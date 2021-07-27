Российские фехтовальщики пожаловались на невыносимую ситуацию с допинг-тестами

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27 июля, вторник | Последнее обновление — 10:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Мишустин призвал проводить программу бесплатной газификации без бумажной волокиты
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Японские власти все прекрасно понимают. Что острова не вернут. Что хорошие отношения с Россией им нужны для сдерживания Китая. Что предложение Путина об особых условиях экономического сотрудничества на Курилах им выгодно. Понимают – но все равно устраивают скандалы.
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Здесь захоронены солдаты-минеры, которые спасли Львов от уничтожения, разминировав его старинную ратушу и ажурные башни костелов. Они сохранили город в том виде, за который его любят туристы. Хотя арийские «освободители» хотели превратить Львов в груду руин.
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Этнос, народ и нация – это совершенно разные категории. Чеченец юридически является россиянином, так как имеет паспорт РФ, но по происхождению, по крови, он нохчи.
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Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Российские фехтовальщики пожаловались на невыносимую ситуацию с допинг-тестами
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Первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР), главный тренер сборной России Ильгар Мамедов заявил, что в Международный олимпийский комитет (МОК) была направлена просьба наладить процедуру допинг-тестирования и логистику на олимпийском турнире.
«После произошедшего мы написали обращение в Международную федерацию фехтования. Наше обращение уже передано в Международный олимпийский комитет, будет какой-то ответ. Соревнования еще идут, и для спортсменов эта ситуация просто невыносима, многим из них еще выступать в командных соревнованиях. Причем касается это не только нашей сборной, в такой ситуации, как выяснилось, оказались многие фехтовальщики из других команд», – передает РИА «Новости» сслова Мамедова.
Ранее физиотерапевт национальной команды Александр Буров сообщил, что саблистка Софья Великая не спала сутки из-за затянувшегося допинг-тестирования и доставки в олимпийскую деревню, а рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова смогли лечь спать после олимпийского турнира в 3 часа ночи.
Губерниев жестко оценил выступление российских пловцов на ОИ
Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике выступление мужской сборной России по плаванию в эстафете 4х100 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио.
По мнению специалиста, тренерский штаб мог допустить ошибки в подготовке российской четверки к олимпийской эстафете.
«Мы вдрызг проиграли кролевую мужскую эстафету 4 по 100 метров! Неужели наши тренеры мастера подготовки к чемпионату Европы в олимпийский год? Эх...», – написал он в своем Telegram-канале.
Российская команда в составе Андрея Минакова, Владислава Гринева, Владимира Морозова и Климента Колесникова заняла седьмое место в эстафете 4х100 метров вольным стилем. Золото досталось американцам. Серебро у Италии, бронзовые награды выиграли пловцы из Австралии.
Гимнасты завоевали первое за 25 лет золото для России на Олимпиаде
Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин победили в командном турнире на Олимпиаде и принесли третье золото в копилку сборной.
Гимнасты победили с результатом 262,500 балла, передает РИА «Новости».
Победа в этой номинации стала первой для российской сборной с 1996 года.
Ранее в понедельник саблистка Софья Великая вышла в финал олимпиады, победив венгерку Анну Мартон со счетом 15:8. После этого саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Софью Великую.
До этого россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на Олимпийских играх.
Россия после двух дней на Олимпиаде заняла пятое место в медальном зачете
Российская сборная заняла пятое место в общем медальном зачете после двух дней на Олимпиаде в Токио.
За воскресенье российские атлеты смогли завоевать пять медалей, Виталина Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, серебряные медали завоевали Инна Дериглазова и тхэквондистка Татьяна Минина. Также серебро завоевали российские лучницы. Бронзу в воскресенье принесла рапиристка Лариса Коробейникова.
Всего сборная после двух дней завоевала одно золото, четыре серебра и две бронзы. Лидером в общем зачете остается Китай (шесть золотых, одна серебряная и четыре бронзовые медали). На втором месте японцы (5;1;0), замыкают тройку американцы (4;2;4), передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин поздравил российскую спортсменку Виталину Бацарашкину завоевавшую золото на Олимпиаде в Токио.
Украинскую спортсменку на Олимпиаде отстранили после теста на допинг
Украинскую триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от выступлений на Олимпиаде после положительного допинг-теста, сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).
Пробу сделали во время соревновательного антидопингового контроля 5 июня 2021 года на Кубке Европы, проходившем в Днепре, передает РИА «Новости».
В организме спортсменки нашли эритропоэтин, пояснили в агентстве.
Елистратова должна была выйти на старт турнира по триатлону на Играх 27 июля. У нее есть право потребовать вскрытие допинг-пробы B и обжаловать решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Эти Игры должны были стать четвертыми в ее карьере.
Трамп раскритиковал Олимпиаду за участие мужчин в женском спорте
Олимпиада «испортилась» из-за участия мужчин в женском спорте, заявил бывший президент США Дональд Трамп.
