпорации», – предупредил Суслов.
Напомним, в четверг на Украине открылся рынок сельхозземель, который Рада приняла 31 марта 2020 года, а президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 апреля 2020 года Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита.
Ракетный катер ЧФ отправился спасать терпящих бедствие украинских рыбаков
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На помощь экипажу терпящего бедствие в Черном море украинского рыболовного судна направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, сообщил Национальный центр управления обороной России.
«Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна ОД-2592 (экипаж – четыре человека, порт приписки – Очаков), экипаж которого в 01.27 3 июля 2021 г. запросил помощь», – приводит текст сообщения ТАСС.
Отмечается, что ранее экипаж «Ивановца» по международному каналу связи принял сигнал бедствия рыболовецкого судна ОД-2592, капитан которого сообщал, что у судна отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе, и просил помощи об информировании властей Украины об аварии.
«Об аварийной ситуации с гражданским судном доложено в Национальный центр управления обороной Российской Федерации, который проинформировал украинские власти о получении сигнала бедствия от судна ОД-2592», – добавили в центре.
В настоящее время в районе терпящего бедствие судна в готовности к оказанию помощи находятся ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный корабль «Безупречный» Пограничной службы ФСБ России.
Напомним, в ноябре 2016 года большой противолодочный корабль Северного флота России «Вице-адмирал Кулаков» спас экипаж украинского судна в Средиземном море. Российские моряки передали терпевшее бедствие украинское рыболовецкое судно спасателям из Греции.
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Актер Гуськов рассказал о превращении Украиной Крыма в «помойку»
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Крым, входя в состав Украины, приходил в запустение и превращался в «совершенную помойку», заявил в эфире программы «Антонимы» народный артист России Алексей Гуськов.
«Я видел, как при Украине просто этот полуостров, это райское место превращалось в совершенную помойку», – сказал актер, добавив, что сейчас Россия вкладывает колоссальные средства в развитие региона.
В то же время Гуськов, который попал на украинский сайт «Миротворец» из-за своей поддержки возвращения Крыма в состав России, заявил, что не отказался от своих слов, хоть и продолжает любить Киев, где провел свое детство, передает РИА «Новости».
Семь лет назад Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума. Официальная Москва неоднократно заявляла, что жители региона в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Однако Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
Тимошенко предсказала потерю Украиной 72% земель
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Новый закон Украины, позволяющий банкам с иностранными инвестициями владеть сельскохозяйственными землями в стране, приведет к потере 72% территорий государства, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
«С землей позволено вести себя как вандалам – снимать верхний слой черноземов. Государство полностью исключается из любых функций, которые контролируют ее использование, запрещается любой экологический контроль. Это все вычеркнуто из Земельного кодекса. С 1 июля наша земля, 72% территории Украины, начинает уходить», – цитирует Тимошенко РИА «Новости».
По ее словам, закон нарушает не меньше 22 статей Конституции и лишает фермеров прав постоянного пользования сельхозугодьями.
28 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске с 1 июля 2021 года рынка земли, который Верховная рада приняла 31 марта 2020 года. Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита. Он вступил в силу 1 июля.
В Раде предсказали объединение России, Украины и Белоруссии
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива опубликовал обращение к жителям Белоруссии по случаю дня независимости, предсказав объединение республики с Россией и Украиной.
«Придет то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения», – приводит слова украинского парламентария РИА «Новости».
Депутат назвал белорусский народ «родным и братским», подчеркнув, что жители соседней страны смогли защитить и отстоять свою независимость, которую Украина, по словам Кивы, потеряла.
Парламентарий отметил, что белорусы всегда будут для украинцев «примером борьбы и противостояния за свое настоящее и будущее, за свое историческое прошлое».
Кива также добавил, что украинский народ всегда будет нести сердце любовь к своим славянским соседям.
Напомним, в четверг белорусский президент Александр Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии.
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Рынок сельхозземель открылся на Украине
С четверга на Украине отменяется мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, сообщают информационные агентства.
Запрет действовал 20 лет. При этом иностранцы купить землю на Украине не смогут до проведения всеукраинского референдума, передает РИА «Новости».
В течение двух с половиной лет разрешается продажа земельных паев, однако лишь физическим лицам и в размере не более 100 га «в одни руки», передает ТАСС.
Напомним, 28 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске с 1 июля 2021 года рынка земли, который Верховная рада приняла 31 марта 2020 года. Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита.
Захарова нашла объяснение новой позиции Зеленского о русских и украинцах
Официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала по поводу изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского о том, являются ли русские и украинцы одним народом.
Захарова в Telegram обратила внимание, что в интервью донецкой «Муниципальной газете» от 18 апреля 2014 года Зеленский заявил: «Мы (русские и украинцы) один народ».
«В том же интервью 2014 года Зеленский сказал, обосновывая свою мысль об одном народе украинцев с русскими: «Мы же не идиоты!». Очевидно, за семь лет многое изменилось», – отметила Захарова.
Ранее Зеленский, отвечая на слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. В Кремле в ответ назвали Украину несамостоятельным государством.
В Кремле назвали Украину несамостоятельным государством
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Украина – несамостоятельное государство и находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру российских границ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это красная линия. Украина – не самостоятельное государство, это государство, которое находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру наших границ», – сказал Песков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.
