Инозаказчики после МАКС попросили скорейшей поставки «Орионов-Э»

Ряд новых иностранных заказчиков по итогам авиасалона МАКС-2021 заинтересованы в скорейшей закупке российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орион-Э», сообщил гендиректор «Кронштадта» Сергей Богатиков.

По его словам, МАКС-2021 отличался «необычайно высоким интересом к комплексу «Орион-Э» со стороны зарубежных заказчиков».

«Впервые в течение выставки мы провели переговоры с рекордно большим количеством зарубежных представителей, среди которых были как традиционные заказчики, так и совершенно новые, выразившие заинтересованность в поставках комплексов в самое ближайшее время», – передает РИА «Новости» слова Богатикова.

Помимо «Ориона», добавил Богатиков, многие выразили намерение начать сотрудничество и по другим разработкам компании – беспилотным аппаратам «Гелиос-РЛД» и «Гром».

В «Кронштадте» отметили, что компания совместно с «Рособоронэкспортом» провела на авиасалоне МАКС-2021 переговоры по поставкам комплекса с беспилотными летательными аппаратами «Орион-Э» с делегациями из 13 стран из СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.

В настоящее время Россия предлагает на экспорт беспилотный комплекс с аппаратом «Орион-Э» как в разведывательном, так и в ударном вариантах. Также на экспорт предлагаются разведывательные дроны «Элерон» и «Орлан».

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия в среднесрочной перспективе планирует занять 10% мирового рынка вооружений со своими разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).