Как заявил Трамп, «люди меньше всего хотят, чтобы мужчины соревновались в женском спорте». Он предсказал, что «очень скоро» уже нельзя будет увидеть «соревнующихся женщин». «Они отбирают ваши права! Это движение за права женщин, такого позволять нельзя!» – приводит его слова РИА «Новости».
Трамп сказал, что «они это позволили теперь и на Олимпийских играх, Олимпийские игры тоже испортились». Как заявил Трамп, будь он тренером, то «не стал бы разговаривать со слишком большим количеством женщин – такими, какими мы их знаем».
Он также обругал баскетболиста Леброна Джеймса, с которым он публично враждовал. Трамп заявил: «Люди задаются вопросом, каким бы был Леброн Джеймс, если бы он сделал себе операцию».
Напомним, трансгендер Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио. Хаббард была мужчиной под именем Гэвин до 35 лет и не выступала на международных соревнованиях по тяжелой атлетике. В 2012 году она стала женщиной, а в 2017 году завоевала серебро на чемпионате мира в категории свыше 90 кг.
В американском штате Миссисипи запретили трансгендерам участвовать в соревнованиях среди женщин, которые организуют местные учебные заведения. Во Флориде студентам-трансгендерам также запретили заниматься женскими видами спорта.
Россиянка Бацарашкина завоевала первое золото для сборной на Олимпиаде
Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Олимпийских играх в Токио, сообщают информационные агентства.
Для российской сборной это первая золотая медаль на ОИ–2020, передает ТАСС.
Бацарашкина набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд. Серебро получила Антоанета Костадинова из Болгарии (239,4), бронзу – китаянка Цзян Жаньсинь (218), передает РИА «Новости».
Напомним, первую медаль на ОИ-2020 России принесла Анастасия Галашина, завоевавшая серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль.
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Российская саблистка Позднякова получила золото Олимпиады
Российская саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Софью Великую на Олимпийских играх в Токио и завоевала золотую медаль в копилку сборной России. Великая стала серебряным призером.
Позднякова выиграла у Великой со счетом 15:11, передает РИА «Новости».
Позднякова заработала второе для России золото на этой Олимпиаде. Сейчас на счету сборной страны 10 медалей: две золотых, пять серебряных и три бронзовых.
Позднякова – дочь четырехкратного олимпийского чемпиона, российского саблиста Станислава Позднякова, являющегося руководителем Олимпийского комитета России.
Ранее в понедельник саблистка Софья Великая вышла в финал олимпиады, победив венгерку Анну Мартон со счетом 15:8.
До этого россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Олимпийских играх.
Теннисист Рублев сообщил о пожеланиях смерти его семье от фанатов после поражения на Играх
Российский теннисист Андрей Рублев сообщил, что ему регулярно в соцсетях поступают угрозы и негативные сообщения от болельщиков после его поражения в первом круге олимпийского турнира.
«Настроение паршивое. Поддержку из России чувствую, в Instagram писали и пишут. Спасибо большое, это вдвойне приятно, особенно когда нет зрителей», – цитирует теннисиста «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что ему регулярно пишут гневные сообщения те, кто «поставил на него».
«Мне постоянно пишут – «я на тебя поставил, а ты...» Или просто чтобы вся моя семья сдохла. Это вообще что-то нормальное, постоянное. Уверен, что там сейчас сообщений 50 таких. Я уже даже не блокирую», – пояснил атлет.
Ранее Рублев уступил японскому теннисисту Кеи Нисикори и выбыл из турнира в одиночном разряде.
Храмцов завоевал первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо
Российский тхэквондист Максим Храмцов стал чемпионом Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 80 кг, это первое золото в истории российского тхэквондо.
В финал Храмцов вышел с иорданцем Салеха Аль-Шарабати, которого победил со счетом 20:9, сообщает РИА «Новости».
Это четвертое золото для сборной России на Играх в Токио.
Ранее российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин победили в командном турнире на Олимпиаде и принесли третье золото в копилку сборной, это первое за 25 лет золото для России на Олимпиаде.
Также в понедельник саблистка Софья Великая вышла в финал олимпиады, победив венгерку Анну Мартон со счетом 15:8. После этого две саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Софью Великую.
До этого россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Олимпийских играх.
Российскому чемпиону ОИ запретили выходить на награждение в маске с котиком
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Россиянин Евгений Рылов, выигравший Олимпиаду в заплыве на 100 метров на спине, рассказал, что организаторы игр запретили ему выходить на награждение в счастливой маске «с котиком».
«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали: «Извините, в такой маске нельзя». Ну я же не буду спорить с организаторами Олимпиады», – передает «Чемпионат» слова Рылова после церемонии награждения.
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На маску Рылова болельщики обратили внимание еще в апреле на чемпионате России в Казани. Он объяснил, откуда она у него взялась и почему.
«Маску мне девушка подарила. Уговаривать не пришлось, котиков я люблю», – признался тогда пловец.