«Для президента Путина это является очень большой, глубокой обеспокоенностью. Это является, наверное, причиной для принятия мер по обеспечению безопасности наших границ, по обеспечению того самого паритета на европейском континенте. Ни у кого не должно быть сомнений, что президент Путин понимает всю потенциальную опасность таких устремлений Украины, и президент Путин, руководство России заранее занимаются архитектурой тех мер безопасности, которые застрахуют нас на случай продолжения этих провокационных проявлений Украины», – отметил он.
В ответ на слова лидера Украины Владимира Зеленского про флаг Украины над Госдумой, Песков заявил, что над ней «развевался и будет дальше развеваться все-таки российский триколор».
Ранее Зеленский, отвечая на слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг.
Рада исключила русских из списка коренных народов Украины
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Верховная рада Украины приняла закон «О коренных народах Украины», в котором русские не включены в этот перечень.
Такое решение на внеочередном заседании поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент страны Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».
В законе отмечается, что коренной народ Украины – это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.
Напомним, в украинском документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений.
В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Также Путин заявил, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает россиян и украинцев одним народом, хотя у них «общая победа над фашизмом и общие трагедии». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что не согласен со словами президента России о том, что украинцы и русские – единый народ.
Политолог Богдан Безпалько заявил, что закон о коренных народах Украины по сути еще больше унизит русских.
В ЛНР сбили два проводивших разведку украинских беспилотника
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Противовоздушная оборона Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбила два киевских беспилотных летательных аппарата, которые проводили разведку в районе поселков Донецкий и Калиново, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«30 июня благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Донецкий и Калиново были обнаружены и сбиты два беспилотника ВСУ типа Autel robotics EVO-2, осуществлявшие полеты в зоне ответственности 24-й и 57-й бригад ВСУ и проводившие разведку наших позиций», – цитирует Луганское агентство новостей Филипоненко.
Отмечается, что в настоящее время изучается информация на флеш-накопителях БПЛА. При этом официальный представитель Народной милиции добавил, что уже имеются данные о принадлежности беспилотников подразделениям ВСУ.
Ранее в результате обстрелов под Донецком погибли четверо военнослужащих ДНР, пятеро получили ранения.
Россия расширила список запрещенных к ввозу с Украины продуктов
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Правительство России расширило перечень запрещенных к ввозу с территории Украины продуктов, следует из соответствующего постановления за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.
Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения внесены в приложение к постановлению от 29 декабря 2018 года.
Согласно документу, теперь в Россию с территории соседней страны нельзя ввозить сахар, макаронные изделия, необезжиренную какао-пасту, некоторые готовые продукты из кукурузы и злаков, мюсли, кетчуп, майонез, продукты для приготовления соусов и готовые соусы, готовые супы и бульоны, а также заготовки для них, мороженое и сладкие воды.
Кроме того, эта мера коснулась ячменя, пальмового масла и его фракций в таре-нетто массой 20 тонн или меньше, готовых или консервированных продуктов из мяса, готовых или консервированных ракообразных и моллюсков.
Также ограничен ввоз некоторых остатков от производства кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов на корм скоту, ферментов и ферментных препаратов, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары из древесины.
Напомним, в марте Украина запретила ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла и туалетной бумаги. Киев уже несколько раз расширял перечень товаров, запрещенных для ввоза из России. Россия в ответ в декабре 2018 года также ввела новые санкции против Украины. В апреле 2019 года Россия вновь расширила запрет на оборот товаров с Украиной.
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Британское посольство пожелало сборной Украины поехать в отпуск в Крым
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Посольство Британии перед матчем Англия – Украина выразило надежду, что украинская сборная в ближайшее время сможет сыграть в Донецке, а затем поехать в отпуск в Крым.
«Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке. В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни. Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом провести послесезонный отпуск в украинском Крыму», – такое сообщение посольство опубликовало в Twitter, сообщает РИА «Новости».
Посольство также подчеркнуло, что Лондон является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития.
Напомним, во вторник сборная Украины в Глазго обыграла Швецию со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в четвертьфинал ЧЕ-2020, она встретится со сборной Англии. Матч пройдет 3 июля в Риме. Сборная Англии обыграла команду Германии со счетом 2:0.
На Украине обвинили ЕС в нежелании «разрушить» Россию санкциями
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Киев» упрекнул Евросоюз за то, что он не желает не хочет вводить против России более жесткие санкции, чтобы «разрушить» ее.
«Нам бы хотелось, чтобы санкции реально как ударили по России и убили, но санкции действуют стратегически. Есть ли желание в Европейском союзе вводить новые санкции, которые разрушат Россию? Нет, сто процентов я вам скажу, при этом в любой стране. Может быть в Литве на что-то готовы, а в ЕС – нет», – передает его слова РИА «Новости».
По мнению Климкина, США усилят антироссийскую санкционную политику только в том случае, если в Вашингтоне решат, что у них не получится «договориться» с Москвой. Однако даже в этом случае США будут действовать постепенно, поскольку в Вашингтоне, по его словам, есть стороны, которые заинтересованы в сохранении экономических связей с Россией.
Кроме того, экс-министр подчеркнул, что Киев «проиграл битву» за «Северный поток – 2».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов. А также подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что продление Украиной санкций в отношении российских компаний можно расценивать как шаг по недопущению встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги.
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