Рылов выходил в своей маске на заплывы и на чемпионате Европы в мае. В Казани в комментариях к трансляции болельщики задавались вопросом: возьмет ли ее Евгений с собой в Токио? Взял. Вышел. Выиграл.
Теперь болельщики ждут «котика» в финальном заплыве на дистанции 200 метров и в комплексной эстафете.
Ранее во вторник россиянин Евгений Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Серебряным призером стал россиянин Климент Колесников.
Российские волейболистки проиграли итальянкам на Олимпиаде
Матч волейбольного турнира Олимпийских игр в Токио между россиянками и сборной Италии завершился поражением российской команды, сообщают информационные агентства
Сборная Италии выиграла со счетом 3-0 (25:23, 25:19, 25:14). 27 июля российской команде предстоит игра со сборной Аргентины, передает РИА «Новости».
В женском олимпийском турнире принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. По четыре лучших коллектива из каждой группы выйдут в плей-офф. Вместе с Россией, Италией и Аргентиной в группу B входят Турция, Китай и США, передает ТАСС.
Напомним, первую медаль на ОИ-2020 России принесла Анастасия Галашина, завоевавшая серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль.
Российские пловцы завоевали золото и серебро на ОИ в Токио
Россиянин Евгений Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Серебряным призером стал россиянин Климент Колесников.
Рылов показал результат 51,98 секунды. Колесников проиграл соотечественнику 0,02 секунды. Третьим стал американец райан Мерфи (+0,21), передает ТАСС.
Представитель России впервые с 1996 года завоевал золотую олимпийскую медаль в плавании. На Олимпиаде 1996 года в Атланте по две золотые награды выиграли Александр Попов (50 и 100 метров вольным стилем) и Денис Панкратов (100 и 200 метров баттерфляем). Отечественные пловцы впервые с Олимпиады 1980 года в Москве заняли два первых места на одной дистанции. Тогда советские спортсмены завоевали золото и серебро в пяти дисциплинах, в двух из которых заняли весь пьедестал.
Рылову 24 года. Он стал бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в плавании на 200 м на спине. Также в активе россиянина две победы на чемпионатах мира и четыре – на чемпионатах Европы.
Колесникову 21 год, он является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4 по 100 м вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4 по 100 м, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на 50 м на спине (23,80).
Сборная России завоевала пятую золотую и шестую серебряную медали на Олимпиаде в Токио. Также в активе россиян три бронзы. Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете. Первыми идут японцы (8-2-3), вторыми – американцы (7-3-7), третьими – китайцы (6-5-7).
Накануне Россия поднялась на четвертое место в общем медальном зачете на Играх в Токио. Золото в копилку сборной принесли тхэквондист Максим Храмцов, саблистка София Позднякова, победившая в финале еще одну россиянку Софью Великую, и мужская сборная России по спортивной гимнастике.
Россия поднялась на четвертое место в общем медальном зачете на Играх в Токио
Российская сборная на Олимпийских играх в Токио поднялась на четвертое место в медальном зачете после соревнований в понедельник.
За 26 июля российские спортсмены завоевали три золотые медали, по серебряной и бронзовой награде, передает РИА «Новости».
Золото в копилку сборной принесли тхэквондист Максим Храмцов, саблистка София Позднякова, победившая в финале еще одну россиянку Софью Великую, и мужская сборная России по спортивной гимнастике.
Бронзовые медали получили прыгуны в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь.
Первое место в общем медальном зачете занимают Япония (восемь золотых, две серебряные и три бронзовые медали), второе – США (7-3-4), третье –Китай (6-5-7).
У сборной России сейчас четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды.
В ОКР назвали ожидаемое число золотых медалей у россиян на Олимпиаде
На Олимпийских играх в Токио российские спортсмены могут завоевать свыше 20 золотых медалей, заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Он сказал, что у ОКР «есть прогноз аналитических агентств», который совпадает с прогнозом самого комитета. Поздняков выразил надежду, что в воскресенье россияне смогут завоевать новые золотые медали. Сейчас у российской команды по одной золотой, серебряной и бронзовой награде. Она делит со сборной Австралии четвертое место в медальном зачете. На первом месте находится Китай (три золота две бронзы), на втором – Япония (два золота, одно серебро), на третьем – США (золотая медаль, две серебряных, три бронзовых), передает ТАСС.
Напомним, первую медаль на ОИ-2020 России принесла Анастасия Галашина, завоевавшая серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль. Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала для сборной первое золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.
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Чусовитина объявила об окончании карьеры
Гимнастка и 46-летняя олимпийская чемпионка 1992 года Оксана Чусовитина, выступающая сейчас за Узбекистан, сообщила, что завершает свою спортивную карьеру.
Чусовитина 25 июля не смогла пройти в финал олимпийского турнира на опорном прыжке, она поблагодарила спортсменов и тренеров из разных стран, передает РИА «Новости».
«Это точно все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать»,– заявила гимнастка.
Чусовитина является единственным в истории гимнастики спортсменом, участвовавшим в восьми летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020).
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